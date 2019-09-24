 Це можливо зробити, - Загороднюк про перехід на контрактну армію

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава Міноборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Відтік кадрів є у всіх країнах. Тобто багато військовослужбовців закінчують контракти, не підписують нові і йдуть в цивільне життя. Це нормальний процес. У нас відтік більший, адже система мотивації сьогодні не відповідає потребам багатьох військовослужбовців. Ми будуємо людиноцентричну політику, я постійно про це заявляю всім, вона буде сконцентрована на підвищенні мотивації. Але мова йде не тільки про оплату, це і самореалізація, зростання по військовій кар'єрі, освіта та підготовка, ставлення командирів до підлеглих. Ми взагалі змагаємося за кадри. І ЗСУ будуть настільки сильними - наскільки в нас сильні кадри", - розповів міністр про кадрове питання в ЗСУ.

"Проблема не така гостра, але вона є - особливо з комплектацією бойових частин і тих, які потребують високої кваліфікації. Деякі військовослужбовці несуть службу в не дуже придатних умовах. Ми плануємо будувати нові містечка для того, щоб їхні побутові умови були кращими", - прокоментував Загороднюк питання комплектації військових частин.

Він запевнив, що є прихильником контрактної армії і, на його думку, ЗСУ можуть перейти на контрактну армію.

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"Я думаю, що це реально(відмовитися від призову. - Ред.). Зараз триває оборонний огляд, відбувається перегляд структури ЗС, особливо що стосується тих зон, де в нас ООС - там ми бачимо тільки контрактників. Ми не бачимо строковиків у ООС, система побудови ЗС не має базуватися на строковиках. Основний компонент - професійна армія. Це можливо зробити. Не можна сказати: у нас відтік, тому давайте закривати строковиками. Наше системне рішення - залучення професіоналів", - пояснив він.

Разом з тим, він не зміг сказати, коли буде можливий повний перехід на контрактну армію: "Тут важко сказати. На це питання ми зможемо відповісти попередньо до кінця року, а остаточно - в наступному році. Адже щоб відповісти, ми маємо знати остаточну структуру ЗС. А для того, щоб це знати - треба відповісти на питання про наші плани, загрози та ситуацію з безпековим середовищем".