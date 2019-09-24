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 Політика України
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Все про:земля (377) земельна реформа (48) Милованов Тимофій (17)

 Не в бюджет, - Милованов розповів, куди підуть гроші від продажу землі

Після введення ринку землі сільськогосподарського призначення держава буде продавати землю, але ці гроші підуть місцевим громадам.

Про це в інтерв'ю hromadske заявив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, прогноз уряду щодо отримання 1 мільярда доларів від продажу землі в 2020 році реальний.

"Але ці гроші підуть в громади і людям. Ці гроші не йдуть в національний уряд і в бюджет", - підкреслив міністр.

Він уточнив, що громади зможуть самі вирішувати, що їм робити з цією землею — "продати або дитячий майданчик побудувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов

Аби зробити цей процес прозорим, продаж землі буде здійснюватися на відкритих аукціонах — або на Prozorro, або на спеціальному майданчику.

Милованов уточнив, яким чином держава розраховує отримати понад 1 мільярд доларів від продажу землі.

Він нагадав, що в Україні приблизно 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення, і якщо держава продасть 5% від цієї кількості, то це буде близько 2 мільярдів доларів.

"Але не вся державна земля буде продана, це буде і приватна. Ми очікуємо, що 5% землі буде продано за наступний рік. Якщо б це була державна земля за низькою ціною 1 тисяча доларів, то це 2 мільярди. Якщо половина цієї землі державна, а половина приватна — це мільярд", — пояснив Милованов.

Міністр додав, що уряд розраховує, що земля буде дорожчою за 1 тисячу доларів за гектар, і тоді її продаж принесе ще більше грошей.

Також читайте: У нас унікальні проблеми з рейдерством, судами, фінансовою системою і дорогами, - Милованов про те, чому іноземці не скуплять українську землю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150039
 
   
 Топ коментарі
 
У Зє!КоМандє починають сумувати.
Не в бюджет, - Милованов рассказал, куда пойдут деньги от продажи земли - Цензор.НЕТ 4050
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До сих пор у меня не было окончательно сложившегося мнения о планах Зеленского по продаже земли. Вчера на ICTV послушала Тимошенко. Все стало на свои места - НЕТ РАСПРОДАЖЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ! Ни одного вразумительного возражения на ее аргументы я не услышала.
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Продаж землі коли бідність злиднів поганяє під час війни це злочин!

