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 Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту

Кораблі Чорноморського флоту РФ провели в Чорному морі навчання з висадки морського десанту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"Під час навчань екіпажі кораблів відпрацювали організацію оборони загону десантних кораблів при висадці морського десанту, вогневе ураження корабельних груп і вогневих точок протидесантної оборони умовного противника з виконанням артилерійських і ракетних стрільб по морській та береговій цілі, завдання з протимінного забезпечення загону кораблів, також під час навчання екіпажі десантних кораблів провели тренування з підрозділами морської піхоти з висадки морського десанту", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях брало участь понад 10 кораблів і суден забезпечення, зокрема фрегат "Адмірал Ессен", малі ракетні кораблі "Вишній Волочек", "Міраж", великий десантний корабель "Орськ", морські тральщики і малі протичовнові кораблі.

Читайте також: Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149991
 
   
 Топ коментарі
 
Ми розуміємо, що росія готується до повномасштабного вторгнення. Чи відбудеться російські мрії про захоплення всієї України?
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Война уже давно идёт. В коме провёл последние 5 лет?
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Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс. Такую позицию в интервью телеканалу «112 Украина» озвучила избранная от президентской партии «Слуга народа» представитель кабинета министров в Верховной Раде и председатель парламентского подкомитета по госбезопасности и обороне Ирина Верещук.
По ее словам, Украину не ждут в НАТО. «Скорее, Грузию возьмут», - заявила Верещук, отметив, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. От того, что власти Украины постоянно говорят о вступлении в военный альянс, «где ее не ждут», страна несет репутационные издержки.
Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина. «Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», - пояснила депутат.
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К счастью, к власти пришла партия мира, которая, как и все ее избиратели за мир любой ценой!
Так что войны не будет.
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Война уже давно идёт. В коме провёл последние 5 лет?
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Никакого флуда, малышка. Понимаю что тема неудобная, но ты уж постарайся. Я в тебя верю.
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Парубия за Одессу - под суд


Руский десант в Одессу


совпадение ?

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Ми розуміємо, що росія готується до повномасштабного вторгнення. Чи відбудеться російські мрії про захоплення всієї України?
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Выгнали уже холуев рашки с Банковой

Теперь Медведчук не ездит ночами в ОП, Сурков втихаря не прилетает, ***** каждую неделю не звонит
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Да, теперь Зеленский сам регулярно звонит в Кремль.
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За 4 месяца 3 раза и все по обмену пленными и перемирию
Потом рассказывает зачем звонил
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По первому звонку- Зеленский долго молчал. Его Лавров сдал. А теперь кремлевский недомерок заявляет что беседы с нашим недомерков вызывают у него оптимизм.
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Зек єнакуєвський підписавши Харківські угоди продовжив перебування ЧФ на Кримі до 2042 року, чим по суті здав Крим кацам.
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А що обсос зеленський думає по цьому питанню, щодо такий маневрів біля нашого кордону. Чи в нього зараз одне питання в яку позу стати, щоб всі були задоволені. Я не про громадян україни я про тих хто встановив зовнішнє керування державою.
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Едік. У тебе схиблене світосприймання. Іди краще погуляй і з'їж морозиво.Може до тебе повернеться здоровий глузд. Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту - Цензор.НЕТ 3491
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На скільки я знаю це у Донкіхота сильно дах протікає за класикою жанру.... Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту - Цензор.НЕТ 5758
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Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс. Такую позицию в интервью телеканалу «112 Украина» озвучила избранная от президентской партии «Слуга народа» представитель кабинета министров в Верховной Раде и председатель парламентского подкомитета по госбезопасности и обороне Ирина Верещук.
По ее словам, Украину не ждут в НАТО. «Скорее, Грузию возьмут», - заявила Верещук, отметив, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. От того, что власти Украины постоянно говорят о вступлении в военный альянс, «где ее не ждут», страна несет репутационные издержки.
Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина. «Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», - пояснила депутат.
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Пишем этой шалаве,там я вижу уже много неравнодушных написали https://www.facebook.com/vereschuk.iryna
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коцапы готовятся захватывать сухопутный коридор, а зелебоба жрет шаурму и купается в красных труселях
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Готовятся к "примерению" по Зеленскому.
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Никто не сдох? Жаль. А то на рашке уже две БМД "десантировались".
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Кажуть що по десантуванню БМД , здається 5 жмурів. Москалі брешуть що "порожняк" викидали,та перед тим був анонс,що будуть навчання в повному комплекті.
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«Адмирал Кузнецов» лично
уничтожил: МиГ-29К, Су-33, плавучий Док ПД-50, башенный кран (2 шт.)…
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Будем ждать новостей о разбившемся десанте об морское Днище.
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Я не політик і не військовий... Але хіба не можна замінувати з повітря чи за домомогою арти і плав. засобів все море навколо Криму? І хай би кацаби потім пукали що це укри... Наші б їм розказали що це лугандон все зробив... І ніяке кацабське корито більше там не плавало.
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К чему готовится? Россия при желании могла и может в любое время перекинуть несколько армий и начать вторжение.
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Наши чмошные олигархи решили задобрить *****, думая, что если они откажутся от НАТО и ЕС, будут закупать российскую продукцию, сделают русский государственным, будут праздновать 9 мая и загонят украинскую идентичность под шконку - очень ошибаются
***** активно готовится к наступлению и остановить ***** сможет только сильная украинская армия
Потому что ***** нужна вся Украина, запомните это.
Украину спасет уничтожение чмошной олигархатской падали с их говнотелеканалами и перенаправление олигархических коррупционных потоков на оборону страны
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_Враг готовится. Зеуды по указке кремля поют Украине колыбельные, усыпляют да убаюкивают. А враг - готовится!
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