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Все про:Путін (10848) Сенцов (792)

 Готовий потиснути руку Путіну, якщо за кожне рукостискання буде звільнено одну людину, - Сенцов

Звільнений український режисер і письменник з Криму Олег Сенцов готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради "визволення українських політв'язнів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 23 вересня Сенцов сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнено одну людину", - сказав Сенцов.


Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150005
 
 
 Топ коментарі
 
Готов пожать ему горло.
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Кто такой этот Сенцов? Режисер. Так назовите хоть один фильм, ко орый он снял. Писатель. Я что то не помню его ни одной книги
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Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.
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не отмоешься потом! я бы вообще не акцентировал на теме военнопленных и заложников, в том их вина значительно (что живыми вплен здались или сами к врагу в лапы поехали)! освобождение должно быть только военным и силовым методом, а переговоры с кремлевскими бандитами и врагами- это беспринципное преступление.

В истории древнего Рима есть достойный пример как правильно действовать и не отступать от принципов (мы все рано или поздно все равно умрем)
:
Вошел в историю поступок римского полководца Регула Марка Атилия. Он попал в плен к карфагенянам и был отпущен в Рим под честное слово, чтобы добиться обмена пленными. Регул убедил римлян отвергнуть предложения врага, после чего вернулся в Карфаген и был казнен.

"...Регул, еще незадолго до того надеявшийся войти в Карфаген доблестным победителем, был привезен туда пленником. Карфагеняне охотно воспользовались возможностью доказать всю свою ненависть и презрение гордому врагу, который потребовал их подчинения на таких дерзких условиях. Рассказывают, что они сперва заперли его наедине со слоном для того, чтобы мучить постоянным страхом и бессонницей, точно так же как он не обнаружил ни малейшего сострадания к бедственному положению Карфагена. Но эта жестокая пытка длилась недолго. Достоверно одно, что карфагеняне держали его в пожизненном заточении, между тем как, например, консула Корнелия Азину, взятого в плен в битве при Липарских островах, освободили очень скоро. В то время как Регул праздно томился в плену, война продолжалась с переменным успехом и карфегеняни отправили в Рим посольство, чтобы предложить мир или, по крайней мере, добиться выдачи пленных. С этим посольством отправили они и Регула, потому что надеялись, главным образом через его посредничество, достигнуть своей цели. Его обязали клятвой возвратиться в Карфаген в случае неудачного исхода этого поручения. А. К. Ланс. «Регул возвращается в Карфаген» (1791). А. К. Ланс. «Регул возвращается в Карфаген» (1791). Прибыв в Рим, он отказался от свидания с женой и детьми и не захотел появиться в сенате, сославшись на то, что он уже не сенатор и не римлянин, а раб карфагенян. Когда же карфагенские послы разрешили ему отправиться в сенат и там говорить за них, то он посоветовал сенаторам не соглашаться ни на мир, ни на выдачу пленных. Сенат обнаружил готовность ради Регула покончить дело миролюбиво; но Регул объявил, что он принял яд, который действует хотя медленно, но верно. По его совету, предложения карфагенян были отвергнуты, и вслед затем он возвратился в Карфаген, устояв против просьб и молений своих родных и друзей и против предложения жрецов снять с него клятвенный обет посредством жертвоприношений. Карфагеняне - так по крайней мере рассказывают - отомстили ему жесточайшими истязаниями. Они вырезали ему веки, заперли в темном помещении и затем внезапно вывели на яркий солнечный свет; они запрятали его в ящик, утыканный внутри со всех сторон гвоздями, так что он не мог никуда прислониться. В таком положении несчастный погиб от боли, бессонницы и голода..."
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Быстро он однако.....
Пора идти по программе ФСБ как Гадя.....?
Или просто ляпнул глупость?
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чё мелочишься какими то пожатиями - сразу в жопу, в жопу целуй...

и тому вяличие, и прочие кацапы будут довольные знать что быдло нужно п.здить чтобы уважало хозяев...
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И это сделал бы любой если бы там в плену был его собственный ребёнок
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То есть, если маньяк выкрадет вашего ребенка, продержит полгода в подвале, отдаст вам его в итоге... вы пожмете маньяку руку?
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А це не путіна військові чи ФСБ-ники в основному на нашій землі захопили наших людей? А ще скільки захоплять? І для чого тій мерзоті руку пожимать? Не дуже розумна якась заява Сенцова. Але в теперішню ЗЕ-політику дуже пасує. Невже Савченко №2 проклюнулась?
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Почему так слабо порохоботы???? А ну бысто методичку обновили на компьютере Готовий потиснути руку Путіну, якщо за кожне рукостискання буде звільнено одну людину, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9790
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На відміну від нас всіх Олег був ТАМ (!) і якщо він так сказав то він знає ЧОМУ він так сказав (!) і не хер нам лежачі на дивані лайно кидати на нього .
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Что-то смахивает на синдром Савченко. Как бы потом за АТОшниками гонятся не начал бы.
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