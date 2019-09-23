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 Події
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 Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, противник порушуючи мінські угоди, тричі обстріляв ділянку розведення №3 (Богданівка-Петровське) з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149996
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем писать эту пафосную лабуду - "враг нарушил перемирие", если каждому нормальному человеку понятно, что перемирия никакого нет.
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Фотка ремонтируемого Слугами Народа за счет бюджета Украины моста:
Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2440
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Та не, так не бывает ,у них только от водки сегодня сдохло рыл десять ... Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1423
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бл,это каким же нужно быть дегенератом - приехать из Франции умереть за уйх знает что и кого..
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Ну шо Макрон, кого будуть судити, чи ***** тобі підсуне іншого Марківа ? І як цей жабоїд потрапив в лугандон ? Через рашку, винен *****.
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А що там у нас, яке по рахунку та за назвою "перемирря"? І взагалі, що там у нас зараз АТО, ООС, війна чи поганий мир?
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это уже устойчивое перемирие или ещё нет
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Фотка ремонтируемого Слугами Народа за счет бюджета Украины моста:
Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2440
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Мост в преисподнюю. Нехай строят, адийоты, он все равно долго не простоит.
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Зачем писать эту пафосную лабуду - "враг нарушил перемирие", если каждому нормальному человеку понятно, что перемирия никакого нет.
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Зато ж ми не стреляем. А наших воинов расстреливают как в тире. Ох и дебилов же у нас . Аж 73 %.
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Зато ж ми не стреляем.

Исходя из того, что выход я слышу "неразборчиво"(так как издалека), а прилет вполне отчетливо и погромче, то прилетает и в дыру тоже, так что не плачь, выходит не "как тире".
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сепары и коцорылые ихтамнеты отрабатывают приемы обстрелов по живым целям, а нашим зеля запретил ответку
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...Террористы «ЛНР» возле моста в Станице Луганской беспрепятственно переходят на подконтрольный Украине берег Северского Донца. Двое из них попали в новостной сюжет журналистов ТСН и пообщались с ними на украинском языке.По словам одного из террористов в форме так называемого «МЧС ЛНР» с инициалами Павленко В. В, он ждет победы террористической «республики».
«Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал свою землю. Это не украинская территория. Это территория «лэнээр», - сказал он.
Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений у разрушенного моста в Станице Луганской.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329848-eto_territorija_leneer_terroristy_pereshli_podkontroljnyj_ukraine_most_v_stanitse_luganskoj
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В течение текущих суток двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения".

А тепер скажіть мені, в скільки тисяч гривень обійдеться лікування, реабілітація поранених? Тобто завдано матеріальні збитки. Каліцтво. Як влада реагує на це? Ніяк? Просто констактує, тобто ніяких санкцій не має і не буде? А не посібництво це? Не заохочення далі вбивать українців? Де ***** адекватні заходи? Нам кожного дня наносять матеріальні збитки а відрюповіді 0!

#сукидеукраїнськісанкціїзаобстріли
Источник: https://censor.net.ua/n3149996
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Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Лютий треш, бізнес москалів просто процвітає в Україні. А ми лиш сухо: двох поранено. Просто їх скалічили. Ніяких санкцій та відшкодування матеріальних збитків за рахунок агресора не має. Ну-ну...
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Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1580

тримайтеся, синочки
(пораненим Героям найскорішого одужання)
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