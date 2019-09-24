 Ворог за добу 24 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.
Так, за даними штабу, вчора противник порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- чотири рази неподалік Богданівки - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Гнутового - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- тричі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- по два рази неподалік Попасної та Новолуганського і один раз поблизу Оріхового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Травневого та один раз поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї.
"За минулу добу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Красногорівки зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого зі стрілецької зброї.
Правда повстанцы занимают станицу Луганскую без боя.... - но это все за ради мира...
Так что все правильно зе-агитаторы агитируют....
Враг за сутки 23 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС
Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое украинских воинов, - штаб
Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС
Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских воина, - штаб ОСВраг за сутки 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС
Враг за сутки 24 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС
Только раненые.
Смерть кацапо-рашистським окупантам та їхній "п'ятій" колоні в Україні.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.