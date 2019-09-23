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Все про:побиття (469) Польща (1944) студенти (148)

 Невідомі жорстоко побили українського студента в Польщі

У польському місті Жори група з п'яти осіб жорстоко побила студента, який приїхав до Польщі з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ

Інцидент стався в суботу ввечері в міському парку. Компанія запитала 19-річного студента, звідки він приїхав, коли він сказав, що з України, почали бити.

П'ятеро чоловіків побили його до непритомного стану, студенту вибили зуби, у нього численні гематоми на обличчі й на тілі.

Двоє чоловіків знайшли українця в парку і викликали швидку допомогу, наступного дня він подав заяву в поліцію.

Поліція Жори офіційно почала пошук нападників. Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців.

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Невідомі жорстоко побили українського студента в Польщі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150015
 
 
 Топ коментарі
 
Я ни разу не слышал, что в Украине побили поляка.
А в Польше подобные избиения украинцев повторяются с постоянством.
Надо делать выводы.
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прав был вятрович, но его сняли
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срочно сделать полякам все уступки по поиску погребений или что ещё им угодно после избиений украинцев.
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срочно сделать полякам все уступки по поиску погребений или что ещё им угодно после избиений украинцев.
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типа беларус типа топить начал за польшу в момент избиения украинца, типа неподозрительно это все
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Я ни разу не слышал, что в Украине побили поляка.
А в Польше подобные избиения украинцев повторяются с постоянством.
Надо делать выводы.
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знаток киева из америки. или не из америки?
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где ты такое видел?были отдельные случаи но не в центре а на троещине или оболоне раньше давно и то редко сейчас такого нет
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попахивает щовинизмом как и с кацапами те имперские замашки в мордоре а у поляков высокомерие панское превосходство смотрят как на холопов так как много батрачит там, я понимаю семью надо кормить, ну поедь ты в нейтральную Испанию, Иалию, где много наших ,зачем претесь в эту Польшу терпите унижение
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Как мы видим, в Польше на улицах и в общественных местах для украинца небезопасно.
Но вопрос в другом: почему украинцы массово едут трудоустраиваться в Польшу.
Я беседовал с заробитчанами, и вот, что они мне ответили - они приехали и трудоустроились в Польше, т.к. процесс найма на работу был не усложнён и абсолютно без коррупционной составляющей. Они въехали в Польшу по безвизу, встретились с работодателем, согласовали контракт и оплату труда. На основании этого контракта получили в мэрии официальное право на пребывание и трудоустройство. Они платят налоги и страховки, но получают от общества тоже блага. Про безопастность я тоже спросил - они знают эти проблемы. Если идут в город, то только в компании с коллегами. Подвыпившей быдлоты очень много - это факт. Но, понятно, что они задираются ко всем. Был бы вместо украинского парня араб, русский, африканец или даже немец - точно также бы побили. Они должны ещё ксенофобией переболеть - пока у них имперские фантомные боли. Слишком быстро к ним пришло относительное благосостояние.
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В Варминско-Мазурском воеводстве Польши перед судом предстанут трое местных жителей, которые избили группу граждан Беларуси в городе Голдап. По данным местной полиции, нападение произошло еще 8 апреля. Причиной агрессии послужило то, что белорусы, работающие в Польше, на улице говорили между собой по-русски - в результате их приняли за россиян, передает польское издание Wiadomosci.
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легально на некваліфіковану працю жодна із зазначених країн не виділяє квоти для вихідців з країн - не членів ЄС. А такі як Польща, Чехія, Литва (про більше країн ЄС не чув) видають легальну посвідку на проживання у зв,язку з роботою, в тому числі на низкьооплачувану, некваліфіковану працю.
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U nas uze dumajet nedat takix viz.paprostu zarpalty nepodnimajet izza etogo.Kvoty tak tocno vedut.
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Ну, во Львовской области - десятки тысяч туристов. Их реально много. Во Львове они табунами ходят - никто никого не трогает. Нет у украинцев к полякам ненависти, чтобы лезть в драку. Ну, историки дискутируют - хороший был Бандера или плохой. Но на людей это не опускается - я не слышал про инцинденты с поляками.
