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 Економіка, За кордоном
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Все про:Польща (1944) США (5436) Північний потік (365) Дуда (196) Трамп (1995)

 Трамп і Дуда обговорили, як зупинити "Північний потік-2", - Білий дім

Президент США Дональд Трамп і його польський колега Анджей Дуда обговорили можливість перешкодити реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2", який має зв'язати Росію та Німеччину дном Балтійського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в оприлюдненій у понеділок, 23 вересня, заяві заступника прессекретаря Білого дому Хогана Гідлі.

"Обидва президенти погодилися, що "Північний потік-2" - загроза енергетичній безпеці Європи, і обговорили, як краще зупинити цей проєкт", - наголошується в документі.

Заяву зроблено за підсумками зустрічі двох лідерів у Нью-Йорку, де відбувається засідання Генасамблеї ООН.

Як випливає з документа, президенти підписали спільну декларацію про розвиток співпраці в галузі оборони.

Крім того, Трамп відзначив "значний прогрес", досягнутий за "угодою про спільне базування з Польщею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік – 2" може дорого коштувати Європі в майбутньому, - Зеленський

Лідери обох країн обговорили, як ще більше зміцнити "і без того міцне партнерство в галузі оборони, безпеки та енергетики".

Нарешті, Трамп поінформував Дуду, що розрахує найближчими тижнями оголосити про прийняття Польщі до Програми безвізового в'їзду.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави до розміщення американських ядерних ракет у Європі. "Питання про розміщення ядерних ракет середньої дальності в Європі потрібно... вирішити в рамках НАТО", - зазначав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150026
 
   
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если быстро то подорвать,если медленно то удушить
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Если уничтожить нельзя, его надо возглавить.
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Зачем? Лучше запретить эксплуатацию и потребовать демонтировать.
Интересно ещё на сколько лярдов демонтаж потянет?!!
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Для Польщі вже до кінця року буде безвіз із США.
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СП-2 чем-то смахивает на Крымский мост. Тоже обсуждали. И тоже впустую.
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Все зависит от цены вопроса. Если договорятся со штатами, на побережье вместо трубы из паРашки может появится LPG-терминал, где будут выгружаться океанские суда.
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Как как также как лаптеногие делают,заблокировать балтику!
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У трампа вибори та імпічмент . Не встигне .
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Контракт века, Ленфильм, 1985г. Рекомендую, хотя, как жителю Украины мне СП 2, как серпом по ...
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Чому всі хвилюються?
Там ТО допотопне....
Не Маском робилося,
Значить шо ***** хлопне.
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Хорошая торпеда! А лучше несколько по всему пути....А чуть что....Нас там нет...И мы не знаем! Трамп і Дуда обговорили, як зупинити "Північний потік-2", - Білий дім - Цензор.НЕТ 3206
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А не пробовали создать конкуренцию? Ломать и останавливать и дурак сумеет.
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как как.. напустить газу и взорвать трубу к хренам собачим
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