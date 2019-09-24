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 Економіка
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Все про:податки (784) податкова (229) Клименко (132)

 Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ

Повернення "схем Клименка" з так званими "податковими майданчиками", які вже впроваджують новопризначені керівники Державної податкової служби - на тлі декриміналізації фіктивного підприємництва, затвердженої днями парламентом, - загрожує катастрофою Держбюджету.

До кінця року він може недоотримати понад 30 млрд грн, пише "OBOZREVATEL".

За даними видання, від бізнесу пішли сигнали про те, що фіскали почали "наполегливо радити" працювати з "правильними компаніями" - контрагентами.

"Починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними єдиного державного реєстратора, в деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, які демонструють колосальні обіги і широку різноспрямованість свого бізнесу. Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, із них більш ніж 7 тис. - платники ПДВ. Здавалося б, є привід для оптимізму, але детальніший аналіз свідчить про зворотне", - доходять висновку журналісти-розслідувачі.

Як приклад вони наводять Запорізьку область, де за останні 2 місяці зареєстровано 400 компаній-платників ПДВ. Їхній обіг за серпень перевищив 2,6 млрд грн. Цей сплеск активності збігся з призначенням нового керівника регіонального управління Державної податкової служби.

"Причини криються в тому, що поява цих суб'єктів - це не випадковість, а, найімовірніше, вертикально інтегрована схема з переведення в готівку та мінімізації платежів, контрольована як у регіоні, так і в центрі, - йдеться в розслідуванні. - Ця діяльність набуває дедалі більш масштабного і системного характеру, основним індикатором чого є невиконання дохідної частини бюджету".

