 У нас унікальні проблеми з рейдерством, судами, фінансовою системою і дорогами, - Милованов про те, чому іноземці не скуплять українську землю

Про це в інтерв'ю hromadske заявив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, досвід країн Східної Європи показує, що іноземці майже не заходять. Навіщо вони підуть в Україну, якщо вони можуть зайти в іншу країну?" - сказав він.
На припущення, що через те, що в Україні унікальна земля, Милованов відповів: "У нас унікальні проблеми з рейдерством, у нас унікальні проблеми з судами, з фінансовою системою, у нас дорожчий капітал, у нас дороги. Нам ще далеко, треба самим розвиватися".
Міністр допускає, що іноземці зайдуть на український ринок, але їх буде небагато.
"Друге. Іноземці в Україні вже є. Вони працюють через оренду землі, щонайменше ми знаємо про 1-1,3 тисячі компаній. Вони десь обробляють 4-5% землі. Що з ними робити? Вигнати їх? Ті, хто обробляють землю і дають робочі місця, ми їх виженемо? Це неправильно", - зазначив Милованов.
Він додав, що влада не може дозволити працювати в Україні цим іноземним компаніям, а іншим - заборонити.
"Тобто, вони будуть такі посередники-спекулянти, тільки через них іноземці зможуть купувати землю? Нехай між собою роблять якісь угоди? Це нереально", - резюмував міністр.
Нагадаємо, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, який має бути внесений в Раду до 1 жовтня, передбачає обмеження на покупку у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни при відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.
Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість покупки нерезидентами (виключаючи представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.
Він то в англію втече, і буде звідти кричати про переслідування...
А відповідати Зеленському...
Хотя лох - не мамонт.
Лох не вымрет
штанымораторий. Только в терновый куст не бросай...
Манипуляция настолько примитивная и очевидная... они народ просто за клинических идиотов держат.
Ну що, браття, буде трошки нудно, але прошу прочитати уважно. На минулому тижні мав зустріч з державним чиновником ОДА досить високого рівня. Отримав від нього інформацію, якою ділюся з вами. Чиновник тільки-но приїхав з засідання кабміну, де їм повідомили, що припиняються всі інфраструктурні проекти, припиняється виплата дотацій у освіті і медицині. Всі гроші відкликають у центр. Мета - акумуляція ресурсів для купівлі землі. Ось так. Щоб ви не думали, що узєлєнскій ринок землі - це можливість вільного продажу землі. Ні, це скупка землі державою. Нвіщо, спитаєте ви. Ну це дуже просто. Якщо держава стане монопольним власником землі, то у аграрній країні це дає державним чиновникам необмежену можливість грабувати країну. У когось є сумнів, що вони цю можливість не змарнують?
Справедлива ринкова ціна одного гектару орної землі - це приблизно 6 - 8 тисяч доларів.
Це не вигадагна, а розрахункова величина. Не буду наводити розрахунок, просто повірте.
Тобто, справедлива ціна паю у 2,5 га буде 12-16 тисяч доларів.
В Україні земель, що обробляються щороку 32 млн гектарів. Вся ця земля одномоментно буде викинута на ринок.
Думаю, що ніхто не стане заперечувати, що це призведе о приголомшливого падіння ціни.
Хто пережив початок 90-х років памятають, що масова приватизація призвела до того, що завод, наприклад вінницький "Маяк", можна було купити за пару тисяч доларів.
Беззаперечно, що узєлєнскіє будуть усіма засобами розганяти паніку, аби збити ціну до абсолютного мінімуму. Скільки може становити цей мінімум?
Насправді межі практично немає. Я свого часу був учасником оборудки, коли об'єкт нерухомості в обласному центрі купувався по... 33 долари за квадратний метр.
Це приблизно 6% від будівельної собівартості. Тобто, цілком реально, що ціну гектару опустять доларів до трьохсот, або 8000 грн. Що це означає? А ось що.
Сума бюджетних субвенцій і дотацій складає на 2019 рік приблизно 200 млрд грн. Можете самі подивитись у Законі про бюджет.
Так може спочатку з цими проблемами розібратись, а потім впроваджувати продаж землі, а то рейдери через продажні суди скуплять всю землю для криміналу.
То есть, вы, "слуги народа", эти все "уникальные" проблемы решать не собираетесь, чтобы не позволить скупить украинские земли западным инвесторам?
******** план!!! Просто замечательный!!! Надёжный, *****, как швейцарские часы!
Я ещё план подкину.
Давайте ****** пару грязных бомб, развалим саркофаг на ЧАЭС, уберём все эти приблуды типа фильтров на металлургических комбинатах, засыпем поля амиаком, вырубим к ****** леса и введём рабство.
Нас, *****, весь мир стороной обходить будет. Будем самыми ********* инвесторами в себя и своё будущее.
Миелофонов, ты - красаучег!!!
Бывший украинский президент Виктор Янукович, сбежавший в 2014 году в Россию, намерен вернуться в Украину.
Как передает "5 канал", об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора Януковичу.
"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.
"Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - добавил Сердюк.
Будет министром кабинета министров