 Зеленський підписав закон про План оборони України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.
"23.09.2019 - Повернуто з підписом від президента", - зазначено на сайті парламенту.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави". За це рішення під час пленарного засідання Верховної Ради України проголосували 286 народних депутатів.
Законопроєкт розроблено Міністерством оборони України на виконання пункту 4 Плану першочергових заходів щодо впровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих регіонах України, затвердженого Президентом України - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України 27.11.2018.
Ухвалення Закону закріплює на законодавчому рівні необхідність розробки та затвердження Президентом України Плану оборони України та затвердження його структури.
Видання зазначених документів скоординує діяльність складових сил оборони та надасть можливість підготувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.
Но пуцькин не дурак и нанес удар в неожиданном месте - разагитировал 73% мудачья, которые избрали трусливую пархатую сволочь.
Которая немедленно капитулировала - в выигранной ситуации.
а итог тот, тот раша под санкциями, и Украина наращивала военную силу, готовила ввод международных миротворцев. И ни хренышка не уступила.
это называется "дипломатический талант" - улыбаться, кивать, соглашаться, опираться на врагов - и в конце выиграть.
это посложнее, чем снять труселя и подписать капитуляцию - как делает твой бубочка.
п.2 лечь на спинку
п.3 раздвинуть лапки
п. 4 начать вилять хвостиком
в.а. зелупенский (подпись)
это была твоя мамаша и твои друзья.
если твоя мамаша кормит червей, то чем ты будешь радовать русских хозяев?
придется тебе подмываться самому - там чичей достаточно, они любят таких, как ты.
ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
ЗАТЕМ ЕЩЁ РАЗ ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
И ОПАНЬКИ - ПОБЬЕДА!
А ТАК ПЛАН КАК ПЛАН.
🤣
🤔
😇
Україна для нього була "РОСшен"...
Співчуття...
🙃
😁
Тррримай 🍫🍫🍫🍫, заслужив!
😁
Наш вазелин точно не мидас. полный антипод
Вот что бывает, когда булава достаётся наркоману.
1. Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины
2. Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины" Об обороне Украины "по организации обороны государства".
НЕ понятно? НЕ"закон о Плане обороны Украины" а " "О внесении изменений в Закон Украины" Об обороне Украины "