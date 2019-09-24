 Зеленський підписав закон про План оборони України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"23.09.2019 - Повернуто з підписом від президента", - зазначено на сайті парламенту.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави". За це рішення під час пленарного засідання Верховної Ради України проголосували 286 народних депутатів.

Законопроєкт розроблено Міністерством оборони України на виконання пункту 4 Плану першочергових заходів щодо впровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих регіонах України, затвердженого Президентом України - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України 27.11.2018.

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Ухвалення Закону закріплює на законодавчому рівні необхідність розробки та затвердження Президентом України Плану оборони України та затвердження його структури.

Видання зазначених документів скоординує діяльність складових сил оборони та надасть можливість підготувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.