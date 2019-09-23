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 Політика України
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Все про:Будапештська угода (61) ядерна зброя (252) Волкер Курт (470)

 Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер

Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал таким країнам як Іран і Північна Корея про недоцільність відмови від ядерної зброї.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Почнімо з Будапештського меморандуму й одразу з′ясуймо: єдина країна, яка його порушила, – це Росія. Ні Франція, ні Велика Британія, ні США не вторглися на територію України. Лише Росія. По-друге, коли президент Єльцин підписував Будапештський меморандум, він дійсно цього хотів. Проблема в тому, що потім, коли президентом став [Володимир] Путін, Росія все-таки вирішила піти в Україну і захопити її територію. У цьому й полягає сутність цієї трагедії.

Я згоден із вами: коли йдеться про Північну Корею, Іран чи іншу країну, український урок полягає в тому, що відмова від ядерної зброї не захистила її від вторгнення", – відповів американський дипломат.

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За словами Волкера, "цей урок кожен візьме на озброєння".

"Але тут важлива протилежна ситуація для інших країн: немає жодного шляху, жодного добра для України, якби вона захотіла мати ядерну зброю. У такому разі безпека України була б ще у жалюгіднішому становищі. Не думаю, що Іран та Північна Корея – це ті завидні країни, на які Україна хотіла б рівнятися", – сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150002
 
   
 Топ коментарі
 
Нізуя собі! Оце так пердімонокль! Він теж так вважає?!
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Пора уже называть вещи своими именами. Рейган сказал бы что Раша - империя зла, со всеми вытекающими.
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Украина и без какой то либо помощи может возобновить ЯО. Было бы желание и яйца у руководителей страны.
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Нізуя собі! Оце так пердімонокль! Він теж так вважає?!
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Хоть сейчас, но, всё-таки, прозвучало очень важное заявление не от абы кого.
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Заявление от никто, который решает ничего.
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Заявление от того, кого слышат, а твои заявления чаще слышишь только ты сам.
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Ваше мнение крайне важно для меня. Оставайтесь на линии.
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После того, как ты услышал своё новое заявление оно тебе понравилось?
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Много смайлов наводит на подозрение что ты истеричка.
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Вообще-то - психиатричка или соевый бульбаш. Ты уж как-то договорись со своими зебами о моём диагнозе, а то вы выглядите и в этом вопросе полнейшими дилетантами.
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Я как надумаю спросить кого попало,
Тебя прям сразу непременно позову.
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А не пробовал призвать на помощь собственные мозги, когда прочитал мой первый комментарий?
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он поразительно сообразительный ..
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І головне, блискавично кмітливий. Просто миттєво - в саму суть, немов стрілою з цибулі...
Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер - Цензор.НЕТ 6994
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То что кацапы есть кацапы и про них все ясно.А вот то что мировые лидеры и державы не поставили их в стойло и надо надеяться только на себя ВОТ ЭТО показало что нельзя отказываться от ядерного оружия.Размазали бы кацапье за преступления и все бы спали спокойноЁ!
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и надо надеяться только на себя ВОТ ЭТО показало что нельзя отказываться от ядерного оружия



+100500
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Тогда просто ничего этого не произошло бы.
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Стоило только волку-Волкеру не так давно жениться почти на нашей(грузинка) запел в тему. Хотя эта тема лета 2014 года. Рубани тогда Порох в сентябре после Иловайска что востанавливаем ЯО(я дурак этого ждал) многое бы пошло иначе. Конечно иди знай. Но мы начали Майдан без оглядки, надо и остальное было делать не оглядываясь. Момент позволял. И люди были! Но поезд ушёл. Как ни странно---но начинать надо сначала. Речь о Майдане.
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Рубани тогда Порох в сентябре после Иловайска что востанавливаем ЯО(я дурак этого ждал) многое бы пошло иначе

...
Ось тут не можу погодитись. Про такі речі краще не рубати вголос, поки їх нема - а робити якомога тихіше. А потім вже поставити усіх перед фактом, що в нас є ядерні бімбі.
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Врядли втихаря было бы логично. Именно вслух. А исходя из реакции и событий там и правда то ли востановить или потянуть резину. Но это сложная игра. У нас дип-корпус совки громыковские. В очко им играть---именно в то что подумали.
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Ну и что он сказал . раша нарушила. вот если бы он рассказал почему эти ху..вы гаранты подписанты тоже не выпол\нили\яют свою часть договора я бы послушал . а то мы не приделах
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Скидається на шантаж: певно, наші розробки вже у практичній стадії.
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Увы, пока что миром правит насилие, а не справедливость... 😳
Такова реальность... 🙄
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Россия помогла с ЯО Северной Корее и Ирану, так пускай США помогут Украине возобновить статус ядерной державы, чтоб Россия 100 раз подумал про цену нападения на Украину.
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Украина и без какой то либо помощи может возобновить ЯО. Было бы желание и яйца у руководителей страны.
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та можно и без Украины обойтись. Тут Харьков всё сделает за 6 месяцев, тут это не в первый раз вдруг чего. А вот с железными яйцами проблема. Давно печатаю. По схеме что у нас пошла с зимы 2014 годв к власти должны были прийти военные, патриоты конечно. Но не нашлось там тогда. На восток такие ушли сразу---ну а остались сами знаем кто. Хрен в кожаном пальто.
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счаз ! держи карман шире ! своё профукали, а после драки кулаками не машут !
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Для не сильно умных, без согласия с США могут поступать только несколько стран и все они под жёсткими санкциями.
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А как насчет Израиля (вопрос). Нарушение Россией Будапештского меморандума дает сигнал другим странам, что отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения, - Волкер - Цензор.НЕТ 6441
И его центра ДИМОН с 180 зарядами ЯО для израильской триады войск .
Не подходит ни

