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Все про:Найєм (270) Найєм Масі (67) Саітов Магомед-Амін (18)

 Суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного в побитті Найєма Саітова

23 вересня Шевченківський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт Магомеда-Аміна Саітова, якого підозрюють у побитті в квітні 2018 року на той момент народного депутата Мустафи Найєма.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис засідання опублікував у Фейсбук адвокат Масі Найєма.

Прокуратура подавала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою суду Магомед-Амін Саітов зобов'язаний носити електронний браслет, домашній арешт у нього до 7 жовтня включно.

Масі Найєм розповів, що підозрюваний не відповів на запитання прокурора і судді, як він перетнув кордон України.

Читайте також: Одного з нападників на Найєма в центрі Києва не оголосили в міжнародний розшук через саботаж правоохоронців, - адвокат Масі Найєм. ДОКУМЕНТ

"З цього приводу вже завтра подамо заяву про вчинення кримінального злочину, щоб слідство встановило всі обставини справи. Це кордон України чи решето: хочеш - летиш звідси відразу після скоєння злочину, а хочеш - повертаєшся, незважаючи на оголошення в розшук (зокрема державний). На запитання, чому він повернувся, він відповів: "Тому що змінилася влада", - зазначив адвокат.

За його словами, за домашнім арештом Магомеда-Аміна Саітова вони "дуже уважно стежитимуть".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 23 вересня Масі Найєм повідомив, що підозрюваний повернувся в Україну, звідки поїхав минулого року, і був затриманий.

Нагадаємо, увечері 30 квітня внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм.Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали. Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання.Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянство Російської Федерації.

1 травня глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня".

Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самого побиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті Найєма Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ахмеда Абубакаровича Саітова також відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арешт громадянина РФ Темербулатова. Також стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150009
 
 
 Топ коментарі
 
Только отстрел зверьков, наведет порядок в Украине, иначе будет как в мацквабаде
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Никто не обратил внимание??? На вопрос, почему он вернулся, он ответил: "Потому что изменилась власть".
Портнов вернулся, потому что изменилась власть...этот ослойопп из тейпа баранов тоже счел возможным вернуться при этой власти...орки лугандонские гуляют по подконтрольной территории, инспектируя отвод войск Украиной и демонтаж укреплений...потому что изменилась власть... шота всё чаще мне стала видеться "Мягкая конструкция с варёными бобами"...Дали был гением...
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Приїхав з порушенням кордонів в Україну, посягав на життя народного депутата... і його суд відправляє під домашній арешт.🤔 Це вже повний абзац🐸
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Всего полтора года прошло после избиения, оперативно работают.
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Такі рішення суду + відмінена , з наступного року, "депутатська недоторканість" дуже стимулюватимуть народ гамселити "народних обранців" скрізь де тільки можна ! Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в избиении Найема Саитова - Цензор.НЕТ 4696....
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От якраз для тебе "не по темі" я і привів яскраві факти.
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Хороших новостей много не бывает. И чего этому лягушатнику не хватало во Франции ?

"В понедельник, 23 сентября, на Донбассе на мине подорвался друг российского писателя и бывшего советника ликвидированного главы так называемой ДНР Захара Прилепина Эрван Кастель"
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Никто не обратил внимание??? На вопрос, почему он вернулся, он ответил: "Потому что изменилась власть".
Портнов вернулся, потому что изменилась власть...этот ослойопп из тейпа баранов тоже счел возможным вернуться при этой власти...орки лугандонские гуляют по подконтрольной территории, инспектируя отвод войск Украиной и демонтаж укреплений...потому что изменилась власть... шота всё чаще мне стала видеться "Мягкая конструкция с варёными бобами"...Дали был гением...
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Если в ближайшее время уровень жизни народа резко не начнёт расти, то власть опять изменится и портнов может не успеть убежать.
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Только отстрел зверьков, наведет порядок в Украине, иначе будет как в мацквабаде
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Иначе будет, как в Куйеве в начале 90-х, когда вся гостиница "турист" на левобережной чернела
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Нужно было спалить тот "турист" вместе с туристами
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Если этого дурня гор посадят, то это будет знаком того, что депутаты не такие уж и прикосновенные.
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Приїхав з порушенням кордонів в Україну, посягав на життя народного депутата... і його суд відправляє під домашній арешт.🤔 Це вже повний абзац🐸
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Он же не оппоблоковца или ещё какого бывшего рыга избил, а патриота Украины. Таких "новая власть" не наказывает, таких она поощряет.
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Если бы он избил, например, Портнова, то "изменившаяся власть" упекла бы его в СИЗО на пару месяцев без вариантов, а за тех, кто за Майдан, кто реально за независимую Украину - тех бить можно, это у нас теперь один из основных трендов внутренней политики.
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Нехай би краще азіати вирішили свою суперечку за давнім східним звичаєм - на кинджалах.
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Эту мразь надо держать в СИЗО, а не домашний арест, судьи, вы что очумели, правда???
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Все новости плохие:
1. Не добили Наёма.
2. Преспокойненько ***** из под ареста урка-мажор.
PS. А ведь правильно было его повесить на Йолке...
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