 "Так захотів Рябошапка", - нардеп від "Голосу" Осадчук про реформу прокуратури

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук.
"Там є базова конструкція, яку, як я розумію, придумав Руслан Рябошапка. Весь проєкт робився під його бачення і під його мандат довіри. Правки могли лише частково коригувати модель. Я, наприклад, намагався міняти суть деяких речей, але вони залізобетонно вперлися і наполягали на своєму, думаю, така була воля Руслана Рябошапки. Можна сказати, що весь законопроєкт сформовано за принципом: так захотів Рябошапка", - розповів нардеп.
При цьому він зазначив, що в реформі прокуратури ризики величезні, і їх усвідомлено залишили і поклали на одну людину.
"Насамперед вони пов'язані з людьми. Тому що ідеєю цього законопроєкту є те, що можна вигнати всіх, хто зараз працює в прокуратурі", - уточнив Осадчук.
Повний текст інтерв'ю з Андрієм Осадчуком читайте тут.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про створення Офісу генерального прокурора у другому читанні та в цілому 19 вересня. Документ подав до Верховної Ради 29 серпня президент України, в першому читанні його затвердили 10 вересня.
23 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу прокуратури.
какое же стадо фееричных дебилов пришло во власть...
вы как брошенки себя ведете ей богу. во всех бедах виноват бывший муж а не ваше ********.
🤔
73-и взвоют, но они этого хАтели
)))))
Может он длительное время там работал?
Может написал кандидатскую на эту тему?
Может защитил докторскую по вопросу реформ?
Откуда план реформы?
Ах, да! Есть интернет и 5 дней повышения квалификации в Трускавецком Риксосе!
Сказал, что вот так с ходу не взялся бы описать план реформирования в интересах СТРАНЫ!
Ну, а если делать под кого-то ....то без проблем!
Бумага вытерпит, слуги народа проголосуют!
Так выгнать или уволить?