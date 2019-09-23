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 Політика України, Авто
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Все про:ДТП (2509) Житомирщина (460) Зеленський (2835) Одеська область (1070)

 Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 18 осіб у ДТП на Одещині та Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у масштабних смертельних ДТП в Одеській і Житомирській областях, які відбулися останніми днями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків", - йдеться в повідомленні.

Зеленський вказав Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень у першочергові пріоритети своєї роботи.

Зеленський висловив співчуття у звязку із загибеллю 18 осіб у ДТП на Одещині та Житомирщині 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149997
 
   
 Топ коментарі
 
Не вірю ані на мить. Чисто формальна відписка "на від'ї*ись", причому він навіть не дуже приховує, що насправді чхати хотів на ті жертви.
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и я попадал в ДТП несколько раз именно из за качества дорожного покрытия, отсутствия дорожных знаков и ограждений...
Хрен что доказал в суде, хотя и предъявлял запись с видеорегистратора...
И страховку хрен получил.....
В судах водитель по умолчанию всегда виноват....
Никто не хочет из судей связываться с дорожными службами и с ментами которые их прикрывают...
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Сколько еще нужно жертв, чтобы украинцы научились ценить жизнь свою и того, кто находится рядом. В данном случае есть довольно положительный пример решения проблемы: не умеете ездить - ограничить скорость, В Швейцарии на всех дорогах страны ограничение скорости 50 км.. И мерсы, бумеры и остальные мощные навороченные приколы можно засунуть в ж..., 50 км в час
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Не вірю ані на мить. Чисто формальна відписка "на від'ї*ись", причому він навіть не дуже приховує, що насправді чхати хотів на ті жертви.
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Надо Зеленскому не соболезновать, а что-то решать с беспределом на дорогах, с тем что права до сих пор получают за деньги, а не за знания, с тем что нет видеокамер и никакого контроля на дорогах. Полиция практически ничего не контролирует и только приезжает уже на ДТП. Водителям зачем правила соблюдать, если нет контроля? В общем у нас в этом отношении Папуасия.
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Он что , должен головой биться на камеру , чтобы ему поверили? Или ты прям танешь как свеча от переживания о погибших и родичах их?
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Висловити співчуття у форматі особистого звернення (так, на камеру) і оголосити жалобу - це той мінімум, який в подібній ситуації має зробити голова держави.
А не формальна суха відписка у книзі-мармизі.
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а повинен був у перші ж часи трагедії оголосити жалобу за загиблими - оце було б і вчасно і вірно (та де ж там...субата-неділя ж самі гарячі і веселі, що на телебаченні, що на гастролях)
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он должен был привселюдно посыпать голову пеплом и рыдать?
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Ну он уже с богданом ездил выражать соболезнования родственникам погибших шахтёров - с селфи. поеданием шаурмы и хихиканьем в камеру наркоманы хреновы
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Выразить соболезнования и наградить авакова за успешную реформу милиции в полицию.
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Відповідальність треба посилювати. Наприклад, відбирати права довічно. Або закривати не на Кагарлик, чи Полтаву, а на "загальний режим" тощо.
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И еще расстреливать нужно дорого-строителей и дорожные службы за ямы и общее состояние этого пи-ца...
Расстреливать бригадами и трестами..., а семьи их ссылать на рудники...
Это я как водитель предлагаю...
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У мене знайомий розбився на Бориспільській трасі. Врізався вночі в бетонну брилу, яку поставили ремонтники. Не було ніяких попереджувальних знаків і близько. Хотів судитися - адвокати сказали що марно (юридично неможливо довести приналежність брили).
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и я попадал в ДТП несколько раз именно из за качества дорожного покрытия, отсутствия дорожных знаков и ограждений...
Хрен что доказал в суде, хотя и предъявлял запись с видеорегистратора...
И страховку хрен получил.....
В судах водитель по умолчанию всегда виноват....
Никто не хочет из судей связываться с дорожными службами и с ментами которые их прикрывают...
