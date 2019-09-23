 Справу проти Парубія інспіровано Москвою перед візитом Зеленського в США, - Ярош

Про це Ярош написав у своєму блозі.
Він зазначив: "Кілька слів стосовно кримінального провадження проти Андрія Парубія
- Однозначно, воно інспіроване Москвою і є маленькою частинкою загальної агресії проти України;
- Немає сумнівів у тому, що такі дії посадових осіб ДБР підпадають під статтю "Державна зрада";
- Думаю, ситуація навмисно створена під робочий візит Володимира Зеленського до США, щоб ослабити позиції України на переговорах з президентом Трампом;
- Знаючи особисто декількох заступників Голови СБУ як порядних і патріотичних офіцерів, закликаю їх негайно втрутитися в ситуацію та розпочати кримінальне провадження за фактом державної зради проти посадових осіб ДБР;
- Вважаю, що українська патріотична спільнота має розпочати системні акції протести проти спроб реваншу та капітуляції та, нарешті, має витворити широкий понадпартійний патріотичний рух, що стане головним бар’єром на шляху реваншизму, а також надійним державотворчим фактором;
- Розуміючи, що кремлівські прихвостні, інфільтровані в наші силові структури, можуть вдатися до провокацій, щоб спричинити кровопролиття, закликаю всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів українських силових структур, виступити єдиним фронтом у цій загрозливій для Держави ситуації;
- Враховуючи небезпеку, оголошую по структурах Української добровольчої армії стан підвищеної готовності;
- Сподіваюсь, що президент України відреагує на спроби ворогів України із ДБР спровокувати збройний конфлікт всередині держави;
- Щоб там вороги не робили, український народ непереможний!
Слава Україні!"
Нагадаємо, що 23 вересня 2019 року ДБР розпочало кримінальне провадження щодо ексглави ВР Андрія Парубія, якого звинувачують у "створенні збройних угруповань з метою масових заворушень".
Ексгенпрокурор Юрій Луценко назвав кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія антидержавним і безглуздим.
Парубій може подобатися чи не подобатися, але всі, хто підтримує цю абсурдну кримінальну справу, - вата і москалі!
P.S. Справа абсурдна, бо Парубій взагалі не був 2 травня 2014 в Одесі!
Народ - ті, хто хоч трохи стояли на першому та другому Майдані і/або воювали на Сході. Незалежно, від того, за Яроша вони, за Пєтю чи за Зєлю. Решта - населення...
Ты вообще в курсе,сколько народу воевало из моего Днепра,например.Или из Кривого Рога.Ты их записал оптом в зебилы?Ты всерьёз думаешь,что патриоты,это только те,кто проголосовали за твоего вонючего петю?Я тебе больше скажу:Когда я по первой волне мобилизации попал в Черкасское(Днепропетровская область,93-я бригада)туда мобилизовывали людей из трёх областей(Днепропетровская,Запорожская,Полтавская)В основном,кстати,русскоязычные...И на Майдане большинство не стояло Что не помешало им воевать за Украину.А потом им и их семьям голосовать за Зеленского.Они тоже зебилы?Я сам не воевал,щёки надувать не буду,но и от повесток не ховался.пошёл.А как у тебя,кстати,с этим дело обстоит?
Нежелание президента сдерживать олигарха дало зеленый свет Коломойскому. Свидетельством фаворитизма была частная встреча с олигархом с президентом, премьер-министром Алексеем Гончаруком и начальником штаба Андреем Богданом, бывшим юристом Коломойского. Снимок был сделан и сразу же размещен в Facebook, а на следующий день полиция в Днепре, родном городе Коломойского, совершила налет на национальную штаб-квартиру ПриватБанка.
Спустя несколько дней после встречи Гончарук заявил газете, что компромисс по компенсации олигарху может быть достигнут между президентом и Коломойским в ближайшее время. Эта бомба была убрана на следующий день, но ущерб был нанесен. Многие опасаются, что уступки Коломойскому могут поставить под угрозу новую программу МВФ, которая все еще обсуждается.
«Гончарук не знает, что делает, и его рекомендовал Богдан на свою работу», - сказал дипломат, который не хотел, чтобы его имя использовалось.https://atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-to-lose-friends-and-allies/
В честь своего 21-го дня рождения она разместила на своей странице в Facebook пост, в котором заявила, что не отдаст ни сантиметра родной земли врагам.
Девушка написала, что отдала в борьбе за каждый клочок Донбасса свою молодость и свое здоровье.
