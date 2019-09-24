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Все про:діаспора (139) Зеленський (2835) США (5436)

 "Ви - наші найкращі дипломати і лобісти", - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками української громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Глава держави подякував громаді за підтримку України.

"Ви – наші найкращі дипломати, ви справді наші лобісти. Ви захищаєте наш суверенітет, територіальну цілісність тут, у США, та в усьому світі. Ми вам дуже вдячні", – наголосив Володимир Зеленський.

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Ви - наші найкращі дипломати і лобісти, - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України 01

Нагадаємо, раніше президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей повідомив, що на зустрічі з діаспорою Зеленський розповів про свої плани відновлення територіальної цілісності України

Ви - наші найкращі дипломати і лобісти, - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України 02
Ви - наші найкращі дипломати і лобісти, - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України 03
Ви - наші найкращі дипломати і лобісти, - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150040
 
 
 Топ коментарі
 
Ти за останні півроку вилив тут на сайті тони брехні та фейків.
Ти ще не заморився?
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Ну так это ТАК во всем мире происходит, люди там не нарушают законы из-за страха неотвратимости наказания.
Зато в Украине можно ВСЁ, сбивать людей машиной, стрелять из оружия, воровать у всех на глазах, захватывать земли, заводы, вырубывать леса, осушать озера, разрушать дороги и мосты перегруженными фурами-зерновозами. При наличии нужных связей и денег тебе за это НИЧЕГО не будет.
И все возмущаются что это неправильно, при этом привычно на все закрывают глаза и отворачиваются, если это происходит рядом.
Ну давайте дальше все будем только возмущаться и НЕХРЕНА не делать!
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Ксения, если бы даже ты назвала себя ксен, тебя ни с кем не спутаешь.
Твой примитивизм неповторим
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Знаєте що вони насправді роблять? Випускають джина з пляшки. Провокують, педалюють і витягують на світ найбільш ниці, підлі інстинкти. Заздрість, жадібність, мстивість - все те, на чому так віртуозно зіграли на росії, перетворивши народ на перегній, і що тепер насаджують в Україні.
Можна сто разів повторити, що знаменитий закон №1073 або «закон про стукачів» відповідає «європейським нормам» та наближає нас до життя без корупції. Але тут таке. Про європейські норми добре навішувати тим, хто ніколи не був у Європі і від гріха подалі не збирається, щоб не стати жертвою «гей-пропаганди». І щоб нирки не вирізали прямо на кордоні.
Тим же, хто стикався з європейською реальністю, очевидно: право донести на ближнього невід'ємне від права отримати симетричну відповідь від ближнього, якщо твій донос є неправдивим. Захист репутації, честі та гідності, моральні збитки і все таке. І вся система балансує, зберігаючи хитку рівновагу між прагненням контролювати і виявляти злочини, з одного боку, і потребою захистити громадян, з другого."Вы - наши лучшие дипломаты и лоббисты", - Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в Нью-Йорке за поддержку Украины - Цензор.НЕТ 5770

