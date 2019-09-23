 Все, що я сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО, - Верещук спростувала поширену росЗМІ дезінформацію

У розмові з кореспондентом Цензор.НЕТ Ірина Верещук прокоментувала численні критичні висловлювання, пов'язані з озвученою нею в інтерв'ю каналу 112 оцінкою перспектив інтеграції України в НАТО.
Наводимо діалог повністю:
- Ірино, коли сьогодні вранці ми брали у вас інтерв'ю для рубрики "Відео на "Цензор", нам ще не було відомо про ваші заяви щодо проблематичності інтеграції України в НАТО. А вже до вечора на вашу адресу було висловлено стільки критики, що ми вирішили взяти у вас додатковий коментар. Скажіть будь ласка, та оцінка ваших висловлювань, яку згадують російські ЗМІ (зокрема, "в партії Зеленського засумнівалися в необхідності вступати в НАТО") - відповідає вашому погляду на ситуацію?
- Звичайно, ні. І мене дуже дивує, як можна на п'ятому році гібридної війни з Росією (в тому числі інформаційної), настільки не розібравшись, передруковувати заголовки й абсолютно повторювати те, що пише російська пропаганда. Я насправді - і це знають всі як в Україні, так і за її межами, в Польщі, Євросоюзі - виступаю за НАТО, за Європейський союз. І ми були першими, хто виступив проти Януковича...
- Ми це хто?
- Ми - це міськрада Рави-Руської (в статті "Вікіпедії" про Верещук вказується: "Після оголошення урядом Азарова-Януковича відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, наступного дня від імені громади Рави-Руської звернулася до Європейського союзу із закликом підписати Угоду про асоціацію окремо з Равою-Руською. Вважаючи офіційну позицію влади України щодо призупинення євроінтеграції такою, що не відповідає iнтересам територiальних громад і не відстоює інтереси територіальних громад". - Ред.). Але я за те, щоб говорити людям правду. Все, що я сказала у своєму інтерв'ю, - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО. І що швидше в НАТО візьмуть Грузію, ніж нас. На превеликий наш жаль. Тому що в 2008 році ми разом могли отримати ПДЧ, але тоді європейські країни нас не підтримали (я говорю про Німеччину і Францію). І ми його не отримали.
Проте, сьогодні ми можемо і повинні забезпечувати співпрацю НАТО в тому, що стосується нашої безпеки. Це - наш оборонний комплекс, це стандарти НАТО. А політична частина, на жаль, від нас не залежить.
Ось і все, що було сказано. Але, на жаль, як ви бачите, все інтерпретували по-іншому. Головний посил, за який мене критикують - це те, що я сказала: на жаль, НАТО озиратиметься на Росію. Тому що вони це зробили в 2008 році. І зараз вони працюють з Росією і щодо Ірану, і щодо Венесуели, Сирії, Афганістану, щодо багатьох інших точок. І тому заперечувати те, що Росія, на жаль, впливає на рішення НАТО - годі й говорити. І щоб вони не дивилися на Росію, приймаючи рішення щодо України, має змінитися сама парадигма НАТО. Ось у чому суть проблеми. Хіба це не правда? Нехай НАТО нам скаже, що це не так. А запитайте нас - так, звичайно, ми хочемо в НАТО. І будемо робити все, щоб швидше провести модернізацію і стати ближче до НАТО.
І ще я сказала, що наша країна має використовувати всі можливості, які дає НАТО. І проєкти, і програми. Навела як приклад Фінляндію, яка не вступила в НАТО і не включила такий пункт у свою Конституцію, але при цьому ближча до НАТО, ніж інші країни! І я додала: якщо є можливість, щоб НАТО прийшло до нас своїми стандартами, економічними програмами - то до цього треба прагнути.
Возглавляя Центр Балто-Черноморских исследований, Ирина Андреевна не скрывала, что организацию финансируют Виктор Медведчук и Тарас Козак.
хорошое досье на эту ЗЕльоную овцу.
теперь понятно кто вбрасывает анти-НАТО вские идеи
С формулой Штайнмайера отработали, пришел черед темы НАТО.
Вы обратили внимание, что вот эти колебания "Приняли формулу Штайнмайера - не приняли - подписываем - не подписываем - согласовали - не согласовали" это их метод внедрения в общественное сознание неприемлемой ранее темы в качестве обсуждаемой?
С формулой Штайнмайера уже вышло: то, что ранее было однозначной зрадой, стало для кого-то дискуссионным вопросом, а для кого-то приемлемым. То же самое они сейчас делают с темой НАТО: отказ от НАТО по-прежнему воспринимается зрадой, но это уже ненадолго.
10 сентября, Яременко: "Мы готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО из Украины".
Потом: "Я не это имел в виду, нас не так поняли".
11 сентября, Кулеба: "Украина не будет стучать в закрытые двери НАТО".
Потом: "Мои слова вырвали из контекста".
Сегодня, Верещук: Украине следует отказаться от идеи вступить в альянс, Россия ее туда не пустит.
Потом они расскажут, конечно, что их не так поняли, и что они не это имели в виду.
