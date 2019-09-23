 "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу ДБР проти Парубія за події в Одесі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Аваков зазначив: "Справа ДБР щодо Парубія і Одеси. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, - вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, згідно з законом і здоровим глуздом, закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень".
Нагадаємо, що 23 вересня 2019 року ДБР розпочало кримінальне провадження щодо ексглави ВР Андрія Парубія, якого звинувачують у "створенні збройних угруповань з метою масових заворушень".
Ексгенпрокурор Юрій Луценко назвав кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія антидержавним і безглуздим.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив Раффаеле Делла Валле, італійський адвокат солдата Віталія Марківа, який понад два роки перебуває під вартою у міланській в'язниці.
На думку захисника, українська влада повинна пояснювати журналістам, що військовий Марків не винен, адже немає доказів його причетності до трагічного інциденту біля Слов'янська Донецької області 24 травня 2014 року, коли внаслідок перехресного вогню загинули фотограф Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов.
Інформувати громадськість слід не на основі телефонних розмов, а на основі матеріалів процесу, наголошує правник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329852-italijsjkij_advokat_markiva_zaklikav_ukrajinsjku_vladu_ta_hurnalistiv_rozgornuti_informkampaniju_na_pidtrimku_vjaznja
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И хватит тут уже про патриотизм кричать. Перед уголовным кодексом все равны.
Зеленський мовчить...
Вони дупля відбивають, що з них роблять агентів кремля, чи ні?
Аваков не мовчить...
Якщо хтось дупля не відбиває, то я поясню, корупціонерів в цій державі пробачають, а от агенти кремля шурують в ростов... І портнов ще свої вила в спині відчує...
Но насчет 2 мая это ерунда. Там подожгли сами себя, вследствие неосторожного обращения с огнем внутри помещения. Кроме того там никто не сгорел. Все было по причине дыма. И здание никак не было оборудовано по пожарной безопасности.