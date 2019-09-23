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 Компанія British American Tobacco переносить центральний офіс у Східній Європі з України в Румунію

Компанія British American Tobacco переформатує структуру управління бізнесом у Східній Європі і переносить центральний офіс із Києва.

Про це НВ Бізнес повідомили в компанії у відповідь на редакційний запит, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо раніше Україна була центром регіону, що включає 12 країн, то з 2020 року український офіс буде включено в інший регіон із центром прийняття рішень у Румунії.

Як заявили в київському офісі ВАТ, рішення про перенесення центру прийняття рішень з України в Румунію обумовлено, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.

У компанії також запевнили, що зміни не призведуть до суттєвого перегляду штату в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150008
 
 
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Можливо у британців є інсайдерська інформація щодо майбутніх подій в Україні.
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Зачем? Достаточно посмотреть на Акселлор-Миттал и на бешенный принтер в нашей Раде. Они же не дураки.
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Можливо у британців є інсайдерська інформація\\\\\\\\\

Це типу спитати: Можливо програміст вміє .... о г*споди, програмувати? Компания British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию - Цензор.НЕТ 3973
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Вони пояснили:
"Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины."

Источник: https://censor.net.ua/n3150008
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Це як у ***** ракета з непрогнозованою траєкторією.
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Вєрнай дарогай ідьотє ЗЄтаваріщі!
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В Украине ускорился спад промышленного производстваКомпанія British American Tobacco переносить центральний офіс у Східній Європі з України в Румунію - Цензор.НЕТ 5728 23.09.2019, 18:09






По данным Госстата, промпроизводство в августе сократилось на 1,7%

Промышленное производство в августе сократилось на 1,7% по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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тут прикол. В интервью на одном украинском телеканале заявил что готов жать руку Путину за каждого освобожденного украинца, а порохоботы на гомно изводятся
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Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3150008
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Это не та компания за которой я бы стала плакать

Правительство Украины меньше месяца как обновилось
Ничего ещё толком сделать не успело

Но так курить как курят в Украине так не курят тут. Это ж реально убийство нации.
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Люди курить не бросают от переноса офиса табачной компании, если кто не знал. Кстати, когда из Украины уйдут, например, лоукосты, ты скажешь: вот и хорошо, бросайте летать.
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Отлично, теперь все будут меньше курить(если подниму, как писало, мин. цену пачки - до 82грн.), а значит меньше денег пойдет буржуям, и больше останется тут на пенсии и субсидии.
Ну да, израильским пенсионерам тоже надо нормальные пенсии, так что холопы пусть курят "самосад".
Пенсионисты ведь тоже хотят в круизы ездить, а не в кибуце в песке порпацца Компания British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию - Цензор.НЕТ 6177
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Любит Цензор подливать масло в огонь. Порохоботы фас.
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А чем цензор до президентских выборов занимался?
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Главный зелик уже вертится на ....е у каломойского и Трампа))) что можно ожидать в этой стране?))
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Что земля на кладбищах не сильно подорожает. Процентиков на 800, не более Компания British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию - Цензор.НЕТ 586
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насправді - це тютюн зробив з мавпи людину ! Компанія British American Tobacco переносить центральний офіс у Східній Європі з України в Румунію - Цензор.НЕТ 6904
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А правда що кацапському олігарху Кєсаєву , свого часу офшорний Хряк дозволив узурпувати всю тютюнову галузь в Україні ?
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Британцы шота знают, знают и молчат. 🤨
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В тексте же написано - "из-за непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины"
Бешеный принтер начал распугивать инвестора.
А между прочим Бритиш Табако второй после Нафтогаза плательщик налогов Украине.
Будут вам и зарплаты и пенсии и какава с чаем
Короче говоря, зебильня, вы очередной раз зробили себя разом
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инвесторы в захваті от неожиданного зеленого инвестиционного климата... ну и зебилы, мля
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