EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  7762  174
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7503) Волкер Курт (473)

 "Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер визнав, що реакція світової спільноти на окупацію Криму Росією була недостатньо оперативною.

Він пояснює цей тим, що ніхто не вірив, що Росія "піде на вторгнення в Україну". Про це Волкер сказав в інтерв'ю виданню Гордон, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що ми відреагували недостатньо швидко, ми не вірили, що Росія дійсно вторгнеться в Україну, не вірили, що Росія дійсно захопить Крим. Щойно вони це зробили – ми почали реагувати... Я думаю, ми просто не вірили, що вони зроблять це знову. У цьому розумінні, вважаю, ми були недостатньо оперативними. Відтоді, особливо за нинішнього уряду, ми посилили підтримку України, ми зняли заборону на [постачання] летального озброєння як оборонного, запровадили додаткові санкції. Ми також стали більше залучені [до процесу врегулювання] дипломатично, зокрема і з Росією, щоб допомогти вирішити цей конфлікт", - сказав Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150066
 
   
 Топ коментарі
 
да ладно не верили . еще за полтора века до этого о России все все знали "Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер - Цензор.НЕТ 4514
из выступления лорда Пальмерстона в английском парламенте в 1853-ом году

«У русских всегда две реальности. На словах они за мир во всём мире и умеренность и объявляют они об этом и в Петербурге, и в Лондоне. А вот на деле проводят активные спецоперации с помощью своих агентов. Если их агенты преуспевают где-то, Петербург объявляет это свершившимся фактом и говорит, что не может поступиться такими результатами, ибо это противно русской чести. Если агенты терпят неудачу, отрицается всякая их связь с Петербургом, они объявляются местными патриотами или отщепенцами, и вообще сообщается, что послали их не с тем и что они нарушили данные им инструкции».
 показати весь коментар
 
Они только в порошенко верили. "Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер - Цензор.НЕТ 8938
 показати весь коментар
 
_Это они неверили после Грузии, после Смоленска, после всего, что творила моржовия? И разведка ваша обосралась полностью?! Они реально такие плуги или просто врут?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
сегодня "верующие" массово тусуются в церквях, в политике должны быть атеисты.
 показати весь коментар
 
 
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
 показати весь коментар
 
 
санкции вводите новые палезные и будет счастье.
 показати весь коментар
 
 
пусть старые обамовские подпишут!..
 показати весь коментар
 
 
а, кацапским углем, который в вагонах катается по всей Украине, что делать...?
 показати весь коментар
 
 
...который к тому же только по бумажкам кацапский, а по факту большая его часть из лугандона.
 показати весь коментар
 
Ну а после того, что был захват крыма, вы все не могли этот захват разглядеть. Обама все приглашал путлера на переговоры и пытался его уговорить. Если бы санкции Штатов были адекватными преступлениям путена, то и рашки бы уже не было на карте. Было бы много маленьких кусочков.
Но санкции были вначале вообще никакие- запрет на въезд в ЕС и Штаты восемьдесят пятым лицам.
 показати весь коментар
 
 
Я бьі на первое место поставил "фактор Обамьі" , которого банально "купили" Нобелевской премией Мира. В Сирии Обаму развели по аналогичному сценарию.
 показати весь коментар
 
 
ваші аналітики прорахувались.
а ще ви не вірили, що рашка зможе впливати на вибори в штатах та Єропі.
 показати весь коментар
 
 
кароче, лепит курт горбатого - не знали. не могли, как сцать в расейских подворотнях, так абама с куртом на передке, а как крым грудью заслонить, так у них сразу демократический мандраж, типа, мы санкции ввели, а остальное эпигоны довершат "Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер - Цензор.НЕТ 1773
 показати весь коментар
 
 
К чему эти бессмысленные разговоры теперь? Волкер всё больше балаболит ни о чем. Конкретики нет. Неудивительно с таким-то шефом.
 показати весь коментар
 
 
Как обычно, понять, когда нам врут, а когда делают официальное заявление, решительно невозможно.
🤔
 показати весь коментар
 
 
_Это они неверили после Грузии, после Смоленска, после всего, что творила моржовия? И разведка ваша обосралась полностью?! Они реально такие плуги или просто врут?
 показати весь коментар
 
 
..просто врут. Имхо, заблуждением является повторяемая многими фраза о том, что большинство людей глупцы. Они не глупцы, а подлецы, а в политику выбиваются только отборные, сертифицированные подлецы. Даже в продвинутых странах.

