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Все про:кордон (1337) затримання (3024) Князєв (349)

 На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва

22 вересня польські митники на авто переході "Хребенне - Рава-Руська" затримали автомобіль, в якому була ексдружина глави Нацполіції Сергія Князєва, а також двоє громадян України та один Хорватії.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про інцидент опублікувало видання  "Варта".

"Вони їхали з України до Польщі на автомобілі Мерседес р.н. КА0007ВХ. Причина затримання — недекларування 650 тис €", — зазначається в повідомленні. 

За отриманою інформацією з української сторони перетин кордону та коридор забезпечувався представниками Прикордонної служби України.

Користувач Фейсбуку Ігор Зінкевич написав: "З особистих джерел (неофіційних) говорять що це Вікторія Князєва".

Глава Нацполіції Сергій Князєв так прокоментував ситуацію : "Сьогодні моє приватне життя стало топ-темою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки.

Засоби масової інформації миттєво поширили "новину" про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю.

По суті. Пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії "Атлант" зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці.

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Звісно, угода оформлена згідно з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано.

У цей час в автомобілі знаходився український та європейський партнери пана Кагана, а також найманий працівник фірми - пані Князєва, яка працює у компанії не перший рік.

P.S. Передбачаючи питання, ніяких цінностей у громадянки Князєвої не було вилучено. При собі у дамській сумочці мала особисті кошти та готівку на відрядження у сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців".

Компанія "Атлант" працює на ринку будівництва понад 30 років, обсяги зданого житла - близько 70 тисяч метрів квадратних. Її засновник - 78-річний Вадим Каган. Однією з останніх угод фірми був продаж приміщення супермаркету "Сільпо" на Дарницькому бульварі в Києві. Наприкінці 2018 року також ще було продано приміщення супермаркету на Троєщині. Всі податки з цих угод сплачено, гроші абсолютно легальні.

Вікторія Князєва працює заступником директора фірми і виконує обов'язки бізнес-помічника - організовує зустрічі та переговори, а також логістику і трансфери в закордонних відрядженнях упродовж п'яти останніх років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150001
 
   
 Топ коментарі
 
"Смех сквозь слезы.
По оперативной информации и обновленным данным супруга Князева Виктория вывозила кэш из Украины в ЕС на протяжении этого года 6 раз.
Тем же составом.
2 раза через Волынь
3 раза через Закарпатье
1 раз через Львов.
Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе изъяв 500к Евро и 50к$.
Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее не выход в СМИ.
Тоесть мы и меем дело не с разовым прорывом границы, а с системным каналом нелегальной переправки денежной массы под крылом ТОП сотрудника Нацполиции через разные таможни.
Вот вам и ответы на вопросы про бурштын, сигареты, игорные залы, проституцию код крылом Нацполиции.."
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100% ехала очередная ментовская лядь за шляпками в Европу, наши погранцы пропустили, а нерефермированные мародером польские попалили На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева - Цензор.НЕТ 1714
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Бредятину написал Князев...
По украинскому законодательству предприятие, не имеет права на территории Украины продавать что либо за валюту в том числе и недвижимость... (это сразу же большой штраф - который зависит от суммы)... второе ни один банк не выдаст предприятию такую сумму валюты наличными для вывоза за границу... поэтому если сделка легальная если сделка легальная то деньги за границу в 100% случаев перечисляются безналичными через SWIFT... То есть этот Коган с жонкой Князева - тупо вывозили черный нал... И последнее сомневаюсь что поляки просто так их отпустили с деньгами... здесь по наличным деньгам действует презумпция виновности... то есть Коган сам будет в суде доказывать где он брал эти деньги, и пока не докажет деньги будут лежать на специальном счете под контролем суда... И вообще этот Коган лох, по первых такие суммы так никто не возит, а во вторых нафиг здесь столько нала? Если сейчас даже дешевенькую машину в автосалоне за нал не купишь... не говоря уже за дом или землю...

