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 Політика України, Економіка
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Все про:Милованов Тимофій (16) ринок землі (9)

 У нас унікальні проблеми з рейдерством, судами, фінансовою системою і дорогами, - Милованов про те, чому іноземці не скуплять українську землю

Після відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення іноземні компанії не будуть масово скуповувати землю, бо в Україні велика кількість внутрішніх проблем.

Про це в інтерв'ю hromadske заявив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, досвід країн Східної Європи показує, що іноземці майже не заходять. Навіщо вони підуть в Україну, якщо вони можуть зайти в іншу країну?" - сказав він.

На припущення, що через те, що в Україні унікальна земля, Милованов відповів: "У нас унікальні проблеми з рейдерством, у нас унікальні проблеми з судами, з фінансовою системою, у нас дорожчий капітал, у нас дороги. Нам ще далеко, треба самим розвиватися".

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Міністр допускає, що іноземці зайдуть на український ринок, але їх буде небагато.

"Друге. Іноземці в Україні вже є. Вони працюють через оренду землі, щонайменше ми знаємо про 1-1,3 тисячі компаній. Вони десь обробляють 4-5% землі. Що з ними робити? Вигнати їх? Ті, хто обробляють землю і дають робочі місця, ми їх виженемо? Це неправильно", - зазначив Милованов.

Він додав, що влада не може дозволити працювати в Україні цим іноземним компаніям, а іншим - заборонити.

"Тобто, вони будуть такі посередники-спекулянти, тільки через них іноземці зможуть купувати землю? Нехай між собою роблять якісь угоди? Це нереально", - резюмував міністр.

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Нагадаємо, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, який має бути внесений в Раду до 1 жовтня, передбачає обмеження на покупку у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни при відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.

Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість покупки нерезидентами (виключаючи представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150007
 
 
 Топ коментарі
 
Землю скупят "украинские" олигархи, борьбы с которыми ждёт от Зе украинский народ. Ждите - раскатайте губу.
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Выбрана такая тактика: да никаким иностранцам та земля не нужна, можно смело снимать штаны мораторий. Только в терновый куст не бросай...

Манипуляция настолько примитивная и очевидная... они народ просто за клинических идиотов держат.
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Наследие Порошенко, долго придется исправлять.
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Вот видите, во всем можно найти положительные стороны, даже в коррупции, беззаконии и разбитых дорогах
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А міністр вже рахує мінуса...
Він то в англію втече, і буде звідти кричати про переслідування...
А відповідати Зеленському...
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Землю скупят "украинские" олигархи, борьбы с которыми ждёт от Зе украинский народ. Ждите - раскатайте губу.
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В первую очередь запуска рынка земли не желают сами фермеры. Зачем им покупать землю если они и так задарма ею пользуются, а заплатить крестьянину в лучшем случае 400 баксов за год пользования 3-мя или 4-мя гектарами земли это для них сущие копейки.
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Мне логика не позволяет понять, как могут зайти иностранные инвестиции, если только украинские юр. могут покупать землю. Но ладно. Вы хоть как-то запустите рынок земли.
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Кому ж ты брешешь...
Хотя лох - не мамонт.
Лох не вымрет
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То есть ничего не нужно делать, что бы иностранцы не скупили землю?
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Выбрана такая тактика: да никаким иностранцам та земля не нужна, можно смело снимать штаны мораторий. Только в терновый куст не бросай...

