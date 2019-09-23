 Невідомі жорстоко побили українського студента в Польщі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ

Інцидент стався в суботу ввечері в міському парку. Компанія запитала 19-річного студента, звідки він приїхав, коли він сказав, що з України, почали бити.

П'ятеро чоловіків побили його до непритомного стану, студенту вибили зуби, у нього численні гематоми на обличчі й на тілі.

Двоє чоловіків знайшли українця в парку і викликали швидку допомогу, наступного дня він подав заяву в поліцію.

Поліція Жори офіційно почала пошук нападників. Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців.

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