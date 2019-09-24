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Все про:РНБО (565) 112_Україна (38) Newsone (61)

 РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна". ДОКУМЕНТ

Рада національної безпеки і оборони заявляє, що підстав для введення санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" не виявлено.

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що постанову Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року з ініціативою ввести санкції проти телеканалів було розглянуто РНБО 19 березня поточного року.

У зв'язку з тим, що українське законодавство дозволяє вводити санкції проти юросіб-резидентів виключно у разі їхньої причетності до терористичної діяльності, то РНБО доручило Службі безпеки України провести відповідну перевірку зазначених у постанові компаній (ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Партнер ТВ" , ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Аріадна ТВ").

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"Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано", - сказано у відповіді РНБО.

Таким чином, не виявлено підстав для введення санкцій.

РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і 112 Україна 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150048
 
   
 Топ коментарі
 
Разумеется!!! Кто же будет освещать торжественное возвращение Януковича в Украину, как не NewsOne и "112 Украина"!?
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Просто Виктор Мертвячук не пустое место в украинской политике СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 6704 Даже Порошенко его не посадил, что уж сказать про какого-то Зеленского!!! СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7295
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пороховатник,а что его соевый мародер за 5 лет не посадил? СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 955
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Просто Виктор Мертвячук не пустое место в украинской политике Даже Порошенко его не посадил, что уж сказать про какого-то Зеленского!!! СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7295
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Ого как лизнул...Наверное аж до гланд достал.) 😂
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ТАМ САМО РНБО АГЕНТЫ ПУТИНА..естествено плевть шефу в очко как то стремно.. про клоуна Зелю молчу он сейчас гастролирует в США со своей программой только три для в ООН клоун Зеля.... мрази спроститутились..жжжжва пархатая...
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Союзники існуючої влади. Спільне баченні проблем Донбасу,Криму та нетрадиційної любові з Пуйлом.
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Инакомыслящих преследуют только при краснопузых коммуняках. В демократическом государстве свобода - главная ценность.
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В его посте есть рациональное зерно, у Медведчука и прочих зажопьё именно инакомыслие...
Проблема в том, чтобы доказать, что это инакомыслие против Украины...
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А какое отношение кацапия имеет к демократии?
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Когда Медведчука посадят и Портнова?,фаны Зе, ваша власть, ваш прокурор или опять порох? А Аваков? тоже мародер заново назначил?
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пороховатник,а что его соевый мародер за 5 лет не посадил?
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это не отмазка. теперь там все твои - сажай.
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То ви ж вибрали презЕ для наведення порядку, чи лише для поцілунків в ясна з пуйлом?:
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Зеленський не заявляв про себе, як про "ура-патріота", який дає окупантам та зрадникам по зубам, тому, від нього цього не очікують. А от як Порошенко допустив зростання медіаімперії Медведчука та інших зрадників? Ви для чого Порошенка вибирали, хіба не для наведення порядку?
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То що будете переводити стрілки і жити минулим, а як з сьогоденням і майбутнім? Вова буде прибирати мертвичука, чи пуйло веліло не чіпати?
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а за таке минуле ви з пороха не маєте бажання спитати ?
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Зеб, так Зелемойский для того и пришел, чтобы всё исправить. Может он в Трускавце всё ещё учится - как исправлять?
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хіба Ти можеш випиту Тобою вчора літру горілки запитати,а чого я Тебе випив і ще сьогодні пяний?Але сьогоднішній варто сказати -не буду пити,бо і від Тебе буду такий самий... РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 4515
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Ти неуважно прочитав мій комент. Я не живу минулим, я пишу про сьогодення. Ще раз повторюю, що Зеленський не заявляв про себе, як про "ура-патріота", який силою знищить всіх ворогів та зрадників, тому до нього не може бути претензій. Претензії можуть бути до поки що діючого політика Порошенка, який має підтримку декількох відсотків таких, як ти.
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Шо,на два фронта строчишь?
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так,а я о чем? и пэте и зажоперу
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я понимаю что уриноофтальмология не проходит бесследно, но прочитать слово "мертвячук" и не понять, что это стеб вам видимо не дано... РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 388
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Да какой же это стеб после фразы: "Даже Порошенко его не посадил"? Если твои слова - это стеб, и Медведчук - пустое место в украинской политике, то почему же тогда Порошенко его не посадил, а наоборот, вытянул из шкафа, отряхнул от нафталина, и запустил в украинскую политику?
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Єто зеленский его отряхнул от нафталина ведь при Порошенко у мертвячука біла лишь колонка на сайте коресспондент.нет и редкие вояжи к куму пуйлу РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 8377 сидел как мыша тише воды, ниже травы...
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Участие в информационной войне против Украины - это не террористическая деятельность а война против Украины.
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Кто бы сомневался, только вид сделали что типа там что то расследовали.
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Зебилы , а почему ваш зебобик обещал увеличивать налоги для богачей и уменьшать для нищих , а в итоге нищих с зарплатами 200-500$ будут трясти по полной ? СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 9572
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Ігарьвалєріч знае лучше каму хдє увєлічіть
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Тут Янык возвращается, Портнов судебной системой рулит, с подготовленных мест войска отводят, инвесторы уходят (Бритиш Американ Тобако первая ласточка), а это мелочь, да зерофилы?
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Зебил, ответь на довольно таки простой вопрос: а как так вышло, что потужньо реформированной Пэтром судебной системой "руководит Портнов"?
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Так ответ будет или вопрос очень сложный?
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при петре реформированы не суды, а законодательство относительно судов.

