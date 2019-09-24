 Після відвідин аквапарку в Хмельницькому до лікарів звернулися 13 осіб

Про це повідомили в поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі скаржилися на сльозотечу і кашель. Оглянувши їх, медики встановили попередній діагноз - інгаляційне отруєння хлором.
У лікарні залишилися тільки двоє дітей - брат і сестра 2009 і 2011 р.н., на ранок наступного дня їх виписали.
Слідчо-оперативна група обстежила місце події, відібрала зразки повітря і води і басейнів для експертизи, а також вилучила документацію щодо подачі речовин для очищення води.
Зараз слідчі ведуть розслідування за статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням". Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.
Шо, опять баньки сутра залил?
😁
😁
як ви вважаєш - таким людям що ОЦЕ терплять, будуть знезаражувати басейни духАми Коко Шанель №3?
Мы позвонили в некоторые бассейны Харькова и поинтересовались, как часто у них меняют воду.
Как выяснилось, в "Акварене" воду меняют раз в полгода, а в бассейне элитного спорт-клуба "Tetra" - 3 раза в год.
- Если не менять полгода, вода завоняется.
По словам Кратенко, проблемой многих харьковских бассейнов является отсутствие дезинфекции и оборотной системы очистки. Такая система требуется большого количества электроэнергии, поэтому ею часто пренебрегают из соображений экономии.
- В таких случаях, чем чаще меняют воду, тем лучше. Потому что многие микроорганизмы находят в воде условия для развития. Глисты передаются.
Ситуацию усугубляет и то, что сейчас Кабмин запретил проводить проверки врачам, а санитарную службу объединяют с другими ведомствами - ветеринарной и службой управлением защиты прав потребителей.
Врач рекомендуют любителям водных видов спорта не игнорировать санитарные нормы и принимать душ до и после бассейна, чтобы не подцепить заразу.