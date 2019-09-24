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 Політика України
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Все про:ВР (5787) законопроект (768) Осадчук Андрій (1)

 Кількість неякісних законопроєктів може сягати 100% у першому читанні і 60% у другому, - нардеп від "Голосу" Осадчук про "турборежим" у Раді

Перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук вважає, що кількість неякісних законопроєктів, ухвалених Верховною Радою, перевищує половину.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про перше читання, то неякісні (законопроєкти. - Ред.) - напевно, майже всі. Тому що перше читання - це насамперед підтримка ідеї. І з урахуванням для себе всього хаосу турборежиму, ми в "Голосі" для себе визначили, що досить часто голосуємо за перше читання, чітко розуміючи суть ідеї, яка ховається за назвами проєктів ... Тобто коли ідея не викликає сумніву, ми в першому читанні її підтримуємо. Тому що ми хочемо підтримувати адекватні економічні реформи і здорові цілі", - зазначив Осадчук.

Водночас він повідомив, що ситуація з другим читанням не на багато відрізняється в кращий бік.

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"А ось до другого читання з досвіду першого тижня роботи над другим читанням починається легкий хаос. І на ваше запитання відповім так: думаю, кількість критично неякісних законопроєктів може сягати 60%", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Осадчуком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150073
 
   
 Топ коментарі
 
"турборежим" это ширма, по подавлению Украинской демократии.
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Потом придут люди разумные и выкинут все ЭТО на свалку истории.
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Jbst - а ви зебіли срізь тільки про Пороха ! ))) І якщо про недоторканість - то ще венецанська комісія рекомендувала нам- в країнах з НЕСТАЛОЮ демократією знімати недоторканість з депутатів НЕМОЖНА ! Але ж твій клоун хоче влади - тому і цех закон проштовхнув , а з себе недоторканість ФАКТИЧНО не зняв - його закон майже неможливо виконати !
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"турборежим" это ширма, по подавлению Украинской демократии.
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забыли фракцию - "шоколад в глазури" спросить...
то ли дело при Петре - 5 лет снятие неприкосновенности рассматривали, наверное сильно качественный был...
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Jbst - а ви зебіли срізь тільки про Пороха ! ))) І якщо про недоторканість - то ще венецанська комісія рекомендувала нам- в країнах з НЕСТАЛОЮ демократією знімати недоторканість з депутатів НЕМОЖНА ! Але ж твій клоун хоче влади - тому і цех закон проштовхнув , а з себе недоторканість ФАКТИЧНО не зняв - його закон майже неможливо виконати !
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Де була та Венеціанська коміссія коли в нас Крим віджали? Не занепокоювалсь вона тоді невиконанням Будапешського меморандума? а.. це не її прерогатива...
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Майдан в морозы выжил благодаря подвозке дров депутатами ВР , благодаря их недоторканности .Это палка о двух концах. Зе это надо , чтобы прессовать оппозицию , а не для развития демократии в Украине . Это очевидно, учитывая что говорит Портнов , Коломойский и прочая бандитская шваль.
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Легко приняли -ещё легче и справить на фоне протестов.
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Потом придут люди разумные и выкинут все ЭТО на свалку истории.
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На любые вопросы Вы получите любые ответы. Зато быстро.
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депутат от голоса сильно переживает, что рада много работает. этож вакарчуку времени выступать на корпоративах не хватает
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А зачем вообще таких выбирали в депутаты? Ответ один-России в Украине нужен хаос, больше хаоса, для этого и используют Зеленую шмарклю с его шпаной.
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Він ще не сказав, що все залежить від числа "якісних" депутатів, а таких у нинішній ВР чоловік з двадцять, може трохи більше, але півстотні все одно не набереться?
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