ты полный зебил и этого не понимаешь ?

или понимаешь, но наниматели велят лепить из себя дауна ?
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ПИ дорошенковец я помню как после двух лет оккупации КРЫМА и ДОНБАССА мальдивский подписал закон о увольнении судей из ЭТИХ РАЙОНОВ ! А так СЕПАРНЯ еще и 2 года зарплату ПОЛУЧАЛА а кто и больше ! Нет сомнения что еще и сейчас есть погань ватная которая наши деньги из бюджета получает!!!!
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Зебил, так переаттестации судей не было, а было только вранье об этом на публику?
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И про "уродов" пишет мне конченое брехливое животное без стыда, чести и совести.
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Ну хоть в том, что ты - конченое брехливое животное без стыда, чести и совести, ты согласно.)
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Не треба емоцій - нарід повинен наїстись зеленого слизу до ригачки, вони поки що живуть за рахунок попередників, але коли почнуть діяти наслідки їх управлінських рішень - наступить ера прозріння (я вийняв у Сірка очі, вони лежать у мене в футлярі - можу позичити або здати в оренду))). Їжте поп-корн і пам"ятайте - дурні завжди зроблять так як треба, єдине що треба - огородити баранів тином, щоб не лізли в город. Крачка.
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А ще раніше АрселорМіттал Кривий Ріг заявив про виведення 10 міліардів доларів з України
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Правильно. Україножери теж мають право на свободу слова. Ми ж не сомалі якесь там, чи сніжна нігерія. Ми правова і демократична європейська держава яку можна безпечно в хвіс і в гриву нібаясь за послєдствія
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Разумеется!!! Кто же будет освещать торжественное возвращение Януковича в Украину, как не NewsOne и "112 Украина"!?
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Тріумфальноє как і пабєда мудрогонаріту і антимайдану.
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або інтервью медведчуківсьої Верещук про те, як нас Пуйло не пустить ніколи в НАТО ( вона член комтетів у ВР оборони та розвідки- пряма їй дорога на 112-ий)
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Т.е. участие - это боевые действия либо финансирование. А вражеская пропаганда - без проблем. Ну так пустите российское ТВ, они же не воюют против нас и не финансируют, а только "информируют".
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Главное что нашли основания для начала дела на Парубия за оборону Одессы от сепарни! Да зебилы?
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Ну это уже как в анекдоте: "В вашем говне яиц глистов не обнаружено"
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ну сказано ж Пуйлом - не чіпати НІЧОГО, що тхне Медведчуком. Де ж будуть такіі члени комітета оборони та розвідки у ВР , як Верещук давати інтервьюпро те, як Росія нас ніколи не пустить в НАТО
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это всё, что нужно знать про нашу нынешнюю национальную безопасность. всё. её нет.
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Президент Владимир Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или олигархов, в частности экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.
Об этом говорится в редакционной колонке Financial Times.

По мнению издания, после победы Зеленского на выборах в Украине начали происходить хорошие вещи, однако в последние две недели начали происходить и тревожные события.

В частности, в издании пишут, что олигарх Игорь Коломойский сделал видное выступление в украинской столице. Также в FT напомнили, что ранее в интервью премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с Коломойским в деле Приватбан
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а мы еще знаем, что готовятся внеочередные перевыбори самих лакомых для Пуйла городов- ХАРЬКОВ, ДНЕПР, ОДЕССА , КИЕВ - значит будет политическое противостояние ... Тревоги все больше ...
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эти памойки санкций не достойны, их нужно просто сжечь.
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Чего разорались, заседание СНБО по этому вопросу было 19 марта, вам напомнить кто тогда рулил всем.
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постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

Все верно вы заметили, при порохе вопрос ставился о наложении санкций, а при шмаркле вопрос сняли.
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Если бы порось захотел то санкции были бы введены на этом зседании.
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ну хватить вже... у нас всі надії були на найбільшого політика вселенної - клоуна на прізвисько Зе.... і що? клоун виявився просто блазнем *****?
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Шуфрич Нестор Іванович

З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова



РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 4427

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Кто бы сомневался
когда там собралось одно оранжевое ворье
оно Жюлю кинуло
оно и Вову прокинет
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Пукін заборонив Клоуну закривати 112-й і Ньюс Ван
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Вот и правильно.
И ПРЯМОЙ пусть воет и ноет - Свобода Слова!
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Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи.
🤗
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Все информпространство забито полным идиотизмом.
Идиоты что-то делают и говорят. Другие идиоты их комментируют.

Потоки пустой болтовни со всех сторон льются в наши уши.
Чтобы вызвать у нас отторжение от политики и безнадегу.
Чтобы отвлечь нас от важных вещей. Чтобы создавать постоянный шум, который уничтожает наш мозг и нашу адекватность.
Чтобы сталкивать нас лбами.
Чтобы создать нам иллюзию жизни.

Потоки и потоки слов. Имитация за имитацией. Пустота за пустотой...
🤑
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Це називаєть одним словом - відбілили. Наступний етап - закрити 5, прямий і еспресо. Думаю з закриттям цих ресурсів проблем не буде.
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Ловите очередную "перемогу" уже от новых борцунов с российской агрессией! СНБО НЕ БУДЕТ вводить санкции против путинских (через Медведчука) инфопомоек NewsOne и 112 "Украина" (прим. правильно читать 112 малороссия)! Наверно нужно еще немного подождать... пока пройдут 100 дней!РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 5295
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значит будем интегрироать дамбас на условиях медведчука-путина.
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Смерть російським окупантам і їх посібникам!!!
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