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 За кордоном
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Все про:Польща (1944) США (5436) військовослужбовці (2523) Дуда (196) Трамп (1995)

 США направлять до Польщі 1000 американських військовослужбовців, - Трамп і Дуда підписали декларацію

Сполучені Штати збільшать свою військову присутність у Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Лідери двох країн підписали декларацію про розширення співпраці у сфері оборони. Документ передбачає, що до Польщі будуть направлені додатково 1000 американських військовослужбовців - за словами Трампа, цілком імовірно, з військових баз, розташованих в інших європейських країнах. Польща зобов'язується за свій рахунок спорудити необхідну інфраструктуру для їхнього розміщення. При цьому не йдеться про створення нової військової бази. З ідеєю її створення раніше виступав польський президент, пропонуючи для неї назву "Форт Трамп".

Нині у Польщі розміщено близько 4500 американських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Дуда обговорили, як зупинити "Північний потік-2", - Білий дім

На запитання про те, чи пов'язано посилення американської військової присутності в Польщі із загрозою з боку Росії, Трамп відповів негативно.

У Нью-Йорку відбувається сесія Генеральної асамблеї ООН, Трамп проводить серію зустрічей з іноземними лідерами, які прибули на сесію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150030
 
   
 Топ коментарі
 
Нажаль , не в Україні. Нам би парочку баз НАТО . Дуже б не завадило. Особливо у харківській та одеській областях.
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Дуда понимает что Украина все и знает что планы Кремля распространяются и на територию Польши.
А Украина отсылает инструкторов НАТО.
Вы сделали это вместе!
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Где это у вас? На берлинской помойке?
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Уявляю, який сморід зараз підніметься в підо*Рашці.
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Нажаль , не в Україні. Нам би парочку баз НАТО . Дуже б не завадило. Особливо у харківській та одеській областях.
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Дуда понимает что Украина все и знает что планы Кремля распространяются и на територию Польши.
А Украина отсылает инструкторов НАТО.
Вы сделали это вместе!
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Интересно, а где фрезеровщикам платят за комментарии на ЦН? Тебе на работу не надо?
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Так фрезеровщикам и расточникам хоть платят, а с ЗЕботами Богдан с Разумковым рассчитываются жидким зеленым говнецом.
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"Фрезеровщік" розумніший на голову від тебе і, на відміну від тебе, пише не за 30 срібняків.
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Вообще-то, если серьёзно, фрезеровщиков, токарей и др. специалистов особенно высокого класса сейчас хрен найдешь. Система профобразования угроблена. Заводы сами знаете... Классные спецы состарились, а новых учить некому. И это в стране которая ещё три десятка лет назад входила в первую десятку Европы по точным наукоёмким технологиям((
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У нас периодически пишут об угрозе со стороны рф особенно странам Балтии
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Якщо колись такі у нас ту базу побудують,
Там НАТО буде секс-гаплик,

Дівки весь штат згвалтують!
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Така ситуація буде в буть якій бідній корумпованій країні. 90% дівчат завжди готові розсунути ноги при гарній фінансовій підтримці. Для американця віддати 30-50 баксів це копійки. А для звичайної української дівчини це великі гроші.
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Это чтобы Янукович подумал и АСТАНАВИЛСЯ
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