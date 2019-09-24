 У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Головною метою навчань "Козацька воля-2019" є перевірка спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за класифікацією НАТО) здійснювати управління військами (силами) у ході підготовки і ведення операцій (бойових дій) у разі широкомасштабної збройної агресії", - йдеться в повідомленні.
До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів та органи управління інших військових формувань і правоохоронних органів.
Комплекс заходів стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля-2019" триватиме на всій території держави.
про обстріли всі мовчать.
зелєнскій та його ко-ко замовчують наші втрати, міжнародна спільнота про них не чує.
натомість всілякі дуполизи розповсюджують байку про найхаризматичнішого лідера світу - вовку зеленського.
рукожопість не підвела ))
Але він вдарив з півдня та сходу.
а Меркель дополнит с пионерским акцентом: о, я-я, дас ишь фантастишь. И сделает вот так:
це раз.
два - не люблю матюків.
три - якщо в офіційних документах Міль будуть писати так як ти кажеш - з задоволенням буду наслідувати. а кривлятись, особливо як напівсовки зі своїм "путлер" - не буду.
хоча й подобається кликуха дана "герою" харків.янами.
Подобный казус вопиющего несоответствия текстов Библии и исторических материалов случился и с Рождеством Христовым. Царь Ирод Великий, который, вроде бы, искал крошку Иисуса, чтобы задушить христианство еще в зародыше, оказывается, опрометчиво скончался за четыре года до Его рождения. А перепись населения Иудеи, которая послужила толчком к путешествию плотника Иосифа и не от него беременной Девы Марии в Вифлеем, проводилась спустя несколько лет после предполагаемого рождения Христа. Эти данные теперь стыдливо приводятся в примечаниях к Библии. Но - очень мелким шрифтом. Да и кто имеет охоту читать примечания!\\\\\
Ти думаЇш шо я з тобою сратись буду?
Зовсім ні, ти мене - прокляни за бобох*льство, а я тобі просто скажу:
На період дії "особливого періоду" норма закону в частині розірвання контракту військовослужбовцем внаслідок невиконання командуванням взятих на себе об'овязків НЕ ДІЄ.
Це означає, що жоден з пунктів обов'язків, зазначених у контракті, з боку ЗСУ, може не виконуватися без будь-яких юридичних наслідків для останнього.
Таким чином, підписавши контракт з ЗСУ, ви добровільно стаєте безправним рабом.
ДумайТЕ