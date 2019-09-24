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 Політика України
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Все про:контракт (171) призов (157) Загороднюк (31) ЗСУ (344)

 Це можливо зробити, - Загороднюк про перехід на контрактну армію

ЗСУ нині змагається за кадри на рівні з іншими роботодавцями.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава Міноборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Відтік кадрів є у всіх країнах. Тобто багато військовослужбовців закінчують контракти, не підписують нові і йдуть в цивільне життя. Це нормальний процес. У нас відтік більший, адже система мотивації сьогодні не відповідає потребам багатьох військовослужбовців. Ми будуємо людиноцентричну політику, я постійно про це заявляю всім, вона буде сконцентрована на підвищенні мотивації. Але мова йде не тільки про оплату, це і самореалізація, зростання по військовій кар'єрі, освіта та підготовка, ставлення командирів до підлеглих. Ми взагалі змагаємося за кадри. І ЗСУ будуть настільки сильними - наскільки в нас сильні кадри", - розповів міністр про кадрове питання в ЗСУ.

"Проблема не така гостра, але вона є - особливо з комплектацією бойових частин і тих, які потребують високої кваліфікації. Деякі військовослужбовці несуть службу в не дуже придатних умовах. Ми плануємо будувати нові містечка для того, щоб їхні побутові умови були кращими", - прокоментував Загороднюк питання комплектації військових частин.

Він запевнив, що є прихильником контрактної армії і, на його думку, ЗСУ можуть перейти на контрактну армію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У перспективі будемо фокусуватися на професійних військовослужбовцях, - Загороднюк про призов в армію. ВIДЕО

"Я думаю, що це реально(відмовитися від призову. - Ред.). Зараз триває оборонний огляд, відбувається перегляд структури ЗС, особливо що стосується тих зон, де в нас ООС - там ми бачимо тільки контрактників. Ми не бачимо строковиків у ООС, система побудови ЗС не має базуватися на строковиках. Основний компонент - професійна армія. Це можливо зробити. Не можна сказати: у нас відтік, тому давайте закривати строковиками. Наше системне рішення - залучення професіоналів", - пояснив він.

Разом з тим, він не зміг сказати, коли буде можливий повний перехід на контрактну армію: "Тут важко сказати. На це питання ми зможемо відповісти попередньо до кінця року, а остаточно - в наступному році. Адже щоб відповісти, ми маємо знати остаточну структуру ЗС. А для того, щоб це знати - треба відповісти на питання про наші плани, загрози та ситуацію з безпековим середовищем".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150074
 
 
 Топ коментарі
 
будете мириться с мышебратьями, в армию не пойдут ни за какие деньги
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Зе депутати, на те й Зе депутати, підтримають що попало від Зе сцкуна, вони ж зебіли, що з них візьмеш?Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 9890
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Так чего тогда ты, зебил, спрятался у мамки под цыцькой и закрывшись справкой о плоскостопии, вылез в тему о призыве в армию и вонь букафками разносишь?
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Да вообще призыв отменить нужно, Виктор Федорович и тот отменил, а по сравнению с Зеленским - он Проффесор!!! Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 3690
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Зе депутати, на те й Зе депутати, підтримають що попало від Зе сцкуна, вони ж зебіли, що з них візьмеш?Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 9890
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А ты сам то не "зе-сцыкун", уже пошел видимо и записался контрактником в армию?
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не зебилу вопросы задавать, думаешь рыло за флагом спрятало?
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Так чего тогда ты, зебил, спрятался у мамки под цыцькой и закрывшись справкой о плоскостопии, вылез в тему о призыве в армию и вонь букафками разносишь?
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отменил призыв и у Украины не было армии, когда РФ напала. это повтор. опять развели народ и пришли сепара к власти. развалят страну и сольют РФ. Только народ может это остановить!
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будете мириться с мышебратьями, в армию не пойдут ни за какие деньги
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потому и некомплект..
много бойцов вернется на активніе БД,а сидеть,ждать пулю или растяжку-херовое занятие.
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Это что выходит зебобиков которые думали что их зебил отменит призыв будут забирать в армию ? Зебилы браво Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 8860
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Останні 28 років регулярно переходим на професійну армію.
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Дык переходите, в армии конкурентная зарплата, нафиг пионеров по макДональдсам ловить..
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скасовувати призов є сенс в єдиному випадку - якщо є намір скасувати українську державу як таку.

щодо військового обов'язку нам необхідно наслідувати ізраїльську модель.
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А чому не американську модель комплектування армії?
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бо бюджет ЗСУ в 100 разів менший пентагонівського.
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тому що, на мій погляд, країна яка зараз перебуває в стані війни (фактично, а не згідно з розумінням керівництва держави), має навчити якомога більше людей володіти зброєю. ну, і по-друге, маючі поряд такого сусіда, як росія з її поглядами на українську державність ми ще дуже довгий час будемо перебувати під загрозою нової агресії.
тому Ізраїль, який вже багато років воює за свою країну кращий приклад ніж США, які приймають участь в бойових діях виключно на чужих територіях.
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а чувак реальное дело говорит, давно пора два года на сборе клубники в польше, сидения с пенсионерами в еэс или чистки бачков в чехии приравнивать к службе в ато, а особо отличившихся представлять к званию героя украины
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Для повністю контрактної армії потрібно грошей дофіга,яких не буде дуже довго
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Янукович также разваливал армию, что отменил призыв и когда РФ напала, то у Украины не было армии. Предатели пришли к власти опять!
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Ю-ля!
Ю-ля!
Уже переходила, перед самыми выборами...
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Сплошное словоблудие.
"Это можно сделать, но когда-неизвестно. Пока "планируем строить новые городки".
Правду говорят в народе: дай дураку стеклянный член подержать, так он и вещь разобьет, и руки порежет.
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Кто будет по нарядам ходить, опять специалисты контрактники?
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Внимание!💣💥
На период действия "особливого периода" норма закона в части разрыва контракта военнослужащим вследствии неисполнения командованням взятых на себя обьязательств - НЕ ДЕЙСТВУЕТ.💣
Это значит, что ни один из пунктов обьязательств, указанных в контракте, со стороны ЗСУ, может не исполняться без каких-либо юридических последствий для последнего.
Таким образом, подписав контракт с аферистами в лице ЗСУ, вы добровольно становитесь их бесправным рабом.
ДумайТЕ.👅😇
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Когда нечего возразить по сути, остается жевать сопли и слюни
Смачного!
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значит пересидел всех аватаров...обида,понимаю...
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