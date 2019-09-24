 РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що постанову Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року з ініціативою ввести санкції проти телеканалів було розглянуто РНБО 19 березня поточного року.
У зв'язку з тим, що українське законодавство дозволяє вводити санкції проти юросіб-резидентів виключно у разі їхньої причетності до терористичної діяльності, то РНБО доручило Службі безпеки України провести відповідну перевірку зазначених у постанові компаній (ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Партнер ТВ" , ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Аріадна ТВ").
"Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано", - сказано у відповіді РНБО.
Таким чином, не виявлено підстав для введення санкцій.
Проблема в том, чтобы доказать, что это инакомыслие против Украины...
ты полный зебил и этого не понимаешь ?
или понимаешь, но наниматели велят лепить из себя дауна ?
А ще раніше АрселорМіттал Кривий Ріг заявив про виведення 10 міліардів доларів з України
Об этом говорится в редакционной колонке Financial Times.
По мнению издания, после победы Зеленского на выборах в Украине начали происходить хорошие вещи, однако в последние две недели начали происходить и тревожные события.
В частности, в издании пишут, что олигарх Игорь Коломойский сделал видное выступление в украинской столице. Также в FT напомнили, что ранее в интервью премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с Коломойским в деле Приватбан
Все верно вы заметили, при порохе вопрос ставился о наложении санкций, а при шмаркле вопрос сняли.
З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова
когда там собралось одно оранжевое ворье
оно Жюлю кинуло
оно и Вову прокинет
И ПРЯМОЙ пусть воет и ноет - Свобода Слова!
🤗
Идиоты что-то делают и говорят. Другие идиоты их комментируют.
Потоки пустой болтовни со всех сторон льются в наши уши.
Чтобы вызвать у нас отторжение от политики и безнадегу.
Чтобы отвлечь нас от важных вещей. Чтобы создавать постоянный шум, который уничтожает наш мозг и нашу адекватность.
Чтобы сталкивать нас лбами.
Чтобы создать нам иллюзию жизни.
Потоки и потоки слов. Имитация за имитацией. Пустота за пустотой...
🤑
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Ловите очередную "перемогу" уже от новых борцунов с российской агрессией! СНБО НЕ БУДЕТ вводить санкции против путинских (через Медведчука) инфопомоек NewsOne и 112 "Украина" (прим. правильно читать 112 малороссия)! Наверно нужно еще немного подождать... пока пройдут 100 дней!