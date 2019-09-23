 Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"Почнімо з Будапештського меморандуму й одразу з′ясуймо: єдина країна, яка його порушила, – це Росія. Ні Франція, ні Велика Британія, ні США не вторглися на територію України. Лише Росія. По-друге, коли президент Єльцин підписував Будапештський меморандум, він дійсно цього хотів. Проблема в тому, що потім, коли президентом став [Володимир] Путін, Росія все-таки вирішила піти в Україну і захопити її територію. У цьому й полягає сутність цієї трагедії.

Я згоден із вами: коли йдеться про Північну Корею, Іран чи іншу країну, український урок полягає в тому, що відмова від ядерної зброї не захистила її від вторгнення", – відповів американський дипломат.





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За словами Волкера, "цей урок кожен візьме на озброєння".



"Але тут важлива протилежна ситуація для інших країн: немає жодного шляху, жодного добра для України, якби вона захотіла мати ядерну зброю. У такому разі безпека України була б ще у жалюгіднішому становищі. Не думаю, що Іран та Північна Корея – це ті завидні країни, на які Україна хотіла б рівнятися", – сказав він.