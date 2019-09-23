EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1160  29
Все про:Військова прокуратура (579) Чумак (53)

 Деякі співробітники організували комерційний оборот кримінальних проваджень для власного збагачення, - Чумак про військову прокуратуру

У військовій прокуратурі України деякі співробітники організували "комерційний оборот кримінальних проваджень", хоча більшість співробітників - "нормальні люди".

Про це заявив головний військовий прокурор Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У військовій прокуратурі більшість працівників - це нормальні люди, які гарують у полях. Але є частина, які поставили комерційний оборот кримінальних проваджень на своє власне збагачення. Цих людей треба прибрати з органів прокуратури, набрати нових. Хто чесний і нормальний - перевірити всіма доступними засобами. І тут йдеться не тільки про чесність, а й про перевірку їхнього професіоналізму, майнового стану", - сказав він.

За словами головного військового прокурора, він готовий до опору системи.

Читайте також: Чумак розраховує на нові свідчення, які допоможуть розслідуванню Іловайської трагедії

"Чи готове до цього суспільство? Чи готове воно до того, що цю систему треба буде валити нещадно? Чи готове суспільство сказати: "Так, ми даємо карт-бланш цим людям, щоб вони повністю змінили цю систему, і ми їм довіряємо"? Я відразу сказав у прокуратурі, що нічого наверх нести не треба, нікому нічого не треба "зливати", жодних справ не потрібно продавати", - зазначив Чумак.

Він пояснив, що тих, хто не пройде переатестацію, звільнять "на підставі організаційно-штатних заходів".

"А тих, хто крав, не звільнятимуть - проти них буде відновлено відкриті кримінальні провадження, які ми будемо намагатися довести до суду", - підкреслив Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150017
 
   
 Топ коментарі
 
А у нас, что в прокуратуре, что в полиции, что в СБУ "комерция" - это главный стимул "работы" многих там числящихся.
 показати весь коментар
 
Толя на тепловізор грощі збирав,для Поці.
 показати весь коментар
 
Вот когда мы уже отойдем от совдеповского определения? Некоторые силы, некоторые депутаты, некоторые следователи, некоторые политики и т.д. и т.п. Когда уже будет конкретика? К примеру, следователь Пупкин и Хамло организовали "коммерческий оборот уголовных производств", депутаты Кацапов и Малорос берут взятку для проталкивания того или иного выгодного для чиновников Хомяка и Гныденко законов и т.д. и т.п.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В военной прокуратуре комерция во время войны. Позор.
 показати весь коментар
 
 
А у нас, что в прокуратуре, что в полиции, что в СБУ "комерция" - это главный стимул "работы" многих там числящихся.
 показати весь коментар
 
 
Да не многих,а почти всех,за частичными исключениями в патрульной полиции и конттразведке СБУ. А в остальном коммерческие уголовные дела - это и есть основной смысл существования правоохранительной системы Украины. Если бы этого не было,кто бы шел туда на одну зарплату?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
При пєтрє такого нєбыло
 показати весь коментар
 
 
«Олена Монова
3 год · Как быстро наши зеленые обезьянки научились у балалайни одному нехитрому фокусу: самую лютую и скандальную пургу озвучивать и запускать в народ на обкатку через каких-нибудь фриков типа Дубинского. Ну или бобра на худой конец. Если нет под рукой фрика, можно просто поймать плохо помытую некрасивую девочку из фракции, чем-то похожую на Машу Захарову, и попросить ее сказать, что Украине не нужно в НАТО, потому что Россия расстраивается. А самим затаиться в лопухах с секундомером и наблюдать за процессом утыкивания жертвы писюнами. Если скорость утыкивания превысит некую пороговую величину и будет слишком громко, с независимым видом выпасть из лопухов, отряхнуть штанишки и сказать:

- Да вы все не так поняли. И вообще, посмотрите, оно же ********.»
 показати весь коментар
 
 
- Изя, а какой по счету это получается уже президент в Украине?
- Формально шестой. Но тут некоторые шутят, что этот президент тянет только на полшестого. Порохоботы, наверное.
(С)
@Anakoyher
😄
 показати весь коментар
 
 
- Владимир Зеленский сегодня не выдвинул новую идею по возвращению Крыма.
- Стареет.
 показати весь коментар
 
Мудаки. Валіть це одна, а змінити систему це зовсім інше.
Змінити значить як мінімум розуміти і вміти взагалі щось створювати. Хто не здатний СТВОРИТИ не здатний змінити.

Це як перекидувати луценка з крісла в крісло - всюди буде та сама муйня.
 показати весь коментар
 
 
Чумак прозрел и с умным видом рассказал народу то, что народ знал 4 года как!
 показати весь коментар
 
 
Он не оптимист, он тролик, намекающий, что до Пети всё было замечательно, это Петя и его банда поломали всё, что с такой любовью годами выстраивали Кучма и В.Шапкокрад.
 показати весь коментар
 
Пока что он не прозрел, а толкнул бла бла бла в стиле, как то нравится эллекторату.
 показати весь коментар
 
 
Тогда чумак дважды дурак раз думает, что народ долго его бла-бла-бла слушать будет.
 показати весь коментар
 
"Некоторые сотрудники.."
Один з них має великі вуха.
 показати весь коментар
 
 
2 МЕРСЕДЕСА ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРОКУРВОР МАТИОС Деякі співробітники організували комерційний оборот кримінальних проваджень для власного збагачення, - Чумак про військову прокуратуру - Цензор.НЕТ 8061 ЗАРАБОТАЛ "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" НА БЛАГО УКРАИНЫ.




 показати весь коментар
 
 
Вот когда мы уже отойдем от совдеповского определения? Некоторые силы, некоторые депутаты, некоторые следователи, некоторые политики и т.д. и т.п. Когда уже будет конкретика? К примеру, следователь Пупкин и Хамло организовали "коммерческий оборот уголовных производств", депутаты Кацапов и Малорос берут взятку для проталкивания того или иного выгодного для чиновников Хомяка и Гныденко законов и т.д. и т.п.
 показати весь коментар
 
 
А нова прокуратура буде відкривати такі справи, про які говорить Чумак?
 показати весь коментар
 
 
Чумак каже шо Поці буде довічне з конфіскацією майна.
 показати весь коментар
 
ну, военная уже точно не будет, так как ее сокращают
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору