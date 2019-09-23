 Двох українських воїнів поранено від початку доби 23 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
Крім того, противник порушуючи мінські угоди, тричі обстріляв ділянку розведення №3 (Богданівка-Петровське) з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень".
Исходя из того, что выход я слышу "неразборчиво"(так как издалека), а прилет вполне отчетливо и погромче, то прилетает и в дыру тоже, так что не плачь, выходит не "как тире".
«Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал свою землю. Это не украинская территория. Это территория «лэнээр», - сказал он.
Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений у разрушенного моста в Станице Луганской.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329848-eto_territorija_leneer_terroristy_pereshli_podkontroljnyj_ukraine_most_v_stanitse_luganskoj
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А тепер скажіть мені, в скільки тисяч гривень обійдеться лікування, реабілітація поранених? Тобто завдано матеріальні збитки. Каліцтво. Як влада реагує на це? Ніяк? Просто констактує, тобто ніяких санкцій не має і не буде? А не посібництво це? Не заохочення далі вбивать українців? Де ***** адекватні заходи? Нам кожного дня наносять матеріальні збитки а відрюповіді 0!
#сукидеукраїнськісанкціїзаобстріли
Источник: https://censor.net.ua/n3149996
Лютий треш, бізнес москалів просто процвітає в Україні. А ми лиш сухо: двох поранено. Просто їх скалічили. Ніяких санкцій та відшкодування матеріальних збитків за рахунок агресора не має. Ну-ну...
тримайтеся, синочки
(пораненим Героям найскорішого одужання)
#сукидеукраїнськісанкціїзаобстріли