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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (585) Пристайко (166) Макрон Емманюель (297)

 Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" найближчими тижнями

Зустріч у нормандському форматі може відбутися протягом найближчих тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив російським журналістам "на полях" 74-ї сесії Генасамблеї ООН президент Франції Емманюель Макрон.

"Найближчими тижнями", - сказав він, відповідаючи на запитання, коли може відбутися на перспективу зустріч у нормандському форматі.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що вважає найбільш реальною зустріч лідерів держав "нормандського формату" в середині жовтня.

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"Йдеться про різні дати, які влаштують усіх. Президент Макрон запрошує до Парижа. Я думаю, що найбільш реальною буде середина жовтня", - сказав він.

Читайте: Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня, - помічник Зеленського Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150028
 
   
 Топ коментарі
 
там наш Вофка и подпишет капитуляцию с секретными протоколами....
интересно, днепр.область отдаст? Я здесь живу...
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Макрон, Оланд.... все это промокашки перед Окурком... нет Тетчер, Рейгана, деГоля...
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Че то они засуетились сильно в последнее время, все такие инициативные (Макрон особенно) прям уже чешется везде у них, снять санкции и торговать, торговать.....
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Потому что у Макрона внутри страны - полная Ж!!! - желтые желеты второй год бастуют каждый выходные - вот оно и лезит наружу - нужно же что-то показать.
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Время подошло окурок докурить ,выбросить и растереть
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... нет... Окурок будет пока не сдохнет у руля Мордора.
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Не хватает жополизов а Расее , украинские решили помочь? В возвеличивании и демонизации Окурка...
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Начинал я В КГБ,- чистил Собчаку бидеДелал Ельцину массаж...И теперь я первый класс!!!Иногда взрывал Москву,- всех лизал по старшинствуА историю прочесть...Трупов всех за день не счестьЗнают все Кадыров мой, он России всей геройЛично бошки отрезал всем кого в Чечню я слалЯ краду России газ, это дело не для васВсе леса поля и море это всё моё - родноеЗнаю вы хотите тоже на меня быть чуть похожиТех кто будет угождать- буду к газу приближатьУ меня враги весь мир, но зато я ваш кумирКоль скажу подохнуть надо,- Это высшая наградаБараньё тупое стадо,-лишь такое мне и надоДружно кушайте лапшу да курите анашуЕсли я скажу внезапно будто ваша мама ******* должны моё решение однозначно одобрятьЯ великий и могучий буду жить сто двадцать летИ у вас прекрасный случай делать мне - царю минетА теперь орите громче что бы челюсти свело

Что ваш царь Володя Путин знаменитое *****!!!
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Беглый экс-президент Виктор Янукович намерен вернуться в Украину. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк во время заседания апелляционного суда, передает «5 канал». Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" найближчими тижнями - Цензор.НЕТ 5428
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там наш Вофка и подпишет капитуляцию с секретными протоколами....
интересно, днепр.область отдаст? Я здесь живу...
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той день стане датою, з якої почнуть відраховувати капітуляцію України ?
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даже не сомневайтесь...
Клоун хочет получить ярлык от московского хана...
Что бы править безопасно...
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Та то все еротичні мрії макрошки та зєлупкі. Не буде жодної зустрічі бо ******** просто не збирається нікуди їхати 😕
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Ху.ло вряд ли приедет. Без уверенности в победе оно не приезжает. А такая уверенность у него еще не скоро появится... Поэтому встречи не ждём.
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Пьіня не может "спрьігнуть" с Нормандии , Зеленский красиво загнал его с Лавровьім в цугцванг !
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Жабоед позорный-идите вы все четверо в задницу.
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Макрон не друг Украины, он марионетка Путина и добра от него не жди!
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Украине не нужно слушать никого, кроме своих национальных интересов потому что все страны эти могут Украину и на капитуляцию подталкивать и нельзя никому доверять и даже союзникам потому что они могут предать! Украине нужно поставить для всех правила и очертить красные линии за которые Украина не выйдет - это Украина никогда не будет давать автономий никаким территориям Украины, а тем более, которые под оккупацией русских, Украина никогда не будет разделать Крым и Донбасс ибо это все одинаково оккупированная территория Россией и Россия должна выполнять международное право и убраться со своими войсками оттуда и территориальная целостность должна быть восстановлена и если Россия этого не сделает и не уберется, то это значит весь цивилизованный мир обязан во имя международного правосудия покарать Россию введя новые санкции и постоянно их усиливая ибо Россия делает впервые после второй мировой войны то, что делал Гитлер и Сталин - это передел границ в Европе. И чтобы трагедия второй мировой не повторялась, то мировое сообщество обязано карать страну - международного преступника!!!
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Слишком много подросткового пафоса : Украина не должна никого слушать, даже союзникам не должна доверять, а весь цивилизованный мир обязан вводить новые и усиливать прежние санкции... Ты ещё забыл добавить, что весь цивилизованный мир должен воевать за наши территории с ядерной страной... А мы в это время будем поддерживать дипломатические отношения со страной-агрессором, торговать с ней и стремиться прокачивать её газ через нашу территорию ? Чтобы никого не слушать и от всех чего-то требовать, нужно быть сильной, независимой и влиятельной на международной арене страной. Сидим в долгах, как в шелках, живём от кредита до кредита, коррупция одна из самых больших в Европе... Так откуда эти иллюзии, что все будут нас слушать, помогать и жертвовать своими интересами ради Украины ? Мы что, пуп Земли. Почти у всех стран нынче свои очень серьёзные проблемы... Пора это уже уяснить и начать реально смотреть на вещи.
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Враховуючи те, що кацапи заявили, що без прийняття Києвом "формули штайнмаєра" в їх варіанті, зустрічі не буде, то ... "Мировые лидеры так решили, нас не спрашивали. Я подписал". зЕленский
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Где Марикуца !? Почему не опровергает Макрона своими умняками ? Ну , типа "моча в глазах..."
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