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Интересно ,а сколько ходок они уже сделали? На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва - Цензор.НЕТ 6169
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Да, разлетаются пэтины соколы ,накрались добряче ,пора делать ноги к югу !!! На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва - Цензор.НЕТ 5548
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Зелох, не надо "перекручивать", это уже клована орлы, во главе с Рюкзаковым.
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а шо тобі ПЕСику залишається тепер.. тікі тявкати з буди Мародера.. 5 років потужних реформ твого гаспадіна як-ніяк На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва - Цензор.НЕТ 6135
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Зелошара, Рюкзаков это новое лицо зекоманды, причем тут Пэтро?
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100% ехала очередная ментовская лядь за шляпками в Европу, наши погранцы пропустили, а нерефермированные мародером польские попалили На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева - Цензор.НЕТ 1714
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Это не новость а утка.И варта обгаживает настоящих журналистов
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А чё не о чём,пограничники получат 10%.за то, что сдали экс-жену главы Нацполиции Князева На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева - Цензор.НЕТ 7394
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Интересно деньги фирмы кочуют налом через границу))))) это ж какой банк обналичил?
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Зе подкинул чтоб очернить лучших реформаторов Петралексеича!
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ну всё нормально, во всей Европе так принято налом деньги вывозить за границу))
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"Смех сквозь слезы.
По оперативной информации и обновленным данным супруга Князева Виктория вывозила кэш из Украины в ЕС на протяжении этого года 6 раз.
Тем же составом.
2 раза через Волынь
3 раза через Закарпатье
1 раз через Львов.
Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе изъяв 500к Евро и 50к$.
Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее не выход в СМИ.
Тоесть мы и меем дело не с разовым прорывом границы, а с системным каналом нелегальной переправки денежной массы под крылом ТОП сотрудника Нацполиции через разные таможни.
Вот вам и ответы на вопросы про бурштын, сигареты, игорные залы, проституцию код крылом Нацполиции.."
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Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич написав у фейсбуці, що затримана жінка - Вікторія Князєва, колишня дружина голови української Нацполіції.
Екснардеп Верховної Ради Сергій Лещенко також повідомив у Telegram, що неофіційне польське джерело підтверджує затримання Князєвої.
Разом із тим польська податкова адміністрація спростовує факт затримання, повідомляє Zaxid.net.
"Митниця не фіксувала спроби ввезення такої суми в останні дні", - прокоментувала речниця податкової адміністрації Любліна Марта Шпаковська.
У Держприкордонслужбі LB.ua повідомили, що не отримували будь-якої інформації від польської сторони про це, зокрема про обставини і громадян, які могли перебувати в тому автомобілі.
https://ukr.lb.ua/society/2019/09/23/438035_zyavilisya_povidomlennya_pro.html
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Та то на время девку дал добро повывозить! Шутка моя чуть не патриотичная, но даже Тарас Бульба попросил жыда-торговца провезти его в Варшаву. Евреи на погранцов и таможенников производят положительное впечатление. Думал мол пусть пока вывозит---а там видно будет, по новой поженится или обрезаному оставить. Жисть есть жисть---хоть за письку подержись!
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надо не вагоны кацапские по стране блокировать, а офисы Ахмета и Медведчука
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вугілля з ********* завозиться через фірму прокладку каломойського.... от такий собі "коломоєлохамдам +"
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По всем супермаркетам продается расейское мыло, зубная паста и прочее гуано, которое вывпускается и у нас. Летом в магазинчике на Закарпатье! только питерское мыло! кипятильник - Кизляр, Дагестан.
Блокируйте все магазины!
Блокируйте АЭС, режьте провода, там ток из расейских ТВЕЛов!
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жена бистро пєрєшла в разряд бивших вчєрашнєй датой. Оригінали купюр в размєрє трєті от лімона євро прєдйавлєни і пєрєдани погранічному контролю
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это тот князев, который имея все полицейские рычаги не посмел победить янтарную мафию?..за, что поплатились должностями районные полицаи...теперь вот, как оно оборачивается - у матери его детей 650 тыс незадекларированных евро... ну, кто свои детям плохого хочет.? это не чужие же
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так для необходимости можно и брак фиктивно расторгнуть )
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судя по сумме янтарная мафия победила князева
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Проблемка... На українській стороні гроші не задекларували...
І по цьому факту необхідно складати протокол про порушення митних правил...
А на кого?
І стаття красива за сприяння посадових осіб... І штраф 300 процентів...
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Пан Собаков только на одних обменных пунктах имеет 10млнн долларов в месяц. А если взять масштабы наркотики, янтарь, контрабанда угля, леса, аптеки и тд то сумма доходит до миллиарда долларов в месяц.
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Да не... поверить не могу. Ярд в месяц настоящих денег... это уже на голову не налазит.
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А ты натягивай, натягивай, как клоун Украину натянул.
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Не в день, а в час, не млн., а миллиардов, не долларов а Евро!
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Та то они ехали просто пошопится в Европу, а польские погранцы к такому рядовому шопингу зубожилых украинцев не привыкли...
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Ох уж эти 'бывшие' богатые жёны))
Я знаю историю одного знакомого в прошлом таможенника, которого вот так кинула 'незнакомая' ему женщина по документам, с которой он растил сына , и на которую он записывал все нажитое непосильным трудом на таможне
Она просто забрала сына и уехала в Германию , где уже в качестве очень состоятельной женщины вышла замуж за другого.
Имущество уже потом продала . И стал тот таможенник бедным ))
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Я аж даже прослезился, трогательная история про любовь, верность и предательство. Почти как Ромео и Джульетта.
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та то вы высоко загнули! Тут и просто Мария пройдёт или рабыня Изаура!
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Так его ещё и с таможни поперли)) Даже вот не знаю продолжение этого триллера. Думаю, что он вряд ли уже воспрянет ))
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какой кошмар... Жизнь нанесла бедняге сокрушительный удар.
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От этой информации у многих проснулась жаба нищеты и начала рости не по дня, а по часам. Это да, на троллинга такое бабло не срубишь, идите работать бездельники, чтоб вам тоже завидовали.
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Ну шо ви за люди? Вона просто вміє економити, бо ходить на ринок з своїм пакетом. )))
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порохоботы тикають как крысы, с усем нажитым честным трудом
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У вас все порохоботы... На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва - Цензор.НЕТ 5065 Это кадр Авакова.
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ну, при порохохе его жену при перевозке бабла не ловили)))
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думаете она не первый год бабки вывозит? На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва - Цензор.НЕТ 6523
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думаю что как раз первый. потому и думаю - что порохоботы тикають
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Авакян знову зрюкзакянився, зебільна ****.
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А вы дураки давайте стройте будки, платите налоги, растомаживайте евробляхи за последние деньги... На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва - Цензор.НЕТ 5688
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650 тыс евро наличными?! 😳
Е-мое адское Средневековье. Мешочков с золотыми дукатами при них не нашли?
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Енто наверное новая рюкзаковская элита ? Следующая в принципе должна быть еще зеленее,потому что Зебилы?
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НАБУ, ау де ви, де кримінальне провадження, Україну валюти позбавляють.
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А князек не в курсе, что в Украине запрещено юридическим лицам выдавать наличку более 50 тыс грн.. 2000 евро. А он плетет про каккую то продажу на несколько со ен милиоонов гривен. Зеля как, что там насчет всем платить налоги ххххх
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Точно знаю, что десять тысяч можно вывезти без декларации, пятьдесят с декларацией, но такое количество налички ! Это ж ни один банк иностранный не положит ей на счёт эти деньги , можно только переводом. А переводом они как раз и не хотели, чтоб не засветиться. Но тут им попались на пути польские таможенники )))
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Ну, да которых не коснулось счастье поросячих реформ, от которых в ЕС дух захватывало....
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А вы думали почему курс гривны вырос. Это что б подешевле бывшая власть скупила валюту и уехать из Украины .
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Шо вы говорите...
Зеленский играет на стороне Порошенко?! Ведь это он лично понизил курс после выборов. Оказывается - это для бывшей власти...
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Лишь бы что ляпнуть)) Вы с логикой явно не в ладах.
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Хотелось бы конечно посмотреть декларацию на вывоз такой суммы.Фирма продала обьект а вывозит частное лицо? А что безналичные переводы не подходят почему это этой честно работающей фирме?
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Из Украины их выпустили как ангелочков - белых и пушистых. Бывшая по документам, но настоящая по жизни. Кто же мог плохого подумать о ней на нашей границе.
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забавный момент в биографии товарища князева. только что нагуглил. в 2018 году ему дали звание "заслуженный юрист украины" с формулировкой "за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків"