За оцінками фахівців, які публікує видання, недонадходження податків у вересні лише по лінії податкової може досягати від 3 до 5 млрд грн, а за результатами року - перевищити 30 млрд грн, що стане жорстким стресом не лише для фінансової системи, а й для всієї економіки країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150057
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы думали что их зебобик поднимет налоги для всяких Порошенок и Коломойских , а в итоге заставят обычных рядовых зебилов - всяких таксистов , торгашей итд платить налоги , зебилы браво Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3 - 5 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 2042
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Зебіли в чергове самих себе зробили, що ти з тупоголових візьмеш? Бачили очі,що купували - їжте хоч провилазьте! Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3 - 5 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 9615
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Помню один из главных аргументов Зебилов было -"бедные старики, хочу,что бы моя мама достойную европейскую пенсию получала", а я слушал и плакал от смеха.
После 5 лет правления главзебила эту страну едва ли можно будет спасти
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Зебилы думали что их зебобик поднимет налоги для всяких Порошенок и Коломойских , а в итоге заставят обычных рядовых зебилов - всяких таксистов , торгашей итд платить налоги , зебилы браво
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Зебіли в чергове самих себе зробили, що ти з тупоголових візьмеш? Бачили очі,що купували - їжте хоч провилазьте!
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Слушай, хватит совать эту русскую рожу везде, уже тошнит от него
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він комік, можливо майбутній преЗедент ********** Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4255
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для всяких порошенок и ахметовых подняли ренту в металлургии. а платить налоги должны все- и ахметов и таксист Petro Poroshenko 4e941980, а не одни бюджетники.
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Ну так правильно , теперь бабушки которые что-либо продают чтобы выжить, потому что нищенской зебильной пенсии не хватает, обязаны будут платить налоги Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7276
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налоги должны платить все. просто богатые должны платить больше - это факт, а не получать дотации на покупку птицеферм в ЕС, или дотации на что-то там для ДТЭК.
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АЛИЛУЯ !!!!
Електричество заводам коломойского будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
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Налоги должны платить все. Иначе государство будет нищим. В США и ЕС самые высокие налоги.
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Семен Приходько шо там з Приватом ? Скоро зеля бородатій бабушкі зробить подарунок ?
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ну, как бы, по справедливости и по сути - не платят бюджетники налоги... им зарплата идет с уплаченных в бюджет еще дышашим бизнесом грошенят (и населением при оплате ндс в покупках), да и есв за них платится оттуда же...
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Вау торгашей и таксистов заставят платить налоги как в нормальных европейских странах, зрада зрадная.
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он хотел сказать тебе козломордому,что водки нет и иди найух
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козломордый,ты флажок уронил с мозгом впридачу
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Не успели спалить телевизор, сваты со слугами пролезли в мозги, а пианино поставило круглую точку...
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Так поступите как обещали перед выборами...Потрусите олигархат, крупный бизнес.........Они же " патриоты ". Пусть помогут стране.
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Беня уже несет в налоговую покрашенный киоск...
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По отчетам зв последние месяцы собираемость налогов растет. Ыксперты гадают на кофейной гуще, что будет в сентябре.
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ФОПы начали массово закрываться, поэтому ещё -50 млрд в ближайшие месяцы будет недопоступлений
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Пока поступления только растут.
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никто ж не спорит, вон Коломойскому скоро вернут 5,5 млрд уе.. + 2 млрд за МАУ.. у него да, растут, а у простого народа будет убывать.. это элементарная физика
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Ренту поднимают для крупного бизнеса - поступления в бюджет.
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где подымают? источник..
наоборот опускают
а ФОПов убирают с рынка как раз для того, что б олигархи больше зарабатывали
ФОПы были им всегда конкурентами, мелкими, Но конкурентами
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Обсяги промислового виробництва у серпні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,7%.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
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За даними статистичного відомства, за січень-серпень промвиробництво виросло на 0,1%.
За перші вісім місяців 2019 року у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів зростання склало 2,6%, у переробній промисловості падіння - 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано падіння на 1,4%.
Відзначимо, в березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилося до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в серпні - на 1,2%.Коломойський повернувся і почав "працювати"! Зє!
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Помню один из главных аргументов Зебилов было -"бедные старики, хочу,что бы моя мама достойную европейскую пенсию получала", а я слушал и плакал от смеха.
После 5 лет правления главзебила эту страну едва ли можно будет спасти
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5 лет?до нового года все решится,как обещал бурят,тот что глава ОП
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"Начиная со второй половины 2019 года, согласно данным единого государственного реестра, в некоторых регионах резко возросла экономическая активность. Массово начали регистрироваться новые предприятия, демонстрирующие колоссальные обороты и широкую разнонаправленность своего бизнеса. Параллельно с этим Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. И, как видим, за последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий,
Вот самое главное в этой статейке, остальное бред и предположения.
Источник: https://censor.net.ua/n3150057Источни
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зеДебіл просмалений "сватами" і "слугой народа" - не маючи даже "мозгів" подумати на декілька місяців наперед ))))) оце преЗЕдента і вибирало.....
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Ну помнится тут в мае ванговали, что курс бакса будет 100грн. летом. Не сбылось. Потом ванговали курс бакса 200грн. но уже осенью. Конец сентября. По состоянию на 24-09-2019 курс бакса 24,33грн. Так что получается на несколько месяцев вперед можно думать по-разному.
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Пачка масла вершкового 200 гр. в березні коштувала 32 грн, сьогодні 42 грн. Думає воно зебільне, пілять...
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Да, но при этом цены выросли вдвое - втрое. Н@хер ты мне курс доллара суешь? Я живу на гривни. Поздравляю, недоумок.
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справедливости ради стоит сказать, что "площадки" ниоткуда не возвращались... они никуда и не уходили... разве что хозяева тасовались...
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У кого пам'ять не зе-куряча і не зе-божіла, той пам'ятає: в 14-15 роках ми планували майбутнє на день-два, найдовше на місяць. І завжди з ремаркою "якщо х*йло в наступ не піде".
Далі, хоч із поправкою на ремарку, але вже впевненіше почали планувати майбутнє, навчання, крупні покупки, відпочинок.
А тепер я знову не можу нічого запланувати на рік наперед і відповідно прорахувати бюджет.
Бо йовбаки вибрали йовбаків. І тепер уже ніхто нічого толком не знає, не розуміє і не прораховує. Хіба бенін кооператив та північне х*йло.
І тепер реально не зрозуміло, скільки буде коштувати долар і картопля весною, чи буде у людей робота і зарплата, та де пролягатиме кордон України. Бо ніяка нафтуся не зробить з дідвоти економістів, юристів та воєначальників.
І я навіть заздрю людям, яким зараз голова таким не болить і в планах у них подрімати під дурне шоу.
Бо я під ОЦЕ шоу сплю хріново.
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"Призєдєнти" всі мабуть вже подумали, що їхні "слуги урода" у зв'язку з цим відразу поврізають собі високі зарплати ? - яка свята наївність ! Просто зєбілам будуть менше корму будуть насипати і мовчки жуйте вівці, що вам дадуть 😕
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Заплатять Зє!біли! Дурні повинні страждати!

