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Все про:обстріл (5538) СЦКК (470)

 Терористи обстріляли Богданівку з гранатометів і озброєння БМП, - українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) підкреслює, що обстріли з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) в напрямку Богданівки свідчать про небажання противника виконувати мінські угоди в питанні розведення сил і засобів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі операції об'єднаних сил (ООС).

В інформації зазначається, що в понеділок НЗФ здійснили в напрямку н.п. Богданівка (ділянка розведення №3) обстріли з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї (з 02.35 до 02.55, з 04.05 до 04.15, з 13.40 до 14.10).

"Ці факти вкотре демонструють небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися мінських угод з розведення сил і засобів на даній ділянці місцевості. Зокрема, мінськими угодами визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено тільки після дотримання режиму тиші і його фіксації СММ ОБСЄ впродовж семи діб", - підкреслили з української сторони СЦКК.

Читайте також: Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150003
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже стійке перемір'я, чи ще не зовсім стійке?
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клоун дасть наказ відійти щоб не провокувати х"йла на обстріли
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при зеле стугны и корсары резко кончились
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Це вже стійке перемір'я, чи ще не зовсім стійке?
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Станицю вже "зелені" звільнили від України?
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клоун дасть наказ відійти щоб не провокувати х"йла на обстріли
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"Эти факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности. -ну а мы все равно отступаем полюбому стреляйте в нас или нет-мазохисты
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где хваленые Стугны и Корсары?...почему то БМП не разнесли к епени матери?
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при зеле стугны и корсары резко кончились
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Скоро почнуться кримінальні справи проти всіх членів добробатів і військовослужбовців ЗСУ зате,що вони врятували Україну, а стадо кончєних зебілів буде волати ,щось про мароджра і бізнес на крові.
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це просто так не закінчиться, здається що касаби через агентуру розхитують таким чином Україну.
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«Нужно просто перестать стрелять» (с)
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