ахахахахахаха, это теперь выходит, что у нас все участники боевых действий - заслуженные юристы)))
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редкое оно гов но. еще и типа участник войны! мразь
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Не помню в каком году, но кучма дал табачнику доктора исторический наук с формулировкой - за совокупность статей в СМИ.
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Идиот бакашка пытался крышануть жёнушку полицая,но сдал её и её муженька с потрохами - оказывается они крышуют строительный бизнес и перевозку через границу нала уведенного из под уплаты налогов.
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Что ты несешь. Какой еще строительный бизнес. Ето грязные деньги полученные Князевым криминальным путем от наркотиков, контрабанды, казино и проституток.
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Этим занимается сам авакян,такому лоху как князька такие серьезные дела не по плечу.
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Все эти князевы и авакавы обыкновенные бандиты и воры.
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уже давно и никого не удивляет тот факт, что самые успешные бизнесмены и самые талантливые дети в Украине - это родственники-знакомые больших шишек при владе..
Вошьдь зебилов и новая зекомандА со всей своей армией "сватов" тому наглядный пример..
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А Беня казав, що реформа МВС пройшла успішно. Збрехав?
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Так поляки прихватили, украинцы пропустили.
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Что можно констатировать - Зе это второй потрох, то бишь и при Зе жульё и ворьё будет благоухать.
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Просто подарунок ! Взяти , за жжопу Князєва , а через нього - і до Авакова можна добратися !
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Кеш в валюті,це чорні не оподатковані гроші,а мусор викручується,як глист.
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