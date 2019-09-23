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Матеріали за темою:
Все про:дезінформація (57) НАТО (2072) Росія (19957) ЗМІ (639) Верещук (12)

 Все, що я сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО, - Верещук спростувала поширену росЗМІ дезінформацію

Народний депутат України фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань державної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань державної безпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук прокоментувала публікації, що з'явилися в ЗМІ РФ, які спотворюють сказане нею в інтерв'ю.

У розмові з кореспондентом Цензор.НЕТ Ірина Верещук прокоментувала численні критичні висловлювання, пов'язані з озвученою нею в інтерв'ю каналу 112 оцінкою перспектив інтеграції України в НАТО.

Наводимо діалог повністю:

- Ірино, коли сьогодні вранці ми брали у вас інтерв'ю для рубрики "Відео на "Цензор", нам ще не було відомо про ваші заяви щодо проблематичності інтеграції України в НАТО. А вже до вечора на вашу адресу було висловлено стільки критики, що ми вирішили взяти у вас додатковий коментар. Скажіть будь ласка, та оцінка ваших висловлювань, яку згадують російські ЗМІ (зокрема, "в партії Зеленського засумнівалися в необхідності вступати в НАТО") - відповідає вашому погляду на ситуацію?

- Звичайно, ні. І мене дуже дивує, як можна на п'ятому році гібридної війни з Росією (в тому числі інформаційної), настільки не розібравшись, передруковувати заголовки й абсолютно повторювати те, що пише російська пропаганда. Я насправді - і це знають всі як в Україні, так і за її межами, в Польщі, Євросоюзі - виступаю за НАТО, за Європейський союз. І ми були першими, хто виступив проти Януковича...

- Ми це хто?

- Ми - це міськрада Рави-Руської (в статті "Вікіпедії" про Верещук вказується: "Після оголошення урядом Азарова-Януковича відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, наступного дня від імені громади Рави-Руської звернулася до Європейського союзу із закликом підписати Угоду про асоціацію окремо з Равою-Руською. Вважаючи офіційну позицію влади України щодо призупинення євроінтеграції такою, що не відповідає iнтересам територiальних громад і не відстоює інтереси територіальних громад". - Ред.). Але я за те, щоб говорити людям правду. Все, що я сказала у своєму інтерв'ю, - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО. І що швидше в НАТО візьмуть Грузію, ніж нас. На превеликий наш жаль. Тому що в 2008 році ми разом могли отримати ПДЧ, але тоді європейські країни нас не підтримали (я говорю про Німеччину і Францію). І ми його не отримали.

Читайте також: У відносинах з НАТО і ЄС Україна має досягти того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними, - Кулеба

Проте, сьогодні ми можемо і повинні забезпечувати співпрацю НАТО в тому, що стосується нашої безпеки. Це - наш оборонний комплекс, це стандарти НАТО. А політична частина, на жаль, від нас не залежить.

Ось і все, що було сказано. Але, на жаль, як ви бачите, все інтерпретували по-іншому. Головний посил, за який мене критикують - це те, що я сказала: на жаль, НАТО озиратиметься на Росію. Тому що вони це зробили в 2008 році. І зараз вони працюють з Росією і щодо Ірану, і щодо Венесуели, Сирії, Афганістану, щодо багатьох інших точок. І тому заперечувати те, що Росія, на жаль, впливає на рішення НАТО - годі й говорити. І щоб вони не дивилися на Росію, приймаючи рішення щодо України, має змінитися сама парадигма НАТО. Ось у чому суть проблеми. Хіба це не правда? Нехай НАТО нам скаже, що це не так. А запитайте нас - так, звичайно, ми хочемо в НАТО. І будемо робити все, щоб швидше провести модернізацію і стати ближче до НАТО.

