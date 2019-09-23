 Деякі співробітники організували комерційний оборот кримінальних проваджень для власного збагачення, - Чумак про військову прокуратуру

Про це заявив головний військовий прокурор Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У військовій прокуратурі більшість працівників - це нормальні люди, які гарують у полях. Але є частина, які поставили комерційний оборот кримінальних проваджень на своє власне збагачення. Цих людей треба прибрати з органів прокуратури, набрати нових. Хто чесний і нормальний - перевірити всіма доступними засобами. І тут йдеться не тільки про чесність, а й про перевірку їхнього професіоналізму, майнового стану", - сказав він.

За словами головного військового прокурора, він готовий до опору системи.

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"Чи готове до цього суспільство? Чи готове воно до того, що цю систему треба буде валити нещадно? Чи готове суспільство сказати: "Так, ми даємо карт-бланш цим людям, щоб вони повністю змінили цю систему, і ми їм довіряємо"? Я відразу сказав у прокуратурі, що нічого наверх нести не треба, нікому нічого не треба "зливати", жодних справ не потрібно продавати", - зазначив Чумак.

Він пояснив, що тих, хто не пройде переатестацію, звільнять "на підставі організаційно-штатних заходів".

"А тих, хто крав, не звільнятимуть - проти них буде відновлено відкриті кримінальні провадження, які ми будемо намагатися довести до суду", - підкреслив Чумак.