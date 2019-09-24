 "Навіть після закінчення війни ми не витрачатимемо менше на армію та безпеку", - секретар РНБО Данилюк

"Навіть після закінчення війни ми не витрачатимемо менше на армію і безпеку", - сказав він в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, текст якого розміщено на сайті РНБО України, передає Цензор.НЕТ.

За словами секретаря РНБО, Україна має створити потужну армію, повністю переоснастити та модернізувати її, а також реформувати ключові органи сектору безпеки і оборони, в іншому випадку "це дорого нам коштуватиме"

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