І ще я сказала, що наша країна має використовувати всі можливості, які дає НАТО. І проєкти, і програми. Навела як приклад Фінляндію, яка не вступила в НАТО і не включила такий пункт у свою Конституцію, але при цьому ближча до НАТО, ніж інші країни! І я додала: якщо є можливість, щоб НАТО прийшло до нас своїми стандартами, економічними програмами - то до цього треба прагнути.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150013
 
 
 Топ коментарі
 
Светлана Самборска1 год ·
С формулой Штайнмайера отработали, пришел черед темы НАТО.
Вы обратили внимание, что вот эти колебания "Приняли формулу Штайнмайера - не приняли - подписываем - не подписываем - согласовали - не согласовали" это их метод внедрения в общественное сознание неприемлемой ранее темы в качестве обсуждаемой?
С формулой Штайнмайера уже вышло: то, что ранее было однозначной зрадой, стало для кого-то дискуссионным вопросом, а для кого-то приемлемым. То же самое они сейчас делают с темой НАТО: отказ от НАТО по-прежнему воспринимается зрадой, но это уже ненадолго.
10 сентября, Яременко: "Мы готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины".
Потом: "Я не это имел в виду, нас не так поняли".
11 сентября, Кулеба: "Украина не будет стучать в закрытые двери НАТО".
Потом: "Мои слова вырвали из контекста".
Сегодня, Верещук: Украине следует отказаться от идеи вступить в альянс, Россия ее туда не пустит.
Потом они расскажут, конечно, что их не так поняли, и что они не это имели в виду.
Но смотрите, что сегодня же сказал Пристайко:
"Украина не будет затрагивать его на лондонском саммите НАТО вопрос предоставления ПДЧ. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать".КОГДА УКРАИНА БУДЕТ ГОТОВА ЭТО СДЕЛАТЬ. Т.е сейчас - не готова. А после капитуляции по "формуле Штайнмайера", т.е. по плану Кремля с внедрением в Украину ОРДЛО, контролируемыми из Москвы, готовности конечно, прибавится.Знаете, многие, в том числе я, писали, что выборы-2019 отбросили Украину в 2010 год. Боюсь, что это было оптимистической оценкой. Хочется думать, что это 2003 год (подписание Кучмой присоединения к ЕЭП) или 1994 (избрание Кучмы), но, боюсь, это тоже окажется оптимистической оценкой.
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Боже, какая глупая баба.. С каких только помоек набрал всю эту шалупень зеленый клоун?!
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Информационные БОМБОМЕТАЛИ . Зекоманда не пробные онфобомбы мечет , она всех готовит к тому, что временно сначала опровергает ... Это рейдерский захват сознания - БЕНОтехнологии
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А ведь эту дезинформацию россми активно распространяли и обговаривали порохоботы, так что круг интересов замкнулся.
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Информационные БОМБОМЕТАЛИ . Зекоманда не пробные онфобомбы мечет , она всех готовит к тому, что временно сначала опровергает ... Это рейдерский захват сознания - БЕНОтехнологии
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зебобикам этого не объяснить - они прекрасно все понимают, но продолжают отмазывать своих уродов, потому что признаться, что они сами скоты, не хочется....
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якщо все, до чого нас готують зелені бобіки - то це війна внутрішня, про яку давно талдичить БЕНЯ,. А його теза , що війна була вигідна для Пороха- то це ж знову інформаційна новелла ,приміряна на другого, але яку Беня готовув як подію саме під себе
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Як вам місцеві дострокові планують у ХАРКОВІ ДНІПРІ ОДЕСІ КІЄВІ ?
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Раджу Вам перевірений спосіб боротьби з рейдерським захопленням свідомості: алюмінієва каструля, екранована фольгою, на голову. Якраз добре Вам пасуватиме.
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а вони завжди спільно і працювали !
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Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждутЯ далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам позволитОни, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией - пояснила депутат
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Верещук є керівником ГО «Міжнародний Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик», , пов'язаний з Віктором Медведчуком та його помічником Козаком»,
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Ставленниками Ирины Андреевны Верещук средства массовой информации называют двух одиозных персонажей: кума Владимира Путина Виктора Медведчука и его ближайшего соратника Тараса Козака, получившего формальный контроль над рядом СМИ. Именно эти псевдо-издания пиарят бывшего градоначальника Равы-Русской.
Возглавляя Центр Балто-Черноморских исследований, Ирина Андреевна не скрывала, что организацию финансируют Виктор Медведчук и Тарас Козак.
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Тарас Козак: из обоймы ФСБ. Что известно о подельнике Медведчука - владельца NewsOne и 112
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Сегодня некоторые СМИ, прозвав политического эксперта фейковой «Слугой народа», отмечают также, что её транслируют на сепаратистских онлайн-ресурсах. Отмечают, что экс-мэра также очень любят антиукраинские издания, нелестно отзывающие об украинцах и даже призывающие убивать их. В частности, Украина.Ру, Антифашист и др.Сайт Антиіфашист- Александр Зубченко пропогандист Медведчука, Наталия Викторовна Зубченко на нее зарегистрирован Міжнародний Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик Медведчука. Сама Верещук после окончания военного выша 5 лет служила в ВСУ времен Медведчука в политике Украины. Политическая ее карьера росла во львовской области в одно время с Козаком...
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Спасибо за

