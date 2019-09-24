 Не в бюджет, - Милованов розповів, куди підуть гроші від продажу землі

Про це в інтерв'ю hromadske заявив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, прогноз уряду щодо отримання 1 мільярда доларів від продажу землі в 2020 році реальний.

"Але ці гроші підуть в громади і людям. Ці гроші не йдуть в національний уряд і в бюджет", - підкреслив міністр.

Він уточнив, що громади зможуть самі вирішувати, що їм робити з цією землею — "продати або дитячий майданчик побудувати".

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Аби зробити цей процес прозорим, продаж землі буде здійснюватися на відкритих аукціонах — або на Prozorro, або на спеціальному майданчику.

Милованов уточнив, яким чином держава розраховує отримати понад 1 мільярд доларів від продажу землі.

Він нагадав, що в Україні приблизно 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення, і якщо держава продасть 5% від цієї кількості, то це буде близько 2 мільярдів доларів.

"Але не вся державна земля буде продана, це буде і приватна. Ми очікуємо, що 5% землі буде продано за наступний рік. Якщо б це була державна земля за низькою ціною 1 тисяча доларів, то це 2 мільярди. Якщо половина цієї землі державна, а половина приватна — це мільярд", — пояснив Милованов.

Міністр додав, що уряд розраховує, що земля буде дорожчою за 1 тисячу доларів за гектар, і тоді її продаж принесе ще більше грошей.

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