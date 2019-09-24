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 Київські новини
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Все про:КМДА (704) Київ (6521) Кличко (724) звільнення (664) Давтян (9)

 Заяву про звільнення не писав і писати не збираюся, - Давтян

Заступник голови КМДА Дмитро Давтян спростував заяву мера Києва Віталія Кличка про те, що він і Олександр Спасибко написали заяви про відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Давтяна, яка надійшла на адресу редакції.

"Пан Кличко на пресконференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав і писати не збираюся, а про це дізнався з новин. Глава КМДА бореться за своє політичне майбутнє і тут вже не до сентиментів чи чоловічої гідності. Шкода, що мер столиці нашої держави не зміг чинити опір зовнішнім силам і поставив їхні інтереси вище самих киян. Мій вибір - продовжувати працювати на благо киян!" - заявив Давтян.

Як повідомлялося раніше, Кличко попросив своїх заступників Дмитра Давтяна та Олександра Спасибка написати заяви про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко призначив Бахматова своїм радником

За словами мера Києва, зараз обов'язки Давтяна і Спасибка розподілені між іншими заступниками, зокрема і новим радником Максимом Бахматовим, якого в майбутньому також буде призначено його заступником.

Кличко висловив сподівання, що уряд задовольнить його кадрові подання.

Спасибко і Давтян були призначені заступниками голови Київської міської державної адміністрації в 2016 і в 2017 роках відповідно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150045
 
 
 Топ коментарі
 
Бунт на корабле у тонущего в воровстве и икоррупции Кличка. Заявление об увольнении не писал и писать не собираюсь, - Давтян - Цензор.НЕТ 1495
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зебилизм, ничего удивительного
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У Витали? Ты уже свихнулся на Зе..У него явный порохоботизм на фоне фирташевского воспаления...
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Бунт на корабле у тонущего в воровстве и икоррупции Кличка.
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зебилизм, ничего удивительного
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У Витали? Ты уже свихнулся на Зе..У него явный порохоботизм на фоне фирташевского воспаления...
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Порохоботы ,как минимум люди в отличие от Зебилов, Зебилы это полные дебилы с отсутствием мозгов, при чем с полным отсутствие даже остатков мозга. Заяву про звільнення не писав і писати не збираюся, - Давтян - Цензор.НЕТ 5465Кстати обезьяна по сравнению с Зе фаном,твоего типа- физик - ядерщик.
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" который в будущем также будет назначен его заместителем..", о каком своем будущем говорит Кличко?)) "Надежда -глупое чувство", Макс Фрай.
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А сьогодні у завтрашній день не усі можуть дивитись. Вірніше, дивитись можуть не тільки лише всі, мало хто може це робити.
У мене є два заступники, чотири з яких вже місяць лежать в Кабінеті Міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю, чому
(с) Кличко Віталі


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только на благо киевлян- а потом мультимиллинерами в израиль смываются
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в киеве фамилия сидоренко , а выехал в израиль-сруль лейбович рабинович
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Виталя решил все косяки сбросить на замов, как Боря в Днепре, а зам говорит: "Спокойно, Козладоев! Сядем УСЕ!". Заяву про звільнення не писав і писати не збираюся, - Давтян - Цензор.НЕТ 2268
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Так заступиком призначає начальник,вроді як, так само і звільняє, так що його бажання тут ролі не грають.
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Зачем же так нагло брехать. Клычко не говорил о том, что Давтян написал заявление, да и сам Давтян путается.
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Шоб армянин да от корыта, да по собственному желанию??? Да не смешите меня.

Сидит армянин в газовой камере концлагеря, сейчас должны пустить газ. Открывается дверь заходит начальник лагеря:
Н. Есть кафельщик?
А. Я кафельщик.
Н. Выходи, сделаешь мне плитку в ванной, получишь свободу и проезд домой.
А. Сколько дашь?
Н. Ты не понял, ты останешься живой, сделаешь мне плитку в ванной, получишь свободу и проезд домой.
А. Я все понял. Сколько дашь?
Н. Нуууу 50 рейхсмарок могу дать.
А. Закрой, закрой дверь.
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Затроллили тему. Тролль на тролле сидит и троллем погоняет.
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Так хочеться ще подерибанити для київлян!
🤗
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Давтян...Аваков...Саакашвили...Рабінович... хай бог милує від таких "киян".
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Давтян -старинная харьковская фамилия.Его родственники со времён совка держат завод фейерверков в Харькове,довольно известные в Харькове политики-урки.Со времён Кушнарёва,Черновецкого ,тоже харьковских мафиози очень многие урки мигрируют в Киев.Не прижился Давтян..
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