хорошое досье на эту ЗЕльоную овцу.

теперь понятно кто вбрасывает анти-НАТО вские идеи
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досье-то отличное а что она в ТАКИХ комитетах ВР собирает ?
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Народный депутат Украины фракции "Слуга народа", главы подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны, комитета Верховной Рады по вопросам государственной обороны безопастности и разведки ----ВОПРОСЫ К ЭТОМУ БАЧКУ ЕЩЕ ЕСТЬ? КТО СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО ОН СЛИВНОЙ?
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Светлана Самборска1 год ·
С формулой Штайнмайера отработали, пришел черед темы НАТО.
Вы обратили внимание, что вот эти колебания "Приняли формулу Штайнмайера - не приняли - подписываем - не подписываем - согласовали - не согласовали" это их метод внедрения в общественное сознание неприемлемой ранее темы в качестве обсуждаемой?
С формулой Штайнмайера уже вышло: то, что ранее было однозначной зрадой, стало для кого-то дискуссионным вопросом, а для кого-то приемлемым. То же самое они сейчас делают с темой НАТО: отказ от НАТО по-прежнему воспринимается зрадой, но это уже ненадолго.
10 сентября, Яременко: "Мы готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины".
Потом: "Я не это имел в виду, нас не так поняли".
11 сентября, Кулеба: "Украина не будет стучать в закрытые двери НАТО".
Потом: "Мои слова вырвали из контекста".
Сегодня, Верещук: Украине следует отказаться от идеи вступить в альянс, Россия ее туда не пустит.
Потом они расскажут, конечно, что их не так поняли, и что они не это имели в виду.
Но смотрите, что сегодня же сказал Пристайко:
"Украина не будет затрагивать его на лондонском саммите НАТО вопрос предоставления ПДЧ. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать".КОГДА УКРАИНА БУДЕТ ГОТОВА ЭТО СДЕЛАТЬ. Т.е сейчас - не готова. А после капитуляции по "формуле Штайнмайера", т.е. по плану Кремля с внедрением в Украину ОРДЛО, контролируемыми из Москвы, готовности конечно, прибавится.Знаете, многие, в том числе я, писали, что выборы-2019 отбросили Украину в 2010 год. Боюсь, что это было оптимистической оценкой. Хочется думать, что это 2003 год (подписание Кучмой присоединения к ЕЭП) или 1994 (избрание Кучмы), но, боюсь, это тоже окажется оптимистической оценкой.
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Нас сливают по коломойским технологиям. Значит молчать не надо. Надо поднимать информационную волну, пока не поздно.
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Работают лучшие политтехнологи и психологи Кремля.
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Як наші з Вами висновки у часі співпали - то є дітйно так .Пристайко , я думаю бив на сполох, але метод узяв їхній ( так вірити хочеться) . Адже зарах він заявив що готовий піти у відставку...
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А может до Пристайко дошло, что зеленые и рыги не хотят мараться с отказами от НАТО и подписями Штанмайера? Дождутся пока Пристайко все подпишет и уволят его. А слово ПРЕДАТЕЛЬ навсегда заклеймит его имя.
Беня, ЗЕ и рыги все сделают чужими руками.
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Да, категорически согласен. если раньше могло показаться, что то что эти мрази несут - это стратегия пробных камней. Ну, то есть - сказали чушь - посмотрели на реакцию. Если реакция негативная - переиграли. То уже какое -то время назад стало абсолютно ясно - таким способом эти упыри приучают нас к тому решению, которое примут. И этот манс они уже несколько раз провернули. причем действовать начинают все наглее и наглее. Ведь , тот ответ, который они получают - они считают не опасным для себя. Я думаю, скоты даже не понимают, что на кону.
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А давайте вещи называть своими именами - ВЕРЕЩУК-МРАЗЬ
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Боже, какая глупая баба.. С каких только помоек набрал всю эту шалупень зеленый клоун?!
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У этой бабы бачок сливной по скобеевским технологиям работает
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Ви подивіться, як вони навіть зовні схожі. Скотобєєва та Верещук наче рідні сестри.
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википедии пишут тоже люди