Манипуляция настолько примитивная и очевидная... они народ просто за клинических идиотов держат.
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а кацапы это не иностранцы ? а потом вместо рускоязычных, пойдут защищать свою купленную землю ..
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ПЕТРО БАНДЕРА
Ну що, браття, буде трошки нудно, але прошу прочитати уважно. На минулому тижні мав зустріч з державним чиновником ОДА досить високого рівня. Отримав від нього інформацію, якою ділюся з вами. Чиновник тільки-но приїхав з засідання кабміну, де їм повідомили, що припиняються всі інфраструктурні проекти, припиняється виплата дотацій у освіті і медицині. Всі гроші відкликають у центр. Мета - акумуляція ресурсів для купівлі землі. Ось так. Щоб ви не думали, що узєлєнскій ринок землі - це можливість вільного продажу землі. Ні, це скупка землі державою. Нвіщо, спитаєте ви. Ну це дуже просто. Якщо держава стане монопольним власником землі, то у аграрній країні це дає державним чиновникам необмежену можливість грабувати країну. У когось є сумнів, що вони цю можливість не змарнують?
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Тепер про конкретні масштаби лиха. Так от.
Справедлива ринкова ціна одного гектару орної землі - це приблизно 6 - 8 тисяч доларів.
Це не вигадагна, а розрахункова величина. Не буду наводити розрахунок, просто повірте.

Тобто, справедлива ціна паю у 2,5 га буде 12-16 тисяч доларів.
В Україні земель, що обробляються щороку 32 млн гектарів. Вся ця земля одномоментно буде викинута на ринок.
Думаю, що ніхто не стане заперечувати, що це призведе о приголомшливого падіння ціни.

Хто пережив початок 90-х років памятають, що масова приватизація призвела до того, що завод, наприклад вінницький "Маяк", можна було купити за пару тисяч доларів.

Беззаперечно, що узєлєнскіє будуть усіма засобами розганяти паніку, аби збити ціну до абсолютного мінімуму. Скільки може становити цей мінімум?

Насправді межі практично немає. Я свого часу був учасником оборудки, коли об'єкт нерухомості в обласному центрі купувався по... 33 долари за квадратний метр.

Це приблизно 6% від будівельної собівартості. Тобто, цілком реально, що ціну гектару опустять доларів до трьохсот, або 8000 грн. Що це означає? А ось що.
Сума бюджетних субвенцій і дотацій складає на 2019 рік приблизно 200 млрд грн. Можете самі подивитись у Законі про бюджет.
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Порося пытался нажиться за счет народа, введя геноцидные тарифы. Номер прошел, но бумеранг вернулся. В виде вырока Зели. А Зеля хочет земелькой торгонуть. Ему не то, что руки поотрывают, а и его неродившимся внукам....
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На предположение, что из-за того, что в Украине уникальная земля, Милованов ответил: "У нас уникальные проблемы с рейдерством, у нас уникальные проблемы с судами, с финансовой системой, у нас дороже капитал, у нас дороги. Нам еще далеко, надо самим развиваться".

Так може спочатку з цими проблемами розібратись, а потім впроваджувати продаж землі, а то рейдери через продажні суди скуплять всю землю для криміналу.
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Агаааа! Вот оно что!
То есть, вы, "слуги народа", эти все "уникальные" проблемы решать не собираетесь, чтобы не позволить скупить украинские земли западным инвесторам?
******** план!!! Просто замечательный!!! Надёжный, *****, как швейцарские часы!
Я ещё план подкину.
Давайте ****** пару грязных бомб, развалим саркофаг на ЧАЭС, уберём все эти приблуды типа фильтров на металлургических комбинатах, засыпем поля амиаком, вырубим к ****** леса и введём рабство.
Нас, *****, весь мир стороной обходить будет. Будем самыми ********* инвесторами в себя и своё будущее.
Миелофонов, ты - красаучег!!!
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До речі, 22:10 буде "Слабода слова" де говоритимуть про землю. Так сказали на ICTV. Буде і Юлька-вароффка яка вкрала фсьо.
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Янукович готовится вернуться в Украину: первые подробности

Бывший украинский президент Виктор Янукович, сбежавший в 2014 году в Россию, намерен вернуться в Украину.
Как передает "5 канал", об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора Януковичу.
"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.
"Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - добавил Сердюк.
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Ну наконецто! Дождались!!!
Будет министром кабинета министров
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))) ну как же они её могут скупить, если де факто уже всё захвачено и разделено до них. остаётся только всё оформить де юрэ.
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