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Судьи в любом случае получат зарплату, зачем им париться? Осупрунили бы их по факту выполненной работы результативной, тогда бы шевелились....
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"Петрусь", а а детальнее: "Осупрунили бы их по факту выполненной работы результативной...". Что это значит и как именно ты себе это представляешь?
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Реформа полиции налицо в ДТП гибнут уже десятки.
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обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев Источник: https://censor.net.ua/n3149997
Зе БОХ!!!........які КОНКРЕТНО міри?ЯКІ?
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Сколько еще нужно жертв, чтобы украинцы научились ценить жизнь свою и того, кто находится рядом. В данном случае есть довольно положительный пример решения проблемы: не умеете ездить - ограничить скорость, В Швейцарии на всех дорогах страны ограничение скорости 50 км.. И мерсы, бумеры и остальные мощные навороченные приколы можно засунуть в ж..., 50 км в час
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Вопрос не в правилах. Вопрос в том, что нет судебной и правовой системы.
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ну дали харьковской парочке по 10 лет и что, это кого-то научило? 20 человек за три дня
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разваленные дороги не ремонтировать, а нормальные застелить "лежачими полицейскими", чтобы тащились на скорости 20 км
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Больше... Одесса, вчера - 9, Новоград - 9, Киевщина - 3, Чернигов - 4... Это только то, что мне известно... В трёх первых случаях - фуры с автобусами...
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Харьковская парочка, скорее исключение из правил. Единичный пример ничему не научит. Не помню, какому сынку приступ эпилепсии придумали и отмазали. Это правило.
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а с приступами эпилепсии права вообще не положены
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Вопрос и в правилах, и в дисциплине тоже: я каждый вечер шарахаюсь от автомобилей, которые внутри жилого квартала прут почти по тротуару, ослепляя фарами пешехода... Причём, в квартале около 18 часов 30 мин, когда уже темно, ещё полно малолетних детей на площадках, на тротуарах перед подъездами, а рядом с ними носятся автомобили...
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нужно бутылку пустую с собою носить...и от страха всплескивать руками....
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Судебная система есть, но она продажная насквозь, это видно строго как отпускают всех подряд под залог или просто за недостаточностью улик.
Контроль расходов-доходов всей правоохранительной системы.
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На таких ТС подразумевается, что их водители умеют ездить, т.е. нанятые проффи. И скорость в данных случаях, в житомирском уж точно, не при чем. Фуры не летают 150, а 90-110 у нас разрешено правилами за пределами НП.
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даже на скорости 60 км так просто остановить полную фуру?
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Питання в першу чергу в зневазі один одного. Водії перестали поважати друг друга. Хам на хамі кругом. Зараз дуже рідко стрітити адеквата, в осередку биків їх дуже замало. Ще дає свої жнива вихованість нового покоління водятлів; з появою можливості сісти за кермо машина, а не жигулятора, дає змогу випорхнути некерованому азарту, а мізку то ще зась, як і досвіду...
Тепер маємо, що маємо. І це тільки початок.
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Очень плохой знак для Украины при Зеленском.
Что бы оценить что ждет страну при том или ином президенте, посчитайте количество погибших во время ДТП за 100 дней президенства. Случай , в том числе и несчастный, - определенный знак для будущего страны.
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Суеверие - это когда идешь в Церьковь , исповедуешся и считаешь, что все грехи с тебя списаны.
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если за руль сядет идиот, то виноват президент?
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Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна.
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немає в водіїв страху і йдуть на безпрєдєл. до штрафів доплюсувати побиття розгами і догляд в лікарнях за покаліченими людями . а за пянку права забрати на 10 років
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Необходим жесткий контроль таких ТС, как пассажирские автобусы и грузовые фуры. Как технический, так и особенно по нормативам работы/отдыха водителей. На всех поголовно GPS-трэкеры с автоматическим и не только контролем.
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ЗЕвлада, ЗЕпорядок, ЗЕправосуддя, ЗЕправила .......
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