Очень продажный персонаж, судя по биографии, карьеристка еще та.
Президент очень мутной организации Нова Балтійсько-Чорноморська стратегія

Сейчас думает,что ухватила Бога за бороду. Но это не надолго - вступила в ЗЕльоное г ..вно

а за отклонения от курса в НАТО надо давать по рукам!
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Не только росСМИ, а и порохоботы усердно целый день сегодня эту брехню распостраняли.)
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Я так понимаю, что Порошенко на 112 канале не светился в различных ток-шоу?
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Агамемно-Брехливая зелёная мразина.
як ти , сьогодні , самокритична ! Все, что я сказала в своем интервью - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО, - Верещук опровергла распространенную росСМИ дезинформацию - Цензор.НЕТ 5117
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Это да. Интеллектуальный уровень наркоботвы стал ниже плинтуса.
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Все по лахтинским методичкам )) Можно легко найти в ютубе,как о них рассказывает сбежавший оттуда Все, що я сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО, - Верещук спростувала поширену РосЗМІ дезінформацію - Цензор.НЕТ 2452
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Опять зрада накрылась
Шо ж такое
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Шо вона робить на той посаді?? Вона профі у питаннях оборони та розвідки ? Чи просто ходила разом з ЗЕ у дітсадок в одну групу ?
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Та ні, вона викурила косячок з головним кловуном, та ще й розсмішила коміка. От і стала ікспертом🤔
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Скорее всего поэтому:
З 1997 до 2002 рр. навчалася у Військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка», який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна інформація», здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної інформації - референта-перекладача, офіцера військового управління тактичного рівня

Вон у кацапотварей шойгу ваще ниче не кончал и министр
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Ось і залишалася би референтом. Рівень депутата не по її здібностям.
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Ватная овца из слуги урода, смесь Захаровой и Скабеевой
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Какая же страшная плесень нас покрывает ... зеленая, скользкая, уходящее-возвращающаяся , увертывающаяся - это не молодо - зелено -неопытно, это спецоперация против Украины
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Не,ну известно же,кто кукол дергает за нитки. А беня это не молодо-зелено
Он все и всех продаст и купит
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Беня куратор спецоперации - выборы внеочередные где намечает? Харьков, Одесса, Киев, ДНЕПР... Случайно или пообещал путину все отработать?
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Допустили делітантів до влади. Ще не такі перли почуємо від Зебілів. Боже Україну бережи від дебілів.
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Все разговоры о НАТО это разговоры ни о чём ,Украине никто даже не намекнул о возможности принятия её в НАТО а мы тут ведём дискуссии ,будто нас туда приглашают,приглашают а какие-то нехорошие дяди и тёти упираются рогом и не дают Украине туда войти .
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Тебя, лаптеногая балайка, никто и не спрашивает, вали в свой мордор, уродина, и там свисти, а не здесь
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"Слуги урода" видно вважають увесь народ України зєбіламі... Ця чувіха заявила те, що вона заявила. А слово - не горобець , випустиш - не спіймаєш. І кожний день перебування цієї зеленої шелупєні при владі все більше загрожує національній безпеці України .

