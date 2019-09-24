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Все про:легка атлетика (45) Росія (19985) спорт (765) допінг-контроль (193)

 IAAF не допустила команду Росії до участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) у 12 раз, починаючи із 2015 року, ухвалила рішення не відновлювати статус Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Про це 23 вересня було оголошено після засідання ради IAAF у Досі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Таким чином, на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який стартує в столиці Катару 27 жовтня, російські спортсмени знову не зможуть виступити єдиною командою під національним прапором своєї країни. 30 росіян зможуть взяти участь у турнірі як нейтральні атлети.

Глава робочої групи з поновлення статусу ВФЛА Руне Андерсен, слова якого наводить пресслужба IAAF, назвав низку позицій, які зробили неможливим відновлення статусу російської легкоатлетичної федерації. Зокрема, зазначив він, знайшла підтвердження інформація про те, що деякі тренери, відсторонені від роботи рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS), продовжують тренувати спортсменів. А це своєю чергою ставить під сумнів "цілісність антидопінгових зусиль" Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": WADA може відсторонити Росію від участі в літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо, - The Telegraph

Крім того, зазначив Андерсен, група взяла до відома рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), яке на засіданні Виконавчої ради в Токіо ініціювало розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародному антидопінговому кодексу за прискореною процедурою. Офіційною причиною названо невідповідність у даних, наданих Москвою WADA на початку цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150020
 
   
 Топ коментарі
 
Ну хоть что-то хорошее за день
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И снова это загадочный рузьке мельдоний ...
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обижаешь дорогой, ой обижаешь - автор мелдония латыш и ну подсадили дибиликов на таблетки, ну ничего, на то они дибилики.

IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 4165
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Ща у рашкованов уточню за мельдоний,они точно знают😂
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І кажуть, в Токіо на олімпіаду теж не пустять...
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на жаль з олімпіадою вірний ручний песик ***** бах (голова мок) усе розрулить(
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Один Бах там всі проблеми на щастя не вирішує, попалися москалі на підміні в базі - отримують.
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Хотілося б вірити. Але щось останнім часом з них знімають потихеньку усі обмеження. Я маю на увазі кацапів взагалі, а не їх спортсменів.
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Згоден. Хоч таке а то щось у кацапів давно літаки не падали ракети не падали зозважальні центри не горіли.
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Европейские коррупционеры научились доить *****. Завтра ***** напичкает IAAF взятками и вследующий раз козломордых легкоатлетов на соревновния допустят, но не пустят баскетболистов, лыжников и плавцов - аппетиты ведь растут. А ведь не надо было на Украину батон крошить.
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ну и какое вашо мнение, если бы не продать эти чудесные лекарства лишнехромосомам, разве могли бы порадоваться такой вестью. Вот и ответ, стоит ли торговать с рашкой - остаюсь к своим убеждениям - надо, особенно надо продавать то что им вредит.
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И вот с этой одичалой шло@бенью украинцам предлагают брататься различные мертвечуки и им сочувствующие.
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Снова чекисты в стаканчиках запутались.. "Кручу-верчу..!"
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Да что же за страна-то такая - то пононий, то мельдоний...
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Трэба казаць:"То палоній, то мельдогій, а то і новічок".
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Виявляється що навідь для мухлювання з пробірками потрібен мозок. 🤔
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Господи....на фоне наших зебилов уже даже такая хорошая новость не воспринимается так хорошо как раньше...
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гуд!
гнать кацпских изгоев отовсюду!
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На помилках вчаться, тільки дурні вчаться на власних помилках. Але москалі ігнорують власні помилки...
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Всех русликов на альтернативный чемпионат по метанию коровьих какашек.
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Всё правильно... Из-за своей "особости", "духовноскрепные" путают "дорожки беговые", с "порошковыми", а "колёса" велосипедные - с "аптечными"...
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Ач ач ач,трах тибидох,во все щели.... IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 2592А кто в курсе,а можно вот так рОиську запретить? IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 3579
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Ну це добра новина, нічого рогатим бути у спорті, нехай краще ягель гризуть!!!!
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