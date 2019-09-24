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 Політика України
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Все про:ВР (5779) США (5436) Арахамія (59)

 Головою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків зі США став Арахамія

Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків зі Сполученими Штатами Америки очолив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба вищого законодавчого органу країни.

Серед завдань групи нардепів - налагодження двосторонніх відносин з Конгресом Сполучених Штатів Америки і виведення їх на новий рівень.

Заступниками Давида Арахамії в групі дружби зі США обрано народного депутата від його фракції Мар'яна Заблоцького і народного депутата від ВО "Батьківщина" Валентина Наливайченка, секретарем - парламентарія від "Слуги народу" Святослава Юраша.

Загалом до міжпарламентської групи дружби "Україна - США" увійшло понад 180 народних депутатів ІХ скликання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посаду міністра оборони мене рекомендував Арахамія, а не Коломойський, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150024
 
   
 Топ коментарі
 
С именем Давид ? Он абхазский еврей. В близком окружении Зеленского только одни евреи.
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Там не "евреи"... Там "маланцы"... Разницу, понимаешь? Нормальные евреи их за "нормальных" не считают... Это "полукровки", которые "евреями" прикидываются, когда им выгодно... Выражение слышал - "профессиональный еврей"?... Это про них... (Как когда-то, "гонщик" выразился, Червоненко - "Я хоть в синагогу хожу, но сало тоже люблю...".).
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Давид народився 23 травня 1979 року в Росії, у місті Сочі[7]. Деякий час мешкав в Грузії у Гаграх. У 1992 році, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до українського Миколаєва[8][9]. Там виріс та закінчив загальноосвітню школу № 36[10].
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если в Николаеве, то почему не в Дизель-Шоу, а в квартале, не знаешь?
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Мені не подобається Квартал і Дизель, тому не знаю.
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ну квартал никогда не нравился, хотя вру, были неплохие выступления в КВН.
а Дизель хорошо выступал, посмотри их выступление про собачников, там где оригинальная троица.
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Ти щось не любиш їсти? Я зараз запропоную це примусово споживати кожен день🤗
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заставь меня щи есть, я их как-то пробовал в Тольяти, давненько...
на всякий случай, у меня огнестрел есть)))
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как интересно гаврылюка обвиняли что без образования а арахамию ставят на такие важные посты.
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не вариант, тогда все бежали, население в два раза уменьшилось.
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Родился 23 мая 1979 года в Сочи. Грузин по национальности. В 1992 году, во время войны переехал с родителями в Николаев.Оперативное досье
В 2015 году Главная военная прокуратура ГПУ открыла уголовное производство в отношении главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Давида Арахамии. За махинации с закупкой топлива.[1
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С именем Давид ? Он абхазский еврей. В близком окружении Зеленского только одни евреи.
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Давидов в Грузии выше крыши, даже цари с этим именем были.
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Имя ничего не значит... В большинстве стран, принявших христианство, люди, наряду со своими, местными, носят имена еврейского, греческого, латинского происхождения... (у нас - и скандинавского)... У меня самого, в семье, латинские, греческие и скандинавские имена перемешаны... Открой книжку - Михаил Горбаневский. "В мире имён и названий. Как Вас зовут", и прочитай... Русские ненавидят евреев, а самое их распространённое имя - Иван, имеет еврейское происхождение... "Иоханан" - "бог благоволит"... (ну, примерно, как славянское "Богдан" - "богом данный"...).
А в Грузии один Давид IV Строитель, чего стоит! (Или ты хочешь сказать, что тогда уже Грузией евреи правили? У нас князь Святослав был. Имя славянское, а по крови ведь, он был скандинав! Отец - Игорь (Ингвар - "посвящённый богу Инги"), дед - Хререкр (Рюрик).)
А это тебе - "на закуску":
Тара́с Федоро́вич (также Тарас Бут, Тарас Тряси́ло, Хасса́н Тара́сса, Гасса́н Тра́сса, укр. Тарас Федорович; умер ок. 1639) - гетман (крымскотатарского происхождения) запорожских казаков ...
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Яр Холодний - все это правильно..., но Арахамия все таки еврей....

