 Чумак розраховує на нові свідчення, які допоможуть розслідуванню Іловайської трагедії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА
За його словами, справа Іловайська не закривалась, а була в стадії провадження. Зараз, вважає Чумак, можна отримати нові свідчення, які допоможуть розслідуванню.
"Люди, які можуть дати свідчення щодо Іловайської трагедії, обіймали або досі обіймають досить високі посади. Раніше вони просто відмовлялися приходити на допити. Думаю, що зараз вони спокійно прийдуть на допити і розкажуть все, як відбувалося під час планування і розвитку подій в Іловайську", - сказав військовий прокурор.
Чумак наголосив на необхідності доведення справи до кінця, зокрема - збору доказів.
"Чи були у рішеннях ознаки кримінального правопорушення. Або чи були в цих рішеннях політичні помилки чи помилки у плануванні. А це трохи інші речі", - додав він.
На закінчення головний військовий прокурор зазначив: "Всім, звичайно хочеться, щоб усіх посадити, але має бути чітка правова кваліфікація цих дій".
а причем тут Коломойский? он шо военный?
тебе известно шо в армии приказы отдают военные командиры
а вот Порошенко как Верховный говнокомандующий имеет самое прямое отношение
поскольку ставил последнюю разрешительную подпись ........................
"Оскільки
ці чотири роки президентська пропаганда продовжувала транслювати брехню,
мовляв, армія на Іловайськ не наступала, "добробати самі пішли",
"Корбан з Коломойським послали", ну і вигадували все що завгодно, щоб
зняти із себе відповідальність за загибель людей, варто нагадати документи. Це
оригінали бойових наказів щодо зайняття Іловайська, які отримав 40-й батальйон.
З номерами шифрограмм - усе передано до військової прокуратури. І чітко видно,
ким підписано шифрограму про передачу 40-го батальйону із сектору "Д"
у сектор "Б" для наступу на Іловайськ - начальник штабу АТО на
території Донецької та Луганської областей генерал Віктор Назаров. Командувачем
АТО на території Донецької та Луганської областей був Віктор Муженко", -
заявив Бутусов.
"Сектор
"Б" отримав наказ Муженка здійснити оточення Донецька з двох
напрямків, з півночі і півдня. Ця шифрограма поки лежить в архіві. Справу щодо
подій в Іловайську повністю розслідувано, все встановлено. На жаль, з 2016 року
справа щодо Іловайська лежить без руху в Генеральній прокуратурі. Генеральний
прокурор Юрій Луценко не сміє передати ці справи до суду, оскільки справа є для
генералів справжнім вироком. Сподіваюся, на четверту річницю вторгнення РФ, на
військовому параді, Головнокомандувач щось скаже на цю тему на Хрещатику, люди
мають знати, хто гальмує винесення до суду найважливішої справи", -
резюмував журналіст.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3080300
Героев Иловайска спустя год убивают снова. На этот раз ложью. На
этот раз свои.
Почитал доклад Генштаба - их версию про Иловайск. Стыдно. Очень
стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы
допускаем, чтобы лжецы и негодяи оскверняли их память и перекладывали всю
ответственность на погибших солдат:
http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/
Одно из самых циничных и лживых заявлений в докладе:
"Розвідувальна
інформація про перетин державного кордону України колонами військової техніки
Збройних сил РФ почала надходити до штабу АТО та Генерального штабу 25 серпня
2014 року".
Знаете, почему они лгут, что узнали о
российском вторжении 25 августа?
Чтобы оправдать почему во время вторжения 24
августа командующий АТО Муженко поехал в Киев на парад получать погоны
генерал-полковника. В то время пока Муженко прикручивал погоны к мундиру, его
солдаты погибали под Иловайском, и никаких мер командование АТО не предприняло.
И вот теперь чтобы скрыть это преступление, Генштаб фальсифицировал отчет, и
исключил из него официальные документы..
А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано,
и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23
августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены
генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры -
полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали
неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили
подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ,
пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты
28-й бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он
рассказал, чтто лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу
на Иловайск - солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным,
а танки разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была
передана военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го
батальона Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди
под огнем агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б -
они все были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24 август наши войска оставили
Старобешево, Кутейниково, попали в окружения подразделения Нацгвардии и
пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно докладывалось командованию
АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию только 25-го августа - что
ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от исполнения служебных
обязанностей во время российского вторжения.
Вот как я написал об обстановка 17.00 год назад, 24 августа:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
Все эти факты уже были изучены и многочисленные свидетели были
уже опрошены следственной комиссией ВР. Факты и документы очевидны.
Видимо тем, кто фальсифицировал доклад и получал кровавые деньги
кажется, что они будут абсолютно безнаказанны. Отнюдь. За публикацию ложных
сведений в качестве официальных данных вам придется отвечать рано или поздно.
Вы слишком недооцениваете наше гражданское общество, если
думаете, что что волной пиара в СМИ и соцсетях вы добьетесь того, что люди
отрекутся от памяти героев Иловайска, которые до конца выполняли долг перед
Родиной.
Нужен суд, скорейшей суд, рассмотрение дела и судебный приговор.
Чтобы на суде были оглашены все документы и приказы - и тогда всем станет ясно,
что произошло и кто виноват.
Тот, кто сознательно затягивает суд по Иловайску - такой же
соучастник преступления, как и путинские убийцы.
Надеюсь, у нас в стране есть парламент, и те депутаты, у кого
есть совесть на годовщину Иловайска соберут подписи за отставку Муженко. Когда
страну защищают лжецы - страна беззащитна
Визначтесь.
ПОЭТОМУ НУЖНО РАССЛЕДОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ИЛОВАЙСКУЮ ТРАГЕДИЮ
НО и ДЕБАЛЬЦЕВСКУЮ, ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ..................................................
Иловайскому котлу есть. Суд должен определить только меру ответственности
должностных лиц", - Бутусов. Заявление
Генштаба о штурме Иловайска по инициативе МВД - ложь. Приказы подтверждают, что
добробаты бросались в бой по заранее утвержденному Муженко плану, - Бутусов
Источник:http://censor.net.ua/v349536