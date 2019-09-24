 РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що постанову Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року з ініціативою ввести санкції проти телеканалів було розглянуто РНБО 19 березня поточного року.

У зв'язку з тим, що українське законодавство дозволяє вводити санкції проти юросіб-резидентів виключно у разі їхньої причетності до терористичної діяльності, то РНБО доручило Службі безпеки України провести відповідну перевірку зазначених у постанові компаній (ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Партнер ТВ" , ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Аріадна ТВ").

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"Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано", - сказано у відповіді РНБО.

Таким чином, не виявлено підстав для введення санкцій.