под один договор о не распространении ЯО и

о производстве ....
Разоружить нарушителей Международных Пактов !
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А что Израиль? Они просто умнее нас оказались, мягко говоря.
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Израиль тебе только кукиш может дать, рашист. Или два.
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Интересна ситуэйшн )
А ещё есть такие вещи, которые не нарушила раша?
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Таку б заяву п'ять років тому.І не від Волкера ,а від всіх керівників держав підписантів.
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О!
Таким, чином, зняти заборону на створення ядерної зброї в Україні.
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Пора уже называть вещи своими именами. Рейган сказал бы что Раша - империя зла, со всеми вытекающими.
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ты кацапчик бояру мухоморами закусывал ?
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так почему твой сладкозадый не потребовал выполнения будапештского меморандума от стран гарантов? бо воевать-торговать нужно было?
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Зеб, процитируй пункт меморандума, в котором записано - что должны делать гаранты в случае нарушения чего-то там.
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Наша власть, при всех президентах и правительствах без исключения - жалкие ничтожества, которые вкладывают в мусоров больше чем в армию. Боятся собственного народа больше чем оккупантов. Потому что от оккупанта можно откупиться куском территории, чтобы грабить оставшееся, а вот потеря власти чревата потерей доходов от коррупции. А они этого допустить не могут.
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Особенно если к кормушке рвется другой более жадный коррупционер )))
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какая умная мысль за которую Украина каждый день платит кровью((((((
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Якщо США самі розповідають за цей меморандум.То чому вони не завадили вторгненю? Бо виходить так,що вони ссикуни,які здатні воювати з країнами у 100 разів слабкіші,за них самих.
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а кто из украинских политиков за 5 лет войны поднял на международном уровне вопрос о нарушении этого меморандума и потребовал от гарантов-подписантов его исполнеия? нихто!!!! то почему США этот вопрос должен волновать если украинцам пофиг?
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меморандум не предполагает отвестевенности, только добрые пожелания.
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но есть еще политическая ответственность о нарушении которой украинская власть обязана была заявить с трибуны ООН. этого почему то не было сделано.стыдно за таких правителей
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какая ответственность для сверх держав? есть добрая воля или ее нет? если ее нет, кто их накажет? может они должны ракеты пулять друг в дружку? вот ответь - как нам быть?
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Ты как то прочитай его. Есть еще такое понятие как общие принципы права. Так вот, если в обязательстве, а БМ это международное обязательство, не прописано порядок его исполнения, считается, что оно выполняетсяЛЮБЫМ способом. Напомню осень 2018.Как только МИД Украины заявил о БМ, МВФ сразу же пересмотрел программу и дал миллиард. Если бы БМне торговали ни Порося, ни Пастор, ни Зеля, то была бы другая история. А так....
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Американцы могли бы передать Украине под их присмотром,три ядерные боеголовки и не надо было всем ерундой заниматься.И Московия стала бы смеренной Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер - Цензор.НЕТ 9014
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Ну допустим есть у нас не 3, а 300 ядерных боеголовок с носителями. Что дальше?
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Две боеголовки разместить на востоке ,на АЭС,а одну направить на Мацкву,а ещё 12 бутафорных раскидать по всему юго востоку Украины.Носители боеголовок в Украине имеются.
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Дальше идти в наступление и освобождать свою землю до российской границы.Если полезут то рвануть одну грязную бомбу и предупредить что другая будет настоящая.
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нунікуясебе ...через п"ять років визнати очевидне ...
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Знову тут пишуть,що потрібно відновляти нам ЯО,люди не розуміють,що воно в нас ніколи не вироблялося.Була тільки невелика кількість спеціалістів,саме по ядерних бомбах,а не фахівців у ядерній енергетиці.Зараз Україна самостійно може тільки виготовляти звичайні ракети.Таких ракет потрібно хоча би 1000 штук і вони повинні мати дальність ураження від 1000 км.
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Буде поставлена задача, то і фахівці знайдуться, бо з таких "висновків" складається враження, що ми в розвитку як папуаси . Я служив в РВСН, які стояли в шахтах і багато чого знаю про ядерну зброю.
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Володимир Ярощук f72292f9 Ви нічого не знаєте про саму зброю,ракети це носій,а не сама зброя.Спеціалістів напевно що з печер викопаєте. Порушення Росією Будапештського меморандуму дає сигнал іншим країнам, що відмова від ядерної зброї не захистить від вторгнення, - Волкер - Цензор.НЕТ 2094 Поки будуть мрії про ядерну зброю.москалі будуть і далі відкушувати частини від України.
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Курт Волкер попал в самую десятку.
Вот интеллект - вот каким должен быть переговорщик.
Нам повезло, что у нас есть Курт Волкер.
Загнал паяльник куда надо.
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"Проблема в том, что потом, когда президентом стал Путин, Россия все-таки решила вторгнуться в Украину и захватить ее территорию. В этом и заключается суть данной трагедии" - В переводе на простой человеческий язык это означает, что никакие писульки вообще никак не могут быть никакой гарантией. Это просто не-воз-мож-но! Кто говорит иное - как сейчас зелёные про новую волшебную писульку - лжец! Единственная гарантия от нападения - способность нанести такой удар по агрессору, который заставит его отказаться от агрессии ещё на стадии планирования. Всё. Других - реальных - гарантий не существует.
_Если кто-то говорит вам, что писулька на бумаге защитит вас от пули врага лучше чем бронежилет, то это либо городской сумасшедший, либо он внаглую держит вас за идиота! И очень может быть как раз потому убеждает вас в силе волшебных писулек, что сам готовится напасть на вас.
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А этот типа волонтера не забыл, что под Будапештским Меморандумом стоит подпись Президента США. И не на Россию были направлены и заряжены ракеты. И когда пришла пора платить по счетам, оказалось я не я и лошадь не моя. Теперь США ведут переговоры и с Ираном и с Кореей. И не России угрожают их ЯО и ракеты
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Понятно. Претензии Украины к США необоснованы, так как они не нападали на Украину. А будопештский меморандум нарушила россия и к ней адресуйте этот меморандум. Это раз. А два - если Украина вздумает вернуть ЯО, то это не усилит ее безопасность, а напротив она окажется среди кндр и ирана. Волкер, спасибо за развода.
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Народ, посилайте науй, цих доброжицлевців, за наш Український рахунок, негайно робимо ЯЗ і закінчуєм розмазувати шмарклі.
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ігор Глас Ви спеціаліст по ядерних бомбах.чи може у вас є такі спеціалісти? Не плутати спеціалістів,які розбираються в ядерній енергетиці.
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Ти дебил? Родился после 1986 года?
Ты никода не поверял воду, молоко и овощи дозиметром ?
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Глас,
ты дебил? Родился после 1986 года?
Ты никода не проверял воду, молоко и овощи дозиметром ?

