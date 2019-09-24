 Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" найближчими тижнями

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив російським журналістам "на полях" 74-ї сесії Генасамблеї ООН президент Франції Емманюель Макрон.

"Найближчими тижнями", - сказав він, відповідаючи на запитання, коли може відбутися на перспективу зустріч у нормандському форматі.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що вважає найбільш реальною зустріч лідерів держав "нормандського формату" в середині жовтня.

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"Йдеться про різні дати, які влаштують усіх. Президент Макрон запрошує до Парижа. Я думаю, що найбільш реальною буде середина жовтня", - сказав він.

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