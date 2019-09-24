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 Суспільство
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Все про:отруєння (665) Нацполіція (8243) Хмельниччина (275)

 Після відвідин аквапарку в Хмельницькому до лікарів звернулися 13 осіб

Після відвідин хмельницького аквапарку цими вихідними до лікарів по медичну допомогу звернулися 13 осіб, серед яких 11 дітей і двоє дорослих.

Про це повідомили в поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі скаржилися на сльозотечу і кашель. Оглянувши їх, медики встановили попередній діагноз - інгаляційне отруєння хлором.

У лікарні залишилися тільки двоє дітей - брат і сестра 2009 і 2011 р.н., на ранок наступного дня їх виписали.

Слідчо-оперативна група обстежила місце події, відібрала зразки повітря і води і басейнів для експертизи, а також вилучила документацію щодо подачі речовин для очищення води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння в шкільній їдальні в Одесі: в лікарню звернулися 53 учня, - ДСНС

Зараз слідчі ведуть розслідування за статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням". Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150062
 
 
 Топ коментарі
 
Осмотрев их, медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором. Источник: https://censor.net.ua/n3150062

Шо, опять баньки сутра залил? После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек - Цензор.НЕТ 6742
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Ну пить воду из басейна єто последнее дело...
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Санитарный день в бассейнах должен проводиться один раз в месяц. В этот день воду обязаны полностью слить, бассейн очистить, продезинфицировать и наполнить по-новому. Кроме того, каждые два часа должен производиться замер остаточного хлора. Его содержание не должно превышать 0,3-0,7 миллиграмма на литр. В детских бассейнах, согласно санитарным нормам, воду должны менять каждую неделю, - рассказали нам в СЭС.

Мы позвонили в некоторые бассейны Харькова и поинтересовались, как часто у них меняют воду.

Как выяснилось, в "Акварене" воду меняют раз в полгода, а в бассейне элитного спорт-клуба "Tetra" - 3 раза в год.
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Осмотрев их, медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором. Источник: https://censor.net.ua/n3150062

Шо, опять баньки сутра залил? После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек - Цензор.НЕТ 6742
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Спорим, что они там и хлорки нахлебались перорально? Тут просто в бассейне бывает случайно хлебанешь, а то целый аквапарк
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Да зачем спорить? Медики установили ингаляционное отравление. Это значит надышались, а не нахлебались.
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больше хлора - меньше ********** в среде обитания
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Ага, а ти підеш туди працювати "спиртрометром".. Розсміявся аданака 😁😁😁😁😁😁
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Не переживай . Закуски вистачить та ще і залишиться . Там поруч рибокоптильний цех і пекарня . А народ підтягнється то ще і консервацією забезпечить 😃
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Дивує, що там ще досі для знезараження води в басейні використовується ЛОНІІ 100 на зрідженому хлорі. Це вже технологія минулого століття. Є ******* методи знезараження , безпечні та ефективні.. 😕
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б*же, ви бачив деякі наші "дороги"?
як ви вважаєш - таким людям що ОЦЕ терплять, будуть знезаражувати басейни духАми Коко Шанель №3?


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Та не зовсім дешевим є те задоволення відвідати "Аквапарк". І пересічна людина не зможе собі дозволити регулярно туди ходити. А те, що власники вирішили "зекономити" і залишити стару систему знезараження - це вже їхній косяк. Забули, що скупий платить двічі.
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Может какой-то ватник перепутал стекломой с хлоркой, нажрался, пошел в бассейн, а уже в нем вспомнил что забыл посетить туалет по-маленькому?

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К сожалению , человеческий фактор , скорее всего. Оператор банально ошибся с концентрацией .
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Там важко помилитися, якщо апарат ЛОНІІ в робочому і справному стані. Але швидше всього тій апаратурі вже більше тридцяти років. І апаратура вже просто своє відпрацювала
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Не путайте аквапарки , которьім не более 10 лет , в массе , с советскими бассейнами. Там другое оснащение.
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Я це добре знаю. Але "Аквапарк" був створений на базі старого басейну та його вже існуючого обладнання для знезараження води. В ******** проектах використання газоподібного зрідженого хлору в "Аквапарках" не передбачається. Власники вирішили "зекономити", а як наслідок масове отруєння хлором відвідувачів. Тут ще невідомо в якому стані організація контролю залишкової хлору у воді басейну та забезпечення ефективної припливно-витяжної вентиляції
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Чтобы не менять грязную воду, как положено по графику и санитарным нормам, они её хлорируют, превышая предельную концентрацию в разы. Хлорка дешевле воды, а бизнес у нас не любит тратиться, они срут на здоровье потребителей, клиентов, гостей. Государство устранилось, проверок нет, поэтому имеем то, что имеем - отравления, пожары, падающие и убивающие аттракционы, конструкции, баннеры, фуры-убийцы, с заснувшими от усталости водятлами за рулём.... Джунгли!
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Санитарный день в бассейнах должен проводиться один раз в месяц. В этот день воду обязаны полностью слить, бассейн очистить, продезинфицировать и наполнить по-новому. Кроме того, каждые два часа должен производиться замер остаточного хлора. Его содержание не должно превышать 0,3-0,7 миллиграмма на литр. В детских бассейнах, согласно санитарным нормам, воду должны менять каждую неделю, - рассказали нам в СЭС.

Мы позвонили в некоторые бассейны Харькова и поинтересовались, как часто у них меняют воду.

Как выяснилось, в "Акварене" воду меняют раз в полгода, а в бассейне элитного спорт-клуба "Tetra" - 3 раза в год.
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Бывший главный санитарный врач Харьковской области Иван Кратенко усомнился в

- Если не менять полгода, вода завоняется.

По словам Кратенко, проблемой многих харьковских бассейнов является отсутствие дезинфекции и оборотной системы очистки. Такая система требуется большого количества электроэнергии, поэтому ею часто пренебрегают из соображений экономии.

- В таких случаях, чем чаще меняют воду, тем лучше. Потому что многие микроорганизмы находят в воде условия для развития. Глисты передаются.

Ситуацию усугубляет и то, что сейчас Кабмин запретил проводить проверки врачам, а санитарную службу объединяют с другими ведомствами - ветеринарной и службой управлением защиты прав потребителей.

Врач рекомендуют любителям водных видов спорта не игнорировать санитарные нормы и принимать душ до и после бассейна, чтобы не подцепить заразу.
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Болотные растения мох и сфагнум, обладают сильным бактерицидным действием - вещества, которые выделяют данные растения убивают многие микробы и болезнетворные бактерии.
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Такая ситуация по всей стране, не только в Харькове.
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Сейчас следователи ведут расследование по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений" - если бы Супрун СЭС не ликвидировала, то следователи остались бы без работы.
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