Так, у багатьох країнах Європи вже неможливо, наприклад, стати і склепати кумові паркан або розвести сантехніку, якщо ти не маєш спеціальної ліцензії на будівельні чи сантехнічні роботи. Або підійти і сфотографувати чужу дитину на вулиці чи взагалі заговорити зі школярками, які поспішають до школи - як мінімум, троє очевидців тут же наберуть поліцію і повідомлять про підозрілу поведінку.
Але одночасно неможливо уявити ситуацію, коли хтось використовує закон як інструмент для зведення особистих рахунків і особистого збагачення через наклеп і змову з фіскальними та правоохоронними органами. І робить це системно і масово, у масштабі країни, знаючи, що йому нічого за це не буде.
Перша і найбільш масова реакція на №1073 в Україні - ну все, тепер податкова заживе. Відкривається величезне вікно можливостей для розправи з неугодними, для знищення будь-якого бізнесу. Будь-яку компанію, будь-який магазин тепер можна забомбити скаргами, та хоч по три перевірки на день викликай.
А тепер додайте до цього законопроект №1010, прийнятий за основу, який дозволяє правоохоронцям відпрацьовувати анонімні повідомлення про корупцію, подані «у тому числі через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв'язку, засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо».
Уявили цей чудовий новий світ, у якому одним електронним повідомленням можна знищити бізнес? Особливо якщо автор анонімки має анонімне, але дієве прикриття у прокуратурі чи податковій?
А тепер пригадаємо ініціативу про загальне декларування майна для всіх фізичних осіб і вимогу сплати податок за нерухомість, куплену на «тіньові» доходи, тобто читай - по абсолютно всій нерухомості у країні? З можливістю примусового відчуження і реалізації «сірого» майна?
Коли ми говоримо про перехід країни на тоталітарні рейки та розправу з неугодними, ми насамперед маємо на увазі розправу за політичними мотивами. Але вершитися вона буде через економічні інструменти і під прикриттям економічної доцільності. Якщо все піде по плану зе-команди, тут розгорнеться така боротьба з корупцією, що часи сталінської продрозверстки здадуться пансіоном.
І ще один момент. Чуєте, звідки лунають найбільш відчайдушні крики та матюки? Ні, не з табору порохоботів. Порохобот - це добре поінформований песиміст, ми цього чекали і морально готувалися. Найбільше панікують саме виборці Зеленського, які тільки зараз почали усвідомлювати, кого саме вони породили - зі свистом, гиканням і плюванням на закон. І розуміють, що ті 25 %, яких вони так вдало «зробили», не зможуть і не захочуть їх захистити.
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Ти за останні півроку вилив тут на сайті тони брехні та фейків.
Ти ще не заморився?
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это была ложка дёгтя? Чтоб осадочек остался? Жалкие потуги, *******...мухлюешь, туза шестеркой кроешь...
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Ну так это ТАК во всем мире происходит, люди там не нарушают законы из-за страха неотвратимости наказания.
Зато в Украине можно ВСЁ, сбивать людей машиной, стрелять из оружия, воровать у всех на глазах, захватывать земли, заводы, вырубывать леса, осушать озера, разрушать дороги и мосты перегруженными фурами-зерновозами. При наличии нужных связей и денег тебе за это НИЧЕГО не будет.
И все возмущаются что это неправильно, при этом привычно на все закрывают глаза и отворачиваются, если это происходит рядом.
Ну давайте дальше все будем только возмущаться и НЕХРЕНА не делать!
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Поют песни в вышиванках. Дуже обеспокоенные. Громко орут Слава Украине. Сравните с диаспорами евреев по всему миру. Вот те реально помогают. А так.....Не учите меня жить. а лучше помогите материально! Классика!
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так у евреев денег много, а наши там в лучшем случае средний класс
украинцев-олигархов даже в Украине нет "Ви - наші найкращі дипломати і лобісти", - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України - Цензор.НЕТ 8334
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А Порошенко? А ну да....ошибся........там пока только гражданство Украинское и половинка по маме.
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у нас без хуцпы миллиардером не станешь)
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они обязаны тебе помогать материально? Ты ж на своей земле, голодранец... Но ты ж гордый...
Никогда, - принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, - никогда Воробьянинов не протягивал руки. -Так протянете ноги, старый дуралей!
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Просто smartass'ов никто не любит, в этом была суть. Умников, которые из-за границы советуют, ничего не делая. Это учитывая разумеется, что там живут и много тех, кто помогал материально армии и и.д.
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У США лобісти України одні, а в Пуйла ... - "Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский согласился войти в Совет по правам человека при президенте РФ и "оказывать экспертную поддержку" по вопросам, касающимся Украины и других стран. "
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Так що там пєтрусики з Єврейською діаспорою зустрінеться, а з Українською ні??
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Ксения, если бы даже ты назвала себя ксен, тебя ни с кем не спутаешь.
Твой примитивизм неповторим
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Уже за неделю третий ник меняет, не пойму, что там у порохатых за перетурбации такие, что это так стало необходимо? Неужели чуйка сработала, что скоро их контору возьмут за жопу))
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А ше в Україні є антилобісти Росії - відомі патріоти України росіяни за національністю - Віктор Шишкін: «Ідіотам нагадую - в нас не має лінії розмежування, а є лінія ФРОНТУ.
Відвід військ з лінії ФРОНТУ є КОЛАБОРАЦІЄЮ з агресором». джерело
Якщо у нас не має плану своєї перемоги, то завжди з'явиться сотня «штайнмаєрів» які запропонують свій.
Пане Президент, я хочу знати який у нас план перемоги над московією?!
P.S. Ваш план по землі я вже зрозумів і він мене НЕ влаштовує!
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СЕНСАЦІЙНЕ ВІДЕО! ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗМОВЛЯЄ ЗІ СВОЄЮ ПАРТІЄЮ:
https://www.youtube.com/watch?v=CqEmQpyTEeU
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Хтось на цензорі розганяв гівна про те, що Зеленській планує у США зустрічатися з єврейською громадою, а зустріч з українською діаспорою навіть не запланована...Брехали, як завжди?
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Диаспора... На лицо ужастные, но добрые внутри. Или наоборот?
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Але й є лобісти Росіїпри владі прифронтовї зони України - Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренко
Чим же відзначився новий керівник стратегічного прифронтового регіону за останні п'ять років війни? Регіону з багатомільярдним бюджетом та населенням понад 3,2 мільйона жителів? Ти, хто подумав - нічим, будуть абсолютно праві. Нічим у сенсі державотворення або громадської діяльності. Але кілька «досягнень» все ж таки можна відзначити. Абсолютно невідомий «бізнесмен» із Харкова має дружину - громадянку РФ (що працює у компанії "Юнілівер Русь", зареєстрованої в Росії) та успішний бізнес, що з'явився під час війни, а саме - в останні два роки.
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Наталья Ваша правда. Добавлю, тоже самое с новым Зе-головой Херсонской области, теперь к сожалению приграничной. Господин Гусев! Фейс если кто увидит все поймет, даже комментариев не надо. От себя добавлю, был одним из замов Букина, главы Укроборонпрома, и фигурировал в большинстве резонансных скандалов связанных с хищениями в обороной сфере в том числе и в "свнинарчуковском" скандале.
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Вова, сколько сколько раз тебе говорить! Не лоббисты, а ЛОБОТРЯСЫ!!! "Ви - наші найкращі дипломати і лобісти", - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України - Цензор.НЕТ 8249
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