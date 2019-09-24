 IAAF не допустила команду Росії до участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики

Про це 23 вересня було оголошено після засідання ради IAAF у Досі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Таким чином, на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який стартує в столиці Катару 27 жовтня, російські спортсмени знову не зможуть виступити єдиною командою під національним прапором своєї країни. 30 росіян зможуть взяти участь у турнірі як нейтральні атлети.

Глава робочої групи з поновлення статусу ВФЛА Руне Андерсен, слова якого наводить пресслужба IAAF, назвав низку позицій, які зробили неможливим відновлення статусу російської легкоатлетичної федерації. Зокрема, зазначив він, знайшла підтвердження інформація про те, що деякі тренери, відсторонені від роботи рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS), продовжують тренувати спортсменів. А це своєю чергою ставить під сумнів "цілісність антидопінгових зусиль" Росії.

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Крім того, зазначив Андерсен, група взяла до відома рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), яке на засіданні Виконавчої ради в Токіо ініціювало розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародному антидопінговому кодексу за прискореною процедурою. Офіційною причиною названо невідповідність у даних, наданих Москвою WADA на початку цього року.