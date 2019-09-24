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Все про:ФІФА (52) футбол (760) Мессі (2)

 ФІФА назвала найкращих футболістів і тренера року

23 вересня в Мілані відбулася церемонія вручення нагород Міжнародної федерації футболу ФІФА The Best, за підсумками якої названо імена найкращих тренерів і футболістів минулого футбольного року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твітері ФІФА.

Ліонеля Мессі вперше в кар'єрі визнано найкращим гравцем сезону.

Крім Мессі, на цю нагороду претендував нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду і захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк.

Найкращим тренером року ФІФА назвала наставника "Ліверпуля" Юргена Клоппа, під керівництвом якого клуб у сезоні-2018/19 виграв Лігу чемпіонів.

Приз найкращому воротареві отримав голкіпер Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссон Бекер. У сезоні-2018/19 на клубному рівні Бекер виграв Лігу чемпіонів з "Ліверпулем". У складі збірної Бразилії він став чемпіоном Південної Америки.

Переможцем у номінації за найкрасивіший гол сезону став півзахисник угорського "Дебрецена" Даніель Жору. Він обійшов у голосуванні Ліонеля Мессі і півзахисника "Рівер Плейт" Хуана Кінтеро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорвата Модрича визнано найкращим футболістом року за версією ФІФА

Приз ФІФА Fair Play (За чесну гру) отримав наставник англійського "Лідса" Марсело Б'єлса. Він дав команду своїм гравцям пропустити гол від "Астон Вілли" після того, як його футболісти забили гол у моменті, коли суперник зазнав травми. Той матч закінчився внічию і "Лідс" не зміг пробитися в англійську Прем'єр-лігу.

Також ФІФА назвала символічну збірну минулого сезону. До неї увійшли голкіпер Аліссон Бекер ("Ліверпуль", Бразилія); захисники Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", Нідерланди), Серхіо Рамос ("Реал" Мадрид, Іспанія), Марсело ("Реал" Мадрид, Бразилія) і Матейс де Лігт ("Аякс" / "Ювентус", Нідерланди); півзахисники - Френкі де Йонг ("Аякс" / "Барселона", Нідерланди), Лука Модрич ("Реал" Мадрид, Хорватія), Еден Азар ("Челсі" / "Реал" Мадрид, Бельгія); нападники - Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина), Кріштіану Роналду ("Ювентус", Португалія), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", Франція).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150022
 
   
 Топ коментарі
 
да, ты что то пропустил. для начала - это индивидуальная награда, а не клубная (и не трофейная). и например ла лигу выиграл, с огромным отрывом от реала
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Гамулу не знаю, та вже знати не хочу, а самий веселий у нас був Кварцяний, знатно лютував.
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Так може їм краще перекваліфікуватися у професійних футболістів. Вони ж такі «талановиті»🤔😄
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З якого бісу Мессі став кращим гравцем року? Він щось вигравав зі своїми командами? Можливо я щось пропустив?🤭🤔
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да, ты что то пропустил. для начала - это индивидуальная награда, а не клубная (и не трофейная). и например ла лигу выиграл, с огромным отрывом от реала
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Я пам'ятаю півфінал ЛЧ у Ліверпулі. Після такого, кращим гравцем року нікого з Барселони визнавати не можна.🤔
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тоесть ты делаешь заключение о том, достоин ли игрок стать лучшим игроком сезона - на основе одного матча? который к тому же провалил не месси (который в первом матче таки отгрузил двушку ливеру), а защита барсы?
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Нагадайте мені про збірну Аргентини, можливо вона щось виграла?🤔
Кращий гравець світу має бути кращим у кльючових матчах, а не граючи проти слабких Іспанських клубів.
У мене немає питань до номінації Кращого Тренера, та іншим. Але тут, одні питання🤔
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например бронзу копа америка 2019, а что за прошлый сезон со сборной выиграл ван-дейк?
"слабенькие испанские клубы" играют в лиге, которая в коэффициентах уефа выше англии, и клубы которой за последние 10 лет выиграли в несколько раз больше евротрофеев чем бриты (даже без учета побед реала в лч)
12 голов месси в лч прошлого сезона, причем 2 ливеру, 2 тоттенхему, 2 ман ю
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В Києві пройшов благодійний футбольний турнір «Кубок Верховної Ради України 9-го скликання 2019 року». Команда фракції «Слуга народу» впевнено його виграла

1/2 ФІНАЛУ:
«Слуга народ» 12:1 «Батьківщина»

Фінал

«Слуга народу» 6:0 «ОПЗЖ»

ФИФА назвала лучших футболистов и тренера года - Цензор.НЕТ 1169
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ыыыыы. порохоботы с посипаками из голоса даже не участвовали)))
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Так може їм краще перекваліфікуватися у професійних футболістів. Вони ж такі «талановиті»🤔😄
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Всем награды от ФИФА в номинации-"Занятие чем угодно только не своими прямыми обязанностями".
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Ещё по греко-римской борьбе надо турнир провести! ФІФА назвала найкращих футболістів і тренера року - Цензор.НЕТ 7586
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Полюбе команда ігорьвалєрічя лутшая. Так зробити мільйони ло....хі....в це вищий пілотаж на зеленому електоральному полі
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а питраликсеича,как всегда взаду или она еще только в проходе?
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не прийшов,думав аналізи треба здавати перед матчем
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По аналізам в Україні вже є спеціаліст. Доси не може здати🤔
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Та какой же это специалист,если анализы не може сдать?! От питроликсеич совсем другое дело.Настоящий профи в этом... Аж двукратный
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Месси со своим аутизмом всех обогнал, а Юрген Клопп самый веселый дядька в мире футбола. Обожаю пресс-конференции с его участием.
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був такий собі тренер Ігор Гамула в українському чемпіонаті, потім перебрався до кацапів - так той ще веселіший за Клоппа
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Гамулу не знаю, та вже знати не хочу, а самий веселий у нас був Кварцяний, знатно лютував.
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что за фигня, а где Безатосный, Варакута, Кожухарь?
и слову не верю этим данным!!!!!
Черномрец - Чемпион!!!!
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верните Григорчука из Азербайджана и будут у нас тренеры и фотболисты в этом списке!
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Точно.Во всех номинациях,аж по 2 на место
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не во всех, елду мы ложили на чесную игру, вместе с судьями.
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