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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2835) нормандська четвірка (585) Трамп (1995)

 Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на продуктивну зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками української діаспори в Нью-Йорку.

"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", - сказав Зеленський.

Він також висловив сподівання, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться найближчим часом. Президент очікує, що вона буде складною, будуть порушуватися конкретні питання.

"Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити", – сказав глава Української держави.

Зеленський перебуває у США, де, зокрема, візьме участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви - наші найкращі дипломати і лобісти", - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150056
 
 
 Топ коментарі
 
мощная это как струя что я запостил на картинке выше Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4963
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Зеленский все правильно делает. Поэтому его поддерживает весь цивилизованный мир. Шоколадное вранье всем надоело.
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за пол ляма сфоткатся с рукопожатием как Порох.
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не тормози,он у баб Юли точку у туалета разведал,так что надеется не тратиться. Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4700
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Факти є? Бо у мене є !
"BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.
Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом." https://www.bbc.com/ukrainian/news-47733115

Порошенко передал на армию компенсацию, которую получил от BBC за недостоверную информацию
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Пусть лучше Зеленский 15 минут смешит Трампа, который думает о втором сроке имея кремлёвский крючок от первого срока. А потом тихо уходит,ссылаясь на плохую работу кишечника. Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2848
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Интеллектуал,там люди работают на благо Украины.
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- Изя, ты слышал, в Киеве террорист захватил мост и требует сумку денег?
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк!!!!!!!
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Трамп расскажет как на него посцали русские проститутки, а ЗЕклоун поделиться опытом игры членом на рояле
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кокс видимо отборный притянул, надеется что рыжий одного поля с Зе ягода по пристрастию. Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3330
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мощная это как струя что я запостил на картинке выше
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Зебилы , а почему ваш зебил обещал увеличивать налоги для миллионеров и миллиардеров ,и уменьшать для нищих , а в итоге все наоборот ? Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8793
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Почему ненавидишь Украину и Украинского Президента?
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Зебил ненавидит всех 99% украинцев потому что он сказал что для нищих уменьшить налоги , а для богачей сильно увеличит , а в итоге с богачи только богатеют , а нищие будут платить ещё больше налогов
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Пока при Зеленском экономика развивается позитивно. Международные рейтинги Украины растут.
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да. і ціни ростуть мов на дріжджях.
і це при стабільному доларі.
скажіть, а що буде з ними при зростанні курсу долара ?
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скоро будешь есть бумагу на которых напечатаны эти рейтинги
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Ну и где он увеличил налоги для нищих? А вот налоги для миллионеров как раз увеличил путем поднятия ренты на добычу руды Ахметкой.
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Где ? зебил уже сказал что всякие бабушки которые продают семечки итп теперь должны платить налог Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський - Цензор.НЕТ 279
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Ой придурок, ужесточение контроля это не новые налоги и не их увеличение, мы идем в ЕС а там с этим очень строго.
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Будет потужна мощная встреча. І тут плагіат.
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Ага. Сопротивлятся чтоб не вляпаться как папередники с Хилари....Те топили за неё на всех направлениях...Манафорта посадили, а во как получилось...ТРАМП! А сейчас сдашь Байдена со Злочевским и Бурисмой...а вдруг опять рокировочка. И что тогда? Трындец! Растяжка!
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Куда все зебилы делись ? Почему зебилы уже даже бояться защитить своего зебобика ? Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9389
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так х..ло и есть режиссер-постановщик сего
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Так что ожидается по итогам этой встречи? Для чего она? О чем товприсЧи будут говорить? За жизнь?😀
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Нет, им пофиг.
У них есть "запасной вариант", ПроФФесор.
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Мощная встреча возле сортира, дегенерат клоунский.
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"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3150056и сомнений нет никаких!!не мной это сказано:два де(ЗЕ)била (кому как нравится)это сила!! Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський - Цензор.НЕТ 781 Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1879 Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5756
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Так ПИ дорошенко за пять лет ЦАРЮВАННЯ был на приёме за пол лимона и то НА ПАРАШЕ!
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Головне не забути сказати "Дуже дякую"
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Спецом для зебильного преза - индюк думал, да в суп попал.
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С диаспорой не встретился-ЗРАДА!С диаспорой встретился-ЗРАДА!В НАТО не идёт-ЗРАДА!В НАТО сказал,идёт-ЗРАДА!Пленных не освобождает-ЗРАДА!Пленных освободил-ЗРАДА!Розганяют Воен.Прок-ЗРАДА!Не разогнал Воен.Прок-ЗРАДА!Саджають коррумпат-ЗРАДА!Освободил рейдерка-ЗРАДА!...
Может сжечь нах. чумную соєвую ферму с её всеми ЗАРАЖЕННЫМИ поросенками?-НЕ ЗРАДА,НЕ ЗРАДА,НЕ ЗРАДА!!!
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В самую точку, в любой теме находят зраду.))
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панимаш, какое дело, кацапчег казламордый, фермы соевые палят, а исчезают почему-то зелегниды. кто бы ещё вашу лахтовскую спалил...
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Сказал одно - сделал противоположное (Просто цитируя твой пост). Это не зрада. Это хитрожопие и популизм Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3790
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Два клоуна президентов вместе такое редко увидиш
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Мощная, жесткий, жесточайший- это из лексикона МИД, который писал как Порошенко, так и пишет Зеленскому.
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"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал глава Украинского государства.
Джерело: https://censor.net.ua/n3150056

Тобто клоун прагне навісити всю відповідальність на президента Америки.
Який хитрий.
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1."Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский согласился войти в Совет по правам человека при президенте РФ и "оказывать экспертную поддержку" по вопросам, касающимся Украины и других стран.

2.Член комітетів з оборони та розвідки медведчуківська Верещук робить гучну заяву про необхідність Фінляндізації України поза НАТО
3. РНБО повністю відмиває канали Медведчука.
4. Мабуть поміг не Всевишній і не Путін, а Вишинський у його комісії з прав люднии - й наших полоненних будуть міняти -заява Денисової.
5. Трамп пообіцяв Дуді безвізовий режим для Польщі вже до Різдва.
мабуть справді намічається "мощная встерча"
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Зеля торгуйся за Байдена как можно больше оружия и денег. Луценко с Петей начали первыми, ты не виноват.
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Неужто бухать собирается, как с овощем в Межигорье?
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При словах "Зеленский" и "мощно" приходит на ум только "обосраться"
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Да для этой встречи много фигляру ваЗЕлина понадобится.
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