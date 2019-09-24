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Все про:Лавров (736) Нью-Йорк (50) ООН (1272)

 США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації

Посольство США в Москві не видало візи десяти членам російської делегації, яка мала супроводжувати міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в поїздці на сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Комерсанту" повідомив керівник комітету Ради федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.

Косачов пояснив, що візу не отримав він, Леонід Слуцький і вісім співробітників МЗС Росії, включно з головним перекладачем і главою генерального секретаріату російського МЗС Сергієм Бутіним. Він пояснив, що формальної відмови не було, але членам делегації не повернули в строк паспорти, які зараз у посольстві США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув у США, планується виступ на Генасамблеї ООН і зустріч із Трампом, - Офіс президента

Косачов назвав ситуацію "безпрецедентною".

"Ситуація скандальна. Зрозуміло, будуть жорсткі кроки по лінії МЗС. Наскільки вони набудуть відповідного характеру, ще належить обговорити. Але те, що мені і моїм колегам не надано можливості брати участь у роботі офіційної делегації, - це ще один, і дуже важкий, подразник у наших двосторонніх відносинах. Це чергова вкрай деструктивна ініціатива американської сторони, яка ці відносини навіть на таких практичних сюжетах заганяє в глухий кут. Американці радикальним чином порушують свої зобов'язання як країни, на території якої розташована ООН, і як постійний Член Ради безпеки ООН, який несе особливу відповідальність за забезпечення роботи всієї організації", - зазначив Косачов.

Він додав, що Лавров поінформований про подію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150072
 
   
 Топ коментарі
 
Обтекайте, козломордые, без вас в Америке воздух чище будет..
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Что, потомки Ржевского и в Штатах верны делу их славного предка? Туда еще и наш Наполеончик намылился... США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації - Цензор.НЕТ 1947
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там вообще поголовно одни шпионы-других нквдшники кремлевские в подобных организациях не держат
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Обтекайте, козломордые, без вас в Америке воздух чище будет..
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нехер козломордым общаться с цивилизованным миром
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10 шпионов не наблюют пьяными в Централ парке, и это хорошо))
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Коню переводчик не нужен - переводчику нужен конь.
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В США своих наркоманов девать не куда, а тут ещё десяток наркотов и наркокурьеров из МИД Параша. Пущай сидят в своей помойке и кокс нюхают.
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С...ки, а вы не нарушили свои обязательства по отношению к Украине в результате военной агрессии? Мрази лживые козломордые мордвинско - пермяцкие.
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А объяснение причины с американской стороны Цензору слабо найти?
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тебе твой Лукашенко расскажет, котрый тоже под санкциями
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Он что-то ничего не рассказывает, зеб, может ты это между строк прочитал?
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Под твоим "здравомыслием" можно под каждой буквой улыбку ставить, не то, что под всем постом.
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Действительно. Почему мы должны получать информацию через призму кацапского бреда? Кому интересны вопли этих ушлепков?
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Вопли интересны с точки зрения изучения великодуховности и сракальности их ответов, а ответы они научились сочинять...
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Цензор не МОЖЕТ (!) найти объяснений с американской стороны - потому что отказ от визы в США, да и в ЕС - происходит БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ причин. Тут можно только предположить - МИД США (в лице своего посольства) печется об экологии в своей стране, в чистоте воздуха в зале заседаний Генассамблеи ООН - а эти показатели будут значительно выше, если там будет расейских свинособак поминимуму. Такая формулировка - устраивает.
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Я тоже заметил, что Цензор не МОЖЕТ найти, пока не насобирает определённое количество посещений сайта...
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еще раз для недалекого - никто не ДОЛЖЕН объяснять зверькам, с вонючими ногами и перегаром боярышниковым, почему присутствие козломордых на территоии страны НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, свиньи - должны сидеть в своих загонах.
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Знаешь, зеб, меня всё чаще посещают мысли - удается ли зебам не обосрать штаны при посещении туалета, если на форуме обосрать кого-то у них не получается и они привлекают вонью только себе подобных?
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ты про расейских свинособак? прав прав. мерзкие животные.
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Вот и надо было ему и писать ответ...
Удаляю свои предыдущие комментарии.
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Для ще недалеких, які тут сильно всіх "опустити" пробують. Формально США НЕ ВІДМОВИЛО!!!! у візі. Просто, можливо з технічних причин, можливо через сильне завантаження не встигло ВЧАСНО!!! оформити візи. 😁 Тому в пояснювати не потрібно. Відмови не було.
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Вообще-то США всегда озвучивают причину отказа в визе. И если бы ты хоть раз получал визу, ты бы знал, шо при отказе в визе консул всегда даёт бумагу со ссылкой на статью законодательства США, согласно которой в визе отказано.
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Таскать чемоданы с коксом теперь некому. Лошадь там парализует без дозы.
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Нечего ехать в Америку за продуктами , жрите своё .
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Будут жесткие шаги - отравите радиацией новый регион свой? или отп..те протестующих своих?или запретите продажи айфонов на которые кацапы с ночи очередь занимают, Про Воронеж уже молчу он давно разбомблен
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Не видать пиндосам ни тульских пряников с самоварами, ни вятских балалаек и гармошек
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А вот это уже обидно и называется фошизм и наезд на скрепы, могут повторить:


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Это я так понял и есть те "делегаты", которым отказали?
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так в чем проблема открывайте у себя ООНы, толку то все равно в них нет...
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Ветеринарная служба не пропустила...
😎
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Представьте: открывают паспорт а там фото
КазлаЖопоМордой СвиноСобаки...
🧐
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Пусть остаются дома. Это пойдёт им только на пользу (как и санкции)
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А лошадь без переводчика шо будет делать?
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Там нормальные синхронисты...не чета козломордым... а по магазином Лошадь его дочка Лошадевна поводит...американка, чай...шо, задарма ее натурализовывал, шо аж дым стоял?
Кстати, украинские синхронисты при оон оставляют желать лучшего...особенно тётенька...
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Так лишне хромосомные туда ехали на пмж !
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да. чел в гинекологических перчатках с вантузом в руках, пишущий нет на стенах германского посольства здесь бы пригодился
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Хіба ж так можна над скотинами знущатись? Їм же боляче! В такій позі і з таким вивертом. А, взагалі-то, смачненько так проїхалися по всій писятині.
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А кацапам следует не пустить американцев на какую нибудь конференцию Мухосранск.
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Шо такоооеее??? США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації - Цензор.НЕТ 5283 США выдают гибридные визыыы??? США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації - Цензор.НЕТ 8473
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десяток Машок не отримають нові колготки )))
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Фуйла і кацапських фуйлят, в резервацію, орда стоп, ублюдків не пущать в Європу і Америку.
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Здавалось би - дрібниця,а все одно приємно США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації - Цензор.НЕТ 909
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