Ворогам - куля, зрадникам - шибениця.
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"И чтобы они не смотрели на Россию, принимая решение по Украине, должна измениться сама парадигма НАТО. Вот в чем суть проблемы. Разве это не правда? Пускай НАТО нам скажет, что это не так. А спросите нас - так, конечно, мы хотим в НАТО. И будем делать все, чтобы побыстрее провести модернизацию и стать ближе к НАТО". Источник: https://censor.net.ua/n3150013-
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" Пускай изменчивьій мир прогнется под нас?" Це і є відмова від курсу до НАТО.
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только в НАТО. так сказала рф. мы и без нее знали об этом, просто было 50% за НАТО, а после ее слов будет 99%.
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посмотрите ее интервью и все станет на свои места. реально эти уроды из партии пианиста качают информацию и смотрят на реакцию

сказала она именно те слова за которые ее возили сегодня мордой и в фейсбуке и в твитере. и она не отрицала. а пыталась оправдываться словами "давайте будем реалистами".
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Я не удержался и написал ей пару ласковых в мордокниге
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Все, что я сказала в своем интервью, - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО. И что скорее в НАТО возьмут Грузию, чем насИсточник: https://censor.net.ua/n3150013 - все вона вірно сказала , чого соєві так збудилися ?
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Вона сказала правду. Крапка. Соєві збудились, бо треба зраду. Будь-якою ціною треба зраду.
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Рашистская паскуда,не видать вам Украины,как своих грязных ушей,ватные длббы!
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Коротше кажучи ми хочемо в НАТО,але потрібно бути реалістами.Нас там не чекають,тому ми не будемо поки що іти в НАТО.Так потрібно розуміти її слова,але саме це і московити хочуть,щоб ми ні в якому разі,туди ніколи не потрапили.Для цього,нам будуть усілякі казочки розповідати про Фінляндію і тд.
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В Україну прибула делегація Міністерства оборони Великобританії на чолі з державним секретарем з питань оборони Беном Уоллесом.
"Основна мета візиту іноземної делегації - демонстрація військово-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері", - про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Під час зустрічі міністра оборони Андрія Загороднюка з Беном Уоллесом йшлося про поточну ситуацію з безпекою в регіоні, гібридні виклики та загрози, що стоять перед Україною та Великобританією."Міністр оборони України наголосив на незмінності курсу вітчизняного оборонного відомства щодо євроатлантичної інтеграції, ознайомив колег з поточним станом, а також пріоритетами подальшого реформування Збройних Сил України. У цьому контексті Андрій Загороднюк виокремив низку перспективних напрямів співробітництва між оборонними відомствами обох країн", - йдеться в повідомленні.
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Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ (с) Це приблизно її слова🐸
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С.ка, 1. Цыганский развод. 2. курица ни бельмеса не соображает, что и когда говорить...
Склоняюсь к варианту 1. Развод...
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Никто, кроме нас самих не защитит наши собственные интересы и свободу (у кого она есть, конечно), а уж тем более не будет умирать за других! Не надо быть таким наивными и безответственныим (перекладывая свои проблемы на чужие плечи), НАТО - такой же дутый миф, как и "будапештский меморандум". Конечно, если (вдруг) на Румынию нападет (с чего это вдруг?), к примеру, Нигерия, то конечно страны НАТО обрушатся на эту убогую страну всей своей превосходящей военной мощью. Но посмотрим как немцы пойдут умирать за турков (когда их будут "освобождать" кацапы), думаю, скоро мы все станем свидетелями этих событий, разоблачения дутого мифа под названием "НАТО"!
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А не пошел бы ты ..работать на такси,татаромордовецвася ? Упссс,а ты там уже работаешь в чине капЫтана....
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Привет ЗЕбот . Шо там у вас в методичках ? НАТО - зло ?
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А ось це вже зовсім не смішно. 🤬
Зелені паскуди якось вже дуже жирно нас тролять.
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"…ми стукаємо в зачинені двері та втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають. Нам треба рухатися, нам треба ставати міцнішими, нам треба ставати злагодженішими. У нас є програми співпраці, все. Я далека від думки, що РФ хоча б колись нам "дозволить" вступити до НАТО. Я завжди була прихильником Фінляндії, які пояснюють, чому вони не вступають до НАТО. Вони можуть собі це дозволити інституційно, в них є прекрасні програми, які діють з НАТО, вони, напевно, глибше інтегровані в НАТО, ніж деякі країни НАТО. Але вони кажуть: ми навіть до Конституції цього не будемо записувати, нам не потрібні проблеми з Росією", - сказала
депутат від партії "Слуга народу", голова парламентського підкомітету з державної безпеки та оборони комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук. https://ua.112.ua/interview/ya-daleka-vid-dumky-shcho-rf-khocha-b-kolys-dozvolyt-nam-vstupyty-do-nato-508408.html?fbclid=IwAR2hbTA4ntVUbJ93cMBwTNxmf5To0_VJuzLbOyQ9U9RERt4NJ1PLuBBUNTA
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порох стукав в двері і йому їх відкривали безвіз,асоціація,томас а ці Зенитики тільки получають з різних сторін і в різних позах просруть навіть те що маєм Все, що я сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО, - Верещук спростувала поширену росЗМІ дезінформацію - Цензор.НЕТ 8931
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вообще-то, разницы между "не хочу" и "вааще-та хочу, но твердо уверен, что нихера не получится" - нет.