До путина наш удар грязной бомбой не дойдёт, а его агрессия останется.
Зато будет веский повод нанести ядерный удар по Украине.
Московитов душат деньгами, и это работает, путина уже открыто посылают нах
и в Москве и в Питере, санкции работают, а хочешь бомбу - иди на кухню и сделай.
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Это самый страшный итог этой войны для мира. Обладание ядерным оружием становится для некоторых стран и режимов главной гарантией ненападения на нее и избежания наказания за преступления против человечности и мира.
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там (в минском кидалове) был не один "харант" и ответсвеность должна быть коллективная (а не так как волкер ляпнул: "моя хата с краю, ничего не знаю") и не надо Украину равнять с кндр или ираном, у нее это оружие УЖЕ было (так же как у США и других стран, "не пойму" почему тогда сша не отказываются от яо, нет я то хорошо понимаю почему, не дебил же чтоб верить пустым и брехливым словам)!
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Так введи вы санкции как против Ирана,что бы они жопу порвали.А то издевательство а не помощь!
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И да, трагедию можно избежать, если два других подписанта помнят, что memory and action are close
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Просто поражаюсь вам, наивным цензорятам)))) Меморандум, это, вообще-то не закон, а направление). А сделано это было, для уважаемых западных партнёров, т.к они боялись, чтоб ЯО не разползлось у обезьян самостийных с гранатой). Они зря боялись,т.к центры наведения или как там они назывались, находились в Москве) Так об чём вой постоянно? Ну, давайте делать, в чём вопрос? А…специалистов уже нету? Мощностей нету? Денех нету? Такшта…охолонитесь и изучайте матчасть не по Вятровичу и Турчинову)
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Курица татаромордовская,займись своим прямім делом- ноской яиц !
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Так в том и прикол , что каким бы живодером не был бы Ин но его С Корею хрен кто тронет , бо у него есть ядренная бомба ,и это понимают абсолютно все и это очень серьезный козырь который есть у нас ,по тому что если не будет помощи нам , то через 5-15 лет такая же бомба будет у каждой обезьяны в Африке и Азии ,и тогда отобрать ее у них будет стоить куда дороже . А не будет не кто отбирать то рано или поздно это оружие начнет применяться в междоусобных конфликтах и соти миллионов беженцев тогда детскими шалостями покажутся.Но увы у нас у власти то барыга , то безмозглый клоун , по тому таким козырным тузом просто вытрут зад.
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Живодёра проще взорвать на его же земле его же бомбой.
А к бомбе нужны ещё носители, котрые не будут сбиты - наличия бомбы мало.
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