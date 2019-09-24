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 Політика України
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Все про:Укроборонпром (513) імпортозаміщення (7) Загороднюк (31)

 Уряд категорично проти закупівлі в Росії запчастин до військової техніки, - Загороднюк

Уряд не має наміру купувати в РФ будь-які запчастини до військової техніки.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава Міноборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд категорично проти закупівлі чого-небудь у Росії", - заявив він, зазначивши, що уряд розглядає здебільшого варіант імпортозаміщення.

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"Наскільки я знаю, ми нічого не плануємо закуповувати. Аудит контрактів ще триває, але ми категорично проти таких рішень, адже тут навіть пояснювати не треба. Імпортозаміщення в багатьох випадках набагато технічно легший процес, ніж може здаватися. Тому у нас була перша з "Укроборонпромом" зустріч, де начальник Генштабу висловив свою думку, я її підтримав, щоб навіть не планували ніяких таких рішень (про закупівлі в РФ. - Ред.). Нехай терміново, прямо зараз, працюють над імпортозаміщенням", - запевнив Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150080
 
   
 Топ коментарі
 
Как говорили Свинарчуки-Мы просто хотели немножко заработать
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Вы такой проницательный...
Как и в своих предсказаниях, что Аваков не будет министром при Зе.
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Коломойский выступил в защиту Гладковских: "Может, их надо награждать было, а не шельмовать".

"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали.
Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?....

И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали.
А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.
Источник: https://censor.net.ua/n3145183
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Смешной этот Загороднюк! прямо обхохочешься! Он хоть имеет представление сколько нужно сил и средств чтобы сетифицировать одну деталь, я уже не говорю об узле или агрегате - это работа на годы и миллионные, если не миллиардные затраты при условии что есть все необходимые материалы, оборудование и технологии и тот кто говорит что импортзамещение самый легкий путь, тот точно никогда этим не занимался!
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А як щодо продажу? Уряд категорично проти закупівлі в Росії запчастин до військової техніки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5937
(ентузіастам всесторонньої сертифікації озброєнь під час гібридної війни можна не перейматися.)
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