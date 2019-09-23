 Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, противник порушуючи мінські угоди, тричі обстріляв ділянку розведення №3 (Богданівка-Петровське) з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень".

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