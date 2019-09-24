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 Політика України
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Все про:діаспора (139) Зеленський (2835) США (5436)

 Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа

Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів представникам діаспори про свої плани відновлення територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей розповів після завершення зустрічі.

Увечері у понеділок, 23 вересня, у рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч - завітав до Українського інституту Америки, де поспілкувався з діаспорою.

"Президент був дуже відкритий з нами. Він людина, яка має страшний тягар на своїх плечах у нинішній ситуації. Але він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму", - зазначив Футей.

Президент УККА повідомив, що громада із задоволенням відзначила той факт, що Володимир Зеленський приїхав на зустріч із діаспорою відразу з літака.

"Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну", - підкреслив Футей.

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За його словами, Президент також розповів про своє бачення ролі американської діаспори, зокрема, у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України.

"Звісно, кожен хотів би чути більше. Але треба розуміти, що йдуть переговори. Страшні переговори. З нашими союзниками - з Америкою, Канадою, Францією, Німеччиною. І навіть якби Президент хотів сказати всі деталі, зараз цього не можна робити", - пояснив він.

Очільник УККА зазначив, що українці США щиро бажають Президентові вдалих зустрічей у Нью-Йорку. Він також розповів, що громада поділяє занепокоєння з приводу скандалу у внутрішній політиці США, пов’язаного з Україною.

За словами Футея, Зеленський пояснив, що очікує від зустрічі з президентом США насамперед відкритості.

"Президент чітко сказав, що він хоче почути від Трампа - який його план щодо України", - розповів Футей.

За словами президента УККА, у такий "неприємний час", коли Україна опинилася в епіцентрі політичного протистояння двох американських партій, "головне, щоб ми тримали лінію, щоб надалі й республіканці, і демократи підтримували Україну, - так, як це завжди відбувалося досі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150033
 
   
 Топ коментарі
 
Мені аж смішно.
Ці дилетанти не розуміють у що вляпались.
Страшно їм тепер. Аж очі повилазили.
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Президент был очень открытый с нами. Он человек, который несет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - отметил Футей.Источник: https://censor.net.ua/n3150033

Футей.... Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа - Цензор.НЕТ 9463
Понятно что за диаспора.....
"Несет страшный груз на своих плечах..." - они и тупые там по ходу...
он просто прикалывался с местных малороссов.... Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа - Цензор.НЕТ 4237

Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа - Цензор.НЕТ 8516
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А то,что восстановленная территориальная целостность,с амнистией убийц,фактической федералицацией,с откровенно враждебной сворой лугандонцев может разрушить страну - это ничего?Иногда мир может быть хуже,такой как сейчас,войны.
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Головне,що б він про єврейську діаспору не забув
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Перед парламентськими виборами лідер мертвонародженого політичного проекту "Голос" пан Вакарчук по 5 разів на місяць їздив до Львова, об'їздив з концертами 10-тисячні містечка Галичини. Але так і не був в 700-тисячному Кривому Розі чи півмільйонному Маріуполі та інших великих містах сходу України.
Перед парламентськими виборами лідер мертвонародженого політичного проекту "Голос" пан Вакарчук обливав лайном Порошенка, "старих політиків", які витягнули цю країну з жопи, і хотів їх люструвати.
Не маріонетку олігархів, не олігархів, не ригів, яких Зеленський посадив у крісла, не Медведчука, а Парубія, Геращенко, Порошенка та інших.
Активність пана Вакарчука була оцінена значною кількістю виборців у Львові, і він тут переміг в 3-х з 4-х виборчих округів. Тут же він провів 3-х мажоритарників.
Таке позиціювання "проти Порошенка" привело до того, що два округи на Львівщині, майже всі округи в інших областях Галичини, а також в Києві виграли "слуги", які просто скористалися роздрібленням голосів.
Внаслідок чого "слуги" отримали монобільшість і витворяють, що хочуть. А тих 30 голосів, які дозволили "слугам" сформувати слухняну монобільшість, явно стали результатом дій Вакарчука.
Тепер партія Вакарчука голосує за диктаторські закони (які провалюють самі слуги). Типу вони не знають, як ДБР буде використовувати прослушку? Напевне, в інтересах народу?
Тепер партія Вакарчука голосує за перевірку всіх субсидій. І я тут злорадно підсміховуюсь (так їм і треба, зробили себе разом). Але питання в тому, чи за це голосували виборців Голосу? Чи отримувачі субсидії - найбільші вороги Голосу? Про олігархів якось дуже швидко забули…
Але я не тільки про те.
Я про дещо інше.
В п'ятницю пан Вакарчук втікав з парламенту, щоб встигнути на концерт в країні, яка блокує наш кордон, голосує проти України в ООН, і в якій викрали Павла Гриба і завезли в Ростов. Маю на увазі Білорусію.
І коли це ще якось +/- може сприйматися у випадку ортізта, то для ортізта, який став політиком і виражає думки Львова, це, як мінімум, дивно.
А от на книжковому форумі у Львові Вакарчука не було. Як і не було зустрічей з виборцями після перемоги.
То щоб ви розуміли відношення до вас, дорогі мої львів'яни.
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США враг России, а ЗЕ дружит с Трампом, ПЭТРЫК такого не позволил бы. Пэтрык не друг Трампу.
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Ты забыл добавить что Трам бореться за кресло, как и Зе, а совсем не за Америку. Это основное сходство ,помимо того, что это два неадекватных клоуна.
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якраз Трамп набагато адекватніший за дєрьморатів - він не здає інтереси США, економіка при ньому стабільно росте на 4% на рік, безробіття 0- на найнижчому рівні за всю історію США. Дав би Бог україні сого Трампа.
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То то над ним висит импичмент все президентство как домоклов меч.Не хотела бы я Украине Трампа, а вот Маккейна просила бы у бога для Неньки.
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альо, гараж, прокинься. Імпічмент - фсьо! навіть найзатятіші "трампоборці" про нього вже забули. Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 6900
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Да неужели? Если бы сенат не наступал каждый раз на хвост рыжему клоуну ,когда Доня мылил лыжи облобызаться с путлером, неизвестно принял бы тот трамп зелю даже на порог ,ему наш пионист нужен чтобы влезть на президентское кресло на второй срок,понял что имеет дело с марионеткой и воспользовался.И никаких там госсударственных интересов не проглядывается.Если бы Доня не чувствовал что под ним шатается трон ,он бы нашего полудука не замешивал в свои дела.
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А за шо ПЭТРЫК боролся? А? Ну, конечно за Украину, во какая стала за 5 лет. Главное зло ликвидировали, РАБОТУ. Гуляем и по заграницам шляемся. ЛЕПОТА.
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то кацапня тип тебе гуляє і шляється(спалилась кацапа) А українці минулого року перерахували в Україну 27 лярдів баків. Українці працюють. Причому - там, де краще платять.
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А, они ПРАЦЮЮТЬ, шо от скуки на Украине не сделаешь, едут ПРАЦЮВАТЫ. Пэтрык не додумался, шо можно дать работу здесь, на Родине. Хотел, как лучше, а они - ПРАЦЮВАТЫ.
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це у вас у кацапстані сцарі рабам дають роботу. А українці самі обирають - де їм працювати. Коли коломойша та ахмєтка платитимуть як в ойроаі - тоді й повернуться. Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 1714
