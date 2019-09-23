 На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про інцидент опублікувало видання "Варта".

"Вони їхали з України до Польщі на автомобілі Мерседес р.н. КА0007ВХ. Причина затримання — недекларування 650 тис €", — зазначається в повідомленні.

За отриманою інформацією з української сторони перетин кордону та коридор забезпечувався представниками Прикордонної служби України.

Користувач Фейсбуку Ігор Зінкевич написав: "З особистих джерел (неофіційних) говорять що це Вікторія Князєва".

Глава Нацполіції Сергій Князєв так прокоментував ситуацію : "Сьогодні моє приватне життя стало топ-темою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки.

Засоби масової інформації миттєво поширили "новину" про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю.

По суті. Пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії "Атлант" зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці.

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Звісно, угода оформлена згідно з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано.

У цей час в автомобілі знаходився український та європейський партнери пана Кагана, а також найманий працівник фірми - пані Князєва, яка працює у компанії не перший рік.

P.S. Передбачаючи питання, ніяких цінностей у громадянки Князєвої не було вилучено. При собі у дамській сумочці мала особисті кошти та готівку на відрядження у сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців".

Компанія "Атлант" працює на ринку будівництва понад 30 років, обсяги зданого житла - близько 70 тисяч метрів квадратних. Її засновник - 78-річний Вадим Каган. Однією з останніх угод фірми був продаж приміщення супермаркету "Сільпо" на Дарницькому бульварі в Києві. Наприкінці 2018 року також ще було продано приміщення супермаркету на Троєщині. Всі податки з цих угод сплачено, гроші абсолютно легальні.

Вікторія Князєва працює заступником директора фірми і виконує обов'язки бізнес-помічника - організовує зустрічі та переговори, а також логістику і трансфери в закордонних відрядженнях упродовж п'яти останніх років.