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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2806) Ващук Роман (52) Загороднюк (28)

 Перегляд стратегічних документів та зміна структури і функціоналу оборонного відомства, - міністр Загороднюк про пріоритети розвитку Міноборони

Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч із канадською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні паном Романом Ващуком.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

У повідомленні зазначається: "На початку зустрічі глава оборонного відомства подякував іноземним колегам за незмінну підтримку Міністерства оборони та Збройних сил України на шляху реформування відповідно до стандартів НАТО.

"Канада є дуже близьким партнером для нас і ми це високо цінуємо. Ми сподіваємось на подальше посилення співробітництва і зі свого боку готові сприяти у будь-яких ініціативах", - зазначив Андрій Загороднюк.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан співробітництва у сфері реформування Збройних сил України, зокрема зосередили увагу на питаннях підготовки особового складу Військової служби правопорядку, реалізації тренувальної операції ЮНІФАЄР та реформуванні системи управління ЗС України відповідно до стандартів Альянсу.

Окрему увагу було зосереджено на необхідності подальшого посилення співробітництва та залученні іноземних експертів до пріоритетних напрямків реформування Міноборони України.

За словами Міністра оборони України, пріоритетами в діяльності Міноборони наразі є необхідність перегляду стратегічних оборонних документів, зміна структури та функціоналу оборонного відомства, внесення змін та впровадження законодавчих ініціатив, таких як Закон про військову поліцію.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено також обговоренню співробітництва щодо реформування системи освіти та підготовки особового складу українських ЗС. Андрій Загороднюк зауважив на необхідності здійснення доктринальних трансформацій у відповідності з найкращими практиками Альянсу.

Своєю чергою, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні пан Роман Ващук привітав Міністра оборони з призначенням на посаду та наголосив на необхідності продовження та посилення оборонного співробітництва між двома країнами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150021
 
 
 Топ коментарі
 
>Пересмотр стратегических документов

задача зели все сломать
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Главное Верещук вовремя слить всю инфу через комитет в ВР
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а у нее с Медведчуком не задержится...
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>Пересмотр стратегических документов

задача зели все сломать
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не путену а ***** - пора бы уже знать своих хозяев по имени
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У боротьбі за перегляд нічого не залишать.
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Функционал - это:

1. Математическая функция от функции.
2. Квалификация определённых представителей гей-сообщества.

Почему они все о каком-то функционале постоянно трепятся ?
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Главное Верещук вовремя слить всю инфу через комитет в ВР
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Надо назначать министром обороны Украины Романа Ващука или начальника Генштаба Канады генерала Павла Виннника : вот тогда и пойдут настоящие реформы...
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а куда деть 73 процента дебилов им же реформы не нужны - им только селфи и лайки нужны
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А тебе такое понятие - "итальянить", "итальянская забастовка", что-нибудь, говорит? Это когда рабочие, на заводе, включают станки, вовсю гремят инструментами, а завод продукцию не выдаёт... Сколько у нас уже подобных "забастовок" было? И в министерстве транспорта, и здравоохранения... И люди, взявшиеся руководить, уходили... Пока "среднее звено" не начнёт работать в том ключе, который необходим, ни у одного "верхнего" руководителя, ничего не получится...
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Интересный подход - армия под партию. А не переименовать ли СН в НСДАП?
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Мы все разрушим,
До основания, а затем
Мы наш, ЗЕленый мир построим,
Кто был ни с чем,
Тот станет обеспечен всем.
Не все, не все но всем, всем, всем.
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По словам Министра обороны Украины, приоритетами в деятельности Минобороны пока есть необходимость пересмотра стратегических оборонных документов, изменение структуры и функционала оборонного ведомства.... Так получается что пересмотра стратегических оборонных... А это как понять неужто вхождение Украины в европейскую братскую семью народов в ЕС и НАТО продажные Иуды - ЗЕбилы пересмотрели? А присмотрели преступную капитуляцию на милость нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса проклятой вражеской паРаши. И превращение Украинской державы в гадкую кацапскую колонию в составе ужасной кровавой ********* паРаши.
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Загороднюк, а как понять тогда заявления ВАШЕГО ОПУ, о том, что нужно убирать американских инструкторов, с твоей заявой о расширении привлечения иностранных экспертов?... Что-то, "концы не сходятся...".
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ИксперДы будут из беларуси, абхазии, кубы, венесуэлы и, иногда, из рф ))))
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