 показати весь коментар
 
 
А сейчас они не верят, что Раша планирует захватить Одессу, Харьков, Киев, Львов...
 показати весь коментар
 
 
О-ооо, планы путлеровцев не ограничиваются всего лишь Украиной.
 показати весь коментар
 
 
раша не планирует захватывать эти города. Времена второй мировой давно прошли и методы прямого захвата окончательно утратили остатки эффективности, удерживать в подчинении захваченные прямой агрессией территории очень не выгодно. А вот посеять хаос и поставить туда марионеточное правительство - совсем другое дело.
 показати весь коментар
 
 
Если ничего не делать и всю Украину могут захватить😐
 показати весь коментар
 
Ага. Чушь не пишите. Если бы это было возможно , то путлер давно бы уже это сделал. Они только ДАП каждую неделю писали , что взяли. Кишка тонка.
 показати весь коментар
 
ОБАНА!!!!(Обама)
Это же то же шо высрало ЦРУ. Бабки на лавках уже вовсю подсчитывали парашные пенсии, которые будут получать, а многомиллиарднобюджетная стая "разведчиков" обосралась?
За такое - половина причастных под суд, а вторая - на улицу.
Что-то такое было?

Волкер, ВЫ ЗНАЛИ, а не "не верили", падлы. Кому ты горбушу лепишь, фраерок? А я думал что цивилизованный мир слегка лучше....
 показати весь коментар
 
 
мы сняли запрет на [поставку] летального вооружения в качестве оборонительного Источник: https://censor.net.ua/n3150066\\\\\\\\\\\

падаль еще и насмехается. израилю они в две недели сотнями самолетов доставили гору оружия, а тут ..... сняли запрет да ссанкции ввели, а Рашка хвастается профицитом бюджета и почти пол-трлн. резервов. уроды, надеюсь что "новичка" получите.... несколько тонн, мерзавцы
 показати весь коментар
 
 
полтриллиона долларов резервов ,это результат того , что каждый ватник стал беднее , в апреле 2018 года карлик опустил курс рубля по отношению к доллару с 55 до 65 за доллар , вот и стали накапливаться проклятые пиндосские доллары .Вата молчит , банда грабит.Но почему карлик при этом увеличил возраст выхода на пенсию каждому ватнику на 5 лет ? Почему НДС повысил с 18 до 20% ? Почему вводит разные налоги типа " Платона" и маркирует импорт от шуб до трусов ? Денег не хватает на пенсии , на содержание мусоров и кагэбистов , на тролляк и шпионов , на поддержку фашистских режимов по всему миру.
 показати весь коментар
 
 
крайне правых, а не фашистских. копировать Роллс-Ройс научились китайцы, но это не значит что купишь за 30к. евро оригинал, хотя и похож.

ну да, странно что обсерается Газпром и Роснефть при таких резервах. это походу "золото партии" - оно то есть, но оно то не для холопов парашных.

но то что у них гигантские доходы от Запада, которые идут на атаки и оружие против этого же Запада, факт.
то есть мы имеем либо какой-то заговор, либо Ленин был прав насчет веревки и буржуев.

В такую тупость "буржуев" я не верю.
потому что они могли бы десять раз очистить Европу от этой мерзости. остается что-то такое, почему Меркель принимает миллионы оборванцев и выделяет чет около 90млрд. евро на их содержание...
+высер ЦРУ и теперь идентичный Волкера - "мы не знали шо Раха пойдет на Крым". пюс клоунада Трампа и какая-то самоубийственная атака Ирана на арабов.....
эка хитрые, проказники то. нужно им опять чето типо 9.11, видать(за Осаму я молчу, ибо смешно шо полуграмотные аллахакбаровцы провернули стратегическую операцию)
 показати весь коментар
 
как Европа может отказаться от 200 млрд.кубов газа из мацковии в один момент ? Почитайте ниже какие объемы угля потребляет Германии из мацковии и как борются с уменьшением зависимости от энергоресурсов в http://www.finmarket.ru/database/news/5080155 Все хотят , чтобы мацковию добили , но на практике это не так просто , это не Иран , это хуже.Запад давит и сильно , можно об этом часами писать . Погуглите как и почему с убытком в 1 миллиард долларов Сбербанк мацковии продал свою дочку в Турции Денизбанк кажется .Экспорт газа в ЕС в 2019 году упал на 5% ( из-за газопровода Азербайджан - Европа , котрый строили аж с 2014 ) , не быстро , но катком пройдут по мацковии.
 показати весь коментар
 
спровоцировать на теракт, максимально раздуть.
хотя, Параша и так сделала сколько терактов в Европе.
то есть поставить вопрос: покупаем газ у террористов и зимой в комнате 20гр.
или срочно теряем деньги, но диверсифицируем поставки и в комнате в тот же год 18гр., а на следующий - те же 20.
Че балтийские страны вытерпели? Потому что знали чего хотят - минимум Параши, максимум безопасности.
 показати весь коментар
 
