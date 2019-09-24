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Все про:ГПУ (3231) реформи (1673) Чумак (55) Переатестація (55)

 Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ

Реформувати нинішню Генеральну прокуратуру неможливо без ліквідації та перезапуску. До остаточного формування Офісу генерального прокурора і набору співробітників ГПУ продовжить свою роботу паралельно.

Про це заявив головний військовий прокурор Віктор Чумак в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Всьому суспільству було зрозуміло, що Генеральна прокуратура в тому вигляді, в якому вона існує, або органу, філософія якого будується на тому, що це орган тиску на політичних опонентів і на бізнес-конкурентів ... Так далі бути не може... Отже, вона потребує негайної зміни", - сказав Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про реформу прокуратури

Він додав, що один з пріоритетів - оновлення кадрів. До остаточного формування Офісу генерального прокурора і набору співробітників ГПУ продовжить свою роботу паралельно.

"Спочатку ми всіх звільнимо. Мова йде не про переатестацію. Генеральна прокуратура залишається. Офіс Генерального прокурора створюється паралельно. Генпрокуратура просто залишається працювати до тих пір, поки не буде сформований Офіс генерального прокурора, поки там не будуть набрані кадри в рамках переатестації, набору нових кадрів", - сказав Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150037
 
   
 Топ коментарі
 
Maria Tarnawska Насмешили, уважаемая))) Сразу видно, что Вы не видели стоянок автомобилей, возле прокуратур.
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Уволить всех, помыть полы и уволить уборщиц. Тогда ещё есть надежда.
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Чумак - новое лицо, бывший барыга от БПП и Удара. Перезапустился? Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ - Цензор.НЕТ 1238
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Уволить всех, помыть полы и уволить уборщиц. Тогда ещё есть надежда.
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Зажравшиеся мыши останутся,так что нужно напалмом выжигать все дыры в прокуратуре,а потом помыть полы и стены..
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Ну ломать не строить.... Дайешь Махно.... дебилы.... ну ну как вовремя ликвидируется ГПУ ЕДИНСТВЕННЫЙ С КЕМ МОГУТ ИМЕТЬ ДЕЛО ИНТЕРПОЛ ИНЫЕ ПРОКУРАТУРЫ ИНЫХ СТРАН.... А ТУТ ВИТЕК ЯНУКОВИЧ ВОЗВРАЩАЕТСЯ... мда уж... а кто будет решать вопрос ОБМЕНА С РОССИЕЙ???? заниматься экстрадицией???? а пофиг.... Зебобики явно ********* головкой при рождении как же там рожают ерейские бабы то.... поди вверх ногами Только ликвидировать и создать заново, - Чумак о реформировании ГПУ - Цензор.НЕТ 448
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Придурок, ты хоть понял, что написал? Вернее о ком? Наша прокуратура - это конченый выродок.
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хлебало закрой ...оця зедебильный я в прокуратуре отработал и защищалл интересы простых с улицы граждан и государства..... а теперь будет жжжывский Офис еПЪпрокурора для олигархата и жжжжв.. таких как ты горлопанов УБИВАТЬ НАДО.... пид..сы епнутые кого вы ять избрали какого ублюдка кретина дауна и наглого циничного крысенка клоун ля да он исчадие Ада вот кого вы притащили под крики долой Пецю.... а кого а того кто как Пеця только в минус 10 степени... число ПИ если не знаешь высшей математики то это ВЕЧНОСТЬ урод... Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ - Цензор.НЕТ 4319
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ТЫ КЕМ РАБОТАЛО, ЧМО? СОСКОЙ У АЛКАША ЮГИКА? ТЫ ГОМИК?
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А ЧЕМ ПОРОХОБОТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЕЗЬЯНЫ? А, СОЕВЫЙ ЧМАРЬ?
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Нужно ещё попа пригласить,чтобы всю эту советскую чертовню по выводил из здания Ген прокуратуры ,да и кружку алюминиевую которую Луценко принёс с януковской тюрьмы верните хозяину.
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Для новой власти поп должен быть с термосом.
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Перезапуск прокуратуры. Свет, мотор, дубль №25.
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ГПУ звучит как ЧК ,а за этим миллионы погибших украинцев,нужно и название поменять,заменить "генеральное" на .... Только ликвидировать и создать заново, - Чумак о реформировании ГПУ - Цензор.НЕТ 5354
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ликвидировать бывших генпркулолов, чтоб неповадно было
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Кого они поменяют??? Снимите очки, в Укрзализныце (при штате службы безопасности в 200 человек ) согласовывают всех старых коррупционеров на их должности раздули штат управления в 7 раз больше, сделали оклады больше 1млн грн в год а слесарей с з.п в 6000 сокращают. Думаете в ГПУ что-то будет по другому?
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Чумак - новое лицо, бывший барыга от БПП и Удара. Перезапустился?
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Из всех правохранителей прокуратура еще наименее коррумпирована.
Начните с доблестной полиции и ГБР, во, где клондайк!
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Maria Tarnawska Насмешили, уважаемая))) Сразу видно, что Вы не видели стоянок автомобилей, возле прокуратур.
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Ага. Там, мабуть, "маріїна" автівка припаркована. Або її чоловіка
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Прокуратура наименее корпуса повага?????))))прокуратура почти на вершине как раз пирамиды оргпреступность, а любимая всеми зрадивныками таможня почти внизу. Так что тот факт, что прокуроры не берут по 100 долларов взятки, не значит, что они не берут по 100 000 долларов, за то что не вмешиваются. Контрабанда леса на Западе, как пример, без покровительства прокуратуры невозможна.
