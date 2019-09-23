 Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 18 осіб у ДТП на Одещині та Житомирщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків", - йдеться в повідомленні.

Зеленський вказав Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень у першочергові пріоритети своєї роботи.

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