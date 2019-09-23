 Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо чесності від тієї країни, з якою ми маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите набагато більше чесності. Це те, чого ми очікуємо. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб вона була чесною", - сказав Трамп журналістам, коментуючи липневу телефонну розмову з Зеленським.
Він підкреслив, що "дуже важливо говорити про корупцію".
"Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція?" - зазначив президент США.
Нагадуємо, телефонна розмова, що відбулася між президентами 25 липня, опинилася в центрі скандалу в США.
Комітет з питань розвідки Палати представників США виступив з вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.
Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал экс-президента Петра Порошенко «крестным отцом» людей Байдена в Украине. Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.
«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» - сказал Джулиани.
Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».
По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать подкупом.
https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/
ДОПРОСИТЕ ДЖУЛИАНИ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!!!
"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент".
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки". - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
Така вимога американського лідера до українського президента стає своєрідним шантажем не тільки тоді, коли чітко формулюються погрози за принципом "якщо ні, то…". Зеленському добре відомо, що в розпал конфлікту з Росією йому не слід дражнити Америку. Тож поїздки Джуліані в Україну - вже самі по собі скандал. Якщо "приватні" адвокати американських президентів просять аудієнції в представників закордонних урядів, то це вже далеко не приватна справа", - констатує оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отсюда следует, что до этого страна была бандитская.
Трамп не так давно сказал: "Одни только обещания и никаких дел. Он нас не слышит?"
Проститутка рассказывает о девственности
Трамп: "Терміново: керівники України щойно повідомили, що їх взагалі не пресували під час «чудового» дзвінка.
З іншого боку, підстаркуватий Джо Байден змусив впертого прокурора Шокіна
припинити розслідування щодо його сина, шантажуючи Україну ненаданням мільярдів доларів"
RL: хто б казав...
Однако докладную записку сотрудника внешней разведки США об этом разговоре от сенатского комитета решили скрыть. Исключительно из соображений честности наверное.
Трамп прикриє дупу каломою в США. Каломой роздує "справу Байдена" у нас.Тільки є одне але: американські дурналісти майже одностайно проти Трампа. Тому будь-який невірний пук потрапить на перші сторінки.
Дональд Трамп: "зараз брехливі ЗМІ кажуть що я «мінімум 8 разів тиснув на українського президента протягом телефонної розмови з ним». Цей слух походить від якогось інформатора, який навіть поняття не має про що йшла мова"
RL: Зовсім кепсько з Трампом, адже йшлося про 8 розмов...
🤣🤣
"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?", - отметил президент США.
Так не давать или давать и говорить о коррупции?
Использование Коломойским президента Украины в личных целях - это коррупция, о которой надо говорить или нет?
Facebook-сторінка "Я люблю Америку", яку читає понад мільйон користувачів і яка активно агітує на користь президента Дональда Трампа, модерується українцями.
Джерело: Popular Information
Деталі: Сторінка з'явилася в 2017 році, зареєстрована на веб-стратега з Одеси Андрія Зюзікова.
Співтовариство модерує 10 громадян України, француз і американець.
У патріотичної Facebook-спільноти більше читачів, ніж у кількох провідних американських ЗМІ разом узятих.
Типовий пост на ній прославляє військових США або містить інший патріотичний контентз численними згадками "нашої держави" та "нашої армії".
Також на сторінці часто репостять меми російського Агентства інтернет-досліджень, яке створювало фейкові фб-сторінки на користь Трампа у передвиборчій кампанії 2016 року.
Останнім часом, як відзначають журналісти, тема американського патріотизму змінила агітація за Трампа.
Так, "I Love America" часто дублює пости інших спільнот, зокрема, "Боже, благослови Дональда і Меланію Трампів і Боже, благослови Америку".
Всі вони створені протягом останніх кількох місяців і теж модеруються з України.
Спільноти збирають величезну кількість лайків завдяки поширенню мемів із собачками, Ісусом чи американським прапором.
Сторінки також приєдналися до американських політичних Facebook-спільнот і постять контент в Instagram, який теж належить Facebook.
На думку видання, напередодні президентських виборів в США в 2020 році американців "годують" недостовірним і маніпулятивним контентом
"Мы хотим честности от тетки, добровольно дающей нам еду, с которой мы имеем дело. Я считаю, что вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем этот режим кормления - никакой стыренной сметаны, только корм! Мы хотим, чтобы тетка была честная", - сказал Рыжик
У ватников, как в том анекдоте: "и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл"
А в остальном - все верно
И опять же - Трампа никаким боком притянуть не получилось.
А В КРЕДИТЕ КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВИЛА АМЕРИКА ПОСРЕДСТВОМ БАЙДЕНА В ОБМЕН НА ОЧЕРЕДНОЕ КРЫШЕВАНИЕ ТОП КОРРУПЦИИ ПОРОШЕНКО
Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.
«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» - уверен Джулиани.
https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/
По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать подкупом.
https://inforesist.org/sovetnik-trampa-nazval-poroshenko-krestnym-otczom-i-vzyatochnikom/
Кстати, слово меморандум, произошло от английского "мемори" - память. Или от греческого? Ох, уж это мемори.
а
Мне вот интересно - когда Зеленский оттопчет все мозоли США и куча народу там будет желать его крови - куда он будет прятаться?
Коломойский был в полушаге от выдаче даже из Израиля, но его гоняли за финасовые махинации. У Зели будет все то же плюс политика, то есть даже хуже.