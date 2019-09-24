 Кількість неякісних законопроєктів може сягати 100% у першому читанні і 60% у другому, - нардеп від "Голосу" Осадчук про "турборежим" у Раді

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про перше читання, то неякісні (законопроєкти. - Ред.) - напевно, майже всі. Тому що перше читання - це насамперед підтримка ідеї. І з урахуванням для себе всього хаосу турборежиму, ми в "Голосі" для себе визначили, що досить часто голосуємо за перше читання, чітко розуміючи суть ідеї, яка ховається за назвами проєктів ... Тобто коли ідея не викликає сумніву, ми в першому читанні її підтримуємо. Тому що ми хочемо підтримувати адекватні економічні реформи і здорові цілі", - зазначив Осадчук.

Водночас він повідомив, що ситуація з другим читанням не на багато відрізняється в кращий бік.

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"А ось до другого читання з досвіду першого тижня роботи над другим читанням починається легкий хаос. І на ваше запитання відповім так: думаю, кількість критично неякісних законопроєктів може сягати 60%", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Осадчуком читайте тут.