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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3134) переселенці (241)

 Кількість внутрішніх переселенців досягла 1 млн 410 тис, - Кабмін

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила 1 мільйон 410 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.

"Станом на 23 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 410 615 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", - наголошується в повідомленні.

Як відомо, станом на початок вересня в Україні налічувалося 1 405 184 переміщені особи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150019
 
 
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Переселенцы из Крыма бросили свои жилища?
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ЭТИ ТУПОРЫЛЫЕ ПУТИНА ПОЗВАЛИ В УКРАИНУ, А САМИ К БИНДЕРОВЦАМ БЕГУТ


НУЖНО ПОСТУПАТЬ С НИМИ КАК В ПРИБАЛТИКЕ В СВОЕ ВРЕМЯ


СДАЧА ЭКЗАМЕНА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА и СПРАШИВАТЬ: ЧЕМ КРЫМ?








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І що влада робить для переселенців та як враховані їхні проблеми у новому бюджеті України?
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А что они делали в марте 14-го года . Стояли на площадях в Донецке и Луганске и ждали ***** и халявы в виде зарплат и пенсий по 5 штук баксов . Они ж нас всех кормили , пока мы на Майдане скакали , но почему то эти кормильцы когда перестали нас кормить сами теперь от голода к злым бендеровцам побежали.
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Різні там були. Не треба усіх під одну гребінку, бо є ті, які не закликали ввести путіна.
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Конечно разные , но патриоты от туда уехали еще в 14-15 году , многих знаю лично , до сих пор в ВСУ служат и те кто уехал тогда уже давно обустроились на новых местах , а про помощь вопят именно те кто сей час от туда уезжают наевшись руцького жыра. В ВСУ вакансий любых навалом и зарплата там сей час приличная , но 90% из них будут ныть , что им все обязаны , но свою землю освобождать не пойдут не за что.
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Отправляйте их в Германию в качестве беженцев
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І що влада робить для переселенців та як враховані їхні проблеми у новому бюджеті України? -- вот так например, Германия откраивает свой рынок труда для не граждан ЕС , ее нужно тысячи рабочих в год . Если бы в Украине была умная власть , то договорилась бы с Германией , что Германия берет хотяб 20 000 людей на роботу с Донбаса . И тогда бы все так званное «ополчения» разбежалось в Германию . Некому бы было сидит в окопах
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90% этих людей являются переселенцами только на бумаге, которые они фиктивно были вынуждены оформит для получения пенсий, субсидий, соц. помощи, кредитов и пр. Остальные не могут выехать для оформления в силу разных причин.
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