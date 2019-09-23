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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2835) США (5436) Трамп (1995)

 Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну

Президент США Дональд Трамп прокоментував у штаб-квартирі ООН свою розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо чесності від тієї країни, з якою ми маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите набагато більше чесності. Це те, чого ми очікуємо. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб вона була чесною", - сказав Трамп журналістам, коментуючи липневу телефонну розмову з Зеленським.

Він підкреслив, що "дуже важливо говорити про корупцію".

"Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція?" - зазначив президент США.

Нагадуємо, телефонна розмова, що відбулася між президентами 25 липня, опинилася в центрі скандалу в США.

Комітет з питань розвідки Палати представників США виступив з вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп допустив можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови із Зеленським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149999
 
   
 Топ коментарі
 
Дональд, мы только ЗА, поэтому начнем с того, что ты честно покажешь стенограмму разговора с нашим самым честным президентом )
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И сейчас вылезут идиоты из секты Святого Пэтра Рошенко с мантрами, аля лугандонцы 2014-го года, о "Украины больше нет! ".)
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Тупан, который собирался путлеру в Москве отель строить, который забрался в Белый дом исключительно благодаря сливу фсбшного компромата на Хилари и поддержке ольгинской тролефабрики, будет здесь рассуждать о честности?... Позор Америки. ..Это ж надо додуматься мол, забацайте компромат на трампового конкурента , или я Украине денег не дам
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И сейчас вылезут идиоты из секты Святого Пэтра Рошенко с мантрами, аля лугандонцы 2014-го года, о "Украины больше нет! ".)
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Советник Трампа назвал Порошенко «крестным отцом» и взяточником



Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал экс-президента Петра Порошенко «крестным отцом» людей Байдена в Украине. Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.



«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» - сказал Джулиани.

Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».

По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать подкупом.


https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/





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НАБУ КЛИЕНТ СОЗРЕЛ!!!


ДОПРОСИТЕ ДЖУЛИАНИ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!!!




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Прызыдент озвучил специальные телефоны!
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Лахтинское дрессированное животное,да ты вообще обнаглело до невозможности !
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Байден (похваляючись, як шантажував укр. зверхників):

"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент".
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки". - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що Трамп у розмові з Зеленським зловживав владою та вдався до шантажу. "Білий дім і не заперечував, що Трамп не раз прохав українського лідера переслідувати слід Байдена і тісно "співпрацювати" з його адвокатом Руді Джуліані. Єдине, що заперечує Трамп, так це те, що він сказав тоді щось недоречне - адже він не волів би, щоб у використанні ним авторитету його посади з метою заподіяння шкоди політичним опонентам простежувалося щось незграбне.
Така вимога американського лідера до українського президента стає своєрідним шантажем не тільки тоді, коли чітко формулюються погрози за принципом "якщо ні, то…". Зеленському добре відомо, що в розпал конфлікту з Росією йому не слід дражнити Америку. Тож поїздки Джуліані в Україну - вже самі по собі скандал. Якщо "приватні" адвокати американських президентів просять аудієнції в представників закордонних урядів, то це вже далеко не приватна справа", - констатує оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Байдену надо памятник поставить, что заставил Петрушку снять откровенного мерзавца Шокина, закопавшего дела расстрела Небесной Сотни на вечные времена и над которым потешался весь здравомыслящий люд. Или кто-то забыл, как Шокин для самопиара организовал поукшение на самого себя .. типа стреляли по героическому украинскому комиссару Каттани-Шокину из снайперки с тепловизором через зашторенное окно..(Хотя и дураку известно, что не просвечивает тепловизор через стекло, а тем более через штору, и при сегодняшнем состоянии науки это вообще никак невозможно, разве что в компьютерной игрушке.)..
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Стоит так же помнить, что благодаря в первую очередь Шокину дело бриллиантовых прокуроров было похоронено. Как писал Трепак в открытом письме президенту, борьба с коррупцией невозможна пока Шокин - генпрокурор
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А пока лезут "идиоты из секты Святого Пэтра Рошенко" дегенераты секты зеленой шмаркли уже успели нагадить.
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"Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп

Отсюда следует, что до этого страна была бандитская.
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Ага, а сейчас ментовская. Или какая? 4000 евро зарплаты уже получил?
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тема про зебилов плохо раскрыта, добавь кретива.
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Зеб, а ты запомнишь креатив?

