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 Політика України
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Все про:законопроект (768) Зеленський (2852) оборона (681)

 Зеленський підписав закон про План оборони України

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про оборону України" (законопроєкт №1011), згідно з яким глава держави затверджуватиме план оборони України та військово-адміністративний поділ території держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"23.09.2019 - Повернуто з підписом від президента", - зазначено на сайті парламенту.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави". За це рішення під час пленарного засідання Верховної Ради України проголосували 286 народних депутатів.

Законопроєкт розроблено Міністерством оборони України на виконання пункту 4 Плану першочергових заходів щодо впровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих регіонах України, затвердженого Президентом України - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України 27.11.2018.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про право застосування з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ зброї і техніки в особливий період

Ухвалення Закону закріплює на законодавчому рівні необхідність розробки та затвердження Президентом України Плану оборони України та затвердження його структури.

Видання зазначених документів скоординує діяльність складових сил оборони та надасть можливість підготувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150069
 
 
 Топ коментарі
 
п. 1. прекратить сопротивляться
п.2 лечь на спинку
п.3 раздвинуть лапки
п. 4 начать вилять хвостиком

в.а. зелупенский (подпись)
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ПЛАН ОБОРОНЫ ПО ЗЕ
ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 7700


ЗАТЕМ ЕЩЁ РАЗ ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 9789

И ОПАНЬКИ - ПОБЬЕДА!
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 6212


А ТАК ПЛАН КАК ПЛАН.

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ЗРОБИЛИ РАЗОМ ЗЕБІЛИ? МЕДВЕДЧУКОВСЬКО-********** ПРОПОГАНДА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ? Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 9725 Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 9911
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Дійсно, несподівано. При Порошенкові ж ці канали були під санкціями, Медведчук у в'язниці, і тут прийшов Зеленський.
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Що ти рівняєш? Порох мародер ,на крови бабло намутил. Зеля он же другой , патриот при чем честый же ? Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 8229
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Саме так, "Порох мародер ,на крови бабло намутил". Тут нема ніяких протиріч.
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"Намутил" так, что практически выиграл войну.

Но пуцькин не дурак и нанес удар в неожиданном месте - разагитировал 73% мудачья, которые избрали трусливую пархатую сволочь.
Которая немедленно капитулировала - в выигранной ситуации.
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Зеля - он же другой, он не рассказывает, какой он "патриот", и при этом посылает Медведчука переговорщиком от СБУ в Минск.
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а каков же итог поездки Медведчука? - в конечном счете?

а итог тот, тот раша под санкциями, и Украина наращивала военную силу, готовила ввод международных миротворцев. И ни хренышка не уступила.

это называется "дипломатический талант" - улыбаться, кивать, соглашаться, опираться на врагов - и в конце выиграть.
это посложнее, чем снять труселя и подписать капитуляцию - как делает твой бубочка.
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конечно другой - Зе сцкнул и с потрохами сдает страну х#йлу, его срань со Слуг народа говорит ,что в НАТО ни в коем случае, ф-лу Штанмаера, ФОПов за яйца подвесить ,а потом головой об землю,Беня на касе и т.д. Вы дебилоиды это вместе сделали. Быдло выбрало быдло.
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#ШАМ. Из #Сирии со ссылкой на #ИГ сообщают об уничтожении 15 голов русской солдатни и асадитов в #Хомсе в районе #Сухана. Они были уничтожены в результате засадной операции http://nedaa-sy.com/en/news/15923
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п. 1. прекратить сопротивляться
п.2 лечь на спинку
п.3 раздвинуть лапки
п. 4 начать вилять хвостиком

