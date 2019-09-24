 За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіли представники Міжнародної антинаркотичної асоціації.
"За статистикою 60-70% людей пробували. Як правило, з наркоманією асоціюють важкі форми наркотиків: голка, чорний під'їзд, підвал ... Людина, яка їсть таблетки або сидить на антидепресантах, - теж наркоман. А марихуана - це наркотик? Це психоактивна речовина, міняє свідомість людини. А все, що змінює свідомість, є наркотиком. І люди, які вживають будь-яку з цих речей, сидять у проблемі, а далі або погоджуються з цим, або вперто твердять, що у них усе добре", - зазначив співзасновник МАА Олександр Гогілашвілі.
Він додав, що в Україні, на противагу західним країнам, люди часто не сприймають наркозалежність як хворобу:
"Якщо у нас люди досі не розуміють, що наркозалежність є хворобою, то це наша величезна трагедія ХХI століття. В Україні щодо наркозалежності всі невігласи. Наркозалежних сприймають, як якихось драконів, яких тут ніколи не було. Але виявляється, що ця проблема завжди існувала - 100, 1000, 2000 років тому. Жодна країна не перемогла наркозалежність, навіть Таїланд, де показово розстрілювали на вулицях за торгівлю наркотиками. Наркотики - це те, що може трапитися в кожній родині, але про це не замислюються. Ми намагаємося щосили дітей виховувати, але іноді цього виявляється замало".
Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.
Раз в месяц высрал обеспокоенность и "давай дэнги, дэнги давай", а то шприц - башка попадет, савсим дряхлый будешь)
На борьбу с коррупцией давали и на борьбу с наркоманией дадут.
При вживанні ж наркотиків продукти їх метаболізму включаються в обмінні процеси і тут вже без медикаментозних засобів не обійтися. Плюс - специфічне оточення, яке не дає хворому уникнути вже необхідних для нього наркотиків.
до того ж, в алкоголіків посилюється викид ендогенних опіатів.
Головне, що потрібно пам'ятати , що жодний найкращий психотерапевт не допоможе хворому на алкоголізм позбутися цієї проблеми без бажання самого хворого .
Мені здається, я читала, що з алкоголю шляхом трансформацій утворюється майже те саме що і морфін.
Не втаких дозах, як в наркомана, але все ж таки.
Але алкоголь це набагато небезпечніше для психічного здоров'я людини. І головне , що для кожної людини критична доза є різна. Все залежить від її центральної нервової системи. І як це не парадоксально, але люди з більшим рівнем JQ є в значно більшій зоні ризику захворіти на алкоголізм , а ніж інші
Хворий може не вживати алкоголь якийсь період. Але раптом складаються якісь життєві обставини. І людина може випити навіть невелику дозу, цілком чесно вважаючи що йому це не зашкодить бо вона вже не п'є якийсь там час, навіть роки. І ось полягає вся небезпека алкоголізму. Людина протягом дуже короткого часу повертається до систематичного вживання алкоголю, причому в наростаючих дозах. І зупинитися сама вже не може
Небезпечнішим в цьому плані є токсикоманія з вживанням різноманітних хімічних речовин в т.ч. синтетичного походження . Це вже по суті свідоме вживання отрут з відповідними важкими наслідками.
Человек любопытен по своей природе
Иначе мы бы до сих пор пользовались каменными топорами.
Выводы делайте сами...
Шутки ради можно вспомнить рейтинг шмаркли. Но ему с наркотой не до приколов.
Так само мона гранати продавати - хай дурні підриваються.
Одесса 048.ua
@odessa048ua
17 год
Полиция запретила детям закрашивать нарко-рекламу возле школ в Одессе.
Участковый запретил ученикам школы №17 участвовать во флэшмобе и закрашивать рекламу наркотиков.
#флэшмоб #акция #субботник #нарко-реклама #школа
Спиртное тоже многие пробовали и однажды напивался в хлам почти каждый, но не все же бухают беспробудно.