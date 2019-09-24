 За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіли представники Міжнародної антинаркотичної асоціації.

"За статистикою 60-70% людей пробували. Як правило, з наркоманією асоціюють важкі форми наркотиків: голка, чорний під'їзд, підвал ... Людина, яка їсть таблетки або сидить на антидепресантах, - теж наркоман. А марихуана - це наркотик? Це психоактивна речовина, міняє свідомість людини. А все, що змінює свідомість, є наркотиком. І люди, які вживають будь-яку з цих речей, сидять у проблемі, а далі або погоджуються з цим, або вперто твердять, що у них усе добре", - зазначив співзасновник МАА Олександр Гогілашвілі.

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Він додав, що в Україні, на противагу західним країнам, люди часто не сприймають наркозалежність як хворобу:

"Якщо у нас люди досі не розуміють, що наркозалежність є хворобою, то це наша величезна трагедія ХХI століття. В Україні щодо наркозалежності всі невігласи. Наркозалежних сприймають, як якихось драконів, яких тут ніколи не було. Але виявляється, що ця проблема завжди існувала - 100, 1000, 2000 років тому. Жодна країна не перемогла наркозалежність, навіть Таїланд, де показово розстрілювали на вулицях за торгівлю наркотиками. Наркотики - це те, що може трапитися в кожній родині, але про це не замислюються. Ми намагаємося щосили дітей виховувати, але іноді цього виявляється замало".

Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.