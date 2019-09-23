 Чумак розраховує на нові свідчення, які допоможуть розслідуванню Іловайської трагедії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА

За його словами, справа Іловайська не закривалась, а була в стадії провадження. Зараз, вважає Чумак, можна отримати нові свідчення, які допоможуть розслідуванню.

"Люди, які можуть дати свідчення щодо Іловайської трагедії, обіймали або досі обіймають досить високі посади. Раніше вони просто відмовлялися приходити на допити. Думаю, що зараз вони спокійно прийдуть на допити і розкажуть все, як відбувалося під час планування і розвитку подій в Іловайську", - сказав військовий прокурор.

Чумак наголосив на необхідності доведення справи до кінця, зокрема - збору доказів.

"Чи були у рішеннях ознаки кримінального правопорушення. Або чи були в цих рішеннях політичні помилки чи помилки у плануванні. А це трохи інші речі", - додав він.

На закінчення головний військовий прокурор зазначив: "Всім, звичайно хочеться, щоб усіх посадити, але має бути чітка правова кваліфікація цих дій".

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