Трамп не так давно сказал: "Одни только обещания и никаких дел. Он нас не слышит?"
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А, що є якісь хоч найменші сумніви???!!!
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а как бы было хорошо , если бы вы с путиным были бы честными ...
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Гыыыыыы
Проститутка рассказывает о девственности
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Дональд, мы только ЗА, поэтому начнем с того, что ты честно покажешь стенограмму разговора с нашим самым честным президентом )
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Покажи свои зарыгано-обосранные фсб штаны-портки-труселя-носки...
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Да и докладную записку от внешней разведки США не мешало бы показать сенатскому комитету.
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Radio Lemberg‏ @RadioLemberg 5h5 hours ago

Трамп: "Терміново: керівники України щойно повідомили, що їх взагалі не пресували під час «чудового» дзвінка.
З іншого боку, підстаркуватий Джо Байден змусив впертого прокурора Шокіна
припинити розслідування щодо його сина, шантажуючи Україну ненаданням мільярдів доларів"
RL: хто б казав...
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сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с Зеленским

Однако докладную записку сотрудника внешней разведки США об этом разговоре от сенатского комитета решили скрыть. Исключительно из соображений честности наверное.
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Peter Johnson‏ @alcebaid 5 hours ago
Трамп прикриє дупу каломою в США. Каломой роздує "справу Байдена" у нас.Тільки є одне але: американські дурналісти майже одностайно проти Трампа. Тому будь-який невірний пук потрапить на перші сторінки.
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Radio Lemberg‏ @RadioLemberg 6 hours ago

Дональд Трамп: "зараз брехливі ЗМІ кажуть що я «мінімум 8 разів тиснув на українського президента протягом телефонної розмови з ним». Цей слух походить від якогось інформатора, який навіть поняття не має про що йшла мова"
RL: Зовсім кепсько з Трампом, адже йшлося про 8 розмов...
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трамплин поносит тем же поносом против самого себя,которым поносил Обамыча,,,
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Накакал на усех папередников...
🤣🤣
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страна честных людей Буркина Фасо...это к ним Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 5304
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Трамп, спасаясь от мата (импичмента) жертвует пешку - Петра Алексеевича
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Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".
"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?", - отметил президент США.

Так не давать или давать и говорить о коррупции? Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 1807
Использование Коломойским президента Украины в личных целях - это коррупция, о которой надо говорить или нет?
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https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/23/7227138/

Facebook-сторінка "Я люблю Америку", яку читає понад мільйон користувачів і яка активно агітує на користь президента Дональда Трампа, модерується українцями.
Джерело: Popular Information
Деталі: Сторінка з'явилася в 2017 році, зареєстрована на веб-стратега з Одеси Андрія Зюзікова.
Співтовариство модерує 10 громадян України, француз і американець.
У патріотичної Facebook-спільноти більше читачів, ніж у кількох провідних американських ЗМІ разом узятих.
Типовий пост на ній прославляє військових США або містить інший патріотичний контентз численними згадками "нашої держави" та "нашої армії".
Також на сторінці часто репостять меми російського Агентства інтернет-досліджень, яке створювало фейкові фб-сторінки на користь Трампа у передвиборчій кампанії 2016 року.
Останнім часом, як відзначають журналісти, тема американського патріотизму змінила агітація за Трампа.
Так, "I Love America" часто дублює пости інших спільнот, зокрема, "Боже, благослови Дональда і Меланію Трампів і Боже, благослови Америку".
Всі вони створені протягом останніх кількох місяців і теж модеруються з України.
Спільноти збирають величезну кількість лайків завдяки поширенню мемів із собачками, Ісусом чи американським прапором.
Сторінки також приєдналися до американських політичних Facebook-спільнот і постять контент в Instagram, який теж належить Facebook.
На думку видання, напередодні президентських виборів в США в 2020 році американців "годують" недостовірним і маніпулятивним контентом
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біда ж не в тому, що їх знов годують дреком, а в тому що той дрек з московських тухесів...
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Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 8636

"Мы хотим честности от тетки, добровольно дающей нам еду, с которой мы имеем дело. Я считаю, что вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем этот режим кормления - никакой стыренной сметаны, только корм! Мы хотим, чтобы тетка была честная", - сказал Рыжик
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Тупан, который собирался путлеру в Москве отель строить, который забрался в Белый дом исключительно благодаря сливу фсбшного компромата на Хилари и поддержке ольгинской тролефабрики, будет здесь рассуждать о честности?... Позор Америки. ..Это ж надо додуматься мол, забацайте компромат на трампового конкурента , или я Украине денег не дам
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однако расследование Мюллера пришло к выводу, что никакого вмешательства не было. Неудобно, правда? Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну - Цензор.НЕТ 6731
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Ага! Только согласно доклада Мюллера "вмешательство" России в выборы как раз и было...Другой разговор, что не нашли прямых доказательств сговора Трампа с Путиным... А это сам понимаешь, не совсем одно и тоже...
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+

