 Готовий потиснути руку Путіну, якщо за кожне рукостискання буде звільнено одну людину, - Сенцов

Як передає Цензор.НЕТ, про це 23 вересня Сенцов сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.
"Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнено одну людину", - сказав Сенцов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 23 вересня Сенцов сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.
"Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнено одну людину", - сказав Сенцов.
В истории древнего Рима есть достойный пример как правильно действовать и не отступать от принципов (мы все рано или поздно все равно умрем)
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Вошел в историю поступок римского полководца Регула Марка Атилия. Он попал в плен к карфагенянам и был отпущен в Рим под честное слово, чтобы добиться обмена пленными. Регул убедил римлян отвергнуть предложения врага, после чего вернулся в Карфаген и был казнен.
"...Регул, еще незадолго до того надеявшийся войти в Карфаген доблестным победителем, был привезен туда пленником. Карфагеняне охотно воспользовались возможностью доказать всю свою ненависть и презрение гордому врагу, который потребовал их подчинения на таких дерзких условиях. Рассказывают, что они сперва заперли его наедине со слоном для того, чтобы мучить постоянным страхом и бессонницей, точно так же как он не обнаружил ни малейшего сострадания к бедственному положению Карфагена. Но эта жестокая пытка длилась недолго. Достоверно одно, что карфагеняне держали его в пожизненном заточении, между тем как, например, консула Корнелия Азину, взятого в плен в битве при Липарских островах, освободили очень скоро. В то время как Регул праздно томился в плену, война продолжалась с переменным успехом и карфегеняни отправили в Рим посольство, чтобы предложить мир или, по крайней мере, добиться выдачи пленных. С этим посольством отправили они и Регула, потому что надеялись, главным образом через его посредничество, достигнуть своей цели. Его обязали клятвой возвратиться в Карфаген в случае неудачного исхода этого поручения. А. К. Ланс. «Регул возвращается в Карфаген» (1791). А. К. Ланс. «Регул возвращается в Карфаген» (1791). Прибыв в Рим, он отказался от свидания с женой и детьми и не захотел появиться в сенате, сославшись на то, что он уже не сенатор и не римлянин, а раб карфагенян. Когда же карфагенские послы разрешили ему отправиться в сенат и там говорить за них, то он посоветовал сенаторам не соглашаться ни на мир, ни на выдачу пленных. Сенат обнаружил готовность ради Регула покончить дело миролюбиво; но Регул объявил, что он принял яд, который действует хотя медленно, но верно. По его совету, предложения карфагенян были отвергнуты, и вслед затем он возвратился в Карфаген, устояв против просьб и молений своих родных и друзей и против предложения жрецов снять с него клятвенный обет посредством жертвоприношений. Карфагеняне - так по крайней мере рассказывают - отомстили ему жесточайшими истязаниями. Они вырезали ему веки, заперли в темном помещении и затем внезапно вывели на яркий солнечный свет; они запрятали его в ящик, утыканный внутри со всех сторон гвоздями, так что он не мог никуда прислониться. В таком положении несчастный погиб от боли, бессонницы и голода..."
Пора идти по программе ФСБ как Гадя.....?
Или просто ляпнул глупость?
и тому вяличие, и прочие кацапы будут довольные знать что быдло нужно п.здить чтобы уважало хозяев...