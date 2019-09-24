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Все про:наркотики (842) Міжнародна антинаркотична асоціація (1) боротьба з наркотиками (1)

 За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі

Від 60 до 70% людей хоча б раз вживали наркотики різного роду.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіли представники Міжнародної антинаркотичної асоціації.

"За статистикою 60-70% людей пробували. Як правило, з наркоманією асоціюють важкі форми наркотиків: голка, чорний під'їзд, підвал ... Людина, яка їсть таблетки або сидить на антидепресантах, - теж наркоман. А марихуана - це наркотик? Це психоактивна речовина, міняє свідомість людини. А все, що змінює свідомість, є наркотиком. І люди, які вживають будь-яку з цих речей, сидять у проблемі, а далі або погоджуються з цим, або вперто твердять, що у них усе добре", - зазначив співзасновник МАА Олександр Гогілашвілі.

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Він додав, що в Україні, на противагу західним країнам, люди часто не сприймають наркозалежність як хворобу:

"Якщо у нас люди досі не розуміють, що наркозалежність є хворобою, то це наша величезна трагедія ХХI століття. В Україні щодо наркозалежності всі невігласи. Наркозалежних сприймають, як якихось драконів, яких тут ніколи не було. Але виявляється, що ця проблема завжди існувала - 100, 1000, 2000 років тому. Жодна країна не перемогла наркозалежність, навіть Таїланд, де показово розстрілювали на вулицях за торгівлю наркотиками. Наркотики - це те, що може трапитися в кожній родині, але про це не замислюються. Ми намагаємося щосили дітей виховувати, але іноді цього виявляється замало".

Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150070
 
 
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ульянка гораздо эффективнее и доходчивей объяснила бы в фейсбуке вред и пользу от этого дела
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какой то дурачек... наркомания это когда от тупости мозга как у зебобиков для прикола и по кайфу рикуда цифирЪ 60-70% дебил что ли.. наркомания не болезнь а зависимость а зависимость это статус, синдром или фобия привычка пагубная.. как курение...алкоголь в том числе... а говорить, что люди принимающие неролептики, тяжелые нейролептики, антидеприсанты или траквилизатры НАРКОМАНЫ ЯВНО дурак еще тот...сходил бы к медикам... есть даже термин морфинист применяется к лицам, которые подсели на морфин получая его по медицинским показаниям.. снятие сильных болей, чтобы человек не умер от болевого порога, превышения, шока... но и это лечится заместительной терапией, гипнозом, и силой воли..ПОКА НАРКОМАН САМ НЕ ЗАХОЧЕТ -то его ничто и никто не вылечит- это аксиома... но химические наркотики коктейли именно и опасны тем, что с одного двух приема мозг скуреживается, там наступают необратимые органические поражения, терминальной стадии и быстрая смерть... тут о накромании и говорить не надо... сие есть быстрое убийство человека или суицид по сути никто насильно не вкалывает или не заставляет глотать.... сами умоляют и платят бешенные гроши...вследствии скудоумия.... но таких не жалко.... по сути это отбор Природы...
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Прикольная работа у чувака:
Раз в месяц высрал обеспокоенность и "давай дэнги, дэнги давай", а то шприц - башка попадет, савсим дряхлый будешь)
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Ну да, на борьбу с наркоманией и рисование плакатов вроде "Гроб гроб кладбище".
На борьбу с коррупцией давали и на борьбу с наркоманией дадут.
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25% четко сидящих на любых наркотиках.
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Грузины поголовно курили анашу, служил с ними в СА, а я как те 70%, только попробовал, честное слово спиртное лучше- причем любое.
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Вреда спиртное больше наносит организму чем анаша(марихуана) при регулярном употреблении. Все должно быть в меру.
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Лучше не употреблять ни то ни другое и в батлах надобности не будет
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Вся вата вернулась в Украину . Чтобы это принять , надо узаконить каннабис ?
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алкоголь це теж наркотик, бо змінює свідомість і викликає звикання.
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Десь так, але механізм дії алкоголю на організм і особливо на обмінні процеси суттєво інший. При алкоголізмі в першу чергу зачіпається ЦНС з виникненням в корі головного мозку стійкого вогнища збудження. Тобто алкоголізм виникає чисто на рівні стереотипу поведінки людини. І щоб зупинити алкоголізм достатньо навіть безмедикаментозного лікування в психотерапевта
При вживанні ж наркотиків продукти їх метаболізму включаються в обмінні процеси і тут вже без медикаментозних засобів не обійтися. Плюс - специфічне оточення, яке не дає хворому уникнути вже необхідних для нього наркотиків.
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читала, що принцип дії на організм майже однаковий.
до того ж, в алкоголіків посилюється викид ендогенних опіатів.
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Ні. Звикання до алкоголю здійснюється чисто на підсвідомому рівні з виникненням стійких стереотипів поведінки індивідуума. Щоб зупинити алкоголізм достатньо розірвати цей ланцюг поведінки людини і заблокувати вогнище збудження в корі головного мозку . Наприклад так званим "кодування" , а по суті гіпнозом . Але це можуть робити лише лише відповідно підготовлені психотерапевти. Жодні заговори, чудо таблетки, "торпеди" тут не допоможуть і лише в кращому випадку дещо призупинять вживання алкоголю на дуже короткий період.
Головне, що потрібно пам'ятати , що жодний найкращий психотерапевт не допоможе хворому на алкоголізм позбутися цієї проблеми без бажання самого хворого .
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Бачу, ви розбираєтесь..
Мені здається, я читала, що з алкоголю шляхом трансформацій утворюється майже те саме що і морфін.
Не втаких дозах, як в наркомана, але все ж таки.
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Трохи як лікар розбираюся. Але це чесно не зовсім мій профіль. Стосовно ендоморфінів то вони утворюються в організмі і при вживанні навіть шоколаду . Можна вважати і сало в якійсь мірі є "наркотиком". До речі, статеві стосунки також призводять до утворення ендоформінів чи як ще називають - "гормонами щастя" . Іншими словами - все що приносить людині задоволення є причиною утворення ендоморфінів.
Але алкоголь це набагато небезпечніше для психічного здоров'я людини. І головне , що для кожної людини критична доза є різна. Все залежить від її центральної нервової системи. І як це не парадоксально, але люди з більшим рівнем JQ є в значно більшій зоні ризику захворіти на алкоголізм , а ніж інші
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та да , алкоголь можна кинути в будь-коли , як тільки захочеш , можна й без лікарів.
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Це велика і дуже поширена помилка серед хворих на алкоголізм - класична фраза "Захочу і сам кину пити". Так от - ніколи хворий сам пити не припинить, доки йому не допоможуть зрозуміти як це зробити. Адже алкоголізм це не просто вживання алкоголю, а це вже свого роду "ритуал". І відмовитися від звички і виробленого стереотипу поведінки самій пересічній людині неможливо.
Хворий може не вживати алкоголь якийсь період. Але раптом складаються якісь життєві обставини. І людина може випити навіть невелику дозу, цілком чесно вважаючи що йому це не зашкодить бо вона вже не п'є якийсь там час, навіть роки. І ось полягає вся небезпека алкоголізму. Людина протягом дуже короткого часу повертається до систематичного вживання алкоголю, причому в наростаючих дозах. І зупинитися сама вже не може
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А це вже що вважати наркотичним засобом . Тютюнопаління це також наркоманія . І людині набагато легше припинити вживати алкоголь , а ніж відмовитися від тютюнопаління. Так що наведені цифри дуже близькі до істини
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і вживання кофеїновмісних препаратів є наркоманією , але ці препарати ще не заборонені.
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Ні, кофеїновмісні речовини не належать до наркотичних засобів. Це препарати збуджуючої дії , але не наркотики. Хоча шкоду організму при постійному вживанні приносять суттєву. Зараз серед молоді популярними є так звані "енергетики" , напої з підвищеним вмістом кофеїну.
Небезпечнішим в цьому плані є токсикоманія з вживанням різноманітних хімічних речовин в т.ч. синтетичного походження . Це вже по суті свідоме вживання отрут з відповідними важкими наслідками.
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Ну и че удивительного?
Человек любопытен по своей природе
Иначе мы бы до сих пор пользовались каменными топорами.
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Принятое в США юридическое определение гласит, что наркотиком является любое вещество, способное вызывать пристрастие, независимо от того, оказывает оно с фармакологической точки зрения наркотический эффект или нет. За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі - Цензор.НЕТ 1274

