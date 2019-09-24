 Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ

До кінця року він може недоотримати понад 30 млрд грн, пише "OBOZREVATEL".
За даними видання, від бізнесу пішли сигнали про те, що фіскали почали "наполегливо радити" працювати з "правильними компаніями" - контрагентами.
"Починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними єдиного державного реєстратора, в деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, які демонструють колосальні обіги і широку різноспрямованість свого бізнесу. Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, із них більш ніж 7 тис. - платники ПДВ. Здавалося б, є привід для оптимізму, але детальніший аналіз свідчить про зворотне", - доходять висновку журналісти-розслідувачі.
Як приклад вони наводять Запорізьку область, де за останні 2 місяці зареєстровано 400 компаній-платників ПДВ. Їхній обіг за серпень перевищив 2,6 млрд грн. Цей сплеск активності збігся з призначенням нового керівника регіонального управління Державної податкової служби.
"Причини криються в тому, що поява цих суб'єктів - це не випадковість, а, найімовірніше, вертикально інтегрована схема з переведення в готівку та мінімізації платежів, контрольована як у регіоні, так і в центрі, - йдеться в розслідуванні. - Ця діяльність набуває дедалі більш масштабного і системного характеру, основним індикатором чого є невиконання дохідної частини бюджету".
За оцінками фахівців, які публікує видання, недонадходження податків у вересні лише по лінії податкової може досягати від 3 до 5 млрд грн, а за результатами року - перевищити 30 млрд грн, що стане жорстким стресом не лише для фінансової системи, а й для всієї економіки країни.
Електричество заводам коломойского будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
наоборот опускают
а ФОПов убирают с рынка как раз для того, что б олигархи больше зарабатывали
ФОПы были им всегда конкурентами, мелкими, Но конкурентами
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
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За даними статистичного відомства, за січень-серпень промвиробництво виросло на 0,1%.
За перші вісім місяців 2019 року у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів зростання склало 2,6%, у переробній промисловості падіння - 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано падіння на 1,4%.
Відзначимо, в березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилося до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в серпні - на 1,2%.Коломойський повернувся і почав "працювати"! Зє!
После 5 лет правления главзебила эту страну едва ли можно будет спасти
Вот самое главное в этой статейке, остальное бред и предположения.
Источник: https://censor.net.ua/n3150057Источни
Далі, хоч із поправкою на ремарку, але вже впевненіше почали планувати майбутнє, навчання, крупні покупки, відпочинок.
А тепер я знову не можу нічого запланувати на рік наперед і відповідно прорахувати бюджет.
Бо йовбаки вибрали йовбаків. І тепер уже ніхто нічого толком не знає, не розуміє і не прораховує. Хіба бенін кооператив та північне х*йло.
І тепер реально не зрозуміло, скільки буде коштувати долар і картопля весною, чи буде у людей робота і зарплата, та де пролягатиме кордон України. Бо ніяка нафтуся не зробить з дідвоти економістів, юристів та воєначальників.
І я навіть заздрю людям, яким зараз голова таким не болить і в планах у них подрімати під дурне шоу.
Бо я під ОЦЕ шоу сплю хріново.
Я вітаю підприємців!
Тепер, якщо на вас в податкову поскаржиться покупець, а податкова визнає вас винними, то ви заплатите штраф у розмірі 150% вартості, з них 100% піде скаржнику.
Це цілий пласт для шахрайства, шантажу та злочинних змов клієнтів з податківцями. І то лише одне зі смачних нововведень, які прийняті слугами сьогодні, і які у 2010 викликали податковий майдан.
Зараз, бачу, все ок: закрили очі, немає проблеми.
Мої співчуття тим притомним, хто не хотів, аби їх робили разом.
Це цілий пласт для шахрайства, шантажу та злочинних змов клієнтів з податківцями.
І тепер ці самі особини обрали Зє! А потім хц є "Слуг народу" (судячи по складу депутатів восновному єврейського) оргазмують коли вони ссуть їм у очі!
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа -
Когда кто-то не знает
подследственность кого-то»
🤗
Ділися своїми соєвими гонорарами!
😁
🤑
Скучна и тупа вдобавок!
Бувай и на окружной добряче заробляй!
😁🤣
селёдки хочешь...?
Высосаный из пальца звездёжь! В Украине за год регистрируется порядка 70 000 предприятий. делим на 12 месяцев - 5833 предприятия в среднем регистрируется в месяц.
Запорожская область - населения почти 1 800 000, это приблизительно 4% от населения Украины. Берём 4% от 5833 предприятий регистрируемых в месяц по всей Украине - 233 предприятия в месяц, за два месяца для Запорожья и выясняем что по статистике норма это 466 предприятия под регистрацию. 2.6 миллиарда гривен оборота за два месяца на 400 предприятий это много??? В среднем 125 000 долларов оборота в месяц???
Помоечная новость. Кстати кто там новый начальник налоговой? Потому как старый Манько на Порше помню, он был преданным порохоботом и нормально отлистывал в систему. А кто же этот новый негодяй? http://zp.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/kerivnyztvo/ Вот те на.... тот же Манько на Порше..... Так в чём же суть новости? Там же написано "Этот всплеск активности совпал с назначением нового руководителя регионального управления Государственной налоговой службы.Источник: https://censor.net.ua/n3150057"
Мля а кто новый то???