 Суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного в побитті Найєма Саітова

Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис засідання опублікував у Фейсбук адвокат Масі Найєма.

Прокуратура подавала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою суду Магомед-Амін Саітов зобов'язаний носити електронний браслет, домашній арешт у нього до 7 жовтня включно.

Масі Найєм розповів, що підозрюваний не відповів на запитання прокурора і судді, як він перетнув кордон України.

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"З цього приводу вже завтра подамо заяву про вчинення кримінального злочину, щоб слідство встановило всі обставини справи. Це кордон України чи решето: хочеш - летиш звідси відразу після скоєння злочину, а хочеш - повертаєшся, незважаючи на оголошення в розшук (зокрема державний). На запитання, чому він повернувся, він відповів: "Тому що змінилася влада", - зазначив адвокат.

За його словами, за домашнім арештом Магомеда-Аміна Саітова вони "дуже уважно стежитимуть".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 23 вересня Масі Найєм повідомив, що підозрюваний повернувся в Україну, звідки поїхав минулого року, і був затриманий.

Нагадаємо, увечері 30 квітня внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм.Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали. Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання.Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянство Російської Федерації.

1 травня глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня".

Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самого побиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті Найєма Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ахмеда Абубакаровича Саітова також відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арешт громадянина РФ Темербулатова. Також стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.