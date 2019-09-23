 На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про інцидент опублікувало видання "Варта".
"Вони їхали з України до Польщі на автомобілі Мерседес р.н. КА0007ВХ. Причина затримання — недекларування 650 тис €", — зазначається в повідомленні.
За отриманою інформацією з української сторони перетин кордону та коридор забезпечувався представниками Прикордонної служби України.
Користувач Фейсбуку Ігор Зінкевич написав: "З особистих джерел (неофіційних) говорять що це Вікторія Князєва".
Глава Нацполіції Сергій Князєв так прокоментував ситуацію : "Сьогодні моє приватне життя стало топ-темою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки.
Засоби масової інформації миттєво поширили "новину" про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю.
По суті. Пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії "Атлант" зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці.
Звісно, угода оформлена згідно з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано.
У цей час в автомобілі знаходився український та європейський партнери пана Кагана, а також найманий працівник фірми - пані Князєва, яка працює у компанії не перший рік.
P.S. Передбачаючи питання, ніяких цінностей у громадянки Князєвої не було вилучено. При собі у дамській сумочці мала особисті кошти та готівку на відрядження у сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців".
Компанія "Атлант" працює на ринку будівництва понад 30 років, обсяги зданого житла - близько 70 тисяч метрів квадратних. Її засновник - 78-річний Вадим Каган. Однією з останніх угод фірми був продаж приміщення супермаркету "Сільпо" на Дарницькому бульварі в Києві. Наприкінці 2018 року також ще було продано приміщення супермаркету на Троєщині. Всі податки з цих угод сплачено, гроші абсолютно легальні.
Вікторія Князєва працює заступником директора фірми і виконує обов'язки бізнес-помічника - організовує зустрічі та переговори, а також логістику і трансфери в закордонних відрядженнях упродовж п'яти останніх років.
По украинскому законодательству предприятие, не имеет права на территории Украины продавать что либо за валюту в том числе и недвижимость... (это сразу же большой штраф - который зависит от суммы)... второе ни один банк не выдаст предприятию такую сумму валюты наличными для вывоза за границу... поэтому если сделка легальная если сделка легальная то деньги за границу в 100% случаев перечисляются безналичными через SWIFT... То есть этот Коган с жонкой Князева - тупо вывозили черный нал... И последнее сомневаюсь что поляки просто так их отпустили с деньгами... здесь по наличным деньгам действует презумпция виновности... то есть Коган сам будет в суде доказывать где он брал эти деньги, и пока не докажет деньги будут лежать на специальном счете под контролем суда... И вообще этот Коган лох, по первых такие суммы так никто не возит, а во вторых нафиг здесь столько нала? Если сейчас даже дешевенькую машину в автосалоне за нал не купишь... не говоря уже за дом или землю...
По оперативной информации и обновленным данным супруга Князева Виктория вывозила кэш из Украины в ЕС на протяжении этого года 6 раз.
Тем же составом.
2 раза через Волынь
3 раза через Закарпатье
1 раз через Львов.
Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе изъяв 500к Евро и 50к$.
Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее не выход в СМИ.
Тоесть мы и меем дело не с разовым прорывом границы, а с системным каналом нелегальной переправки денежной массы под крылом ТОП сотрудника Нацполиции через разные таможни.
Вот вам и ответы на вопросы про бурштын, сигареты, игорные залы, проституцию код крылом Нацполиции.."
Екснардеп Верховної Ради Сергій Лещенко також повідомив у Telegram, що неофіційне польське джерело підтверджує затримання Князєвої.
Разом із тим польська податкова адміністрація спростовує факт затримання, повідомляє Zaxid.net.
"Митниця не фіксувала спроби ввезення такої суми в останні дні", - прокоментувала речниця податкової адміністрації Любліна Марта Шпаковська.
У Держприкордонслужбі LB.ua повідомили, що не отримували будь-якої інформації від польської сторони про це, зокрема про обставини і громадян, які могли перебувати в тому автомобілі.
https://ukr.lb.ua/society/2019/09/23/438035_zyavilisya_povidomlennya_pro.html
Блокируйте все магазины!
Блокируйте АЭС, режьте провода, там ток из расейских ТВЕЛов!
І по цьому факту необхідно складати протокол про порушення митних правил...
А на кого?
І стаття красива за сприяння посадових осіб... І штраф 300 процентів...
Я знаю историю одного знакомого в прошлом таможенника, которого вот так кинула 'незнакомая' ему женщина по документам, с которой он растил сына , и на которую он записывал все нажитое непосильным трудом на таможне
Она просто забрала сына и уехала в Германию , где уже в качестве очень состоятельной женщины вышла замуж за другого.
Имущество уже потом продала . И стал тот таможенник бедным ))
Е-мое адское Средневековье. Мешочков с золотыми дукатами при них не нашли?
Зеленский играет на стороне Порошенко?! Ведь это он лично понизил курс после выборов. Оказывается - это для бывшей власти...
ахахахахахаха, это теперь выходит, что у нас все участники боевых действий - заслуженные юристы)))
Вошьдь зебилов и новая зекомандА со всей своей армией "сватов" тому наглядный пример..