Выводы делайте сами... За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі - Цензор.НЕТ 7358
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Жизнь тоже подпадает определение наркотик т.к. вызывает пристрастие и желание жить.
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Так і горілка міняє свідомість. І чомусь я впевнений ,що Ґоґіашвілі теж пробував курнути, та й сильніше
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им бы провести реальное иследование, а не судить по себе.
Шутки ради можно вспомнить рейтинг шмаркли. Но ему с наркотой не до приколов.
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Так хуже ж не будет. За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі - Цензор.НЕТ 541473% не дадут соврать.
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Этанол обладает наркотическим и токсическим действием и не под запретом. ПОЧЕМУ ???
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Ви єврей? Так дурний може вас з сім.єю збити на тракторі - то це кого він знищить?
Так само мона гранати продавати - хай дурні підриваються.
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Народные традиции. Внутренний обогрев без спичек.
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Пока не кончится или злые люди по башке не надают.
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Ну, да. Если голова болит, врач иногда может прописать парацетамол с кодеином.
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Одесса 048.ua
@odessa048ua
17 год

Полиция запретила детям закрашивать нарко-рекламу возле школ в Одессе.
Участковый запретил ученикам школы №17 участвовать во флэшмобе и закрашивать рекламу наркотиков.

#флэшмоб #акция #субботник #нарко-реклама #школа
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Я на свете уже почти 70 лет .С 1968 года наркотики у меня- на растоянии вытянутой руки.Но ни разу не попробовал.Сверстники ,попробовавшие -давно в могиле.Редко кто доживал до 30.Папиросы курил с 8 лет и до 30, вино попробовал по окончании 5 го класса.Страшно жалею,что регулярно курил до 30 лет.Почти 40 лет не курю,а здоровье так и не восстановил.Водка всегда в доме есть,иногда может стоять годами.А вот домашнее винцо идёт залюбки!И то во время еды разведенным пью, вместо компота.
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Прикол был - подох какой-то синьор(испанец), который жрал 3-4л. вина в день всю жизнь почти.... прикол шо ему было хорошо за сто лет на момент смерти. Может печеньем отравился? За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі - Цензор.НЕТ 3656
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Лікуватися зєбілам краще лише в лінзованих центрах антинаркотичної допомоги і лише в спеціалістів. Самолікування - це викинуті на вітер гроші
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Они борются уже много лет и шо 😎 Почитай Стругацких ,необразованый , там уже все написали😁 Свинья всегда грязь найдет. Водка тоже наркотик😐 А вот канабис можно и разрешить ,от него человек не становиться агрессивным, в отличие от водк😎
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Да хоть 100%. Пробовали многие, опустились на дно - единицы. Кто им доктор.
Спиртное тоже многие пробовали и однажды напивался в хлам почти каждый, но не все же бухают беспробудно.
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А самогонка це наркотік? Якщо так, то я входжу в ці 60-70 відсотків ХАроша вЄщь...
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