Аренда.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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А громада это где ОГО СКОЛЬКО ТГО... для Милованова...Перелік офшорних зон[ред. | ред. код]Гонконг. Провідний банківський центр Азіатсько-Тихоокеанського регіону, третій за величиною світовий фінансовий центр після Нью-Йорка та Лондона. Діє 15-відсотковий податок на рахунки іноземних банків. З огляду на валютно-фінансову кризу в регіоні та перехід у липні 1997 року території під юрисдикцію КНР спостерігається тенденція до поступової втрати привабливості території для світових інвесторів.Сінгапур. Політично та економічно найстабільніша країна в регіоні Південно-Східної Азії. На фоні загострення фінансової кризи в ПСА Сінгапур зберігає стабільність і набуває все більшої ваги як регіональний фінансовий центр. У країні відсутні податки на банківські вклади для нерезидентів.Вануату. Острів, розташованими у Південно-Східній Азії поблизу Австралії та Нової Зеландії. Відсутні податки на прибуток, продаж, податок на додану вартість, прибуток корпорацій, нерухомість, дарування. Крім того, в офшорній зоні діють суворі закони, які захищають повну конфіденційність банківських операцій.Острови Кука. Архіпелаг із 15 островів, розташований поблизу Нової Зеландії. Низькі податки на прибуток та на прибуток корпорацій роблять територію надзвичайно привабливою для здійснення банківської діяльності середніми та малими компаніями.Науру. Острів, розташований у західній частині Тихого океану. Відсутні податки на прибуток, передачу майна в спадщину, власність та нерухомість.Нідерландські Антильські острови (острови Кюрасао, Бонер, Мартен).Андорра. Невелика країна, розташована між Іспанією та Францією.Дамаск. За повідомленням Посольства України в Лівані, офшорна зона розташована у столиці Сирії.Гібралтар. Територія під юрисдикцією Великої Британії, розташована на півдні Піренейського півострова і суміжна з Іспанією.Острів Мен.Острів Гернсі.Острів Джерсі.Острови Мен, Гернсі та Д
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До сих пор у меня не было окончательно сложившегося мнения о планах Зеленского по продаже земли. Вчера на ICTV послушала Тимошенко. Все стало на свои места - НЕТ РАСПРОДАЖЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ! Ни одного вразумительного возражения на ее аргументы я не услышала.
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Ни одного вразумительного аргумента от неё. Одни визги.
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А кто дал право таким подонкам от Сороса как Милованов и Ко распоряжаться землёй??? Где обещанные Референдумы и слышать людей? Хер вам в сраку. Фермеры и селяне как на тракторах приедут в Киев...Будет Милованов и прочие лететь нах к хозяину в америку.
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Женя, а почему ты срёшь не снимая штанов?
В смысле комментируешь новость, не прочитав её?
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идите по известному сексуальному маршруту. это так мягко я тебя ......................
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А сейчас начнут заносить за местные общины)
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в карман зелупы и бени они пойдут - тут и тупому ясно...
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куда бы не пошли, но народу не пойдут, уже нет заводов, пароходов, теперь не будет земли, и что защищать?
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Соросята предлагают нам остаться без земли и быть как индейцы. Землю никто не вывез только теперь она большого белого брата. Или косоглазого брата или смуглого брата или... Бл@дь, хотите обезземелить Украинский народ? Да? Ну тогда готовьтесь! Получите от народа Украины по самое то.... Наедитесь Украинской земли, только не подавитесь....
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не пойдет народ на майдан, три майдана принесли только обнищание, войну и смерти, так потихоньку Украины и не станет
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Ну за Зеленского то понятно было, против Порошенко. Но какая же шваль антиУкраинская пролезла в Раду. Просто пипец...Богданы,Миловановы, Гончаруки, Арахмундии.......
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Значит были именно за Зеленского.А сейчас уже отмазываються.
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Ти ж їм і допомагав пролізти накидуючи лайно на вентилятор.
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Уже проходили 90-ые за фантики-ваучеры т.е. Стеклянные Бусы всё с3.14здили и вдруг стали олигархами при этом НИЧЕГО не построив!
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С ваучерами некрасиво вышло. Но если б не эта афера, до сих пор жили бы в совке или РФ
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Прибалты, Чехия, Словакия, Польша.........в совке??? Справедливость там просто была а в Украине *******...и продолжается.
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Надо раз и навсегда прекратить эту мышиную возню вокруг продажи земель с/х назначения. И заставить недоросля извинится за попытку провести подобный дерибан. Никто этого еврея не уполномочивал и не давал разрешение на продажу украинской земли.
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Продажа украинской земли властью это прендательство народа Украины!
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Тільки спочатку віддайте землю громадянам в межах безоплатної приватизації, а то знаємо ми ваші на громаду-колгоспи вже проходили. Громадяни самі вирішать, що зі своєю часткою робити.
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какая разница в земле? в земле нет,но вот в стоимости есть...и почему в США гектар 10тыс с лихой стоит в Канаде -4,5 в Украине думаю по 1000 на 2 лярда зелени?
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Продавать будут верхний слой чернозём или до ядра? Не в бюджет, - Милованов розповів, куди підуть гроші від продажу землі - Цензор.НЕТ 5318
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Читам Конституцию Украины...и главное ВЫПОЛНЯЕМ! Но по слухам , ублюдки уже новую готовят полным ходом.
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Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Милованов, гарантируй мне право на мой пай. Кому, ворюга, ты собрался его продать?
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Аферисти розпродають землю.
Іншого плану в них немає.
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Экономисты, блин. Вы экономику поднимайте, а не землёй барышничайте. Да какие они экономисты. Так одно название. Бездари и жулики...
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Кацапи радісно потирають руки. Вони напряму або через підставних осіб скуплять всі землі. І навіть наступні уряди вже нічого з цим не зможуть зробити.
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Это очередной этап гибридной войны....Зачем воевать, когда можно вот так вот через негодяев.
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А список негодяев как раз и засветился. Теперь мы знаем их по именам и в лицо.
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Кусок от 254 слуг типа народа, полный состав Голос...............
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Вот так председатели сельсоветов и продадут себе в карман то что еще не успели украсть.
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После введения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, но эти деньги пойдут местным общинам. Это сразу коррупционная составляющая.
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Отдайте 65% земли украинским семья равными долям, без права продажи(только аренда на 49лет) и отмените ПЕНСИИ(оставьте пенсии только для гос служащих),пусть украинские семьи содержат своих пожилых родственников за счёт земли, а с оставшихся 35% пусть государство меркует куда и за сколько.Украинцы тогда за свою землю и водное пространство будут отдавать свои жизни, а не как сейчас это гибрид но выглядит. Может это послужит толчком к объединению украинского народа,а сторонние могут свалить в другие колонии Московии и там получить свой родной надел
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Здесь ключевое слово "пусть". Не будет этого "пусть".
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а с оставшихся 35% пусть государство меркует куда ...Украинский единый народ может проконтролировать своих Слуг народа,куда украинская земля используется и дать оценку, и даже на вилы поднять
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А де ж зебіки, чому не кажуть що так і потрібно робити?
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Он воно як! Оказывается землю будет продавать ГОСУДАРСТВО, да мы же знаем как и зачем такая торговля ведется, нам вот уже 30 лет это не стесняясь демонстрируют.
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одни подонки посмотрел биографию гео лерос жулик не заплатил художникам и образование не понятное и кто его так сиьно продвигают может голубые
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Если хотите сделать рынок земли - наймите великобританцев, пускай они сделают агенство и за небольшие комиссионные они продадут честно, справедливо и без коррупции.
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Земля не создавалась человеком, поэтому ее априори невозможно продавать. Земля создана Богом и принадлежит только Ему. Каждый, кто причастен к принятию законов по продаже имущества Бога , получит с Неба ответку в виде несчастных случаев и болезней рейдеров и их родных. Поэтому Милованову и всей ЗЕ команде необходимо готовится принять на свои головы "камнм" с Неба.
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Когда в Польше начали продавать землю, резко выросло стоимость жилья. После этого власти Польши ограничили продажу только 10%. В Украине хотят продать 70% территории.
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65% территории нужно передать украинским семьям в постоянное пользование, с этих 65% будет немалый процент земли,который можно сдавать в аренду большим аграрным корпорациям...а другую часть украинцы могут сами обрабатывать
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Баста! Все на референдум как обещал товарищи Зеленский. Неужели обманул?
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За парковку платим Кипру, а тут бабки перечислят Панаме?
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Не, в бюджет они не пойдут, а пойдут в карманы чиновников и олигархов. Хотели феодальный строй, получите.
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Если народ Украины состоит из идиотов, которые выберут в своих общинах депутатами продажных подонков, которые продадут за копейку всё землю иевреям - так может так тому и быть?
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Ну а куда пойдут деньги от продажи частной земли? Естественно, в карман владельцу земли, ну и в бюджет часть, которая налоги.
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