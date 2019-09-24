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Все про:обстріл (5538) поранення (1524) Донбас (13098) операція Об'єднаних сил (1598)

 Ворог за добу 24 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

Так, за даними штабу, вчора противник порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази неподалік Богданівки - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Гнутового - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи обстріляли Богданівку з гранатометів і озброєння БМП, - українська сторона СЦКК

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- по два рази неподалік Попасної та Новолуганського і один раз поблизу Оріхового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Травневого та один раз поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї.

"За минулу добу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Красногорівки зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого зі стрілецької зброї.

Ворог за добу 24 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС 01
Ворог за добу 24 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150025
 
 
 Топ коментарі
 
Одужвння пораненим бійцям.
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простой нарид смертельно устал от войны сидя в кабаках и чебуречных...
Так что все правильно зе-агитаторы агитируют....
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а потім з'являється інформація про вбитих.
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Радует что с приходом Владимира Александровича сепары окосели и теперь у нас стандартно каждое утро по двое раненых.
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и все потому что Владимир Александрович заставил путина повлиять на "ту" сторону....
Правда повстанцы занимают станицу Луганскую без боя.... - но это все за ради мира...
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Ну так агитаторы от Зеленского открыто говорят за мир любой ценой.
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простой нарид смертельно устал от войны сидя в кабаках и чебуречных...
Так что все правильно зе-агитаторы агитируют....
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а потім з'являється інформація про вбитих.
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Одужання пораненим воїнам.

Смерть кацапо-рашистським окупантам та їхній "п'ятій" колоні в Україні.
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Враг за сутки... Думаю пора менять стилистику подачи. Ну например: за прошедшие сутки наши партнеры... далее по тексту.
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До влади прийшли сцикуни , україноненависникі, гопники , нація особливого збагатчення і московські зайди. Вони прийшли ,щоб знищити державу Україна. Яке може бути примирення з ворогом,який кожний день намагається нас знищити??? Українці, схаменіться і подумпайте за себе,державу,своїх дітей і внуків.Невже 95 квартал знищив і забрав у вас розум і гідність.?
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Звонил знакомый из луганска.Он,недавно ходил через КПВВ в Станице.Сепары не демонтировали НИ ОДНОГО укрепления и находятся на тех же позициях,что и до отвода.ЗЕБИЛОВ ЛОШАР разводят,а им пофигу.
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"Враг за сутки 24 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС" - сколько ещё раз надо нарушить режим прекращения огня, чтобы было сказано, что никакого режима прекращения огня на Донбассе нет, никаких минских соглашений нет, никакого перемирия нет? Когда наконец войну назову войной, а не АТО, ОСО, 95 квартал? И когда прекратятся шутки, типа -
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.
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Ну а чему удивляться с таким зепрездоболом? Это еще цветочки, ягодки будут попозже.
Ворог за добу 24 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1740
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!! Сподіваюсь, що скоро так станеться!!!!
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