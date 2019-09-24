 Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками української діаспори в Нью-Йорку.
"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", - сказав Зеленський.
Він також висловив сподівання, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться найближчим часом. Президент очікує, що вона буде складною, будуть порушуватися конкретні питання.
"Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити", – сказав глава Української держави.
Зеленський перебуває у США, де, зокрема, візьме участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
"BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.
Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом." https://www.bbc.com/ukrainian/news-47733115
Порошенко передал на армию компенсацию, которую получил от BBC за недостоверную информацию
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк!!!!!!!
і це при стабільному доларі.
скажіть, а що буде з ними при зростанні курсу долара ?
потужнамощная встреча. І тут плагіат.
У них есть "запасной вариант", ПроФФесор.
Может сжечь нах. чумную соєвую ферму с её всеми ЗАРАЖЕННЫМИ поросенками?-НЕ ЗРАДА,НЕ ЗРАДА,НЕ ЗРАДА!!!
Джерело: https://censor.net.ua/n3150056
Тобто клоун прагне навісити всю відповідальність на президента Америки.
Який хитрий.
2.Член комітетів з оборони та розвідки медведчуківська Верещук робить гучну заяву про необхідність Фінляндізації України поза НАТО
3. РНБО повністю відмиває канали Медведчука.
4. Мабуть поміг не Всевишній і не Путін, а Вишинський у його комісії з прав люднии - й наших полоненних будуть міняти -заява Денисової.
5. Трамп пообіцяв Дуді безвізовий режим для Польщі вже до Різдва.
мабуть справді намічається "мощная встерча"