Но смотрите, что сегодня же сказал Пристайко:
"Украина не будет затрагивать его на лондонском саммите НАТО вопрос предоставления ПДЧ. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать".КОГДА УКРАИНА БУДЕТ ГОТОВА ЭТО СДЕЛАТЬ. Т.е сейчас - не готова. А после капитуляции по "формуле Штайнмайера", т.е. по плану Кремля с внедрением в Украину ОРДЛО, контролируемыми из Москвы, готовности конечно, прибавится.Знаете, многие, в том числе я, писали, что выборы-2019 отбросили Украину в 2010 год. Боюсь, что это было оптимистической оценкой. Хочется думать, что это 2003 год (подписание Кучмой присоединения к ЕЭП) или 1994 (избрание Кучмы), но, боюсь, это тоже окажется оптимистической оценкой.
Беня, ЗЕ и рыги все сделают чужими руками.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Очень продажный персонаж, судя по биографии, карьеристка еще та.
Президент очень мутной организации Нова Балтійсько-Чорноморська стратегія
Сейчас думает,что ухватила Бога за бороду. Но это не надолго - вступила в ЗЕльоное г ..вно
а за отклонения от курса в НАТО надо давать по рукам!
як ти , сьогодні , самокритична !
Шо ж такое
З 1997 до 2002 рр. навчалася у Військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка», який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна інформація», здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної інформації - референта-перекладача, офіцера військового управління тактичного рівня
Вон у кацапотварей шойгу ваще ниче не кончал и министр
Он все и всех продаст и купит
Ворогам - куля, зрадникам - шибениця.
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" Пускай изменчивьій мир прогнется под нас?" Це і є відмова від курсу до НАТО.
сказала она именно те слова за которые ее возили сегодня мордой и в фейсбуке и в твитере. и она не отрицала. а пыталась оправдываться словами "давайте будем реалистами".
"Основна мета візиту іноземної делегації - демонстрація військово-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері", - про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Під час зустрічі міністра оборони Андрія Загороднюка з Беном Уоллесом йшлося про поточну ситуацію з безпекою в регіоні, гібридні виклики та загрози, що стоять перед Україною та Великобританією."Міністр оборони України наголосив на незмінності курсу вітчизняного оборонного відомства щодо євроатлантичної інтеграції, ознайомив колег з поточним станом, а також пріоритетами подальшого реформування Збройних Сил України. У цьому контексті Андрій Загороднюк виокремив низку перспективних напрямів співробітництва між оборонними відомствами обох країн", - йдеться в повідомленні.
Склоняюсь к варианту 1. Развод...
Зелені паскуди якось вже дуже жирно нас тролять.
депутат від партії "Слуга народу", голова парламентського підкомітету з державної безпеки та оборони комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук. https://ua.112.ua/interview/ya-daleka-vid-dumky-shcho-rf-khocha-b-kolys-dozvolyt-nam-vstupyty-do-nato-508408.html?fbclid=IwAR2hbTA4ntVUbJ93cMBwTNxmf5To0_VJuzLbOyQ9U9RERt4NJ1PLuBBUNTA
и в том и в другом случае это означает, что ничего зеленая плесень делать не будет, и никакое НАТО нам не светит.
если, разумеется, не вышвырнем зеленую плесень...
Ювілейний Самміт НАТО приурочений до 70-річного ювілею Альянсу, що відбудеться у Лондоні на початку грудня. Британська столиця обрана в якості місця проведення, тому що саме тут розташовувалася перша штаб-квартира НАТО.
Янукович зірвав надання Україні ПДЧ. У вересні 2006 року Янукович, який у серпні 2006 року був обраний на посаду прем'єр-міністра поїхав з візитом у штаб-квартиру Альянсу і всупереч директивам президента Віктора Ющенка заявив, що Україна не готова до виконання Плану дій щодо членства. https://espreso.tv/news/2018/09/18/**************************************************************************
Реваншисты извлекли опыт из майдана и теперь для них самое главное - не распугать своих 73 процентных рыбок. Не радикализировать социум, не настроить против себя критическую массу, чтобы патриотические силы не смогли в меньшинстве что-то сделать.
Основная тактика шаг вперед и два назад.
Такую тактику юзал овощ, но очень топорно, а у клоуна с его актерским мастерством получается гораздо лучше.
Например:
Они делают какую-то популистическую малозначимую акцию, например закон об импичменте, который никогда не примут ручные мартышки депутаты. Пока 73 процентные рыбки находятся в эйфории - начинают пропихивать формулу *****. Когда активное меньшинство начинает возмущаться - вбрасывают что ничего не знают ни о какой формуле и тут же через время опять говорят, что уже обо всем договорились.
Это называется ползучий реванш 5 колонны кремля (окурежение овоща) при содействии основных бенефициаров клоуна Бени и Пинчука
Президент очень мутной организации Нова Балтійсько-Чорноморська стратегія
Сейчас думает,что ухватила Бога за бороду. Но это не надолго - вступила в ЗЕльоное г ..вно
а за отклонения от курса в НАТО надо давать по рукам!