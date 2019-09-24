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 Політика України
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Все про:бізнес (359) податки (784)

 Закон про зменшення тиску на бізнес опубліковано в "Голосі України"

Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес" опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" від 24 вересня.

Текст документа оприлюднено на сайті газети "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляв Укрінформ, цим законом декриміналізується фіктивне підприємництво. Так, ухвалений документ виключає з Кримінального кодексу статтю 205, відповідно до якої визначалося кримінальне покарання за створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності.

Фіктивне підприємництво каралося штрафом від 30 тис. до 60 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 510 тис. грн до 1 млн 20 тис. грн, або арештом до пів року чи обмеженням волі до двох років. За повторне порушення штраф становив від 50 тис. до 100 тис. НМДГ (від 850 тис. грн до 1,7 млн грн).

У пояснювальній записці до закону при цьому наголошується, що наявність кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво є одним із способів тиску на бізнес в Україні. Адже окрім самого факту наявності кримінальної відповідальності за вказане діяння, контрольні органи використовують вироки і матеріали досудового розслідування як доказову базу під час притягнення до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

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Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150058
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы как всегда правы , для всяких Коломойских давление на бизнес уменьшится , а для всяких бабушек которые продают семки итп увеличится Закон об уменьшении давления на бизнес опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 2249
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А у меня комплексная проверка на предприятие, с нарушением закона!
Спасибо тов. Зеленскому за уменьшение давления на бизнес, уря товарищи! УРЯЯЯЯ.
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да да да "уменьшение давления"....
только не уточняется что уменьшают для крупного бизнеса и очень увеличивают для мелкого
но зебилы радуются!

Закон про зменшення тиску на бізнес опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 256
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Это будет уже конец эпохи бедности...или опять есчО нет...😀
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Снижают давление на малый бизнес - значит он будет расти.
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ты читать умеешь? "исключает ... уголовное наказание за создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности."

это фирмы-прокладки на подставных лиц, а не малый бизнес.
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Зебилы как всегда правы , для всяких Коломойских давление на бизнес уменьшится , а для всяких бабушек которые продают семки итп увеличится Закон об уменьшении давления на бизнес опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 2249
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Щось буркоче у пузі, а я всьо сидю, сидю в кукурудзі.
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Нужно создать какой то телеграмм канал для бизнеса, для ФОПов для консалидации действий в свете последних событий
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А у меня комплексная проверка на предприятие, с нарушением закона!
Спасибо тов. Зеленскому за уменьшение давления на бизнес, уря товарищи! УРЯЯЯЯ.
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Нету нарушений и быть не может. Просто поставили перед фактом. Через 2 недели комплексная проверка и то не уведомили, я чисто случайно увидел свою фирму в списке на проверку.
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Сам пишешь, что проверка не началась. В чем нарушение закона? Это плановое мероприятие.
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в сроках, проведения, не имели права еще как минимум пол-года меня трогать. Но ...
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В отличие от вас совкового дерьма, что всю жизнь воровало и врало, я работаю честно и того же ( с переменным успехом) требую от "работничков". Кто занимался персоналом, тот меня поймёт.
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Нє украдьош - нє прожівьош. Так вчив совок.
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да да да "уменьшение давления"....
только не уточняется что уменьшают для крупного бизнеса и очень увеличивают для мелкого
но зебилы радуются!

Закон про зменшення тиску на бізнес опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 256
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Всі закони приймаються на користь олігархів. Доведено Україною і не розповідайте різну пічуху.
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жертвую свою пайку в пользу трускавецких университетов на благи зеленой науки...шоп юзик поумнел, наконец. И свадебный фотограф мог анимировать качественно. А то шо ш???
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Просто неспроможні аферисти. Наобіцяли, надурили всіх і захопили владу під час війни.
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ну к чему все эти недосказанности? писали бы уже правду: "Закон об уменьшении давления на бизнес Коломойского, Фирташа, Пинчука, Ахметова опубликован в "Голосе Украины".
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Млять, а может вообще ну его нафиг давить на бизнес!!! Не ?
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щас накаркаешь, и вообще отменят любые проверки олигархов. зато малый и средний запрессуют по-полной.
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Зеленский пошел опять в сторону Порошенко и януковича. Зажимает ФОПы и отменил наказание за фиктивные фирмы! Нагло лоббирует олигархов которые скрывают прибыль на сотнях ФОП а потом ликвидируют их.
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Я так розумію, декріміналізували конвертцентри? Це ж у них найбільш використовуються фіктивні підприємства?
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