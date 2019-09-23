 Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 18 осіб у ДТП на Одещині та Житомирщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Глава держави доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків", - йдеться в повідомленні.
Зеленський вказав Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень у першочергові пріоритети своєї роботи.
А не формальна суха відписка у книзі-мармизі.
Расстреливать бригадами и трестами..., а семьи их ссылать на рудники...
Это я как водитель предлагаю...
Хрен что доказал в суде, хотя и предъявлял запись с видеорегистратора...
И страховку хрен получил.....
В судах водитель по умолчанию всегда виноват....
Никто не хочет из судей связываться с дорожными службами и с ментами которые их прикрывают...
Зе БОХ!!!........які КОНКРЕТНО міри?ЯКІ?
Контроль расходов-доходов всей правоохранительной системы.
Тепер маємо, що маємо. І це тільки початок.
Что бы оценить что ждет страну при том или ином президенте, посчитайте количество погибших во время ДТП за 100 дней президенства. Случай , в том числе и несчастный, - определенный знак для будущего страны.
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна.