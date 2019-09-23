 Кількість внутрішніх переселенців досягла 1 млн 410 тис, - Кабмін

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.

"Станом на 23 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 410 615 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", - наголошується в повідомленні.

Як відомо, станом на початок вересня в Україні налічувалося 1 405 184 переміщені особи.

Читайте також: Потрібно з'ясувати точну кількість ВПО та активніше інтегрувати в громади тих, хто живе на підконтрольних територіях, - Коляда