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Порошенко остановил наступление путлера, пока зеля снимался в кацапских сериалах и на кацапские ,офшорные деньги покупал вилы в Италии, которые прятал от выплаты налогов, тоже шляется по заграницам ,нет бы купить виллы в Украине..
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Ага, остановил твоей голой ж...... пой. Остановили ДОБРОВОЛЬЦЫ, даже не спросив твоего БАРЫГУ, а потом он к ним примазался. Ибо понял, можно на этом хорошо подзаработать. Тебе это не понять. На Благих делах делают большие деньги. Чем он и занялся. Это оценили и он на ЗАТВОРКАХ, хорошо если не задвинут дальше.
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Да не мели чушь,ты сначала узнай какова численность ВСУ ,потом покрути слабой извилиной , армию в 270 тыс человек вооружили ,одели и накормили добробаты?Те самые ,которых недавно зеполиция отлупила перед АП? Голой ж..пой вас ,зелюки ,Зебеня соблазнил , и очень скоро эта ж..па явится к вам в голом виде.
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це казочки відь дєрьмократів - про сенат. Насправді ж бабамку, клінтоніху та нинішнє керівництво дєрьмократів поєднують міцні узи дружби - політичної та економічної. гугл вам на допомогу.
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Отож ... За.свой счет "на панщину идем".../ ибо как договорятся колонизаторы, так и будет.....
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Да они там как дети,в той диаспоре. По ушам им прокатись-и улыбка до этих самых ушей. А клоуну вдвойне рады.
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В диаспоре поголовно пьющие диабетики? Не знал.
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Все це фігня..Цікаво, коли наступний допит Мародьора?
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А вчера соя так дрыстала,так дрыстала ,что встречи с диаспорой у Зели не будет.
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Я дзонив ,але ти був зайнятий .і мені не відповів.
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Вибачай ,але по тупісті мені вас не одолати .
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Естественно, ведь ещё тупее не одолеет просто тупого.
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А чому не має картинок дрищущей соєй ? Чи ти один з тих дристунів ,кажи ,не соромся.
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бо картинки про сою є димовою завісою за якою зебуїн продає Україну *****, дефективне. Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 4322
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Меня больше интересует картинка , глист выглядающий из жопы солнцеликого барыги .Что попало не присылай.
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Ти хворий ,однозначно.Маю сумніви ,що-до можливості лікарів ,у твоєму занедбаному випадку.
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Якщо ти себе і в "кашпіровські " себе записав ,там навіть нема чого лікувати . Я не голосував за шизофреничні фантазіі в твоїх мозках.
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Пока петюшки хрюкают "Зрада,Сваты"-конгресмены пишут:"Байден заработал большие деньги, продавая государственные должности. Как Обама мог позволить этому случиться? Будет ли Демократическая партия продолжать потворствовать и позволять такую ​​плату за игру?"О чёмь это говорит?А о том,что дымократия,ими же навеянная кадилом войны для прикрытия "тёмных" кредитных да рейдерских делишек,начинает разсеиваться и скоро мы увидим совместные громкие разбирательства и реальные результаты типо посадки Манафорта,но уже со стороны кумовей-украино-американцев.За что боролись-на то и напоролись!С чемь вас и поздравляю!
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Ну совсем как предвыборная компания Коломойского против Порошенко.
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Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 4393
через 10 років
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У бюджеті-2018 витрати на Порошенка та АП збільшено вдвічі, до 1 млрд грн а тут 36 млн Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 5608
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а як же обіцянки зєбобіків зменшити витрати на Ап? за шо боролись, зебуїни? Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 579
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мені цікаво коли свиночолому вождю ПЕСиків на допит а потім в буцегарню.. не знаєш часом? Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 1682
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і до речі.. АП це не ОП... вчи матчасть.. на АП не витрачено ані копійки як і обіцяно Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 3918
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Не знаю хто як,
а я страшенно радий підвищенню ціни на газ(з 1-го жовтня)
Тіко щось мало повисили. Это вы нєдорабативаєтє, слугі !
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Интересные формулировки у Футея:
"Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией."

Источник: https://censor.net.ua/n3150033

Страшные переговоры с союзниками....
Раньше они не были страшными?
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Не были, т.к. Порошенко купил Трампа, правда часть денег за это BBC вернула Порошенко...
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