 Головою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків зі США став Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба вищого законодавчого органу країни.
Серед завдань групи нардепів - налагодження двосторонніх відносин з Конгресом Сполучених Штатів Америки і виведення їх на новий рівень.
Заступниками Давида Арахамії в групі дружби зі США обрано народного депутата від його фракції Мар'яна Заблоцького і народного депутата від ВО "Батьківщина" Валентина Наливайченка, секретарем - парламентарія від "Слуги народу" Святослава Юраша.
Загалом до міжпарламентської групи дружби "Україна - США" увійшло понад 180 народних депутатів ІХ скликання.
а Дизель хорошо выступал, посмотри их выступление про собачников, там где оригинальная троица.
на всякий случай, у меня огнестрел есть)))
В 2015 году Главная военная прокуратура ГПУ открыла уголовное производство в отношении главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Давида Арахамии. За махинации с закупкой топлива.[1
А в Грузии один Давид IV Строитель, чего стоит! (Или ты хочешь сказать, что тогда уже Грузией евреи правили? У нас князь Святослав был. Имя славянское, а по крови ведь, он был скандинав! Отец - Игорь (Ингвар - "посвящённый богу Инги"), дед - Хререкр (Рюрик).)
А это тебе - "на закуску":
Тара́с Федоро́вич (также Тарас Бут, Тарас Тряси́ло, Хасса́н Тара́сса, Гасса́н Тра́сса, укр. Тарас Федорович; умер ок. 1639) - гетман (крымскотатарского происхождения) запорожских казаков ...
Во первых не по паспорту и имени, а по лицу....
А во вторых, как кто то заметил на этой ветке, в самом ближайшем окружении Зе, которым он доверяет одни евреи....
Его так мама Римма научила - доверять своим...
Нужно будет твою инфу скинуть Зе......
Рассказать что он вместо нормального еврея приблизил к себе какого то маланца-проходимца....
А куда Шефир с Богданом смотрели....?
Им лишь бы не хохол, да...?
Безответственно как....
Наш Народный Президент настоящий - кошерный......
Не надо нас украинцев обижать....
@realDonaldTrump
·23 ч
Теперь Fake News Media говорит, что я «оказывал давление на украинского президента по крайней мере 8 раз во время моего телефонного разговора с ним». Это предположительно происходит от так называемого «осведомителя», который, по их словам, даже не имеет информации из первых рук о том, что было сказал. Больше Демократ / Кривой Медиа кон .....
Дональд Дж. Трамп
·23 ч
..Breaking News: Украинское правительство только что заявило, что на него не оказывали никакого давления во время «милого» звонка. Сонный Джо Байден, с другой стороны, вынудил жесткого прокурора расследовать компанию его сына, угрожая не давать Украине большие доллары. Это настоящая история!
Дональд Дж. Трамп
8 ч
«То, в чем они обвиняют президента Трампа (а я этого не делал), на самом деле сделал Джо Байден. Продолжает быть двойным стандартом. "
@RepDevinNunes
@foxandfriendsЭти люди каменные холодные Кривые. Кроме того, кто этот так называемый «осведомитель», который не знать правильные факты. Он на стороне нашей страны. Откуда он? Это все из-за Шиффа и демократов снова после многих лет неправильных действий?
Дональд Дж. Трамп
33 мин
"
@FoxNewsинформация о том, что бомбардировщик сообщает, что так называемый Информатор не знал из первых рук об этом телефонном разговоре с Президентом Украины ». Вау!
@HARRISFAULKNERЭто все мошенничество демократ / Адам Шифф! Занимался этим уже 3 года и НИЧЕГО не нашел!
Некоторые из них доехали до Николаева.
https://youtube.com/watch?v=u_GUtlHcEQw
Янукович собирается возвращаться - его адвокат сделал заявление...