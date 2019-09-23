 Все, що я сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО, - Верещук спростувала поширену росЗМІ дезінформацію

У розмові з кореспондентом Цензор.НЕТ Ірина Верещук прокоментувала численні критичні висловлювання, пов'язані з озвученою нею в інтерв'ю каналу 112 оцінкою перспектив інтеграції України в НАТО.

Наводимо діалог повністю:

- Ірино, коли сьогодні вранці ми брали у вас інтерв'ю для рубрики "Відео на "Цензор", нам ще не було відомо про ваші заяви щодо проблематичності інтеграції України в НАТО. А вже до вечора на вашу адресу було висловлено стільки критики, що ми вирішили взяти у вас додатковий коментар. Скажіть будь ласка, та оцінка ваших висловлювань, яку згадують російські ЗМІ (зокрема, "в партії Зеленського засумнівалися в необхідності вступати в НАТО") - відповідає вашому погляду на ситуацію?

- Звичайно, ні. І мене дуже дивує, як можна на п'ятому році гібридної війни з Росією (в тому числі інформаційної), настільки не розібравшись, передруковувати заголовки й абсолютно повторювати те, що пише російська пропаганда. Я насправді - і це знають всі як в Україні, так і за її межами, в Польщі, Євросоюзі - виступаю за НАТО, за Європейський союз. І ми були першими, хто виступив проти Януковича...

- Ми це хто?

- Ми - це міськрада Рави-Руської (в статті "Вікіпедії" про Верещук вказується: "Після оголошення урядом Азарова-Януковича відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, наступного дня від імені громади Рави-Руської звернулася до Європейського союзу із закликом підписати Угоду про асоціацію окремо з Равою-Руською. Вважаючи офіційну позицію влади України щодо призупинення євроінтеграції такою, що не відповідає iнтересам територiальних громад і не відстоює інтереси територіальних громад". - Ред.). Але я за те, щоб говорити людям правду. Все, що я сказала у своєму інтерв'ю, - це те, що ми маємо бути реалістами стосовно НАТО. І що швидше в НАТО візьмуть Грузію, ніж нас. На превеликий наш жаль. Тому що в 2008 році ми разом могли отримати ПДЧ, але тоді європейські країни нас не підтримали (я говорю про Німеччину і Францію). І ми його не отримали.

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Проте, сьогодні ми можемо і повинні забезпечувати співпрацю НАТО в тому, що стосується нашої безпеки. Це - наш оборонний комплекс, це стандарти НАТО. А політична частина, на жаль, від нас не залежить.

Ось і все, що було сказано. Але, на жаль, як ви бачите, все інтерпретували по-іншому. Головний посил, за який мене критикують - це те, що я сказала: на жаль, НАТО озиратиметься на Росію. Тому що вони це зробили в 2008 році. І зараз вони працюють з Росією і щодо Ірану, і щодо Венесуели, Сирії, Афганістану, щодо багатьох інших точок. І тому заперечувати те, що Росія, на жаль, впливає на рішення НАТО - годі й говорити. І щоб вони не дивилися на Росію, приймаючи рішення щодо України, має змінитися сама парадигма НАТО. Ось у чому суть проблеми. Хіба це не правда? Нехай НАТО нам скаже, що це не так. А запитайте нас - так, звичайно, ми хочемо в НАТО. І будемо робити все, щоб швидше провести модернізацію і стати ближче до НАТО.

І ще я сказала, що наша країна має використовувати всі можливості, які дає НАТО. І проєкти, і програми. Навела як приклад Фінляндію, яка не вступила в НАТО і не включила такий пункт у свою Конституцію, але при цьому ближча до НАТО, ніж інші країни! І я додала: якщо є можливість, щоб НАТО прийшло до нас своїми стандартами, економічними програмами - то до цього треба прагнути.