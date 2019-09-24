 ФІФА назвала найкращих футболістів і тренера року

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твітері ФІФА.

Ліонеля Мессі вперше в кар'єрі визнано найкращим гравцем сезону.

Крім Мессі, на цю нагороду претендував нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду і захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк.

Найкращим тренером року ФІФА назвала наставника "Ліверпуля" Юргена Клоппа, під керівництвом якого клуб у сезоні-2018/19 виграв Лігу чемпіонів.

Приз найкращому воротареві отримав голкіпер Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссон Бекер. У сезоні-2018/19 на клубному рівні Бекер виграв Лігу чемпіонів з "Ліверпулем". У складі збірної Бразилії він став чемпіоном Південної Америки.

Переможцем у номінації за найкрасивіший гол сезону став півзахисник угорського "Дебрецена" Даніель Жору. Він обійшов у голосуванні Ліонеля Мессі і півзахисника "Рівер Плейт" Хуана Кінтеро.

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Приз ФІФА Fair Play (За чесну гру) отримав наставник англійського "Лідса" Марсело Б'єлса. Він дав команду своїм гравцям пропустити гол від "Астон Вілли" після того, як його футболісти забили гол у моменті, коли суперник зазнав травми. Той матч закінчився внічию і "Лідс" не зміг пробитися в англійську Прем'єр-лігу.

Також ФІФА назвала символічну збірну минулого сезону. До неї увійшли голкіпер Аліссон Бекер ("Ліверпуль", Бразилія); захисники Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", Нідерланди), Серхіо Рамос ("Реал" Мадрид, Іспанія), Марсело ("Реал" Мадрид, Бразилія) і Матейс де Лігт ("Аякс" / "Ювентус", Нідерланди); півзахисники - Френкі де Йонг ("Аякс" / "Барселона", Нідерланди), Лука Модрич ("Реал" Мадрид, Хорватія), Еден Азар ("Челсі" / "Реал" Мадрид, Бельгія); нападники - Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина), Кріштіану Роналду ("Ювентус", Португалія), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", Франція).