 Кількість внутрішніх переселенців досягла 1 млн 410 тис, - Кабмін

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.
"Станом на 23 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 410 615 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", - наголошується в повідомленні.
Як відомо, станом на початок вересня в Україні налічувалося 1 405 184 переміщені особи.
НУЖНО ПОСТУПАТЬ С НИМИ КАК В ПРИБАЛТИКЕ В СВОЕ ВРЕМЯ
СДАЧА ЭКЗАМЕНА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА и СПРАШИВАТЬ: ЧЕМ КРЫМ?