А, вот, в Польше, как мы видим, постоянно избивают иностранцев. И украинцев, и русских, и даже немцев. У них ещё фантомные боли. Всё вспоминают времена Болеслава Хороброго...
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да и хер на них.быдлоты и алкашни и у них хватает как ни странно
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ну и подумай почему они во Львов прутся? во всей молодежной субкультуре, околофутболе в частности, да и в целом по полякам слова #От колыбели и до гроба - Польский Вильнус, Польский Львов# воспринимаются не просто как слова, а в целом как лозунг на будущую политику.
ПС - а едут они просто понастальгировать о будущих возвратах. И проблема это очень серьезная... И то что избили украинца это далеко не случайность...
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поляки е..ые не меньше за кацапов да и венгры тож не подарок беларусы не надежны с оглядкой на мордор,вобщем "повезло" нам с соседями
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зато вы такие замечательные со всех сторон . в зеркало смотрись переодически .
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Интересно, а практически ежедневно происходящие избиения группами отморозков одиночных граждан, в качестве самовозвеличивания в своих никчемных бошках, так же в СМИ почему не раздуваются?
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Увидеть Париж - и умереть. Так раньше говорили. Измельчал нонче обыватель, измельчал.. в Жору, прастихопади, едуть. В Жору!!!
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В Українї етнічні групи вбивають і грабують українців.
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Твари они, кто это сделал, самые настоящие твари.
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Не фиг туда ездить. Учитесь здесь и стройте будущее Украины тут, шоб аж поляки обзавидовались? Можем мы это? Да! Зачем нам третий раз строить речь посполитую? Зачем нам строить империи там? Давайте построим Империю здесь! Мы это можем - нам это дано!
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Извини, а как ты собрался в Украине Империю строить? Вместе с РФ что ли?! Или ты хочешь Турцию завоевать, например? Мне просто интересно.
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Я хочу эрефию развалить и прирасти украиными землями аж до Пскова, Каширу, Тулы, до Волги и Кубани.
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Какую империю ? Вы президенту украинцу предпочли криворожского проросийского шута еврейского разлива . Когда научитесь любить и гордится своей Украиной тогда и вас начнут уважать .
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Ты тупой от природы или по пригожинской методичке шпаришь ? какой Порошенко еврей ? Дурак ты ЗЕбильный .
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Не знаю , не могу сказать за этого парня , но многим нашим которые ведут себя как быдло и не только в Польше, когда им выбивают зубы , можно ещё и по аплодировать . Вот в Швеции , 2 гражданина Украины убили 70-го шведа . Разве таким не выбивать зубы и не только зубы ?
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Где-то 2-3 недели назад иду у себя на районе по улице , смотрю стоит чудо на улице с пивом в руках и резиновых сандалях. Думаю , 100 % наш . Подхожу ближе , слышу как по телефону на суржике говорит .
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Vecerom ili nociu guliaja po parku vezde mozno polucit i daze imia i otkuda nesprosit Невідомі жорстоко побили українського студента в Польщі - Цензор.НЕТ 1929
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З'їздив зе у польщу, а українофобія як була там так і залишилась, тому що провладна партія її толерує.
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Поляки такими были всегда . Когда их 5 они герои , когда один , хвост под себя . Я в 90-е там был и не раз .
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Кому хочется перед сном посмотреть хорошие новости , зайдите на сайт одноклассники кавказцентер , там есть свежие видео , как чеченцы где-то в России пи и з дят русских . В Твиты :
Русско-чеченские разборки не закончатся никогда. Где-то в России #чечнцы #русские
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Кому хочется перед сном посмотреть хорошие новости , зайдите на сайт кавказцентер , там есть свежие видео , как чеченцы где-то в России пи и з дят русских . В Твиты :
Русско-чеченские разборки не закончатся никогда. Где-то в России #чечнцы #русски
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Нехерово парню досталось конечно... Хорошо бы рваных ран на месте лейкопластырей не было.
№когда он сказал, что из Украины, началось избиение...№Источник: https://censor.net.ua/n3150015
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