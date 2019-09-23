 Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
"Під час навчань екіпажі кораблів відпрацювали організацію оборони загону десантних кораблів при висадці морського десанту, вогневе ураження корабельних груп і вогневих точок протидесантної оборони умовного противника з виконанням артилерійських і ракетних стрільб по морській та береговій цілі, завдання з протимінного забезпечення загону кораблів, також під час навчання екіпажі десантних кораблів провели тренування з підрозділами морської піхоти з висадки морського десанту", - йдеться в повідомленні.
У навчаннях брало участь понад 10 кораблів і суден забезпечення, зокрема фрегат "Адмірал Ессен", малі ракетні кораблі "Вишній Волочек", "Міраж", великий десантний корабель "Орськ", морські тральщики і малі протичовнові кораблі.
Так что войны не будет.
https://censor.net.ua/news/3149942/vash_ukrainskiyi_flag_ubival_moih_zemlyakov_a_etot_flag_zaschischal_eto_territoriya_leneer_terrorist/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_71534623
Руский десант в Одессу
совпадение ?
Теперь Медведчук не ездит ночами в ОП, Сурков втихаря не прилетает, ***** каждую неделю не звонит
Потом рассказывает зачем звонил
По ее словам, Украину не ждут в НАТО. «Скорее, Грузию возьмут», - заявила Верещук, отметив, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. От того, что власти Украины постоянно говорят о вступлении в военный альянс, «где ее не ждут», страна несет репутационные издержки.
Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина. «Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», - пояснила депутат.
уничтожил: МиГ-29К, Су-33, плавучий Док ПД-50, башенный кран (2 шт.)…
***** активно готовится к наступлению и остановить ***** сможет только сильная украинская армия
Потому что ***** нужна вся Украина, запомните это.
Украину спасет уничтожение чмошной олигархатской падали с их говнотелеканалами и перенаправление олигархических коррупционных потоков на оборону страны