Во первых не по паспорту и имени, а по лицу....
А во вторых, как кто то заметил на этой ветке, в самом ближайшем окружении Зе, которым он доверяет одни евреи....
Его так мама Римма научила - доверять своим...
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Там не "евреи"... Там "маланцы"... Разницу, понимаешь? Нормальные евреи их за "нормальных" не считают... Это "полукровки", которые "евреями" прикидываются, когда им выгодно... Выражение слышал - "профессиональный еврей"?... Это про них... (Как когда-то, "гонщик" выразился, Червоненко - "Я хоть в синагогу хожу, но сало тоже люблю...".).
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Добавлю: знаешь, скольких крымских татар, караимов, месхетинских турок и азербайджанцев, немцы расстреляли за "похожесть" на евреев? Черноволосые, "восточный", но европеоидный, тип лица...Но, главное, "обрезание"!!!...Караимам не повезло больше всех - ведь они иудеи по вероисповеданию!
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Кончай флудом заниматься.
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Яр Холодний - ясно-понятно....

Нужно будет твою инфу скинуть Зе......
Рассказать что он вместо нормального еврея приблизил к себе какого то маланца-проходимца.... Главой депутатской группы по межпарламентским связям с США стал Арахамия - Цензор.НЕТ 5157
А куда Шефир с Богданом смотрели....?
Им лишь бы не хохол, да...?
Безответственно как....
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Ой, не смеши! Кому ты скинешь? Такому же "маланцу"?!....
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Яр Холодний - не..., ну вы не правы тут....

Наш Народный Президент настоящий - кошерный......
Не надо нас украинцев обижать....
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cloud2009 26ea8082 Это вы плагитнули анекдот, cloud да еще с бородой - "Бьют не по паспорту, а по морде".
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да правили мегрелы евреи также как и в хазарии.
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Дональд Дж. Трамп
@realDonaldTrump

·23 ч
Теперь Fake News Media говорит, что я «оказывал давление на украинского президента по крайней мере 8 раз во время моего телефонного разговора с ним». Это предположительно происходит от так называемого «осведомителя», который, по их словам, даже не имеет информации из первых рук о том, что было сказал. Больше Демократ / Кривой Медиа кон .....


Дональд Дж. Трамп

·23 ч
..Breaking News: Украинское правительство только что заявило, что на него не оказывали никакого давления во время «милого» звонка. Сонный Джо Байден, с другой стороны, вынудил жесткого прокурора расследовать компанию его сына, угрожая не давать Украине большие доллары. Это настоящая история!


Дональд Дж. Трамп
8 ч
«То, в чем они обвиняют президента Трампа (а я этого не делал), на самом деле сделал Джо Байден. Продолжает быть двойным стандартом. "
@RepDevinNunes
@foxandfriendsЭти люди каменные холодные Кривые. Кроме того, кто этот так называемый «осведомитель», который не знать правильные факты. Он на стороне нашей страны. Откуда он? Это все из-за Шиффа и демократов снова после многих лет неправильных действий?


Дональд Дж. Трамп
33 мин
"
@FoxNewsинформация о том, что бомбардировщик сообщает, что так называемый Информатор не знал из первых рук об этом телефонном разговоре с Президентом Украины ». Вау!
@HARRISFAULKNERЭто все мошенничество демократ / Адам Шифф! Занимался этим уже 3 года и НИЧЕГО не нашел!
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Беглый абхазский еврей. На этом его выдающиеся заслуги заканчиваются
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Большинство евреев, проживавших в Абхазии до начала Грузино-абхазского конфликта, будучи грузинскими евреями, для которых родным языком был грузинский, были вынуждены покинуть республику. В 1993 году «Сохнут» организованно вывез из охваченной войной республики евреев в Израиль, часть переселилась в собственно Грузию.

Некоторые из них доехали до Николаева.
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Доброго ранку! Смакуйте будь ласка свіженьку "божу росу" від Бігуса.
https://youtube.com/watch?v=u_GUtlHcEQw
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Доброго ранку , Україно без порошенка і януковича !
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И тебе Шалом...
Янукович собирается возвращаться - его адвокат сделал заявление...
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Фігня.Тут Дубінський Зєлю довбой...ом почав називати.https://twitter.com/i/status/1176244655463239681 Видно,Бєня сердиться.
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Арахамия наверное не глупый мужик, но чего у него всегда такое перепуганное выражение лица? Головою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків зі США став Арахамія - Цензор.НЕТ 7847
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Обожаю Арахамию...нравится все: патриотизм, ум, честь, профессионализм
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А чего у него постоянно умное лицо? Он, шо умный?
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Кто такой этот пацан? Я за него не голосовал.
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Давид не поставил вопрос ребром о двух фактах кнопкодавства слуг. Обещали ведь лишать мандата. Отделались месячной зарплатой в фонд помощи....И все сошло с рук этим двум слугам. Своих не наказывают ? Тревожный факт.
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