и в том и в другом случае это означает, что ничего зеленая плесень делать не будет, и никакое НАТО нам не светит.
если, разумеется, не вышвырнем зеленую плесень...
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ПреЗЕдент не планує відвідувати саміт НАТО, який повинен відбутися в Лондоні в грудні 2019 року. Про це повідомив віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба під час засідання комітету. https://dt.ua/POLITICS/zelenskiy-ne-zbirayetsya-na-samit-nato-v-grudni-323942_.html

Ювілейний Самміт НАТО приурочений до 70-річного ювілею Альянсу, що відбудеться у Лондоні на початку грудня. Британська столиця обрана в якості місця проведення, тому що саме тут розташовувалася перша штаб-квартира НАТО.

Янукович зірвав надання Україні ПДЧ. У вересні 2006 року Янукович, який у серпні 2006 року був обраний на посаду прем'єр-міністра поїхав з візитом у штаб-квартиру Альянсу і всупереч директивам президента Віктора Ющенка заявив, що Україна не готова до виконання Плану дій щодо членства. https://espreso.tv/news/2018/09/18/**************************************************************************
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Тут говносми ничего и выдумывать не надо.
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Вот эта вот технология дозированных вбросов, это даже не технология зекоманды это ********** технология.
Реваншисты извлекли опыт из майдана и теперь для них самое главное - не распугать своих 73 процентных рыбок. Не радикализировать социум, не настроить против себя критическую массу, чтобы патриотические силы не смогли в меньшинстве что-то сделать.
Основная тактика шаг вперед и два назад.
Такую тактику юзал овощ, но очень топорно, а у клоуна с его актерским мастерством получается гораздо лучше.
Например:
Они делают какую-то популистическую малозначимую акцию, например закон об импичменте, который никогда не примут ручные мартышки депутаты. Пока 73 процентные рыбки находятся в эйфории - начинают пропихивать формулу *****. Когда активное меньшинство начинает возмущаться - вбрасывают что ничего не знают ни о какой формуле и тут же через время опять говорят, что уже обо всем договорились.
Это называется ползучий реванш 5 колонны кремля (окурежение овоща) при содействии основных бенефициаров клоуна Бени и Пинчука
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кінчена зебільна вівця! зла на все це блеяння не вистачає..
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Очень продажный персонаж, судя по биографии, карьеристка еще та.
Президент очень мутной организации Нова Балтійсько-Чорноморська стратегія

Сейчас думает,что ухватила Бога за бороду. Но это не надолго - вступила в ЗЕльоное г ..вно Все, що я сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО, - Верещук спростувала поширену росЗМІ дезінформацію - Цензор.НЕТ 7110



а за отклонения от курса в НАТО надо давать по рукам!
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я знову ж, в 3006-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Да расстреляют эту говорящую вагину сушеными @Ями))
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Откуда такая рыговская дура взялась? Все кремлевскими "многоходовочками","играми" с народом зеленая братия занимается, считают,что всех снова обманут. Где сейчас Россия со своими "многоходовочками" с 2014 г.? Любой россиянин, особенно в провинции знает где-в зёпе. Так и зеленая шпана со своими "многоходовочками","хитростями","играми" ,цирковыми представлениями и всепроникающей ложью окажется там же. Самое неприятное,что снова пострадает наш украинский народ.
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Тактика впихивания нам хотелок ***** у ЗЕбанды не меняется.
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