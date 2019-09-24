EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  529  24
Все про:нормандська четвірка (585) Макфол (8)

 Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США в РФ Макфол

Експосол США в РФ Майкл Макфол підтримав ідею приєднання Сполучених Штатів до "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив в інтерв'ю колишньому торговому представнику - заступнику міністра економрозвитку України Наталії Микольській для спільного з НВ проєкту "Блискучі уми".

"Мені не подобався той факт, що нас не було у Мінську і в "нормандському форматі". Гадаю, це не йшло на користь Україні. На мою думку, присутність там Сполучених Штатів змістила б баланс сил у цьому форматі в бік України. Тож загалом я це підтримую - але наразі мене хвилює те, що ми не опікуємося справами України. Отже, це дилема. Але в цілому, думаю, США краще бути присутніми (у "нормандському форматі". - Ред.), ніж ні", - повідомив Макфол.

Раніше очільник українського МЗС Вадим Пристайко розповів, що зустріч лідерів Нормандської четвірки в Парижі не відбудеться найближчим часом, тому що Росія "не може" взяти в ній участь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" найближчими тижнями

За його словами, Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня, але "російська сторона не змогла в цей час приїхати на зустріч".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150046
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко був проти включення США у Нормандський формат...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
действительно -не факт, рыжий с х#йлом шашли гоняет,то мат помощь на оборону пытается тормозить,нет четкой позиции и по военной помощи Украине,больше бла бла бла Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол - Цензор.НЕТ 3044
 показати весь коментар
 
НЕ буде лавочника Трампушки, можливо буде й нова прихильна до України.
 показати весь коментар
 
Трамп - банкрот по-житті: 7 раз банкрутував як бізнесмен. Після одного банкротства жодний банк не дасть більше грошей (хто, які сили витягували цього горе-бізнесмена)?
Де його проекти університету, горілки під маркою Трамп, авіакомпанії "Трамп"?
В особистому житті - тричі жонатий.
Одне що успішно: конкурси красоти, в тому числі і в Москві, де він, як брешуть, і опинився на гачку гебні.
А тепер "танцюй враже, що пан скаже".
 показати весь коментар
 
Лучше бы пару авиабаз на территории Украины оборудовали, что бы НАВСЕГДА отбить у ***** желание к нам соваться.
 показати весь коментар
 
Низззззя , наш припиЗедент, и его ко.,сказали, что это все будет раздражать вову путлера.
 показати весь коментар
 
Пожалуйста подтвердите свои слова, или это ТАК, ну как обычно....
 показати весь коментар
 
Авиабазы США - это, конечно, хорошо... Но, для их строительства нужно желание США, и они не гарантируют защиту Украины от внешней агрессии, тому множество примеров.
 показати весь коментар
 
Я знаю что война в Грузии закончилась за пять дней, когда в Тбилиси сел самолёт НАТО с морскими пехотинцами и в Поти зашло два эсминца.
Просто после этого ***** дергаться засцало.
 показати весь коментар
 
Ну так авиабазы в Грузии же не было. Было желание и решимость США, и без авиабазы все произошло. А на Кубе военная база США уже сто лет находится.
 показати весь коментар
 
"волнует то, что мы не занимаемся делами Украины"- Макфол

Зато Зебеня уже умудрился встромить свой длинный нос в дела США.
 показати весь коментар
 
 
Это история с бородой, которая началась еще ґенпрокуґоре Юґике.
Просто дело движется к выборам в Штатах и о ней вспомнили.
Так что если есть претензии вспоминайте Петю и КО.
 показати весь коментар
 
 
Знов екс. Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол - Цензор.НЕТ 5571 Всі стають дуже вумними коли вже екси.
 показати весь коментар
 
Вова! Не связывайся с этими плохими дядями. Они тебя плохому научат! Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол - Цензор.НЕТ 3350
 показати весь коментар
 
США могут отменить визовый режим дляПольши . Польский президент Анджей Дуда сказал об этом после встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Он выразил надежду, что это произойдет к Рождеству. Лидеры двух стран также подписали совместную декларацию о деталях расширения сотрудничества в сфере обороны
 показати весь коментар
 
Порошенко був проти включення США у Нормандський формат...
 показати весь коментар
 
 
Что за фигня? Какой может быть балланс между агрессором и его жертвой!? Совсем офанорели....
 показати весь коментар
 
Ау , Марикуца , почему не комментируем любимую тему , что "не будет никакой Нормандской встречи из-за позиции РФ" ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору