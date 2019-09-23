 Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Почнімо з Будапештського меморандуму й одразу з′ясуймо: єдина країна, яка його порушила, – це Росія. Ні Франція, ні Велика Британія, ні США не вторглися на територію України. Лише Росія. По-друге, коли президент Єльцин підписував Будапештський меморандум, він дійсно цього хотів. Проблема в тому, що потім, коли президентом став [Володимир] Путін, Росія все-таки вирішила піти в Україну і захопити її територію. У цьому й полягає сутність цієї трагедії.
Я згоден із вами: коли йдеться про Північну Корею, Іран чи іншу країну, український урок полягає в тому, що відмова від ядерної зброї не захистила її від вторгнення", – відповів американський дипломат.
За словами Волкера, "цей урок кожен візьме на озброєння".
"Але тут важлива протилежна ситуація для інших країн: немає жодного шляху, жодного добра для України, якби вона захотіла мати ядерну зброю. У такому разі безпека України була б ще у жалюгіднішому становищі. Не думаю, що Іран та Північна Корея – це ті завидні країни, на які Україна хотіла б рівнятися", – сказав він.
Тебя прям сразу непременно позову.
+100500
...
Ось тут не можу погодитись. Про такі речі краще не рубати вголос, поки їх нема - а робити якомога тихіше. А потім вже поставити усіх перед фактом, що в нас є ядерні бімбі.
Такова реальность... 🙄
И его центра ДИМОН с 180 зарядами ЯО для израильской триады войск .
Не подходит ни
под один договор о не распространении ЯО и
о производстве ....
Разоружить нарушителей Международных Пактов !
А ещё есть такие вещи, которые не нарушила раша?
Таким, чином, зняти заборону на створення ядерної зброї в Україні.
Вот интеллект - вот каким должен быть переговорщик.
Нам повезло, что у нас есть Курт Волкер.
Загнал паяльник куда надо.
_Если кто-то говорит вам, что писулька на бумаге защитит вас от пули врага лучше чем бронежилет, то это либо городской сумасшедший, либо он внаглую держит вас за идиота! И очень может быть как раз потому убеждает вас в силе волшебных писулек, что сам готовится напасть на вас.
Ты никода не поверял воду, молоко и овощи дозиметром ?
ты дебил? Родился после 1986 года?
Ты никода не проверял воду, молоко и овощи дозиметром ?
До путина наш удар грязной бомбой не дойдёт, а его агрессия останется.
Зато будет веский повод нанести ядерный удар по Украине.
Московитов душат деньгами, и это работает, путина уже открыто посылают нах
и в Москве и в Питере, санкции работают, а хочешь бомбу - иди на кухню и сделай.
А к бомбе нужны ещё носители, котрые не будут сбиты - наличия бомбы мало.