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 Суспільство
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Все про:Денісова (368) заручник (704) обмін (518)

 "Уже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати", - Денісова про обмін заручниками

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що наступний етап обміну утримуваними між Україною і Росією перебуває на фазі узгодження.

Про це Денісова повідомила "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"113 громадян України зараз перебувають у Росії та окупованому Криму, 89 з них – це кримські татари… Безумовно, я там, де можу, порушую питання їхнього звільнення. Україна багато працює в цьому напрямку, і вже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати. Такий процес потребує тиші", - наголосила Денісова.

Вона підкреслила, що зараз існують два майданчики, де обговорюється обмін полоненими: "Мінський формат, Президент України планує це зробити також у нормандському форматі".

"Думаю, що вся робота, яка ведеться від травня - з першої доби президентства Зеленського - буде завершена тим, що всі наші громадяни і наші території будуть звільнені", - зазначила Денісова.

Денісова також поінформувала, що під час візиту до Варшави вона зустрінеться зі своїм польським колегою – речником громадянських прав Польщі Адамом Боднаром. За її словами, у полі зору їхньої розмови будуть права українських мігрантів у Польщі.

Як відомо, у Польщі, за попередніми даними, зараз перебувають щонайменше 1,5 млн українських трудових мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150047
 
 
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а пид о рас тическая свыня мальдивская обменами не занималась, невыгодно
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Просто не встиглми вивезти перед здачею Сватів із Маріуполя?
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Если бы Порошенко не отправил украинских моряков в российский плен, то Владимир Александрович не смог бы их освободить из плена. Так что Зеленский еще должен Петру Алексеевичу поляну поставить, как минимум!!! "Уже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати", - Денісова про обмін заручниками - Цензор.НЕТ 3841
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Для Порошенко было выгодно, чтобы они сидели вечно. Чем больше пленных, тем больше возможностей пиариться для Порошенко. Поэтому Климкин вставлял палки в колеса обмена. Но обмен все равно состоялся.
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Это всё очень хорошо. Но надо так по тихому.............А то опять пропиарятся. а ребятам опять мучатся у кремлядей в плену. лучше по факту, встреча в Аэропорту с родственниками.
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Почему скромно молчат - а что взамен?
Или 10 человек взамен на миллионы людей на оккупированных территориях?
Или взамен на порабощение всей Украины?

И я поверю что эта кацапка заботится о людях?
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Всё теперь зависит от того, подпишит зеленский капитуляцию или нет. Вот это кацапы и ждут.
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