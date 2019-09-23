 Компанія British American Tobacco переносить центральний офіс у Східній Європі з України в Румунію

Про це НВ Бізнес повідомили в компанії у відповідь на редакційний запит, інформує Цензор.НЕТ.
Якщо раніше Україна була центром регіону, що включає 12 країн, то з 2020 року український офіс буде включено в інший регіон із центром прийняття рішень у Румунії.
Як заявили в київському офісі ВАТ, рішення про перенесення центру прийняття рішень з України в Румунію обумовлено, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.
У компанії також запевнили, що зміни не призведуть до суттєвого перегляду штату в Україні.
Це типу спитати: Можливо програміст вміє .... о г*споди, програмувати?
"Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3150008
По данным Госстата, промпроизводство в августе сократилось на 1,7%
Промышленное производство в августе сократилось на 1,7% по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Бросайте курить ✌🏻
Дышать - нет
Правительство Украины меньше месяца как обновилось
Ничего ещё толком сделать не успело
Но так курить как курят в Украине так не курят тут. Это ж реально убийство нации.
Ну да, израильским пенсионерам тоже надо нормальные пенсии, так что холопы пусть курят "самосад".
Пенсионисты ведь тоже хотят в круизы ездить, а не в кибуце в песке порпацца
Бешеный принтер начал распугивать инвестора.
А между прочим Бритиш Табако второй после Нафтогаза плательщик налогов Украине.
Будут вам и зарплаты и пенсии и какава с чаем
Короче говоря, зебильня, вы очередной раз зробили себя разом