в.а. зелупенский (подпись)
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ты все перепутал! - хотя чего ж еще ждать от зебобика?
это была твоя мамаша и твои друзья.
если твоя мамаша кормит червей, то чем ты будешь радовать русских хозяев?
придется тебе подмываться самому - там чичей достаточно, они любят таких, как ты.
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да этот план уже и так известен " нужно просто перестать стрелять "
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Это первый пункт, второй пункт - освободить оккупированные ВСУ территории...
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и наказать разжигателей войны в рядах ВСУ и Добробатов
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А чем занимался пять лет ставленник Порошенко Матиос , по кличке " тепловизор" ?
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получается ни чем . так и не смог изловить и наказать одного уклониста из Кривого Рога
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вангую, что шойгу с генералами выпали в осадок и шибко озадачены непреклонной волей и стратегическими талантами нового верховноглавнокомандования украины
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не знал что Капитуляция Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 9729 НАЗЫВАЕТСЯ ПЛАНОМ ОБРОНЫ Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 7154 не знал.....
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ви на сросии хфамилию главного шамана пишите с маленькой букви?
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основа этого плана обороны выглядит примерно так Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 3478
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 3323
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ПЛАН ОБОРОНЫ ПО ЗЕ
ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 7700


ЗАТЕМ ЕЩЁ РАЗ ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 9789

И ОПАНЬКИ - ПОБЬЕДА!
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 6212


А ТАК ПЛАН КАК ПЛАН.

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ПЛАНОМ РАНЬШЕ НАЗЫВАЛИ ТРАВКУ КОНОПЕ НАЗЫВАЕТСЯ... КУРНУЛ И ТЫ В ПЛАНЕ..В СМЫСЛЕ УЛЕТА..... НАВЕРНОЕ ЗЕЛЯ ТАКИ ШОТО КУРНУВ.. ПЕЦЕ ПЛАН В ГОЛОВУ СИЕ НЕ ПРИХОДИЛО.... Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 591
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Для капитуляции оказывается закон нужен, чтобы свою хитрую ж_пу не подставить Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 6951
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"глава государства будет утверждать план обороны Украины и военно-административное деление территории государства"
Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 4472
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ПетРило б до цього не додумався !
🤣
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Ти сьогодні вранці помолився вовородиці мамі Риммі?
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Не можна боротися з діаволом педром без підтримки вищих сил!
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НЄ СТРИЛЯТЬ!!! - от весь план оборони України від Зє!біла
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Закон о том,что зеля будет утверждать план обороны?? Так где собственно план обороны? Или там по ситуации-что взбредет в голову в данный момент? Как говорится-"хотите,мусоров резать пойдем а хотите-хоть завтра разбежимся". Симулякры одни.
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Что он подписал ? Народу подробно расскажите . Нам дороги наши дети .
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Это называтся-декларация о намерениях. Короче фуфло очередное впарили,как с импичментом. "Працюють" так сказать.
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У ПетРила теж був план захисту корпорації "РОСшен"..
Україна для нього була "РОСшен"...
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ПетРила багатьох згвалтував у дитинстві. Тепер ці діти підросли і у них душевні травми. Вони не їдять цукерок ф-ки ім.К.Маркса, бо її переіменували. Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 1038
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Ти один з цих діток??
Співчуття...
🙃
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За шо баррролся на то и нашпиливилился!
😁
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Тебя явно заклинило на пете . Есть более интересный вождь - зеля . Петя просто щенок в импровизации .
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🤣🤣🤣🤣
Тррримай 🍫🍫🍫🍫, заслужив!
😁
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Странно , думал что не ошибаюсь в людях . Старею .
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нєнавість до пєці затмярила рассудок
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был когда такой царь - Мидас. все к чему он прикасался превращалось в золото.
Наш вазелин точно не мидас. полный антипод
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еще один зебил.. при чем тут петро? нет его у власти уже пол года. все. забудьте как страшный сон. теперь у вас все хорошо. только как то плохо все получается. точнее ничего не получается. поэтому то вы и воете про "папередников" потому что своими достижениями похвастаться не можете. везде проколы. сейчас шмаркля еще всунется в выбора в штатах и вообще будет абзац
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Ошеломив противника беспорядочным отступлением, окончательно добейте его безоговорочной капитуляцией (с) Зеленский.
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Он же в Америке -- важными делами занимается! Как он может украинские законы подписывать? С собой в чемоданчике сверхурочные брал?
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ше нє, але врагі постарались мощно і комплєксно, а у нас пацифісти панували і зрадники
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Забористый у него «план».
Вот что бывает, когда булава достаётся наркоману.
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Так він в самолЬЙОтЄ їх штампує? Дома нема коли? Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 8070
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