Скажи проще: вы абасрались, придурки, ...лять !!! "Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер - Цензор.НЕТ 9302
 показати весь коментар
 
_С чего это они обосрались? Как будто защита Украины была их целью... Они просто откровенно кинули слабого.
 показати весь коментар
 
 
Так мне ещё до захвата Крыма москвич один говорил, что сначала Крым, потом Аляска и падение Штатов. То есть в их обществе это муссируется, а там как получится, зевнёт Запад, получит апперкот.
 показати весь коментар
 
 
Ну, в чём действительно россиянам равных нет: так это в обеспечении режима строжайшей секретности. Громадный опыт ещё со времён СССР.
Пока продвинутые нации пересылают совершенно секретные документы по электронной почте, россияне используют фельдъегерьскую связь: пара курьеров с документами, вооружённые пистолетами на случай нападения. Плюс режим полного радиомолчания. Да много чего; опыт богатый. Вспомнить можно ту же "Операцию Дунай".
 показати весь коментар
 
 
если у нас 90% населения и понятия не имеют, что такое кацапы, то что с пиндосов требовать ?
 показати весь коментар
 
 
А до этого не было Приднестровья, Абхазии? Прям такие наивные, аж противно.
 показати весь коментар
 
 
Я не буду объяснять известные факты. Гугл в помощь.
 показати весь коментар
 
Туповат ты, Дима. И боюсь тут и Гугль тибе не поможет....
 показати весь коментар
 
Я не буду объяснять известные факты. Что такое "риторический вопрос". Гугл в помощь.
 показати весь коментар
 
Верить - не верить !
Еще на картах погадайте .
А в Крыму

8 (ВОСЕМЬ) хранилищ ЯО ,построенных во время холодной войны .
Поэтому в ближайшие 25-30 лет рф Украинский Крым не вернет .
Сказочники из ЕС...
Ядерный центр в Крыму Кизилташ , Феодосия 13.

"Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер - Цензор.НЕТ 1066
 показати весь коментар
 
 
объясните им, что Россия это не СССР ("раша" по ихнему)......и это дерьмо, что осталось после совка, совсем...... НЕ "РАША"....и пора уже избавляться от страха
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мы не верили, но мы очень хотели рассорить Россию с Украиной. Все разведки мира докладывали - Майдан, ******, - а мы аплодировали. Мы - не верили, как разругать лучших соседей. КРЫМ!. Теперь - одним Джавелины, а от другиг Газ. Пошли накуй славяне.
 показати весь коментар
 
 
"Лучших соседей" никто не принуждал воровать Крым и вторгатся в Украину.
 показати весь коментар
 
ЗЫ: Джавелины, это очень хорошо "Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер - Цензор.НЕТ 8553. Вы ещё забыли про модернизацию самонаводящихся снарядов большого калибра, теперь там одна платка вместо совковой этажерки.
 показати весь коментар
 
Американские брехуны. Все вы знали.
 показати весь коментар
 
 
Ну, якщо Модова і Грузія нічому їх не навчили чи може вони забули урок за давністю. Стосовно ж, ЯЗ то, варто розуміти що, для створення ЯЗ потрібно мати сильну економіку, освіту та науку і міцні зв'язки у світі аби її створювати. Навіть Ірану з його нафтою, газом та ідеологією не легко протистояти тиску. Не варто кивати на Ізраїль, він має сильне лобі, сильну економіку та не програв жодної з 16 чи 18 воєн і крім національної ідеї має армію сильнішу від ЗСУ; поліція та розвідка навіть не думає продавати свої секрети арабам; вони таки посадили одного президента, одного прем'єра та одного міністра на відміну від України.
 показати весь коментар
 
 
Місцеві ВАТАЛІТИКИ, зараз всі такі прозорливі.


 показати весь коментар
 
Не только они знали но и согласовывали с Путиным свои действия. Липовые санкции в обмен на бабло которое Пу загонял на счета семейки Клинтон которая была правой рукой Обамы. Плюс около триллиона долларов стабфонда РФ который Путя перевел своим лучшим друзьям США!!! Зачем? Мне даже Илларионов ответить внятно ничего не мог при личной встрече. А Илларионов и придумал этот стабфонд. А это совершенно американский парень работает в госдепе США. Так вот он лично мне сказал в присутствии свидетелей что Путя планировал зават Украины с 2004 года!!!! И Илларионов 100% писал об этом докладные начальству в госдеп США! И они ничего не знали? Циничные подонки...
 показати весь коментар
 
 
Ой, який там 2004? Кацапи з 1992 планують захват України і відновлення імперії. Це, у них національна ідея фікс, вони на ній зациклені.
 показати весь коментар
 