Я вітаю підприємців!
Тепер, якщо на вас в податкову поскаржиться покупець, а податкова визнає вас винними, то ви заплатите штраф у розмірі 150% вартості, з них 100% піде скаржнику.
Це цілий пласт для шахрайства, шантажу та злочинних змов клієнтів з податківцями. І то лише одне зі смачних нововведень, які прийняті слугами сьогодні, і які у 2010 викликали податковий майдан.
Зараз, бачу, все ок: закрили очі, немає проблеми.
Мої співчуття тим притомним, хто не хотів, аби їх робили разом.
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зЕбіле, читай по літерах:
Це цілий пласт для шахрайства, шантажу та злочинних змов клієнтів з податківцями.
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Хто забув, нагадаю. Це "податковий майжан", 2010р.
І тепер ці самі особини обрали Зє! А потім хц є "Слуг народу" (судячи по складу депутатів восновному єврейського) оргазмують коли вони ссуть їм у очі!
Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9619
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Зелохов надо драть, драть, и еще раз-драть!
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ета шо жє палучаєтца шо дєньгі народу в етам гаду раздвавать нє кто нє будєт Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8219 Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8219
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Да вам зебилам уже в глаза насцали , а вы факты хотите . Вон янык едет , чебурнет вам запускать и доллар по 7 делать , ой лошары.
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Хряк яйцА боится,а тут могут ,как в Мариуполе сделать запросто.Самое безопасное место у него в Украине -одиночка для вышаков!
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«В НАБУ зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа -
Когда кто-то не знает
подследственность кого-то»
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Треба з прахоботів податок брати за кожен висер..
🤗
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Так ти ж тоді зєльоний голим і босим залишися. І висєрать не буде чим з голодухи 😁
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Шо, жадібний такий??
Ділися своїми соєвими гонорарами!
😁
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Дэвушка, падэлысь опытом-шо пачем и за шо??
🤑
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тебе окружной это писалось...?\за углом спрашивай селёдку...\
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Какая ты скромная и застенчивая, проффесиОналкаОралка, наверна?
Скучна и тупа вдобавок!
Бувай и на окружной добряче заробляй!
😁🤣
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тебе ЗЕленая шмаркля - только хвост селёдки обсасывать...
селёдки хочешь...?
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Мудрость народная оттачивает слова до бесподобного совершенства!На вооружение!
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Нельзя судить людей за экономические преступления организованные государством!
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Стали известны подробности встречи Зеленсконо с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом 20 сентября 2019 года. Зеленский хочет 5 млрд. долларов кредитом от МВФ (это больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые). МВФ четко сказал, что любые попытки отмены национализации "Приватбанка", давление на его бывших и нынешних руководителей, вмешательство в работу НБУ - недопустимо, от кого бы оно не исходило и будет препятствием развитию сотрудничества с МВФ.
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Надеюсь следующий президент Украины будет психиатр.
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О ну если помойка бродского высралась, то другая мусия помойка тут же подхватила и давай смаковать! Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3334
Высосаный из пальца звездёжь! В Украине за год регистрируется порядка 70 000 предприятий. делим на 12 месяцев - 5833 предприятия в среднем регистрируется в месяц.
Запорожская область - населения почти 1 800 000, это приблизительно 4% от населения Украины. Берём 4% от 5833 предприятий регистрируемых в месяц по всей Украине - 233 предприятия в месяц, за два месяца для Запорожья и выясняем что по статистике норма это 466 предприятия под регистрацию. 2.6 миллиарда гривен оборота за два месяца на 400 предприятий это много??? В среднем 125 000 долларов оборота в месяц???
Помоечная новость. Кстати кто там новый начальник налоговой? Потому как старый Манько на Порше помню, он был преданным порохоботом и нормально отлистывал в систему. А кто же этот новый негодяй? http://zp.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/kerivnyztvo/ Вот те на.... тот же Манько на Порше..... Так в чём же суть новости? Там же написано "Этот всплеск активности совпал с назначением нового руководителя регионального управления Государственной налоговой службы.Источник: https://censor.net.ua/n3150057"
Мля а кто новый то??? Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7865
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Глядя на этих дебилов Нефёдова, Гончарука и прочих, то это ещё нормально. Скоро украинцы щи будут из лаптей будут хлебать. Не будет ни зарплат, ни пенсий, все разворует Зелёная банда
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вам якутам нужно только две палки - и жизнь удалась...)))
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Зеленая шмаркля со своей зеленой братией начали делать то, ради чего и шли во власть -грабить Украину и ее народ, с наивной надеждой,что этого никто не заметит.
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