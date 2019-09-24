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 Суспільство
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 У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля"

У Збройних силах України, під керівництвом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України розпочалися стратегічні командно-штабні навчання з органами військового управління Збройних сил України та іншими складовими сил оборони України із залученням військ (сил) "Козацька воля-2019".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Головною метою навчань "Козацька воля-2019" є перевірка спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за класифікацією НАТО) здійснювати управління військами (силами) у ході підготовки і ведення операцій (бойових дій) у разі широкомасштабної збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів та органи управління інших військових формувань і правоохоронних органів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Комплекс заходів стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля-2019" триватиме на всій території держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150059
 
   
 Топ коментарі
 
Москаль північний наш ворог вічний.
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Раніше навчання проводили виходячи з того, що ворог прийде із заходу.
Але він вдарив з півдня та сходу.
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НЕМА.
про обстріли всі мовчать.
зелєнскій та його ко-ко замовчують наші втрати, міжнародна спільнота про них не чує.
натомість всілякі дуполизи розповсюджують байку про найхаризматичнішого лідера світу - вовку зеленського.
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На учениях под Оренбургом отрабатывали десантирование БМП но что-то пошло не так
У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля" - Цензор.НЕТ 8040

У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля" - Цензор.НЕТ 6835
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все пішло по маскаляцькі.
рукожопість не підвела ))
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Раніше навчання проводили виходячи з того, що ворог прийде із заходу.
Але він вдарив з півдня та сходу.
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Правильно, меркели-микроны-трампы в ту же минуту высрут: ну вот, гражданская война, друх Вольдемар, введииии.....
а Меркель дополнит с пионерским акцентом: о, я-я, дас ишь фантастишь. И сделает вот так: У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля" - Цензор.НЕТ 1553
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Не придут они, придёт Янукович. Уже и лыжи смазывает для возвращения.
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а чого *****-путіна так ви обожнюїте та ще з великий літери малюїте буковку початкову??
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"малюїш" може ти на стіні.
це раз.
два - не люблю матюків.
три - якщо в офіційних документах Міль будуть писати так як ти кажеш - з задоволенням буду наслідувати. а кривлятись, особливо як напівсовки зі своїм "путлер" - не буду.
хоча й подобається кликуха дана "герою" харків.янами.
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так ви мабуть поважаїти північного ірода?
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\\\\\\\\\
Подобный казус вопиющего несоответствия текстов Библии и исторических материалов случился и с Рождеством Христовым. Царь Ирод Великий, который, вроде бы, искал крошку Иисуса, чтобы задушить христианство еще в зародыше, оказывается, опрометчиво скончался за четыре года до Его рождения. А перепись населения Иудеи, которая послужила толчком к путешествию плотника Иосифа и не от него беременной Девы Марии в Вифлеем, проводилась спустя несколько лет после предполагаемого рождения Христа. Эти данные теперь стыдливо приводятся в примечаниях к Библии. Но - очень мелким шрифтом. Да и кто имеет охоту читать примечания!\\\\\

Ти думаЇш шо я з тобою сратись буду?
Зовсім ні, ти мене - прокляни за бобох*льство, а я тобі просто скажу: У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля" - Цензор.НЕТ 8836
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Название - только щас подумал шо козаки же были если не под ляхом, то под "братом", а Дорошенко даже турок сюда привел, было дело. Так что это немного напоминает кацов с их дмитриями(ган)донскими и сашами невскими - лучше молчать то.
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Увага!
На період дії "особливого періоду" норма закону в частині розірвання контракту військовослужбовцем внаслідок невиконання командуванням взятих на себе об'овязків НЕ ДІЄ.
Це означає, що жоден з пунктів обов'язків, зазначених у контракті, з боку ЗСУ, може не виконуватися без будь-яких юридичних наслідків для останнього.
Таким чином, підписавши контракт з ЗСУ, ви добровільно стаєте безправним рабом.
ДумайТЕ
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