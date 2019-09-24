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 Політика України
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Все про:прокуратура (1892) реформи (1673) Рябошапка Руслан (118) Осадчук Андрій (1)

 "Так захотів Рябошапка", - нардеп від "Голосу" Осадчук про реформу прокуратури

Ухвалений минулого тижня законопроєкт, який запускає реформу прокуратури, робився під бачення і під мандат довіри генпрокурора Руслана Рябошапки.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук.

"Там є базова конструкція, яку, як я розумію, придумав Руслан Рябошапка. Весь проєкт робився під його бачення і під його мандат довіри. Правки могли лише частково коригувати модель. Я, наприклад, намагався міняти суть деяких речей, але вони залізобетонно вперлися і наполягали на своєму, думаю, така була воля Руслана Рябошапки. Можна сказати, що весь законопроєкт сформовано за принципом: так захотів Рябошапка", - розповів нардеп.

При цьому він зазначив, що в реформі прокуратури ризики величезні, і їх усвідомлено залишили і поклали на одну людину.

"Насамперед вони пов'язані з людьми. Тому що ідеєю цього законопроєкту є те, що можна вигнати всіх, хто зараз працює в прокуратурі", - уточнив Осадчук.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Осадчуком читайте тут.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про створення Офісу генерального прокурора у другому читанні та в цілому 19 вересня. Документ подав до Верховної Ради 29 серпня президент України, в першому читанні його затвердили 10 вересня.

23 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150079
 
 
 Топ коментарі
 
по зеленому велению, по коломойшиному хотению "Так захотел Рябошапка", - нардеп от "Голоса" Осадчук о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 2793
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законы пишут под исполнителей
какое же стадо фееричных дебилов пришло во власть...
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в этом "ишли" вся прелесть зеленки ..))
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по зеленому велению, по коломойшиному хотению "Так захотел Рябошапка", - нардеп от "Голоса" Осадчук о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 2793
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законы пишут под исполнителей
какое же стадо фееричных дебилов пришло во власть...
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Бо зебілам не зрозуміти, що завтра Рябошапка може захотіти введення смертної кари, припустимо, за чорні шкарпетки. Тому потрібно не підтакувати Рябошапці, а робити все, щоб над ним зберігався парламентський і особливо громадський контроль.
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Нет, нет... пять лет назад к власти пришли барыги, а они совсем не дебилы. Одна гонтарева чего стоит, ну какой она дебил? Наоборот очень умная...
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про "папередников" выли только две "власти" и их сторонники - во времена овоща и во времена шмаркли. остальные не оглядываясь на "папередников" просто работали.
вы как брошенки себя ведете ей богу. во всех бедах виноват бывший муж а не ваше ********.
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Так мы еще *********** не успели. Вот пять лет назад ******** было, всем ********* ********...
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Суды всегда на стороне мусоров и прокуроров.Видно так надо,чтобы ,как в прошлые года, не могли восстановиться.
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В нас тепер немає Парламенту як такого ! А є зеБпарламент !
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Так говорил Заратустра. В нашем Зе-дурдоме: "Так захотел Рябошапка"
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Дайош Плокулола Югика взад!
🤔
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Вам не надоело порохоботы писать херню. Лучше бы ишли работать
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Осторожно. У тебя земля из-под лопаты на монитор упала.
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ничО. этот закон аукнется громче всего..
73-и взвоют, но они этого хАтели
)))))
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Так идея выгнать всех была и раньше но АЛКАНАВТ должности продал ! Сразу оговорюсь и шапку рябу гнать нужно в шею!
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А я вот не пойму, как Рябошапка собирается проводить реформу своего Охфиса?
Может он длительное время там работал?
Может написал кандидатскую на эту тему?
Может защитил докторскую по вопросу реформ?
Откуда план реформы?
Ах, да! Есть интернет и 5 дней повышения квалификации в Трускавецком Риксосе! "Так захотів Рябошапка", - нардеп від "Голосу" Осадчук про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 9723
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ну, он в отличии от луценко - хотя бы юр образование имеет. тут уже прогресс
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У меня приятель с красным дипломом юракадемии, аспирантурой и 10-и летним адвокатским стажем......
Сказал, что вот так с ходу не взялся бы описать план реформирования в интересах СТРАНЫ!
Ну, а если делать под кого-то ....то без проблем!
Бумага вытерпит, слуги народа проголосуют!
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да там никакой реформы по большому счету и нету. просто увольнение 1/3 сотрудников и перенабор. вот и все
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"Потому что идеей этого законопроекта есть то, что можно выгнать всех, кто сейчас работает в прокуратуре"
Так выгнать или уволить?
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Но в общем то выгнать всех кто работал в прокуратуре это правильно, потому что там честных людей просто нет! Эта система самофильтровалась долгие годы. Если ты не платишь деньги за должность и не отстегиваешь наверх ты сразу вылетаешь или сам становишься у них преступником. Так что только полная замена!
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честные люди там есть, и немало. по поводу того, что если не платишь - то вылетишь, тоже бред. в последнее время в прокуратуру попасть было вообще не проблема, у них на конкурсы приходило кандидатов меньше, чем свободных должностей, и проходной бал на тестах около 65 ( в тот же дбр около 82-х). так что прошли времена, когда все рвались в эту контору
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