У ватников, как в том анекдоте: "и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл"
А в остальном - все верно
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это не доклад Мюллера, а доклад комитета Сената США по разведке.от 25 ,07,2019
И опять же - Трампа никаким боком притянуть не получилось.
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пфф, для этого надо извести кумовство не только во власти, а на всех уровнях, можно сколько угодно пыхтеть на коррупцию в верхах и в то же время давать взятки что бы права не забрали по пьянке
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ПРИЧИНА ПО КОТОРОЙ НЕ БЫЛ ОБЬЯВЛЕН ДЕФОЛТ УКРАИНЕ ВОВСЕ НЕ В УМЕЛЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

А В КРЕДИТЕ КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВИЛА АМЕРИКА ПОСРЕДСТВОМ БАЙДЕНА В ОБМЕН НА ОЧЕРЕДНОЕ КРЫШЕВАНИЕ ТОП КОРРУПЦИИ ПОРОШЕНКО

Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.

«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» - уверен Джулиани.

https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/
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Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».

По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать подкупом.

https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/
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***********-рашистский лживый негодяй ,а не пошел бы ты ...работать на такси
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Если человек говорит о честности, то он должен по жизни вести себя честно. Я правильно понимаю месседж. Я все о том же Будапештсом меморандуме.
Кстати, слово меморандум, произошло от английского "мемори" - память. Или от греческого? Ох, уж это мемори.
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Саша, слво МЕМОРАНДУМ непредполагает никакой отвтствености, это всего лишь записка напамять, от английского слова MEMORY.
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Для серьезных отношений существют официальные договара, с указанеим отетсвенности сторон и штрафными санкциями.
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Та да, Штаты и Британия всегда ассоциировались как люди слова. Вот где толерантность неуместна.
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Манафорту передачи носишь, честный трамп?
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Меня банк поддерживает или зарабатывает на мне, когда даёт кредит?
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Если вернете проценты и тело кредита, то банк на вас заработал. А если не вернете, как хитрые депутаты делают, то банк поддержал вас.
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В 2020 году, Украина отдаст 40% бюджета только вернув проценты, а тело будет и ныне там.
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Нет, в 2020 отдаем тело кредита азарова и проценты за кредит кролика. А в 2025 тело кредита кролика.
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Трамп-Пам-Пам поддерживает только своё бабло, ещё отмывает, легализирует деньги ближайшему окружению пуТина через казино в Мексике, Лас-Вегасе и ручные банки. Поэтому всё это пустая болтовня ! Мы сами себя должны полюбить и поддерживать, тогда всё получится !
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А ви знали, що Зеленський, під час візиту в ООН - запланував зустріч з єврейською громадою, а з українською ні?! Тепер знаєте...
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Ні, не знали. У вас є ПОВНИЙ протокол зустрічей Зеленського в Вашингтоні? Будьте ласкаві, викладіть цей протокол прямо зараз на цій гільці. Будемо мати підстави про розмову. А зараз - немає жодної підстави навіть звертати увагу на вашу репліку.
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Трямп, США дают Украине деньги в трудную ситуацию по которой попала последняя из-за обещания некоторых защищать суверенитет Украины за отказ от ЯО. Так что закрой рот и плати по счетам молча.
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шановний,США гарантували Україні суверенітет за Будапеештскім меморандумом
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Трамп, бабахни по Москве со всех стволов, это было бы замечательно, ведь там вся отрава. пусть прочухают самые миролюбивые как это свинцом мир нести.
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а не правдивими дурачками. трам-пам-пам державні таємниці нікому не розповідає, а чому ми повинні все викладати??? корупція і в штатах непогано себе чуствує
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Петр Петров‏ @Rooftop564 Sep 22

а

Мне вот интересно - когда Зеленский оттопчет все мозоли США и куча народу там будет желать его крови - куда он будет прятаться?
Коломойский был в полушаге от выдаче даже из Израиля, но его гоняли за финасовые махинации. У Зели будет все то же плюс политика, то есть даже хуже.
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Трамп намекнул шо Петя был обманщиком
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а че честный трамп стенограмму не хочет показывать
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потому что он президент и считает что так нужно.
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Єтот Хрямп, назвав Україну, єтой страной, значить він в долі з фуйлом, ціною на нафту верить, як віником, держить Іран в заручниках, а Кім йому легалізує бабло.
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