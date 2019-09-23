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 Політика України
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Все про:Аваков (1248) Одеса (2113) Парубій (1166)

 "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу ДБР проти Парубія за події в Одесі

Глава МВС назвав "упередженими" звинувачення, які ДБР висунуло Парубію щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Аваков зазначив: "Справа ДБР щодо Парубія і Одеси. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, - вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, згідно з законом і здоровим глуздом, закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень".

Нагадаємо, що 23 вересня 2019 року ДБР розпочало кримінальне провадження щодо ексглави ВР Андрія Парубія, якого звинувачують у "створенні збройних угруповань з метою масових заворушень".

Ексгенпрокурор Юрій Луценко назвав кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія антидержавним і безглуздим.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150000
 
   
 Топ коментарі
 
У подонка портнова еще вагон и маленькая тележка подобных заявлений в гбр. А вот против самой этой гниды гбр дело не спешит открывать.
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Это лишь частный эпизод в большой войне олигархов против малого и среднего бизнеса. Монополия и олигархат при зеленском почувствовал себя очень даже хорошо. Как там 73% дегенератов себя чувствуют?
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...Італійський адвокат ув'язненого в Італії українця Віталія Марківа закликав українську владу та медіа розгорнути серйозну інформаційну кампанію і поширювати правду про процес як в Україні, так і за кордоном.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив Раффаеле Делла Валле, італійський адвокат солдата Віталія Марківа, який понад два роки перебуває під вартою у міланській в'язниці.

На думку захисника, українська влада повинна пояснювати журналістам, що військовий Марків не винен, адже немає доказів його причетності до трагічного інциденту біля Слов'янська Донецької області 24 травня 2014 року, коли внаслідок перехресного вогню загинули фотограф Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов.

Інформувати громадськість слід не на основі телефонних розмов, а на основі матеріалів процесу, наголошує правник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329852-italijsjkij_advokat_markiva_zaklikav_ukrajinsjku_vladu_ta_hurnalistiv_rozgornuti_informkampaniju_na_pidtrimku_vjaznja
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Але, какое опровержение, а статья за ложную заяву. Когда вы уже научитесь защищать государственные институции
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Плодотворный день Зевласти: -уголовное дело на Парубия -уголовное дело на Грицака -с позором изгнан еще один инвестор -дан сигнал Павликамморозовым -Членство в НАТО не приоритет -прокуроры попали во времена Януковича -качнули экономику на минус 1,7 Теперь можно с Трампом ********
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ГБР расследует все дела, которые туда поступают. Ничего страшного, разберутся.
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Вот только почему то никак не хотят заняться делом Портнова... Уже вроде и суд обязал их начать дело, а Труба не хочет.
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Делом Портнова замался ЛИЧНО Луценко почти ПЯТЬ лет! К нему все вопросы.
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Луценко давно сняли а ты визжишь до сих пор. Ах да тебе ж про Петю ещё тут 5 лет визжать до диареи.
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Не была бы прошлая власть сама завязана в крови на Майдане, не покрывала бы убийц Небесной сотни.

И хватит тут уже про патриотизм кричать. Перед уголовным кодексом все равны.
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С Одессой та же песня
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Так ведь и украинская апчественность, по большому счёту, не интересуется ни одним из этих массакров. Шестой год уже идёт, у людей проблемы другого порядка, чему обе власти (прошлая и нынешняя) очень рады.
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Обоснуйте или это про Януковича ? Власть которая была после ЕвроМайдана своих врагов не смогла привлечь к ответственности., и тем более не могла руководить защитой ЕвроМайдана 20 февраля.
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Ждем дела в отношении ВСУ за уничтожение Донецкого аэропорта... За геноцид бурятских и чеченских "шахтеров"...
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не чекаємо. треба на дом профсоюзов ставити трубу
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А сбу мовчить... Прокуратура мовчить...
Зеленський мовчить...
Вони дупля відбивають, що з них роблять агентів кремля, чи ні?
Аваков не мовчить...

Якщо хтось дупля не відбиває, то я поясню, корупціонерів в цій державі пробачають, а от агенти кремля шурують в ростов... І портнов ще свої вила в спині відчує...
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СБУ майже спаплюжена і знищена режимом зеленського с самого початку
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АВАКОВ, як завжди вчасно ы 100 відсовково вірно. Дякую, міністре
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лучше он за своим следствием следил бы. такой же "специалист" - как и луценко, без юридического образования
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Блин,больше 350 000 членов преступных вооруженных группировок,где они отсиживать срока под присмотром ОРДЛО будут? Может лучше с парой-второй сотен портомоев и ему подобных разобраться и Украина спокойно вздохнет?
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Аваков разигрывает из себя золотую акцию...
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Не пусть хоть одного Логопеда посадят. Глядишь и Югика очередь дойдет. А за что то уже мне лично фиолетово.
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Нет. Душа согреется. Нет ничего лучше чем чувства справедливости. Вор должен сидеть в тюрьме и гражданам неважно как его туда посадят
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А де ділись закиди зе-команди до Порошенко про рослідування вбивств на Майдані?
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Парубий, конечно, глупейший человек. Его не должно было быть ни на майдане ни в парламенте. Все, что происходит с активным участием гиперактивных глупцов типа Парубия, ничем хорошим закончиться не может.
Но насчет 2 мая это ерунда. Там подожгли сами себя, вследствие неосторожного обращения с огнем внутри помещения. Кроме того там никто не сгорел. Все было по причине дыма. И здание никак не было оборудовано по пожарной безопасности.
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Следствие разберется. Если не виноват - отпустят. Если виноват - посадят. Как во всех цивилизованных странах.
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Прям как у тебя запоребриком следствие "разбирается", лосьоноогуречный ты наш, писака слопатоедная?
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Почему-то новая власть не собирается ускорять расследования по майдану, а собираются заниматься дерибаном земли и остатков гос собственности.
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Это и есть начало расследования убийц небесной сотни. Фигуранты те же. Пашинский, Парубий.
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Схоже - скоро і до Авакяна так доберуться ... "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу ДБР проти Парубія за події в Одесі - Цензор.НЕТ 6243
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Очікує відкриття провадження проти порохобариги.
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Реформ не будет пока не посадят таких топ коррупционеров как аваков, порошенко, Кучма гройсман и их шайку.
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Хіба Міністр ВС має ЗАКОННІ повноваження коментувати, оцінювати і втручатися в повноваження ДБР? З цим щось треба негайно робити. Ну і де у нас - ДБР?
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Возмущаются только подельники и однопартийцы - рука руку моет! Почему не слышно возмущения от Тимошенко, Гриценка, Вакарчука? Если вины Парубия нет, то значит ему тогда нечего бояться!
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это заказуха, за то как Парубий опустил в раде клоуна "дякуемо було весело". клоун слопамятный.
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Если не вдаваться глубоко в теории заговоров и политику то поюбий вряд ли напрямую в чем то виноват ! А вот скандальный ещё с рюкзаков Чеботарь, тогда зам Авакова был сюда прикомандирован руководить кризисным штабом мусаров! А как раз из-за их полного бездействия и самоустранения и произошло такое количество погибших !!!
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