 Ворог за добу 24 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

Так, за даними штабу, вчора противник порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази неподалік Богданівки - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Гнутового - з ручного протитанкового гранатомета;

- поблизу Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- по два рази неподалік Попасної та Новолуганського і один раз поблизу Оріхового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Травневого та один раз поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї.

"За минулу добу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Красногорівки зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого зі стрілецької зброї.



