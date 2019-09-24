 Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей розповів після завершення зустрічі.
Увечері у понеділок, 23 вересня, у рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч - завітав до Українського інституту Америки, де поспілкувався з діаспорою.
"Президент був дуже відкритий з нами. Він людина, яка має страшний тягар на своїх плечах у нинішній ситуації. Але він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму", - зазначив Футей.
Президент УККА повідомив, що громада із задоволенням відзначила той факт, що Володимир Зеленський приїхав на зустріч із діаспорою відразу з літака.
"Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну", - підкреслив Футей.
За його словами, Президент також розповів про своє бачення ролі американської діаспори, зокрема, у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України.
"Звісно, кожен хотів би чути більше. Але треба розуміти, що йдуть переговори. Страшні переговори. З нашими союзниками - з Америкою, Канадою, Францією, Німеччиною. І навіть якби Президент хотів сказати всі деталі, зараз цього не можна робити", - пояснив він.
Очільник УККА зазначив, що українці США щиро бажають Президентові вдалих зустрічей у Нью-Йорку. Він також розповів, що громада поділяє занепокоєння з приводу скандалу у внутрішній політиці США, пов’язаного з Україною.
За словами Футея, Зеленський пояснив, що очікує від зустрічі з президентом США насамперед відкритості.
"Президент чітко сказав, що він хоче почути від Трампа - який його план щодо України", - розповів Футей.
За словами президента УККА, у такий "неприємний час", коли Україна опинилася в епіцентрі політичного протистояння двох американських партій, "головне, щоб ми тримали лінію, щоб надалі й республіканці, і демократи підтримували Україну, - так, як це завжди відбувалося досі".
Перед парламентськими виборами лідер мертвонародженого політичного проекту "Голос" пан Вакарчук обливав лайном Порошенка, "старих політиків", які витягнули цю країну з жопи, і хотів їх люструвати.
Не маріонетку олігархів, не олігархів, не ригів, яких Зеленський посадив у крісла, не Медведчука, а Парубія, Геращенко, Порошенка та інших.
Активність пана Вакарчука була оцінена значною кількістю виборців у Львові, і він тут переміг в 3-х з 4-х виборчих округів. Тут же він провів 3-х мажоритарників.
Таке позиціювання "проти Порошенка" привело до того, що два округи на Львівщині, майже всі округи в інших областях Галичини, а також в Києві виграли "слуги", які просто скористалися роздрібленням голосів.
Внаслідок чого "слуги" отримали монобільшість і витворяють, що хочуть. А тих 30 голосів, які дозволили "слугам" сформувати слухняну монобільшість, явно стали результатом дій Вакарчука.
Тепер партія Вакарчука голосує за диктаторські закони (які провалюють самі слуги). Типу вони не знають, як ДБР буде використовувати прослушку? Напевне, в інтересах народу?
Тепер партія Вакарчука голосує за перевірку всіх субсидій. І я тут злорадно підсміховуюсь (так їм і треба, зробили себе разом). Але питання в тому, чи за це голосували виборців Голосу? Чи отримувачі субсидії - найбільші вороги Голосу? Про олігархів якось дуже швидко забули…
Але я не тільки про те.
Я про дещо інше.
В п'ятницю пан Вакарчук втікав з парламенту, щоб встигнути на концерт в країні, яка блокує наш кордон, голосує проти України в ООН, і в якій викрали Павла Гриба і завезли в Ростов. Маю на увазі Білорусію.
І коли це ще якось +/- може сприйматися у випадку ортізта, то для ортізта, який став політиком і виражає думки Львова, це, як мінімум, дивно.
А от на книжковому форумі у Львові Вакарчука не було. Як і не було зустрічей з виборцями після перемоги.
То щоб ви розуміли відношення до вас, дорогі мої львів'яни.
через 10 років
Держбюджет «кінця епохи бідності» - субсидії мінус 5,5 млрд., обслуговування президента плюс 36 млн.
https://from-ua.info/derzhbiudzhet-kintsia-epokhy-bidnosti-subsydii-minus-5-5-mlrd-obsluhovuvannia-prezydenta-plius-36-mln/?fbclid=IwAR2L4Gbbgx7dmK3a-w7VIFREM-zwzpOFFSFsLG6tdtUw5E8JOt124DT1M2g
а я страшенно радий підвищенню ціни на газ(з 1-го жовтня)
Тіко щось мало повисили. Это вы нєдорабативаєтє, слугі !
"Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией."
Источник: https://censor.net.ua/n3150033
Страшные переговоры с союзниками....
Раньше они не были страшными?