Блин,седня прямо нашествие ордынских! "Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер - Цензор.НЕТ 6522
 показати весь коментар
 
Вчера Волкер сказал: Я не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий Украины
Сегодня говорит: Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым.
Завтра скажет: Мы не верили в то, что Россия оккупирует всю Украину по границу с Польшей
 показати весь коментар
 
 
Волкер сказочки рассказывает. Довольно страшные на самом деле!
 показати весь коментар
 
Ваши предки не верили, что Гитлер захватит Австрию и Польшу.
 показати весь коментар
 
 
Они не верили, они лоханулись (типа)
И что же этих двуличных ублюдков заставляет верить в позорные для Украини "минские соглашегия" с ******?
 показати весь коментар
 
 
Вони не повірять , що Україна створить і відновить ядерну зброю. Тоді нас блискавично приймуть в НАТО.
 показати весь коментар
 
песдит курт,как дышит.из этого следует,шо у штатов нет военной разведки..
а это уже разводняк лоха .wsrriors of the world is due
 показати весь коментар
 
А КОГДА НА ДОНБАСЕ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА ТОЖЕ НЕ ВЕРИЛИ? ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ, ПРОСТО ПУСТЬ СКАЖУТ ПРЯМО ОБОСРАЛИСЬ И СИДЕЛИ ЖДАЛИ ЧТО ВСЕ САМО РЕШИТСЯ А ОНО НЕ РЕШИЛОСЬ А ЕЩЕ УСУГУБИЛОСЬ. А НЕ ДАВЯТ РАШКУ ОНИ ПОТОМУ ЧТО В ТАКОМ СЛУЧАЕ ОТОЙДЕТ ВСЕ КИТАЮ,ХОТЯ И ТУТ ОНИ ОПЯТЬ ОБОСРАЛИСЬ, КИТАЮ УЖЕ СИБИРЬ ОТДАЛИ
 показати весь коментар
 
Бюджет ЦРУ и АНБ больше чем военный бюджет Украины. За что вы платите им?
 показати весь коментар
 
Касапов не пустили в США .Посольство США в России не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.
Без возможности легально пересечь американскую границу остались глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, его коллега из ГосДумы Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИДа, включая главного переводчика и главу генерального секретариата Сергея Бутина.
Об этом «Коммерсанту» рассказал сам Косачев, прибывший в правительственный аэропорт Внуково-2, откуда в ближайшее время отправится в США борт Лаврова.
Официального отказа в визах, по словам Косачева, не было. Просто членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве.
«Беспрецедентная ситуация. Ситуация скандальная, - возмущается он. - Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН. В общей сложности десять человек. Главным образом - представители МИДа, которые должны были вылететь в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать содержательную работу российской делегации».
По словам Косачева, готовятся «жесткие» ответные шаги по линии МИДа.
«То, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации, - это еще один, и очень тяжелый, раздражитель в наших двусторонних отношениях. Это очередная крайне деструктивная инициатива американской стороны, которая эти отношения даже на таких практических сюжетах загоняет в тупик. Американцы радикальным образом нарушают свои обязательства, как страны, на территории которой расположена ООН, и как постоянный член Совбеза ООН, который несет особую ответственность за обеспечение работы всей организации», - заявил Косачев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что ряд членов официальной российской делегации не получили американскую визу для участия в Генассамблее ООН.
«Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию. Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке», - сказала Захарова.
По ее словам, американская сторона ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Но «документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали», объяснил ситуацию источник в МИДе.
По его словам, подача документов Косачева, Слуцкого и других членов делегации, состоялась «в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами».
 показати весь коментар
 
BBC News Україна: Чи ведуться переговори про повернення військових катерів, які затримала Росія біля Керченської протоки?
Андрій Загороднюк: Технічно так, але я не можу сказати, що я бачу якийсь прогрес в цьому.
ГДЕ САНКЦИИ? ОПЯТЬ НЕ ЗНАЛИ ЧТО НЕ БУДЕТ ИСПОЛНЕНО РЕШЕНИЕ ТРИБУНАЛА? ХВАТИТ ВТИРАТЬ ДИЧ УЖЕ, ВАШИ ИНСТИТУТЫ НЕ РАБОТАЮТ И ПОРА СТАВИТЬ В УПРЕК ИМ КАК ОНИ СТАВЯТ В УПРЕК КОРУПЦИЮ.
 показати весь коментар
 
вы не верили..?!.
пфф...у нас некоторые до сих пор не верят...и шастают туда отдыхать и по делам...как будто нет ни аннексии ни войны...мышебратья (??)
 показати весь коментар
 
Я ждала и верила,
Думала -рожу,
А пошла проверила,-
С триппером хожу... (с)
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору