 США направлять до Польщі 1000 американських військовослужбовців, - Трамп і Дуда підписали декларацію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Лідери двох країн підписали декларацію про розширення співпраці у сфері оборони. Документ передбачає, що до Польщі будуть направлені додатково 1000 американських військовослужбовців - за словами Трампа, цілком імовірно, з військових баз, розташованих в інших європейських країнах. Польща зобов'язується за свій рахунок спорудити необхідну інфраструктуру для їхнього розміщення. При цьому не йдеться про створення нової військової бази. З ідеєю її створення раніше виступав польський президент, пропонуючи для неї назву "Форт Трамп".

Нині у Польщі розміщено близько 4500 американських військових.

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На запитання про те, чи пов'язано посилення американської військової присутності в Польщі із загрозою з боку Росії, Трамп відповів негативно.

У Нью-Йорку відбувається сесія Генеральної асамблеї ООН, Трамп проводить серію зустрічей з іноземними лідерами, які прибули на сесію.