 Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва.
У суді почали розглядати сім скарг адвокатів про скасування вироку Януковичу.
Адвокат експрезидента-втікача Віталій Сердюк заявив: "Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, - це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту - зараз виконуються".
Своєю чергою прокурор ГПУ Руслан Кравченко сказав: "Позиція сторони обвинувачення - незмінна, ми впевнені у своїй перемозі, бо ми переконані, що вирок Оболонського райсуду міста Києва - вмотивований та законний.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.
Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.
Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.
За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.
Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.
1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.
Пока не будут уничтожены те, кто поддерживал Януковича и Зеленского, Украина не будет ни свободной, ни Европейской.
"ЯНУКОВИЧ ГОТУЄТЬСЯ ПОВЕРНУТИСЯ В УКРАЇНУ"
На прохання якогось кадета робив тег "реванш?". Тепер я точно бачу, що Зеленський то "реванш", без знаку запитання.
Експрезидент-втікач Віктор Янукович готується повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, інформує "5 канал".
"Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, - це зебезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту - зараз виконуються".
Дурноватому населенню (людьми їх називати важкувато) налили в вуха, що то Порох винуватий. А Зєля маладєц.
Маєте що хотіли, Яник повернеться і буде мстити вам всім. І що точно, ви самі йому оплатите всі його забаганки, навіть золотий унітаз. Ну що, #виздобули? Здобули, як хотіли! Жріть тепер!
З пролами я закінчив.
Тепер слово до Кадетів. Які ідеї зустрічі є?
я знову ж, в 3006-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ригіАнальне кодло!
Именно для того что бы сидеть он и возвращается.
Зебилойды продолжают считать людей идиотами и пихать невпихуемое))
Байдужість до України веде до бідності
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=RBuQVyIv4HU
0:01 Зеленський прийшов до влади з гаслами, що війну не зікінчено тому, що Порощенко на ній наживається. Зеленський пообіцяв що домовиться з Путіним.
І Путін зрозумів, що Зе хоче зустрічі бо думає домовитись, Путін розуміє що Зе знаходиться в політичному цейтноті. Саме тому Путін Путін вимагає від України виконати "россійський варіант" формули Штайнмаєра виключно як умову приїзду Путіна на зустріч, а не як умову закінчення війни. І якщо Зе це виконає, Путін умовою прекратити війну виставить більш радикальні умови.
11:30 В уяві українців, в 2014 році була партія війни (Кровавий Пастор) та партія миру (Порох), тому вони вибрали Порошенка. (Доречі, це була друга причина, чтому тоді я голосував проти Порошенка -- я розумів, що виграти АТО за пару днів не можна, я знав що домовлятись з кацапами не вийде). Спочатку Порошенко виступав з мирними ініціативами, але за півроку він зрозумів -- то марна справа. У росіян і тупого наріду тепер Порох то партія війни а Зе - начебто партія миру. Нужна просто пєрєстать стрілять. Кацапи будуть шукати музиканта якогось, щоб зробити його партією миру, бо Зе неминуче стане представником партії війни
13:25 Реальність проста - або ми продовжуємо війну або програємо. Крапка. Або ми розуміємо що то затяжний конфлікт... Конфлікти Приднестров'я та Грузія -- це приклади.
Інший шлях -- капітулюємо, автономія ОРДЛО та включення їх в Україну. Але це не зупнить крах країни, ми станемо такою Білоруссю а не Україною.
17:00 Що вибере Зе? Чи прийме московькі умови? Випадок на мосту як індикатор.
20:00 Фактор США. (Особисто мені цікавий коментар пана xb9, якщо він матиме час.)
23:35 Кличко проти Зе. Сила місцевого врядування. Жоден Зеленський та зелена монобільшість не спасе Україну. Зараз це узурпація влади до часів середньовічної Россії, не України.
27:30 Про звільнення В'ятровича. Чи міг В'ятрович погіршувати відносини України та Польщі? В'ятрович В'ятрович об'єднував Україну.
36:49 Ще про В'ятровича... Питання національної безпеки: мова, історія, культура. Чємодан-вакзал-Расєя. Портнов признався про реванш. Байдужість до України веде до бідності (40:10).
42:05 Підпал будинку Гонтарєвої - дуже серйозний сигнал від мафії.
47:20 Імпічмент Коломойського. Деолігархізація це не коли олігарх заходить до Зе і демонстративно палить там цигарки.
Но после такой истерической реакции порохоботов изменил свое мнение.
А, хрен с ним, пусть приезжает.
Але ви не зупиняйтеся, продовжуйте чиркати запальничкою на запал цієї бомби. Здєлайтє, нарешті, це разом...
Но пониже спины на этих пальтах уже проступают влажные коричневые пятна.