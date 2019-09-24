 Закони про штрафи за руйнування доріг і про держпідтримку кінематографії опубліковано в "Голосі України"

Тексти законів опубліковано на сайті видання "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Так, закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду", згідно з пояснювальною запискою, пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу, передбачивши спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт в джерела формування державного дорожнього фонду. Зарахування відповідних коштів до державного дорожнього фонду буде додатковим джерелом фінансування дорожнього господарства та дозволить забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до обґрунтованих потреб.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" передбачає законодавче закріплення можливості фіксації порушень, пов'язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень або документа про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

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Законом передбачається, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 8,5 тис. грн; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі 1000 НМДГ (17 тис. грн); перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі 2000 НМДГ (34 тис. грн).

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені частиною другою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, буде нести відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, за яким зареєстровано транспортний засіб.

Передбачається, що адміністративно-господарські штрафи за порушення законодавства про автомобільний транспорт, передбачені законом "Про автомобільний транспорт" та адміністративні штрафи за порушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, зараховуються до державного дорожнього фонду України.

Змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається встановлення відповідальності за невиконання водіями транспортних засобів, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів і / або вантажів, вимог уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його територіальних органів, про зупинку транспортного засобу.

В цілому документ вносить зміни до законів "Про автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства", Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу, якими передбачається забезпечити стабільне фінансування кінематографії в Україні шляхом закріплення захищених статей державного бюджету та змінити підходи до державного фінансування галузі кінематографії, а також створити відповідні механізми для залучення приватних коштів у зазначену галузь.

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Як ідеться в пояснювальній записці, закон спрямований на створення сприятливих умов для виробництва фільмів, телесеріалів, телевізійних фільмів та іншої кінопродукції, а також розвитку галузі кінематографії в Україні.

Очікується, що запропоновані законом зміни призведуть до збільшення кількості фільмів, які будуть вироблені в Україні; розвитку сучасної інфраструктури для виробництва телевізійних фільмів та телевізійних серіалів, а також залучення іноземних інвестицій у галузі кінематографії в Україні; збільшення робочих місць, а також надходжень до бюджету коштом виробництва кінопродукції в Україні.