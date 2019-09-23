 Невідомі жорстоко побили українського студента в Польщі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ
Інцидент стався в суботу ввечері в міському парку. Компанія запитала 19-річного студента, звідки він приїхав, коли він сказав, що з України, почали бити.
П'ятеро чоловіків побили його до непритомного стану, студенту вибили зуби, у нього численні гематоми на обличчі й на тілі.
Двоє чоловіків знайшли українця в парку і викликали швидку допомогу, наступного дня він подав заяву в поліцію.
Поліція Жори офіційно почала пошук нападників. Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців.
А в Польше подобные избиения украинцев повторяются с постоянством.
Надо делать выводы.
Но вопрос в другом: почему украинцы массово едут трудоустраиваться в Польшу.
Я беседовал с заробитчанами, и вот, что они мне ответили - они приехали и трудоустроились в Польше, т.к. процесс найма на работу был не усложнён и абсолютно без коррупционной составляющей. Они въехали в Польшу по безвизу, встретились с работодателем, согласовали контракт и оплату труда. На основании этого контракта получили в мэрии официальное право на пребывание и трудоустройство. Они платят налоги и страховки, но получают от общества тоже блага. Про безопастность я тоже спросил - они знают эти проблемы. Если идут в город, то только в компании с коллегами. Подвыпившей быдлоты очень много - это факт. Но, понятно, что они задираются ко всем. Был бы вместо украинского парня араб, русский, африканец или даже немец - точно также бы побили. Они должны ещё ксенофобией переболеть - пока у них имперские фантомные боли. Слишком быстро к ним пришло относительное благосостояние.
https://www.vice.com/de/article/3k4v7b/in-warschau-wurden-deutsche-jugendliche-verprugelt-weil-sie-deutsch-sprachen
А, вот, в Польше, как мы видим, постоянно избивают иностранцев. И украинцев, и русских, и даже немцев. У них ещё фантомные боли. Всё вспоминают времена Болеслава Хороброго...
ПС - а едут они просто понастальгировать о будущих возвратах. И проблема это очень серьезная... И то что избили украинца это далеко не случайность...
Русско-чеченские разборки не закончатся никогда. Где-то в России #чечнцы #русские
Русско-чеченские разборки не закончатся никогда. Где-то в России #чечнцы #русски
№когда он сказал, что из Украины, началось избиение...№Источник: https://censor.net.ua/n3150015