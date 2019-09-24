 "Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер

Він пояснює цей тим, що ніхто не вірив, що Росія "піде на вторгнення в Україну". Про це Волкер сказав в інтерв'ю виданню Гордон, передає Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що ми відреагували недостатньо швидко, ми не вірили, що Росія дійсно вторгнеться в Україну, не вірили, що Росія дійсно захопить Крим. Щойно вони це зробили – ми почали реагувати... Я думаю, ми просто не вірили, що вони зроблять це знову. У цьому розумінні, вважаю, ми були недостатньо оперативними. Відтоді, особливо за нинішнього уряду, ми посилили підтримку України, ми зняли заборону на [постачання] летального озброєння як оборонного, запровадили додаткові санкції. Ми також стали більше залучені [до процесу врегулювання] дипломатично, зокрема і з Росією, щоб допомогти вирішити цей конфлікт", - сказав Волкер.
Но санкции были вначале вообще никакие- запрет на въезд в ЕС и Штаты восемьдесят пятым лицам.
а ще ви не вірили, що рашка зможе впливати на вибори в штатах та Єропі.
🤔
Это же то же шо высрало ЦРУ. Бабки на лавках уже вовсю подсчитывали парашные пенсии, которые будут получать, а многомиллиарднобюджетная стая "разведчиков" обосралась?
За такое - половина причастных под суд, а вторая - на улицу.
Что-то такое было?
Волкер, ВЫ ЗНАЛИ, а не "не верили", падлы. Кому ты горбушу лепишь, фраерок? А я думал что цивилизованный мир слегка лучше....
"Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер
Добавить нечего.
падаль еще и насмехается. израилю они в две недели сотнями самолетов доставили гору оружия, а тут ..... сняли запрет да ссанкции ввели, а Рашка хвастается профицитом бюджета и почти пол-трлн. резервов. уроды, надеюсь что "новичка" получите.... несколько тонн, мерзавцы
ну да, странно что обсерается Газпром и Роснефть при таких резервах. это походу "золото партии" - оно то есть, но оно то не для холопов парашных.
но то что у них гигантские доходы от Запада, которые идут на атаки и оружие против этого же Запада, факт.
то есть мы имеем либо какой-то заговор, либо Ленин был прав насчет веревки и буржуев.
В такую тупость "буржуев" я не верю.
потому что они могли бы десять раз очистить Европу от этой мерзости. остается что-то такое, почему Меркель принимает миллионы оборванцев и выделяет чет около 90млрд. евро на их содержание...
+высер ЦРУ и теперь идентичный Волкера - "мы не знали шо Раха пойдет на Крым". пюс клоунада Трампа и какая-то самоубийственная атака Ирана на арабов.....
эка хитрые, проказники то. нужно им опять чето типо 9.11, видать(за Осаму я молчу, ибо смешно шо полуграмотные аллахакбаровцы провернули стратегическую операцию)
хотя, Параша и так сделала сколько терактов в Европе.
то есть поставить вопрос: покупаем газ у террористов и зимой в комнате 20гр.
или срочно теряем деньги, но диверсифицируем поставки и в комнате в тот же год 18гр., а на следующий - те же 20.
Че балтийские страны вытерпели? Потому что знали чего хотят - минимум Параши, максимум безопасности.
https://pbs.twimg.com/media/D5LyXGLX4AAQEEk.jpg
Пока продвинутые нации пересылают совершенно секретные документы по электронной почте, россияне используют фельдъегерьскую связь: пара курьеров с документами, вооружённые пистолетами на случай нападения. Плюс режим полного радиомолчания. Да много чего; опыт богатый. Вспомнить можно ту же "Операцию Дунай".
Еще на картах погадайте .
А в Крыму
8 (ВОСЕМЬ) хранилищ ЯО ,построенных во время холодной войны .
Поэтому в ближайшие 25-30 лет рф Украинский Крым не вернет .
Сказочники из ЕС...
Ядерный центр в Крыму Кизилташ , Феодосия 13.
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НЄ ВЄРІЛ, НЄ ВЄРЮ, НЄ БУДУ ВЄРІТЬ - ВОВКЄР
Сегодня говорит: Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым.
Завтра скажет: Мы не верили в то, что Россия оккупирует всю Украину по границу с Польшей
И что же этих двуличных ублюдков заставляет верить в позорные для Украини "минские соглашегия" с ******?
а это уже разводняк лоха .wsrriors of the world is due
Без возможности легально пересечь американскую границу остались глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, его коллега из ГосДумы Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИДа, включая главного переводчика и главу генерального секретариата Сергея Бутина.
Об этом «Коммерсанту» рассказал сам Косачев, прибывший в правительственный аэропорт Внуково-2, откуда в ближайшее время отправится в США борт Лаврова.
Официального отказа в визах, по словам Косачева, не было. Просто членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве.
«Беспрецедентная ситуация. Ситуация скандальная, - возмущается он. - Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН. В общей сложности десять человек. Главным образом - представители МИДа, которые должны были вылететь в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать содержательную работу российской делегации».
По словам Косачева, готовятся «жесткие» ответные шаги по линии МИДа.
«То, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации, - это еще один, и очень тяжелый, раздражитель в наших двусторонних отношениях. Это очередная крайне деструктивная инициатива американской стороны, которая эти отношения даже на таких практических сюжетах загоняет в тупик. Американцы радикальным образом нарушают свои обязательства, как страны, на территории которой расположена ООН, и как постоянный член Совбеза ООН, который несет особую ответственность за обеспечение работы всей организации», - заявил Косачев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что ряд членов официальной российской делегации не получили американскую визу для участия в Генассамблее ООН.
«Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию. Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке», - сказала Захарова.
По ее словам, американская сторона ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Но «документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали», объяснил ситуацию источник в МИДе.
По его словам, подача документов Косачева, Слуцкого и других членов делегации, состоялась «в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами».
Андрій Загороднюк: Технічно так, але я не можу сказати, що я бачу якийсь прогрес в цьому.
ГДЕ САНКЦИИ? ОПЯТЬ НЕ ЗНАЛИ ЧТО НЕ БУДЕТ ИСПОЛНЕНО РЕШЕНИЕ ТРИБУНАЛА? ХВАТИТ ВТИРАТЬ ДИЧ УЖЕ, ВАШИ ИНСТИТУТЫ НЕ РАБОТАЮТ И ПОРА СТАВИТЬ В УПРЕК ИМ КАК ОНИ СТАВЯТ В УПРЕК КОРУПЦИЮ.
пфф...у нас некоторые до сих пор не верят...и шастают туда отдыхать и по делам...как будто нет ни аннексии ни войны...мышебратья (??)
Думала -рожу,
А пошла проверила,-
С триппером хожу... (с)