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Чумак смешной как клоун, ведь в новую реформированную проккуратуру они наберут старых проккуроров. Мы от прикол с милицией-полицией уже видели. Ещё одни реформаторы бнять.
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Делать? Не устраивать цирковые представления, т.к. только большевики всех "перезапустили" и то приглашали старые кадры, т.к. на лозунгах специалисты не получаются...
Только малообразованные могут купится на то, что прокурор это только название, а не специалист...
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Юристов как грязи, а допуск к конкурсу не у всех, плюс хорошая зарплата, в отличии от полиции.
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Один юрист, для примера, уже есть - Зелемойский...
Прокуроры это не только юристы, но и люди, способные раскрывать преступления и здесь только знаниями не обойтись, нужно генерировать идеи...
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"Старые кадры" у большевиков были большевиками.
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А во вторую очередь - лапша для лохов - "до основанья, а затем..."...
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В первую голову начать садить оборотней в погонах пачками. Если этого не будет, то значит ещё одни реформаторы бнять
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Откуда ты знаешь, кого и как они туда наберут? Может ты сам прокуроришка, оцепеневший в ожидании подсрачника?
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Та уже видно, что перемен которых ждёт народ не будет, поэтому и наберут тех же.
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Давно пора! Не может быть хорошей органцация с назвнанием ГПУ.
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Пане Чумак питання тільки де Ви наберете прокурорів у цей "новий" офіс? Я особисто знаю добрий десяток прокурорів і всі без виключення вони не достойні працювати прокурорами тому що поступали за гроші або по "блату" вчились також за гроші або по "блату" а за те щоб влаштуватись на роботу в прокуратуру це всім відомо треба також заплатити при чому не малу суму або бути "отприском" якогось "грицака".
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пятнадцать лет назад мне предлагали перевестись в районную прокуратуру всего за 5 штук у.е. Правда город не большой и должность не руководящая. Боюсь представить сколько сейчас в новом ОФисе заломят за перевод с ГПУ. А с улицы понабирают тех же блатных и мажоров.
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Знайдуть. Штат буде меньше, а результатів більше. Якщо реально реформують.
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Польша, готовься. Прокуроры повалят эшелонами батрачить.
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И ещё 1000 сотрудников СБУ, которых собрались сокращать...
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ну эти сокращения через год. Просто будет запрет о приеме на работу и естественный отток за год составит вот эту тысячу. проходили уже
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"Тільки ліквідувати"- свята правда!
Чувак сам сказав,що треба ліквідувати,як ліквідувати то ліквідувати! Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ - Цензор.НЕТ 956 Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ - Цензор.НЕТ 956
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Чувак ставит под сомнение 5 летние здобуткы барыги и его собачонки Луцыка породы картавый алкопинчер?
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Дуже правильна сентенція. І назву теж бажано поміняти. Бо абревіатура ГПУ нагадує абревіатуру "Гланого політичного управління", на якому сотні тисяч смертних вироків безневинним.
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Назва "генеральна" притягнута за вуха. Що там "генерального"? Щоб не плутатись можна назвати якось нейтрально, наприклад Нова Прокуратура України(НПУ). І суть буде відповідати назві.
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Генпрокурор умер!
Да здравствует Генпрокурор!!!
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все...все пізно щось реформувати: зек янукович хоче повернутися в Україну на білому коні.... а за ним пшонка і лукаш з захарченкою...
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Генеральная прокуратура остается. Офис генерального прокурора создается параллельно. Генеральная прокуратура остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис генерального прокурора, пока там не будут набраны кадры в рамках переаттестации, в рамках комиссий набора новых кадров", - сказал Чумак.Источник: https://censor.net.ua/n3150037 Вообщем будет у нас не одна а две ГПУ на неопределенный срок. Одни в Гпу типа работают а вторые в Офисе создаются в течении нескольких лет но не работают. Зарплату получают все.
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Якщо через місяць-два не буде якогось реального результату, то Чумаку прироблять якесь інше призвисько. Думаю вибір буде невеликий
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Розгін - єдиний спосіб щось змінити в системі прокуратури.
От тільки з назвою треба обережніше.
ГПУ - ОГПУ. Як у совку.
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Чумак - ідіот.
Не можливо реформувати орган зміною вивіски. Якщо ви не маєте де взяти 10 тис. нових прокурорів і в новий орган берете старих, то накой х.р, усі ці казки???
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Та да , и Михо Саакашвили тоже , когда перезагружал полицию и прокуратуру Грузии с нуля и полностью... Ну не смешно ?
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да да.. полицую уже реформировали.. реформаторы хреновы..
только новых водителей набрали и то не всех да дали новые машины, а внутри вся система осталась прежней
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Что-то такое Петя уже реформировал лет пять назад....
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