"Мне сегодня 21. Я не праздную, нет. Я на войне с 16 лет. Пятый день рождения я провожу здесь. По клочкам отгрызая у врага свою родную землю. Копая ее лопатой, ползком по ней в неизвестность, рассматривая ее с неба. Шаг за шагом. Пятый год я борюсь за наши города - за каждого жителя, каждую улицу, каждый дом. Я делаю все возможное и невозможное, чтобы желто-синий флаг развеивался над моим городом и в сердце каждого его жителя. Я без эмоций смотрю в глаза смерти, но плачу от счастья, когда моя Авдеевка поет украинский гимн. Я отдала борьбе за каждый клочок Донбасса свою молодость и свое здоровье. Близкие мне люди отдали за мою землю жизни. И я не готова дарить врагу ни сантиметра этой земли. Слышите, вновь избранные? Вы не можете забрать у нас то, за что мы боролись. За это заплачена слишком высокая цена", - резюмировала Косовская.
Политика / Общество 23-сен, 04:009 5 074 28
Я с завидной регулярностью встречаю людей, здесь, в Харькове - голосовавших во втором туре за Зеленского, исключительно с целью не поддержать Порошенко.
В разговоре аккуратно задаю вопрос:
- хорошо, но ведь база у нас с вами одинаковая? У нас война есть?
- есть.
- Россия напала?
- Россия напала. Я даже воевал, в Азове (варианты - поддерживал добровольцев, и т.п.)
- ну, хоть в этом твердую почву нащупали. Но голосовали за Зеленского?
- да, лишь бы не Порошенко.
Сегодня таким людям, именно этой протестной категории, уже есть что и с чем сравнить. Это не фанаты Зеленского, они от "войны не устали", ну не так явно, и их мозги были исключительно затравлены "расследованиями" журналистов "1+1".
На минуточку, это немалый пласт электората, который, что бы там они сейчас ни думали о Порошенко - разворачиваются от Зеленского в другую сторону. Я когда летом увидела парня в футболке с агитацией за Зе, подумала: однажды за такое будут бить в морду, не думая.
Уверена, это начнется. Можно создать себе уютный мирок в окружении фанатов, верить, что любые непопулярные шаги тебе простят, потому что рожа у тебя смазливая (на чей-то вкус) и шлейф сценической славы способен загладить весь политический негатив - нет, нет и нет.
Это как в яичной скорлупе - тебе там тепло и уютно, но снаружи тебя начинают ненавидеть.
Действительно, интересно - какой процент населения во втором туре присоединился к выбору за Зеленского именно по таким своим причинам? Нет там никакого большинства, а его создали в сумме с протестными голосами против Порошенко, и скоро это станет особенно явно. Кто знает, может поклонников Зе там процентов 10, не больше?
На этом фоне особенно наивно выглядят заверения про налоговый майдан. Кто туда пойдет, и кто их поддержит, когда активная часть населения изначально понимала, что все к этому придет?
Именно эта часть всегда майданила. Именно они - костяк этой силы. И теперь они просто не пойдут поддерживать "заблудившихся" и "обманувшихся". Им выгоднее подождать, когда "большинство" разочаруется, чтобы потом на руинах возвести новые стены, ни в коем случае не зеленые.
Сюда же разговоры о гражданской войне. Я долго об этом думала, насколько реальны предположения о ней, сейчас в ленте появляются такие пессимистичные выкрики. Якобы "готовьтесь!" В гражданской войне обе стороны должны быть вооружены и сплочены.
Подразумевается - кто с кем будет воевать? 25% с 73%?
Когда эти "73%" в большинстве своем оружие в руках не держали, а от войны прятались под диваном? Не будут они воевать, ни с кем.
Они ждуны по натуре, и самые сильные удары они могут наносить лишь галочкой в бюллетене, увы, разрушая серьезнее, чем снарядом. Но так или иначе - с ними гражданская война невозможна.
Если мы говорим о войне с донецкими и луганскими гражданами - то спонсируемые Россией, идеологически настроенные против нас Россией и спровоцированные Россией - они никак не могут назваться стороной в гражданской войне. Это война с все той же Россией. Точка.
Ну и смешные заявления власти о том, что Зеленский - один из ярчайших лидеров современности. Я в юности перечитала массу книг по психологии и лидерству.
Как минимум (так, по памяти), лидер должен быть:
- независим;
- образован;
- харизматичен (ну, разве что...);
- быть подчиненным ИДЕЕ. Самому верить в нее, чтобы вести за собой народ.
Ну, и хотя бы небольшой список личных достижений. А на посту президента Украины - список ПОЛИТИЧЕСКИХ достижений.
В общем, это может быть самый короткий срок президента в этой стране. И возможно, нам этот опыт очень пригодится в дальнейшем. Самые сильные игроки остались на поле Порошенко. А слабыми картами ты партию не выиграешь, даже если их очень много.